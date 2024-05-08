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Выпуск 9front 10522, ответвления от операционной системы Plan 9

08.05.2024 14:30

Представлен новый выпуск операционной системы 9front, который опубликован под кодовым именем "DO NOT INSTALL" (приуроченная к релизу песня). В рамках проекта 9front с 2011 года сообществом развивается независимый от компании Bell Labs форк распределённой операционной системы Plan 9. Готовые установочные сборки сформированы для архитектур i386, x86_64 и плат Raspberry Pi 1-4. Код проекта распространяется под открытой лицензией Lucent Public License, основанной на IBM Public License, но отличающейся отсутствием требования публикации исходных текстов для производных работ.

Из особенностей 9front отмечается реализация дополнительных механизмов защиты, расширение поддержки оборудования, улучшение работы в беспроводных сетях, добавление новых файловых систем, реализация звуковой подсистемы и кодировщиков/декодировщиков звуковых форматов, поддержка USB, создание web-браузера Mothra, замена загрузчика и системы инициализации, применение шифрования данных на диске, поддержка Unicode, наличие эмулятора реального режима, поддержка архитектуры AMD64 и 64-разрядного адресного пространства.

Основная идея Plan 9 связана со стиранием различий между локальными и удалёнными ресурсами. Система представляет собой распределенную среду, базирующуюся на трех базовых принципах: все ресурсы можно рассматривать как иерархический набор файлов; нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам; каждый процесс имеет собственное изменчивое пространство имен. Для создания единой распределенной иерархии файлов-ресурсов используется протокол 9P.

В новой версии:

  • Предложен новый драйвер Ext4srv с реализацией файловой системы Ext4, который заменил собой ранее применявшийся драйвер с ФС Ext2.
  • Расширена поддержка звуковых адаптеров с интерфейсом USB. Добавлена поддержка звуковых карт с частотой дискретизации, отличной от 44.1kHz.
  • Добавлена поддержка DNS over TLS.
  • Для плат Raspberry Pi портирован код для поддержки Wi-Fi.
  • Добавлена поддержка шины I2C и улучшена поддержка UART для MT7688.
  • Добавлена программа Vdiff, позволяющая просматривать отличия между файлами в графическом режиме.
  • В Mixfs разрешено переключение между звуковыми устройствами.
  • Изменено поведение IP-стека - выставленные маршруты теперь привязываются к сетевому интерфейсу и удаляются при его отключении.


  1. Главная ссылка к новости (http://9front.org/releases/202...)
  2. OpenNews: Новый выпуск 9front, ответвления от операционной системы Plan 9
  3. OpenNews: Компания Nokia перелицензировала ОС Plan9 под лицензией MIT
  4. OpenNews: Представлена новая ОС Clive, основанная на идеях Plan 9 и Nix
  5. OpenNews: Код операционной системы Plan 9 перелицензирован под GPLv2
  6. OpenNews: В рамках проекта 9front создан форк операционной системы Plan 9
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61139-plan9
Ключевые слова: plan9, 9front
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:39, 08/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –5 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:51, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это победитель конкурса ненужно года.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:57, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как может быть "песня" без слов? Это саундтрек.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:00, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    песня только с числами
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:00, 08/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.6, name (??), 15:24, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >DO NOT INSTALL

    OK

     
  • 1.7, Омномном анон (?), 15:31, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А торрент клиентов под неë есть?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:52, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напиши!
     

  • 1.10, timur.davletshin (ok), 15:58, 08/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лычки внизу прикольные. Говорит, что проекту уготована большая судьба.
     
     
  • 2.11, Аноним (2), 16:48, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большому кораблю большая торпеда.
     

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