Выпуск NetBSD 8.3

Спустя четыре года с момента прошлого обновления ветки 8.x опубликован релиз операционной системы NetBSD 8.3, который завершил цикл сопровождения ветки netbsd-8. Таким оборазом, ветка NetBSD 8.x получала обновления на протяжении 6 лет. Выпуск отнесён к категории корректирующих обновлений и включает в исправления накопившихся проблем, связанных со стабильностью и безопасностью, выявленных с момента публикации NetBSD 8.2 в апреле 2020 года. Для тех, кому важна новая функциональность в марте был выпущен значительный релиз NetBSD 10.0, а в апреле предложено обновление NetBSD 9.4. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 750 МБ, доступные в сборках для 57 системных архитектур и 16 различных семейств CPU. Среди заметных изменений в NetBSD 8.3: Обновлены версии libX11 1.6.10, xterm 366 и tmux 3.1c.

Актуализированы данные о часовых поясах и корневых серверах DNS.

В утилиты audioplay и audiorecord добавлена поддержка новых вариантов формата WAV.

В утилиту ftp перенесена поддержка относительных редиректов при использовании HTTP.

В httpd на 32-разрядных системах налажена обработка файлов, размером больше 4ГБ.

На системах с большим объёмом ОЗУ увеличен лимит, определяющий максимально допустимое число открытых файлов.



