The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск NetBSD 8.3

08.05.2024 08:32

Спустя четыре года с момента прошлого обновления ветки 8.x опубликован релиз операционной системы NetBSD 8.3, который завершил цикл сопровождения ветки netbsd-8. Таким оборазом, ветка NetBSD 8.x получала обновления на протяжении 6 лет. Выпуск отнесён к категории корректирующих обновлений и включает в исправления накопившихся проблем, связанных со стабильностью и безопасностью, выявленных с момента публикации NetBSD 8.2 в апреле 2020 года. Для тех, кому важна новая функциональность в марте был выпущен значительный релиз NetBSD 10.0, а в апреле предложено обновление NetBSD 9.4. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 750 МБ, доступные в сборках для 57 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Среди заметных изменений в NetBSD 8.3:

  • Обновлены версии libX11 1.6.10, xterm 366 и tmux 3.1c.
  • Актуализированы данные о часовых поясах и корневых серверах DNS.
  • В утилиты audioplay и audiorecord добавлена поддержка новых вариантов формата WAV.
  • В утилиту ftp перенесена поддержка относительных редиректов при использовании HTTP.
  • В httpd на 32-разрядных системах налажена обработка файлов, размером больше 4ГБ.
  • На системах с большим объёмом ОЗУ увеличен лимит, определяющий максимально допустимое число открытых файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.netbsd.org/tnf/en...)
  2. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.4
  3. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 10.0
  4. OpenNews: Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD
  5. OpenNews: Изменение процесса формирования релизов NetBSD
  6. OpenNews: Выпуск NetBSD 8.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61134-netbsd
Ключевые слова: netbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1.2, Axel (??), 08:55, 08/05/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    > В httpd

    Это что такое? Apache, модуль, свой веб-сервер?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:58, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне вот прям не труда скопировать из мануала.

    The httpd program is actually called ''bozohttpd''.  It was first written
         in perl, based on another perl http server called ''tinyhttpd''.  It was
         then rewritten from scratch in perl, and then once again in C.  From
         ''bozohttpd'' version 20060517, it has been integrated into NetBSD.  The
         focus has always been simplicity and security, with minimal features and
         regular

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:42, 08/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    В своё время когда изучал весь ассортимент подобный не помню почему прошел мимо сабжа. У неё установка сложнее чем у Фряхи?
    Использует ли кто-нибудь на десктопе или лептопе?
    Чего нет в сабже, что есть в этом вашем линуксе, что мешает использовать на десктопе?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру