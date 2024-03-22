Уязвимости, позволяющие разблокировать электронные замки Saflok

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|3.13, Аноним (13), 01:28, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.к. в СИЗО попадать никто не намерен, то человек, опознавший вора, может быть убит. В этом опасность столкновения с вором в своём доме/квартире: устранение свидетеля.
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|4.14, Аноним (14), 01:45, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...и получить убийство первой степени с мерой пресечения в виде смертной казни (которая в США не отменена и активно практикуется) вместо (на самом деле - в добавок, казни исполняют не сразу) n лет отсидки.
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|1.2, Аноним (2), 22:00, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто сказал, что бывают невскрываемые замки? Эти защёлки и без уязвимостей открываются на раз.
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|2.18, Аноним (-), 02:17, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По "просьбе" чьего майора лазейку оставили?
Если там Mifare Classic то он дырявый с самого начала и это ни для кого не секрет. Ибо "проприетарный алгоритм шифорвания с 48 бит ключом" (c) Philips - ну вы поняли. Это даже не DES...
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|2.8, Аноним (8), 23:22, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это конечно 5, но только для тех у кого свободного времни 24/7 и бессонница
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|3.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:25, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это конечно 5, но только для тех у кого свободного времни 24/7
> и бессонница
1. Берешь веревку и крючок
2. прикрепляешь ружье напротив двери
3. связываешь открытие двери с курком
4. ложишься спать
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|1.10, Аноним (13), 23:34, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну да, ну да. Мода, красота. И жадность.
Что синезуб дырявый, что замки эти...
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|2.15, Аноним (15), 02:05, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подумали. В каждую комнату надо. В душевую — сразу 3, для построения 3D-модели.
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|3.19, Аноним (-), 02:18, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подумали. В каждую комнату надо. В душевую — сразу 3, для построения 3D-модели.
Всего 1 автоматическая туррель напротив двери может оказаться значительно эффективнее.
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|1.16, Аноним (15), 02:07, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по тому, что прикладывают 2 карты последовательно, первая программирует замок на открытие от второй. Похоже на штатное технологическое отверстие.
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|1.22, Kuromi (ok), 03:19, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Устранение уязвимости затягивается из-за того, что для её устранения необходимо обновить прошивку каждого замка или заменить замок, а также перевыпустить все карты, обновить управляющее ПО и обновить привязанные к картам сопутствующие компоненты, такие как платёжные системы, лифты, ворота парковок и шлагбаумы."
Ремонт здания затягивается из-за того, что для его завершения надо все снести и отстроить заново, ясно.
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|1.24, cheburnator9000 (ok), 04:37, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня всегда поражало как на эти тонкие деревянные/пластиковые двери устанавливают такие огромные замки механизмы стоимость которые раза в два три больше самой двери 😂. По моему проще этот замок выпилить по периметру циркуляркой. Но то Америка, там у всех всегда так, тонкие стены, дома из бруса, реек и гипсокартона, двери на соплях что выносятся одним смачным пинком.
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