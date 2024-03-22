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Уязвимости, позволяющие разблокировать электронные замки Saflok

22.03.2024 21:36

Опубликована информация об уязвимости в электронных замках Saflok, которые разблокируются картой с RFID-меткой. Уязвимые модели замков получили наибольшее распространение в гостиницах и используются примерно в 13 тысячах гостиниц по всему миру, в которых для управления замками применяются платформы System 6000, Ambiance или Community. Общее число дверей в гостиницах, на которые установлены замки Saflok, оценивается в 3 млн. Уязвимость позволяет постояльцу, используя информацию с карты для своего номера или с просроченной карты съехавшего постояльца, сгенерировать две карты, выполняющие роль мастер-ключа, которые можно использовать для открытия всех номеров в гостинице.

Для совершения атаки можно использовать не только типовые карты MIFARE Classic и устройство для записи подобных карт, но и эмуляторы RFID-карт, такие как Proxmark3 и Flipper Zero, а также любой Android-смартфон с поддержкой NFC. Детальная информация о методе эксплуатации пока не сообщается, известно только то, уязвимость затрагивает функцию формирования ключа (KDF, Key Derivation Function), применяемую для генерации ключей на базе карт MIFARE Classic, а также алгоритм шифрования, используемый для защиты данных на карт.

Проблема была выявлена и сообщена производителю замков ещё в сентябре 2022 года. Тем не менее, в настоящее время только 36% уязвимых замков обновлены, а остальные 64% остаются уязвимы. Устранение уязвимости затягивается из-за того, что для её устранения необходимо обновить прошивку каждого замка или заменить замок, а также перевыпустить все карты, обновить управляющее ПО и обновить привязанные к картам сопутствующие компоненты, такие как платёжные системы, лифты, ворота парковок и шлагбаумы. Из моделей замков, в которых проявляется уязвимость, упоминаются модели Saflok MT и Saflok RT, а также серии Saflok Quantum, RT, Saffire и Confidant.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Умные замки KeyWe оказались не защищены от перехвата ключа доступа
  3. OpenNews: Контроллеры электронных замков HID оказались незащищены от тривиальных уязвимостей
  4. OpenNews: GNU Radio помог восстановить контроль над космическим аппаратом ISEE-3
  5. OpenNews: Выпуск GNU Radio 3.10.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60828-rfid
Ключевые слова: rfid, lock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:45, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем всё усложнять, когда дверь с подобным замком можно открыть приспособлением из проволоки https://www.youtube.com/watch?v=-3G9pyvCBcM
     
     
  • 2.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:11, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЛОЛ Что он там рукой пытается сделать? Подождал бы пока дверь открыли, да дал 3.14ды мамкиному взломщику.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 01:28, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.к. в СИЗО попадать никто не намерен, то человек, опознавший вора, может быть убит. В этом опасность столкновения с вором в своём доме/квартире: устранение свидетеля.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 01:45, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...и получить убийство первой степени с мерой пресечения в виде смертной казни (которая в США не отменена и активно практикуется) вместо (на самом деле - в добавок, казни исполняют не сразу) n лет отсидки.
     
     
  • 5.17, 128557 (?), 02:10, 23/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.23, Аноним (13), 04:10, 23/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.2, Аноним (2), 22:00, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто сказал, что бывают невскрываемые замки? Эти защёлки и без уязвимостей открываются на раз.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:08, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По "просьбе" чьего майора лазейку оставили?
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 02:17, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По "просьбе" чьего майора лазейку оставили?

    Если там Mifare Classic то он дырявый с самого начала и это ни для кого не секрет. Ибо "проприетарный алгоритм шифорвания с 48 бит ключом" (c) Philips - ну вы поняли. Это даже не DES...

     

  • 1.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:13, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Засов и дедушкино ружье куда лучше всего это вашего новомодного
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:22, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это конечно 5, но только для тех у кого свободного времни 24/7 и бессонница
     
     
  • 3.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:25, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это конечно 5, но только для тех у кого свободного времни 24/7
    > и бессонница

    1. Берешь веревку и крючок
    2. прикрепляешь ружье напротив двери
    3. связываешь открытие двери с курком
    4. ложишься спать

     
     
  • 4.11, dullish (ok), 01:08, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5. Садишься лет на 6, как минимум. Потому что были мотив и умысел.
     
     
  • 5.20, Аноним (-), 02:20, 23/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.21, dullish (ok), 02:55, 23/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.7, YetAnotherOnanym (ok), 23:20, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хех... Система на грошовых недочипах оказалась фуфлом. Вот сюрприз-то!
     
  • 1.10, Аноним (13), 23:34, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну да, ну да. Мода, красота. И жадность.

    Что синезуб дырявый, что замки эти...

     
  • 1.12, Аноним (12), 01:17, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О камерах наблюдения не подумали?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 02:05, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подумали. В каждую комнату надо. В душевую — сразу 3, для построения 3D-модели.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 02:18, 23/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подумали. В каждую комнату надо. В душевую — сразу 3, для построения 3D-модели.

    Всего 1 автоматическая туррель напротив двери может оказаться значительно эффективнее.

     

  • 1.16, Аноним (15), 02:07, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по тому, что прикладывают 2 карты последовательно, первая программирует замок на открытие от второй. Похоже на штатное технологическое отверстие.
     
  • 1.22, Kuromi (ok), 03:19, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Устранение уязвимости затягивается из-за того, что для её устранения необходимо обновить прошивку каждого замка или заменить замок, а также перевыпустить все карты, обновить управляющее ПО и обновить привязанные к картам сопутствующие компоненты, такие как платёжные системы, лифты, ворота парковок и шлагбаумы."

    Ремонт здания затягивается из-за того, что для его завершения надо все снести и отстроить заново, ясно.

     
  • 1.24, cheburnator9000 (ok), 04:37, 23/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня всегда поражало как на эти тонкие деревянные/пластиковые двери устанавливают такие огромные замки механизмы стоимость которые раза в два три больше самой двери 😂. По моему проще этот замок выпилить по периметру циркуляркой. Но то Америка, там у всех всегда так, тонкие стены, дома из бруса, реек и гипсокартона, двери на соплях что выносятся одним смачным пинком.
     

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