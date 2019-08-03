The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования OCaml 4.14.2

20.03.2024 11:26

Доступен новый выпуск языка программирования OCaml 4.14.2, поддерживающего концепции функционального, императивного и объектно-ориентированного программирования, и нацеленного на создание безопасных и надёжных программ. В языке применяются статическая типизация, сборка мусора, исключающие переполнения буферов типы, проверка и статический анализ на стадии компиляции. Код инструментария для языка OCaml распространяется под лицензией LGPL.

Изменения в новой версии:

  • В среде выполнения:
    • Добавлены прототипы к определениям и декларированиям в стиле С-функций.
    • Для примитивов задействованы строгие прототипы.
    • Для macOS прекращено использование "-flat-namespace".
    • Обеспечена проверка того, что Bool_val(v) имеет тип bool в С++;
  • В системе сборки:
    • Разрешено использование пути с пробелами как цели для установки.
    • Для OpenBSD >= 7.3 при компоновке задействован флаг "-no-execute-only".
    • Разрешено секциям кода оставаться читаемыми. Нужно для маршалинга замыканий.
    • Отключена интеграция потока управления для OpenBSD >= 7.4 для устранения ошибок с недопустимыми инструкциями на некоторых CPU.
  • Исправлены ошибки:
    • При вычислении высокоуровневых сообщений об ошибках для приложений функторов и включений не добавляются неконсистентные равенства.
    • Исправление некорректной обработки инъективности для приватных рекурсивных типов.
    • Исправление неотлавливаемого исключения Ctype.Escape на некоторых некорректных программах, формирующих рекурсивные типы.
    • Исправление compact_allocate для обхода патологических случаев, приводящих к очень медленному сжатию.
    • Автоматическое включение эмулируемого fma для Visual Studio 2019+, что позволяет выполнять конфигурацию либо с pre-Haswell/pre-Piledriver CPU или запускать исполнение в VirtualBox. Восстановлен паритет с другими Windows портами, теперь не требуется явного указания опции "--enable-imprecise-c99-float-ops".
    • Исправление в caml_unregister_frametable.
    • Более разумная реинициализация I/O мьютексов после fork().
    • Устранено нарушающее обратную совместимость выделение размера таблицы кадров на amd64 BSD (OpenBSD, FreeBSD, NetBSD) системах.
    • Исправление fix-modulo-cons компиляции выражений "try-with", "&&" и "||".
    • Явная сборка не-PIE исполняемых файлов на 32-х битных архитектурах x86.
    • Исправлена проблема с непропуском дублирующихся библиотек линковщику при компиляции ocamlc.opt и при использовании systhread.


  1. Главная ссылка к новости (https://ocaml.org/releases/4.1...)
  2. OpenNews: Анонсирован язык программирования Moonbit, оптимизированный для WebAssembly
  3. OpenNews: Выпуск SBCL 2.4.0, реализации языка Common Lisp
  4. OpenNews: Доступен GHC 9.4.6, компилятор для языка Haskell
  5. OpenNews: Анонс функционального языка программирования Haskell 2010
Автор новости: 111
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60815-ocaml
Ключевые слова: ocaml
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, MrAnderson (?), 11:59, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто его использует на проде? Есть истории успеха?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:03, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть истории успеха?

    Да, Rust на нём был когда-то давно написан.

     
     
  • 3.10, Vivaswat (?), 12:33, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Спасибо - расходимся...
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:04, 20/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.14, n00by (ok), 12:43, 20/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +5 +/
     
  • 3.20, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:02, 20/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:50, 20/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.36, Аноним (5), 14:25, 20/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Axel (??), 12:20, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    MLDonkey же
     
     
  • 3.24, Аноним (26), 13:35, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, как в компиляторе с поддержкой генерации кода для MIPS? Вроде, выпилили? Это насчёт возможности сборки MLDonkey для роутеров.
     
     
  • 4.34, ryoken (ok), 14:22, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из более-менее новых роутеров собссно сам MIPS выпилили, на ARM убежали.
     
     
  • 5.43, Аноним (26), 14:51, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ещё встречаются с MIPS-ядрами. А в эксплуатации ранее выпущенных ещё вагон и маленькая тележка. И благодаря OpenWRT ещё долго будут в эксплуатации.
     
  • 2.8, Ratt (?), 12:21, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ahrefs
    Thezos
    Тысячи их
     
  • 2.12, n00by (ok), 12:35, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В соседней теме про GnuCOBOL такая история. https://opennet.ru/60802-gnucobol
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:46, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много кто использует libguestfs. Оно частично на OCaml.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:46, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это же шутка да?)
    Bloomberg, Jane Street и еще десяток хэдж фондов поменьше =)
     
     
  • 3.21, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:05, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Bloomberg, Jane Street и еще десяток хэдж фондов поменьше

    Что они на нем пишут?

     
     
  • 4.42, Hck3r (?), 14:47, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DSL, backend финансовых систем
    Я так понимаю им важна система типов и подтверждение корректности за этот счёт (чтобы баги всплывали сразу, а не после сделки на много нулей)
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 15:35, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тот же баг с ХуперТхреаданг в Штеудопроцах отлавливался месяцами.
     
  • 2.17, n00by (ok), 12:48, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вообще, Микрософт создали F#. Это местные эксперты привыкли мыслить шаблоном "NIH-синдром", оправдывая свой профессионализм в git clone && rpmbild, а те, кто определяет развитие, создают инструменты для себя сами, что бы не зависеть от конкурентов.
     
     
  • 3.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:26, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > инструменты для себя сами, что бы не зависеть от конкурентов.

    Это и есть проявление NIH-синдрома

     
  • 2.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:00, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у fb на нем много проектов, можно на шитхабе посмотреть
     
  • 2.41, decaprox (?), 14:45, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, к примеру, на нем написаны многие инструменты для формальной веривификации. Например coq. А ком написанный на coq умеет экстрагироваться  в код на ocaml для последующей сборки компилятором ocaml. Например такой подход используется в разработке формально верифицированного компилятора C – CompCert.
     

  • 1.3, Аноним (4), 12:03, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем нужен легаси предок Rust? Он даже не может работать на bare metal.
     
     
  • 2.6, Haxen (?), 12:17, 20/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:23, 20/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, n00by (ok), 12:34, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле байт-код OCaml может исполняться на тех процессорах, для которых компилятор Rust не может генерировать код.
     
     
  • 3.35, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:22, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например?
     
  • 2.18, Советский инженер (ok), 12:50, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    он не нужен, есть F#
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 13:54, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust?
     
     
  • 4.29, Советский инженер (ok), 13:58, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тоже ничего
     
     
  • 5.30, Аноним (26), 14:01, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, ответ на вопрос - ненужен.
     

  • 1.13, Аноним (15), 12:39, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    4.x - это LTS ветка. В ней ничего интересного уже не будет.
    Все вкусняшки появляются в 5.x
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 13:25, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С нем же такое было что в новую версию  добавили так много нового что пришлось называть как новый язык. Не с Перлом ли?
     
     
  • 3.25, Аноним (15), 13:44, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, тут другой случай.

    >OCaml 5 as a language is fully compatible with OCaml 4 down to the performance characteristics of your programs. In other words, any code that works with OCaml 4 should work the same with OCaml 5.

     

  • 1.31, Аноним (31), 14:04, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вполне приятный синтаксис. Не то что колючий раст или загогулистый плюс-плюс.
     
     
  • 2.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:28, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько по десятибалльной шкале?
     
  • 2.46, Cradle (?), 15:11, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    embedded операционка на нём есть и всякие вкусности к ней, уже много лет пилят, видимо кто-то пользуется: https://github.com/mirage
     

  • 1.37, Аноним (37), 14:26, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кроме Си языков нет. Есть Асм и коды, но это не языки. Есть специализированные, вроде учебных вроде Бейсика и Паскаля, на которых вполне можно писать, или всякие баз данных, вроде SQL и 1С. Остальное всё тлен.  
     
     
  • 2.44, Аноним (26), 14:54, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кроме морковки пирожных нет.
     
  • 2.45, Cradle (?), 15:06, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот сабж и есть французский ответ Бейсику и Паскалю, на котором можно и учиться и писать профессионально. Другое дело что этот их французский остальному миру не очень понятен.
     
  • 2.47, Аноним (48), 15:35, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си это шутка, воспринятая всерьёз. Во времена холодной войны они эту дурь хотели сюда пропихнуть, но "не рой другому яму"...
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 15:44, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во времена холодной войны сюда Си особо и неначто было пихать. ЕС ЭВМ - там всё оботечествлённое межделмашевское своё. КР580 - Бейсики разные.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру