Выпуск языка программирования OCaml 4.14.2

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|2.4, Аноним (4), 12:03, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть истории успеха?
Да, Rust на нём был когда-то давно написан.
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|3.24, Аноним (26), 13:35, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, как в компиляторе с поддержкой генерации кода для MIPS? Вроде, выпилили? Это насчёт возможности сборки MLDonkey для роутеров.
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|4.34, ryoken (ok), 14:22, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из более-менее новых роутеров собссно сам MIPS выпилили, на ARM убежали.
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|5.43, Аноним (26), 14:51, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ещё встречаются с MIPS-ядрами. А в эксплуатации ранее выпущенных ещё вагон и маленькая тележка. И благодаря OpenWRT ещё долго будут в эксплуатации.
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|2.16, Аноним (16), 12:46, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это же шутка да?)
Bloomberg, Jane Street и еще десяток хэдж фондов поменьше =)
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|4.42, Hck3r (?), 14:47, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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DSL, backend финансовых систем
Я так понимаю им важна система типов и подтверждение корректности за этот счёт (чтобы баги всплывали сразу, а не после сделки на много нулей)
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|5.48, Аноним (48), 15:35, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тот же баг с ХуперТхреаданг в Штеудопроцах отлавливался месяцами.
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|2.17, n00by (ok), 12:48, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вообще, Микрософт создали F#. Это местные эксперты привыкли мыслить шаблоном "NIH-синдром", оправдывая свой профессионализм в git clone && rpmbild, а те, кто определяет развитие, создают инструменты для себя сами, что бы не зависеть от конкурентов.
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|2.41, decaprox (?), 14:45, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, к примеру, на нем написаны многие инструменты для формальной веривификации. Например coq. А ком написанный на coq умеет экстрагироваться в код на ocaml для последующей сборки компилятором ocaml. Например такой подход используется в разработке формально верифицированного компилятора C – CompCert.
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|1.3, Аноним (4), 12:03, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем нужен легаси предок Rust? Он даже не может работать на bare metal.
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|2.11, n00by (ok), 12:34, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле байт-код OCaml может исполняться на тех процессорах, для которых компилятор Rust не может генерировать код.
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|1.13, Аноним (15), 12:39, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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4.x - это LTS ветка. В ней ничего интересного уже не будет.
Все вкусняшки появляются в 5.x
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|2.23, Аноним (22), 13:25, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С нем же такое было что в новую версию добавили так много нового что пришлось называть как новый язык. Не с Перлом ли?
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|3.25, Аноним (15), 13:44, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, тут другой случай.
>OCaml 5 as a language is fully compatible with OCaml 4 down to the performance characteristics of your programs. In other words, any code that works with OCaml 4 should work the same with OCaml 5.
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|1.31, Аноним (31), 14:04, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вполне приятный синтаксис. Не то что колючий раст или загогулистый плюс-плюс.
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|1.37, Аноним (37), 14:26, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кроме Си языков нет. Есть Асм и коды, но это не языки. Есть специализированные, вроде учебных вроде Бейсика и Паскаля, на которых вполне можно писать, или всякие баз данных, вроде SQL и 1С. Остальное всё тлен.
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|2.45, Cradle (?), 15:06, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот сабж и есть французский ответ Бейсику и Паскалю, на котором можно и учиться и писать профессионально. Другое дело что этот их французский остальному миру не очень понятен.
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|2.47, Аноним (48), 15:35, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Си это шутка, воспринятая всерьёз. Во времена холодной войны они эту дурь хотели сюда пропихнуть, но "не рой другому яму"...
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|3.49, Аноним (49), 15:44, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во времена холодной войны сюда Си особо и неначто было пихать. ЕС ЭВМ - там всё оботечествлённое межделмашевское своё. КР580 - Бейсики разные.
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