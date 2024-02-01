После более года разработки опубликован выпуск Live-дистрибутива grml 2024.02, основанного на пакетной базе Debian GNU/Linux. Дистрибутив содержит подборку программ для выполнения операций по обработке текстовых данных средствами пакета texttools и для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов (восстановление данных после сбоя, разбор инцидентов и т.д.). Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. Размер полного iso-образа 915 МБ, сокращённого - 508 МБ. В новом выпуске: Произведена синхронизация пакетов с репозиторием Debian Testing по состоянию на 26 февраля. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.6.

В grml-hwinfo добавлен вывод утилиты inxi и задействована утилита ethtool для определения информации о сетевых устройствах.

В инструментарий сборки дистрибутива grml-live добавлена начальная поддержка архитектуры ARM64 (Aarch64) и будущего выпуска Debian 13 (trixie). Унифицированы опции загрузки, используемые в syslinux и GRUB.

В grml-debootstrap добавлена поддержка архитектуры ARM64 и EFI при запуске в виртуальных машинах.

В состав включены пакеты dhcpcd, f3, fwupd, lolcat, lz4, pixz, toilet и udisks2.

Удалены пакеты dmraid, dstat, fai-server, fai-server, fakeroot, firmware-ath9k-htc и iso-codes, в основном из-за проблем с сопровождением или прекращения использования в зависимостях.



