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Выпуск GCompris 4.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

21.02.2024 16:43

Представлен выпуск GCompris 4.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 190 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android.

    В новой версии:
    • Завершена продолжавшаяся почти девять лет работа по переработке всей графики.
    • Добавлены 8 новых уроков, общее число уроков доведено до 190:
      • "Грамматические классы" и "Грамматический анализ" - выработка навыка определения грамматических классов слов.
      • "Калькудоку" - арифметическая игра, в которой требуется заполнить решётку числами в соответствии с указанными правилами.
      • "Угадай 24" - вывод числа 24, используя показанные 4 числа и операции.
      • "Фризл" - игра для тренировки памяти, требующая повторить расстановку фигур.
      • "Чтение линейки", "Использование линейки" - обучение поиску значений на линейке с делениями.
      • "Соседние числа" - изучение, какие числа следуют до или после заданной последовательности.


  1. Главная ссылка к новости (https://gcompris.net/news/2024...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.30
  3. OpenNews: Релиз детского дистрибутива DoudouLinux 2.0
  4. OpenNews: Представлен специализированный вариант OpenOffice.Org для детей
  5. OpenNews: Выпуск GCompris 3.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60640-gcompris
Ключевые слова: gcompris, learn
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 16:47, 21/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    А голосов получше не добавили? Дитё (5 лет) пугается русского мужского голоса по дефолту и отбрыкивается от занятий :) .
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:19, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у отца какой голос?  Сильно ли отличается от дефолта?
     

  • 1.3, Самый умный из вас (?), 17:14, 21/02/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Наконец-то новости для основной аудитории опеннета
     
  • 1.5, Аноним (4), 17:26, 21/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Продвинутые нынче дети: из логотипов в первой строке (на первом скрине) я узнал только трёх маскотов, хотя уж 20 лет как под линуксами сижу...
     

  • 1.6, Аноним (-), 17:33, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Массоны Рептилоиды (?), 17:58, 21/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ждём ебилдов
     

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