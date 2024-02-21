Выпуск GCompris 4.0, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет

Представлен выпуск GCompris 4.0, свободного обучающего центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пакет предоставляет 190 мини-уроков и модулей, предлагающих от простейшего графического редактора, головоломок и клавиатурного тренажера до уроков математики, географии и обучения чтению. GCompris использует библиотеку Qt и развивается сообществом KDE. Готовые сборки сформированы для Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi и Android. В новой версии: Завершена продолжавшаяся почти девять лет работа по переработке всей графики.



Добавлены 8 новых уроков, общее число уроков доведено до 190: "Грамматические классы" и "Грамматический анализ" - выработка навыка определения грамматических классов слов. "Калькудоку" - арифметическая игра, в которой требуется заполнить решётку числами в соответствии с указанными правилами. "Угадай 24" - вывод числа 24, используя показанные 4 числа и операции. "Фризл" - игра для тренировки памяти, требующая повторить расстановку фигур. "Чтение линейки", "Использование линейки" - обучение поиску значений на линейке с делениями. "Соседние числа" - изучение, какие числа следуют до или после заданной последовательности.





