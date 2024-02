Выпуск free5GC 3.4.0, открытой реализации компонентов опорной сети 5G

Опубликован новый выпуск проекта free5GC 3.4.0, развивающего открытую реализацию компонентов опорной сети 5G (5GC), соответствующих требованиям спецификации 3GPP Release 15 (R15). Проект разрабатывается в Национальном университете Цзяотун при поддержке министерств образования, науки и экономии Китая. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Проект охватывает следующие компоненты и сервисы 5G: AMF - Access and Mobility Management Function.

AUSF - Authentication Server Function.

CHF - Charging Function.

N3IWF - Non-3GPP Interworking Function.

N3IWUE - Non-3GPP Interworking User Equipment.

NRF - NF Repository Function.

NSSF - Network Slice Selection Function.

PCF - Policy and Charging Function.

SMF - Session Management Function.

SBI - Serviced-Based Interface.

UDM - Unified Data Management.

UDR - Unified Data Repository.

UPF - User Plane Function. Среди изменений в версии 3.4.0: В реализацию SBA (Service-Based Architecture) добавлена поддержка протокола авторизации OAuth, который может использоваться во всех имеющихся сервисах (AMF, SMF, NRF, PCF, UDR, UDM, AUSF, NSSF) для валидации и запроса токена доступа. В компоненте NRF (Network Repository Function) добавлена возможность работы в качестве сервера авторизации.

Добавлена поддержка явного прекращения регистрации (De-registration). Например, мобильное устройство пользователя (UE, User Equipment), зарегистрированное в старом AMF (Access Management Function) может отправить запрос регистрации к новому AMF, и этот новый AMF может запросить старый AMF прекратить регистрацию.

Добавлена поддержка запросов на изменение маршрутизации ("NAS Reroute").

В команде обновления конфигурации (UE Configuration Update) добавлена поддержка механизма NITZ (Network Identiy and Time Zone) для передачи на устройство пользователя сведений о времени и часовом поясе. Из других реализаций технологий для развёртывания мобильных сетей 5G можно отметить проекты NextEPC, OpenAir, Magma, Open5GS, Open5GCore, OAI-CN и srsRAN.