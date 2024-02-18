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Выпуск free5GC 3.4.0, открытой реализации компонентов опорной сети 5G

18.02.2024 11:04

Опубликован новый выпуск проекта free5GC 3.4.0, развивающего открытую реализацию компонентов опорной сети 5G (5GC), соответствующих требованиям спецификации 3GPP Release 15 (R15). Проект разрабатывается в Национальном университете Цзяотун при поддержке министерств образования, науки и экономии Китая. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проект охватывает следующие компоненты и сервисы 5G:

  • AMF - Access and Mobility Management Function.
  • AUSF - Authentication Server Function.
  • CHF - Charging Function.
  • N3IWF - Non-3GPP Interworking Function.
  • N3IWUE - Non-3GPP Interworking User Equipment.
  • NRF - NF Repository Function.
  • NSSF - Network Slice Selection Function.
  • PCF - Policy and Charging Function.
  • SMF - Session Management Function.
  • SBI - Serviced-Based Interface.
  • UDM - Unified Data Management.
  • UDR - Unified Data Repository.
  • UPF - User Plane Function.

Среди изменений в версии 3.4.0:

  • В реализацию SBA (Service-Based Architecture) добавлена поддержка протокола авторизации OAuth, который может использоваться во всех имеющихся сервисах (AMF, SMF, NRF, PCF, UDR, UDM, AUSF, NSSF) для валидации и запроса токена доступа. В компоненте NRF (Network Repository Function) добавлена возможность работы в качестве сервера авторизации.
  • Добавлена поддержка явного прекращения регистрации (De-registration). Например, мобильное устройство пользователя (UE, User Equipment), зарегистрированное в старом AMF (Access Management Function) может отправить запрос регистрации к новому AMF, и этот новый AMF может запросить старый AMF прекратить регистрацию.
  • Добавлена поддержка запросов на изменение маршрутизации ("NAS Reroute").
  • В команде обновления конфигурации (UE Configuration Update) добавлена поддержка механизма NITZ (Network Identiy and Time Zone) для передачи на устройство пользователя сведений о времени и часовом поясе.

Из других реализаций технологий для развёртывания мобильных сетей 5G можно отметить проекты NextEPC, OpenAir, Magma, Open5GS, Open5GCore, OAI-CN и srsRAN.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/free5gc/fre...)
  2. OpenNews: Опубликован инструментарий LTESniffer для перехвата трафика в сетях 4G LTE
  3. OpenNews: Атака ReVoLTE, позволяющая перехватить зашифрованные звонки в LTE
  4. 5G frameworks, libraries, software and resources.
  5. OpenNews: В Debian добавлены пакеты для развёртывания GSM-сети
  6. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.09
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60620-free5gc
Ключевые слова: free5gc, 5g
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:18, 18/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Как же всё усложнено!
     
     
  • 2.6, m228chtig (?), 13:05, 18/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жизнь гораздо ссложнее всего этого.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:32, 18/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну так все протоколы, которые придумали связисты, выглядят как полное говно. Взять тот же asn.1 Видно у них в консерватории что-то не так
     
     
  • 2.7, OpenEcho (?), 13:21, 18/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так все протоколы, которые придумали связисты, выглядят как полное говно.

    Жрать чужой пирожок и обзывать его гoвном... называется - гoвноед

    Странные здесь все таки анонимы-гoвноеды...

     

  • 1.5, Аноним (4), 12:36, 18/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Еще есть такой мем-антипаттерн "придумано коммитетом" (designed by commitee)
     

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