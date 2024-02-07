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Доступен SMTP-сервер chasquid 1.13

07.02.2024 19:05

Представлен выпуск SMTP-сервера chasquid 1.13, при разработке которого акцент делается на простоту настройки и безопасность. Chasquid в основном рассчитан на использование в типовых проектах, в которых избыточна гибкость и функциональности Postfix и Exim. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные особенности:

  • Упрощённая система настройки. Конфигурацию SMTP-сервера образует файл chasquid.conf с базовыми параметрами и набор каталогов с именами обслуживаемых доменных имён, внутри которых размещаются связанные с доменом файлы для сопоставления email-адресов с пользователями, параметры БД для хранения базы пользователей, TLS-сертификатами и т.п. Для создания и редактирования базы пользователей для каждого домена применяется утилита chasquid-util.
  • Для фильтрации почты и отсеивания спама используется система хуков, позволяющих привязать обработчик, вызываемый на финальной стадии получения письма. Предоставляются следующие готовые обработчики: greylist для ведения "серых списков" (выдача временной ошибки на первый запрос от незнакомых серверов) при помощи greylistd, spamc и rspamc для блокировки спама при помощи Spamassassin и rspamd, clamdscan для фильтрации вирусов через ClamAV и dkimsign для DKIM-верификации при помощи driusan/dkim или dkimpy.
  • Защита от ошибок конфигурации, приводящих к проблемам с безопасностью, таких как открытые релеи и аутентификация с открытым текстом.
  • Наличие специализированного HTTP-сервера для мониторинга и отладки работы SMTP-сервера.
  • Доступность готовых пакетов для дистрибутивов Debian, Ubuntu и Arch Linux.
  • Поддержка интеграции с IMAP-сервером Dovecot для аутентификации пользователей.
  • Возможность использования виртуальных почтовых доменов со своими базами пользователей и перенаправлений.
  • Поддержка отбрасывания частей адреса, например, обработка "user+something@domain" как "user@domain".
  • Поддержка расширения SMTPUTF8 (RFC 6531), позволяющего использовать символы национальных алфавитов в адресах электронной почты, именах хостов, названиях почтовых ящиков и SMTP-заголовках.
  • Поддержка использования нескольких TLS-сертификатов. Обработка параметров TLS в привязке к доменам и защита от отката соединений к менее безопасным настройкам TLS.
  • Упрощённая система получения сертификатов через сервис Let's Encrypt.
  • Поддержка проверок SPF (Sender Policy Framework) и MTA-STS (MTA Strict Transport Security).

В новом выпуске:

  • Добавлена защита от атак SMTP smuggling, позволяющих расщепить одно сообщение на несколько разных сообщений через использование нестандартной последовательности для разделения писем.
  • Реализован класс пользователей, которые могут только получать письма, без возможности отправки.
  • Запрещено указание в конфигурации пустых IP-адресов приёма соединений (параметры адреса должны быть явно заданы, в простейшем случае достаточно убрать комментарий с соответствующий настройки в файле конфигурации).
  • В скрипт docker/add-user.sh добавлена поддержка получения email и пароля из переменных окружения.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/g/ch...)
  2. OpenNews: SMTP Smuggling - новая техника спуфинга почтовых сообщений
  3. OpenNews: Выпуск OpenSMTPD 7.3.0p0, SMTP-сервера от проекта OpenBSD
  4. OpenNews: vSMTP - почтовый сервер со встроенным языком для фильтрации трафика
  5. OpenNews: Опубликован первый черновик стандарта Strict Transport Security для SMTP
  6. OpenNews: Представлен новый почтовый сервер Tegu
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60568-chasquid
Ключевые слова: chasquid, smtp, mail
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:50, 07/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    >акцент делается на простоту настройки и безопасность

    покажите майл сервер с акцентом на сложность и дырявость

    нелепый маркетинг

     
     
  • 2, Аноним (2), 19:57, 07/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >покажите майл сервер с акцентом на сложность и дырявость

    MS Exchange? Подходит под описание.

     
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