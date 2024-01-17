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Доступна СУБД MySQL 8.3.0

17.01.2024 18:06

Компания Oracle сформировала новую ветку СУБД MySQL 8.3 и опубликовала корректирующее обновление MySQL 8.0.36. Сборки MySQL Community Server 8.3.0 подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux, FreeBSD, macOS и Windows.

MySQL 8.3.0 является третьим выпуском, сформированным в рамках новой модели формирования релизов, предусматривающей наличие двух типов веток MySQL - "Innovation" и "LTS". Ветки Innovation, к которым отнесены MySQL 8.1, 8.2 и 8.3, рекомендованы для тех, кто хочет раньше получать доступ к новой функциональности. Данные ветки публикуются каждые 3 месяца и поддерживаются только до публикации следующего значительного релиза (например, после появления ветки 8.3 прекращена поддержка ветки 8.2). LTS-ветки рекомендованы для внедрений, которым необходима предсказуемость и длительное сохранение неизменного поведения. LTS ветки будут выпускаться раз в два года и поддерживаться в штатном режиме 5 лет, в дополнение к которым можно будет получить ещё 3 года расширенной поддержки. Весной 2024 года ожидается LTS-релиз MySQL 8.4, после которого будет сформирована новая Innovation-ветка 9.0.

Основные изменения в MySQL 8.3:

  • Устранено 25 уязвимостей, из которых одна (CVE-2023-5363, затрагивает OpenSSL) может быть эксплуатирована удалённо. Наиболее серьёзной проблеме, которая связана с использованием протокола Kerberos, присвоен уровень опасности 8.8. Менее опасные уязвимости с уровнем опасности 6.5 затрагивают оптимизатор, UDF, DDL, DML, репликацию, систему привилегий и средства для шифрования.
  • На платформе Linux добавлена поддержка компоновщика mold. Для включения предусмотрена опция "-DWITH_LD=mold|lld".
  • Требования к поддерживаемому компилятором стандарту C++ подняты с C++17 до C++20.
  • Прекращена поддержка сборки с внешними библиотеками Boost C++ - при компиляции MySQL теперь используются только встроенные библиотеки Boost. В CMake удалены сборочные опции WITH_BOOST, DOWNLOAD_BOOST и DOWNLOAD_BOOST_TIMEOUT.
  • Прекращена поддержка сборки в Visual Studio 2022. Минимально поддерживаемая версия инструментария Clang повышена с Clang 10 до Clang 12.
  • В MySQL Enterprise Edition добавлена поддержка сбора телеметрии с метриками о работе сервера в формате OpenTelemetry и передачи данных на поддерживающий данный формат сетевой обработчик.
  • Расширен формат идентификаторов GTID (global transaction identifier), применяемый при репликации для идентификации групп транзакций. Новый формат GTID - "UUID:<TAG>:NUMBER" (вместо "UUID:NUMBER"), где TAG является произвольной строкой, позволяющей назначать уникальные имена определённой группе транзакций для упрощения обработки и разбора.
  • Добавлены две новые переменные "Deprecated_use_i_s_processlist_count" и "Deprecated_use_i_s_processlist_last_timestamp" для отслеживания использования устаревшей таблицы INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST.
  • Установка переменной окружения AUTHENTICATION_PAM_LOG больше не приводит к отображению паролей в диагностических сообщениях (для упоминания пароля требуется присвоение значения PAM_LOG_WITH_SECRET_INFO).
  • Добавлена таблица tp_connections с информацией о каждом соединении в пуле потоков (thread pool).
  • Добавлена системная переменная "explain_json_format_version" для выбора версии формата JSON, используемого в выражениях "EXPLAIN FORMAT=JSON".
  • В хранилище InnoDB удалены параметры "--innodb" и "--skip-innodb", который были объявлены устаревшими ещё в выпуске MySQL 5.6. Удалён плагин memcached к InnoDB, объявленный устаревшим в MySQL 8.0.22.
  • Удалены некоторые настройки и опции командной строки, связанные репликацией, которые были объявлены устаревшими в прошлых выпусках: "--slave-rows-search-algorithms", "--relay-log-info-file", "--relay-log-info-repository", "--master-info-file", "--master-info-repository", "log_bin_use_v1_events", "transaction_write_set_extraction", "group_replication_ip_whitelist", "group_replication_primary_member". Прекращена возможность использования опции IGNORE_SERVER_IDS с режимом репликации GTID (gtid_mode=ON).
  • Прекращена поддержка функций С API: mysql_kill(), mysql_list_fields(), mysql_list_processes(), mysql_refresh(), mysql_reload(), mysql_shutdown(), mysql_ssl_set().
  • Прекращена поддержка выражения "FLUSH HOSTS", объявленного устаревшим в MySQL 8.0.23.


  1. Главная ссылка к новости (https://dev.mysql.com/doc/reln...)
  2. OpenNews: Доступна СУБД MySQL 8.2.0
  3. OpenNews: Доступна СУБД MySQL 8.1.0
  4. OpenNews: Один из разработчиков MySQL раскритиковал проект и рекомендовал использовать PostgreSQL
  5. OpenNews: Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60453-mysql
Ключевые слова: mysql
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:27, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А вы знали, что My в названии значит не "мой", а "Май" - имя первой дочери автора этой БД? (Форк MySQL он назвал в честь второй дочери, не помню имя)
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 18:46, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кажется ты про MariaDB говоришь.
    Которую так назвали как раз в честь младшей дочери Michael Widenius.
    Хороший способ увековечить свои творения.
    Главное чтобы оно не было глючным, забагованным и падучим))
     
     
  • 3.8, Сталин (?), 19:11, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «Откуда происходит название «MySQL» — доподлинно неизвестно. Разработчики дают два варианта: либо потому, что практически все наработки компании начинались с префикса «My…» (с англ. — «моё…»), либо в честь дочери с именем Мю (фин. My) одного из разработчиков системы Микаэля Видениуса»
     
     
  • 4.11, Аноним (1), 19:57, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, первую БД назвали как "МоёСКуЭл", а вторую - Мариядб.

    Логика должна быть логичной.

     
  • 2.12, Аноним (12), 20:09, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше не аффтар, срубил бабла и сразу за форк, всё как в лучших традициях центоси
     

  • 1.6, Golangdev (?), 18:51, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще странно видеть, как этот продукт, перешедший в Оракл не был заброшен/испорчен/сдан в Apache.

    Странно, т. к. они, уже имея Oracle Database, продолжают вкладывать ресурсы и серьёзно развивать MySQL.

     
     
  • 2.9, Tron is Whistling (?), 19:26, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потому что это две совершенно разных ниши, обе из которых они и заняли.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:48, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это реляционные БД, прям на "совершенно разные" не тянет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 19:01, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Доживает свои деньки
     
  • 1.13, Аноним (13), 20:09, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Требования к поддерживаемому компилятором стандарту C++ подняты с C++17 до C++20.

    Лихо, учитывая что c++20 ещё в экспериментальной стадии в компиляторах

     

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