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Опубликован язык программирования Ruby 3.3

25.12.2023 11:45

Состоялся релиз Ruby 3.3.0, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3.

Основные улучшения:

  • В основной состав включён парсер Prism, реализованный в форме Си-библиотеки libprism, задействованной в интерпретаторе CRuby, и gem-пакета на языке Ruby, предоставляющем общедоступный API для нисходящего рекурсивного разбора кода на языке Ruby, пригодный для использования в рабочих проектах вместо парсера Ripper. Из достоинств Prism отмечается хорошая переносимость и гибкая обработка ошибок в коде. Для включения нового парсера можно использовать опцию "ruby --parser=prism" или переменную окружения RUBYOPT="--parser=prism". Для разбора кода в своих программах доступны методы Prism.parse(source) для получения AST-представления кода, Prism.parse_comments(source) для выделения комментариев из кода и Prism.parse_success?(source) для проверки наличия ошибок в коде.
  • Вместо внешнего пакета Bison для генерации парсеров задействован проект Lrama, предоставляющий реализацию алгоритма LALR на языке Ruby, поддерживающий Bison-совместимые определения грамматик (parse.y), используемые в CRuby, и реализующий расширенные возможности, такие как обработка ошибок и параметризированные правила (?, *, +).
  • Проведена значительная оптимизация производительности JIT-компилятора YJIT, развиваемого разработчиками платформы электронной коммерции Shopify в рамках инициативы по увеличению производительности Ruby-программ, использующих фреймворк Rails и вызывающих очень много методов. В отличие от ранее используемого JIT-компилятора MJIT новый YJIT применяет версионирование базовых блоков (LBBV - Lazy Basic Block Versioning) вместо обработки методов целиком и реализован в форме интегрированного JIT-компилятора, написанного на языке Rust. Благодаря LBBV, JIT вначале компилирует только начало метода, а оставшуюся часть компилирует через некоторое время, после того как в процессе выполнения будет определены типы используемых переменных и аргументов.

    При тестировании выполнения эмулятора Optcarrot производительность при использовании YJIT более чем в три раза превышает выполнение при помощи интерпретатора. В новой версии обеспечено выделение регистров для стековых операций виртуальной машины, расширен спектр компилируемых вызовов с необязательными аргументами, реализовано inline-развёртывание базовых и специализированных методов, добавлены отдельные оптимизации для операций "Integer#*", "Integer#!=", "String#!=", "String#getbyte", "Kernel#block_given?", "Kernel#is_a?", "Kernel#instance_of?" и "Module#===". Значительно увеличена скорость компиляции.

    Заметно снижено потребление памяти на хранение метаданных и обеспечена генерация более компактного кода для архитектуры ARM64. По умолчанию отключён сборщик мусора Code ("--yjit-code-gc"), динамически высвобождающий неиспользуемый сгенерированный машинный код, но приводящий к проседанию производительности во время сборки мусора. Добавлен метод RubyVM::YJIT.enable для управления включением YJIT во время работы, без необходимости запуска с определённым параметром командной строки или переменной окружения. Расширена статистика, выдаваемая при указании опции "--yjit-stats". Добавлены режимы профилирования производительности (--yjit-perf) и трассировки (--yjit-trace-exits).

  • Предложен новый JIT-компилятор RJIT, написанный целиком на языке Ruby и заменяющий MJIT, но в отличие от последнего при использовании не требующий Си-компилятора. RJIT поддерживает только архитектуру x86-64 и Unix-подобные платформы.
  • Добавлен планировщик потоков "M:N", позволяющий для сокращения накладных расходов на создание и управление потоками использовать ограниченное число потоков операционной системы для обработки потоков в коде на языке Ruby. По умолчанию используется 8 потоков ОС (можно изменить через переменную окружения RUBY_MAX_CPU). Применение планировщика "M:N" может привести к проблемам с совместимостью с расширениями на языке Си, поэтому он отключён по умолчанию для основного (main) класса Ractor, но включён для неосновных (non-main). Для принудительного включения планировщика "M:N" следует выставить переменную окружения RUBY_MN_THREADS=1.
  • Расширены возможности оболочки интерактивных вычислений IRB(REPL, Read-Eval-Print-Loop). Добавлен режим отладки irb:rdbg, эквивалентный по своим возможностям отладчику pry-byebug. Добавлена поддержка многостраничного просмотра вывода команд ls, show_source и show_cmds. Реализована экспериментальная поддержка автоматического дополнения ввода, учитывающая типы данных. Предоставлены команды для изменения цвета и стиля шрифта.
  • Объявлен устаревшим вызов метода "it" без аргументов в блоке без параметров (например, "[1, 2, 3].each { puts it }").
  • В RubyGems и Bundler включён вывод предупреждения в случае указания в "require" gem-пакетов abbrev, base64, bigdecimal, csv, drb, getoptlong, mutex_m, nkf, observer, racc, resolv-replace, rinda и syslog, если они не добавлены в Gemfile или gemspec. В будущих версиях Ruby данные gem-пакеты будут встроены в основной состав.
  • Обновлены версии встроенных и входящих в стандартную библиотеку gem-модулей.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: Доступен встраиваемый интерпретатор mruby 3.2
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 3.2
  4. OpenNews: В Ruby on Rails устранена уязвимость, допускающая подстановку SQL-кода
  5. OpenNews: RubyGems переходит на обязательную двухфакторную аутентификацию для популярных пакетов
  6. OpenNews: Шутка про возраст женщин привела к изменению кодекса поведения Ruby
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60347-ruby
Ключевые слова: ruby
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 12:37, 25/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Всяко лучше, чем паскалераст
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:52, 25/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >планировщик потоков "M:N", позволяющий для сокращения накладных расходов на создание и управление потоками

    На каком числе потоков об этом стоит начинать задумываться? Вот, например, в моём коде живёт под 1000 потоков, но они достаточно самостоятельные и выделяются динамически. Отладка может быть _весьма_ увлекательной и замеры производительности тоже своеобразные, в остальном, не наблюдаю особых проблем. Правда, у меня питон и асинхронные либы (и асинхронные обёртки над сишными либами), сложно сказать, столько тут уходит интерпретатору.

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:59, 25/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Питон окончательно вытеснил руби отвсюду
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:01, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и есть. Зачем его поддерживают до сих пор, неясно. Как и всякие лазарусы/fpc и прочую мертвечину.
     
  • 2.10, User (??), 13:05, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, ну да - пошли мы нафиг сказали гитхаб с гитляпом и всякие redmine'ы. И твиторы-шопифи-айрбнб-с-твичами - тоже пошли.
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 13:18, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, они существуют, потому что у их разрабов маки. Редхат по той же причине пропихивал. Но, в любом случае, всё это осталось в 2008, сейчас готовые продукты просто всё ещё дороже переписать чем сопровождать, вон кобол до сих пор не извели до конца (и ты его видишь куда чаще, чем думаешь).
     
     
  • 4.18, User (??), 13:57, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неееее... это perl существует по тому, что "у их разработчиков был unix" - и вот он примерно "мёртв". А ruby вполне себе жив - de-facto безальтернативные отраслевые решения на нем вполне себе в стадии активного развития а не в фазе поддержки.
     
  • 3.15, th3m3 (ok), 13:21, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто требует поддержки. Новые проекты уже мало кто пишет, как и на php.
     
     
  • 4.17, User (??), 13:50, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээээм... и его ТОЖЕ python "отовсюду вытеснил"?!
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 13:57, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нет, товарищи на вордпрессе фигачат проекты как из пулемета.
     
     
  • 6.21, User (??), 13:59, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну нет, товарищи на вордпрессе фигачат проекты как из пулемета.

    Танк секретный - за пределами палаты №6 могут и не знать...

     

  • 1.9, Golangdev (?), 13:02, 25/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp.

    Из этого списка только Python и Java является хоть чем-нибудь стоящим

    Остальное - либо академические игрушки, либо просто легаси, которое-то и называть в слух уже не прилично.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:13, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики критически важных систем на ADA сейчас поперхнулись чаем. Опеннет берет новые высоты пробитого дна!
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:17, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что пишут на ада? вот на лиспе - искусственные нителекты.
     
     
  • 4.14, Аноним (6), 13:21, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошивки для видеокарт (на спарк, если точнее). Вообще я так смотрю весьма актуальный язык, куда больше перспектив на сегодня, чем у того же раста.
     
  • 3.20, Golangdev (?), 13:57, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработчики критически важных систем на ADA сейчас поперхнулись чаем

    приведи мне пример хоть одной критически важной системы на ADA

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:12, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из того, что я знаю — авиция. Бортовые компьютеры для boeing,F, eurofighter и других самолётов.
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:00, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миллионы мух... Опеннетчиков не могут ошибаться в том, какой язык самый лучший!
     

  • 1.16, Bottle (?), 13:41, 25/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший язык, но Паскаль лучше.
     

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