Опубликован язык программирования Ruby 3.3

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|1.6, Аноним (6), 12:52, 25/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>планировщик потоков "M:N", позволяющий для сокращения накладных расходов на создание и управление потоками
На каком числе потоков об этом стоит начинать задумываться? Вот, например, в моём коде живёт под 1000 потоков, но они достаточно самостоятельные и выделяются динамически. Отладка может быть _весьма_ увлекательной и замеры производительности тоже своеобразные, в остальном, не наблюдаю особых проблем. Правда, у меня питон и асинхронные либы (и асинхронные обёртки над сишными либами), сложно сказать, столько тут уходит интерпретатору.
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|2.8, Аноним (8), 13:01, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так и есть. Зачем его поддерживают до сих пор, неясно. Как и всякие лазарусы/fpc и прочую мертвечину.
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|2.10, User (??), 13:05, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну да, ну да - пошли мы нафиг сказали гитхаб с гитляпом и всякие redmine'ы. И твиторы-шопифи-айрбнб-с-твичами - тоже пошли.
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|3.13, Аноним (6), 13:18, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего, они существуют, потому что у их разрабов маки. Редхат по той же причине пропихивал. Но, в любом случае, всё это осталось в 2008, сейчас готовые продукты просто всё ещё дороже переписать чем сопровождать, вон кобол до сих пор не извели до конца (и ты его видишь куда чаще, чем думаешь).
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|4.18, User (??), 13:57, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неееее... это perl существует по тому, что "у их разработчиков был unix" - и вот он примерно "мёртв". А ruby вполне себе жив - de-facto безальтернативные отраслевые решения на нем вполне себе в стадии активного развития а не в фазе поддержки.
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|3.15, th3m3 (ok), 13:21, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это просто требует поддержки. Новые проекты уже мало кто пишет, как и на php.
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|5.19, Аноним (19), 13:57, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну нет, товарищи на вордпрессе фигачат проекты как из пулемета.
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|6.21, User (??), 13:59, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну нет, товарищи на вордпрессе фигачат проекты как из пулемета.
Танк секретный - за пределами палаты №6 могут и не знать...
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|1.9, Golangdev (?), 13:02, 25/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp.
Из этого списка только Python и Java является хоть чем-нибудь стоящим
Остальное - либо академические игрушки, либо просто легаси, которое-то и называть в слух уже не прилично.
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|2.11, Аноним (11), 13:13, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчики критически важных систем на ADA сейчас поперхнулись чаем. Опеннет берет новые высоты пробитого дна!
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|4.14, Аноним (6), 13:21, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прошивки для видеокарт (на спарк, если точнее). Вообще я так смотрю весьма актуальный язык, куда больше перспектив на сегодня, чем у того же раста.
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|3.20, Golangdev (?), 13:57, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разработчики критически важных систем на ADA сейчас поперхнулись чаем
приведи мне пример хоть одной критически важной системы на ADA
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|4.23, Аноним (23), 14:12, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из того, что я знаю — авиция. Бортовые компьютеры для boeing,F, eurofighter и других самолётов.
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|3.22, Аноним (22), 14:00, 25/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Миллионы мух... Опеннетчиков не могут ошибаться в том, какой язык самый лучший!
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