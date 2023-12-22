Выпуск Lazarus 3.0, среды разработки для FreePascal

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|1.3, Аноним (3), 18:02, 22/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Самую лучшую Delphi делали в Borland. Впрочем Embarcadero тоже неплохие результаты показало. Пока в Microsoft думали о поддержки разных платформ, то у Embarcadero это уже было, вместе с поддержкой мобильных устройств. Lazarus раньше не отличался какими-либо прям хорошими особенностями. Интересно, насколько все лучше стало? Если код на Free Pascal, то для встраиваемых устройств его как минимум можно применять.
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|4.69, Брат Анон (ok), 19:25, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не новая. Уже давно есть. Как и таргеты на Амигу, ZX Spectrum, Nintendo, плойку, WASM и много чего ещё.
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|2.13, Аноним (13), 18:18, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Лучшее и Дельфи в одном предложении никак нельзя употреблять. В Дельфи отсутствуют средства динамической организации форм, что просто курам на смех. К тому же оно не является RAD, как нам его продавали. То есть даже свою задачу не выполняет.
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|4.32, Аноним (13), 18:38, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Судя по отсутствию крупных проектов на дельфи и исчезающего количества програмистов на нём - дела идут скверно. Видимо кормятся за счёт десятка крупных заказчиков, у которых легаси.
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|5.54, Аноним (54), 19:02, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отсутствие крупных проектов в вашем населённом пункте ни о чем не говорит.
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|6.61, Аноним (13), 19:11, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты можешь меня легко опровергнуть, приведя новость о выборе Паскаля для какой-нибудь федеральной системы. Например)
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|4.141, _ (??), 21:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Серьёзно?
эмбаркадеро мЁртв так, что вонь с их штаб-квартиры должна даже у вас в РФ ощущаться. :)
Новых фич нет лет уже 10, едва справляются с тем чтоб оно на новых версиях винды хотя-бы просто запускалось... А Линукс к примеру - просто выкинули, слабо им, не тянут.
Да оспыдя - они пару сотен лицух продляют ежегожно и им за счастье, на команду из 5 чел - хватает (SVP, VP, Secretary, Accountant, Programmer). Но программиста скоро уволят, да :)
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|5.146, Аноним (13), 22:10, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А Линукс к примеру - просто выкинули, слабо им, не тянут.
Слушай, еще во времена Kylix кто-то из Борланда вроде признал, что object pascal в принципе фундаментально и идеологически несовместим с Юниксами. Ссылку не могу найти, к сожалению.
>Да оспыдя - они пару сотен лицух продляют ежегожно и им за счастье
Да я думаю они еще параллельно сидят на контрактах по консалтингу легаси тухляка на Дельфях. Типа программеров нет, наймем эмбов.
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|2.15, Аноним (13), 18:22, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Паскаль так-то говененькая императивочка, сделанная Виртом для целей обучения структурного программирования. Кстати, "спасибо" ему за миллионы сломанных Паскалем голов детей.
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|3.25, Аноним (-), 18:33, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Уж лучше структурное программирование, чем goto-лапшекод и UB дыряшки.
Паскль учил детей думать, разбирать алгоритмы, а не пихать ̶к̶о̶с̶т̶ы̶л̶и̶ улучшения в стиле "наовнячим что попало, а пото кастанем к void*".
Это именно то, что нужно от учебного языка.
Более того для него есть даже мат обоснование, например теорема Бёма—Якопини.
Возможно поэтому Ада до сих пор используется в авиации.
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|4.35, Аноним (13), 18:43, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Уж лучше структурное программирование, чем goto-лапшекод и UB дыряшки.
Шо то фигня, шо это.
>Паскль учил детей думать, разбирать алгоритмы
Не учил он алгоритмам. Для обучения алгоритмам вообще ЯП не нужен. А тем более императивный.
>Это именно то, что нужно от учебного языка.
Никак нет. От учебного языка нужна прозрачная и гибкая семантика, а не мастурбация циклов.
>Возможно поэтому Ада до сих пор используется в авиации.
Ада используется для авиации, потому что она для неё создавалась на гос деньги) Странно было бы не пользоваться продуктом, на который потрачены миллиарды. Налогоплательщики не поймут-с.
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|5.41, Аноним (-), 18:54, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> нужна прозрачная и гибкая семантика
Типа как в JS или питончике?
Чтобы что угодно можно было передавать куда угодно?))
Вот детки будут рады!
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|6.48, Аноним (13), 18:58, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты слово семантика не знаешь? Бывает. Типа как в хаскеле или в лиспах. Кстати, для обучения я бы racket взял, уж больно он опрятный.
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|7.83, Аноним (-), 19:35, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твою ###! Этот больной, хочет учить детей программированию на Хаскеле или Лиспе!
Ты понимаешь, что это может быть расценено как нанесение увечий средней (как минимум) тяжести?
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|9.148, _ (??), 22:17, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Трепло Твои ведущие умы переделали __все__ знаменитейшие CS курсы с Scheme... текст свёрнут, показать
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|8.107, Аноним (107), 20:00, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хаскел вряд ли, но лисп идеален для обучения всем концепциям, которые в той или ... текст свёрнут, показать
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|10.123, iZEN (ok), 20:32, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть имеется в виду то, что Паскаль учит детей как это работает , а как... текст свёрнут, показать
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|12.172, Аноним (-), 23:11, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это все еще школьная программа Или уже университет Напомню, что мы говорим о я... большой текст свёрнут, показать
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|5.46, Аноним (46), 18:57, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можешь примерно почувствовать, сколько американских налогоплательщиков знают о существовании языка Ада?
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|6.50, Аноним (13), 18:59, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю примерно все, кто может открыть википодию. Покушать тебе принести или по трубе убежим?
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|6.152, _ (??), 22:22, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Можешь примерно почувствовать, сколько американских налогоплательщиков знают о существовании языка Ада?
Да ты же не полу-порно-шоу ведёшь, остись милай! - кроме "спецов и вокруг" - никто не то что про Аду не знает, но и да хоть про JS! :)
Для них это всё какая то неведомая фриковская хрень в телефончеге :) Которая мешает инсту смотреть и не более :-D
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|5.60, Аноним (60), 19:11, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Уфф Вспомнил свои уроки информатики, когда из оборудования была доска и мел ... большой текст свёрнут, показать
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|6.67, Аноним (13), 19:24, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну я в тетрадке помню циклы писал, тоже так себе воспоминания Но чьи-то воспоми... большой текст свёрнут, показать
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|7.96, Аноним (-), 19:41, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так, еще один непонимающий слово семантика. Если ты не программист, то зачем лезешь в спор?
Ну... уже лет 20 как программист. Но преподаванием занимался давно, и для студентов.
Википедия определяет семантику как "дисциплина, изучающая формализации значений конструкций языков программирования посредством построения их формальных математических моделей"
Вроде звучит умно, но чем паскаль плох не объясняет. Возможно ты говорил про "операционную семантику".
Но лучше просто поясни о чем была речь и чем паскаль плох.
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|8.110, Аноним (13), 20:14, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну если тебе слово семантика приходится гуглить - тады ой, непонятно чем ты 20 л... большой текст свёрнут, показать
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|9.154, Аноним (-), 22:28, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пилил прикладные задачи, начиная от игр, заканчивая офисным редактором некото... большой текст свёрнут, показать
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|5.111, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 20:16, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>От учебного языка нужна прозрачная и гибкая семантика, а не мастурбация циклов.
А так же лёгкость иабстрагирование от живого языка. Обозначение матеиатических действий словами (например логическихз функций) — бред. Обозначение операторных скобок словами — бред. Использование нескольких типов операторных скобок (привет, репеат—унтил) — бред.
Если нужен учебный язык, то это должен быть упрощённый Си или питон с типизацией, а не паскаль.
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|6.116, Аноним (13), 20:23, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А так же лёгкость иабстрагирование от живого языка. Обозначение матеиатических действий словами (например логическихз функций) — бред. Обозначение операторных скобок словами — бред. Использование нескольких типов операторных скобок (привет, репеат—унтил) — бред.
Не так. На синтаксис вообще пофиг. Это просто буквы, они не важны. Важны механизмы.
>Если нужен учебный язык, то это должен быть упрощённый Си или питон с типизацией, а не паскаль.
Нет, за С в обучении нужно мочиться преподу в шевелюру. Питон - скорее нет, чем да. В плане _обучения_ он не сильно лучше паскаля. Вообще императивные ЯП тут плохой выбор. Если уж _очень_ хочется учить императивщине (зачем?) - возьмите smalltalk.
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|7.171, Аноним (-), 23:10, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если уж _очень_ хочется учить императивщине (зачем?) - возьмите smalltalk.
Ну-ну. Весь мир пишет на императивщене с небольшими включением функциональщины, и оказывается она не нужна!
А мужики то и не знают!
Не мог бы ты привести пример больших проектов на том же хаскеле?
Но только что-то серьезное, вроде браузера, может ос (но не House)))?
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|3.58, Аноним (54), 19:07, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только именно к императивному коду часто и стремятся с-подобные программисты. Я видел конфликты на основе таких мелочей по сути.
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|3.164, Котофалк (?), 22:48, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати, "спасибо" ему за миллионы сломанных Паскалем голов детей.
Так не за что. Не выдумывайте.
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|2.17, Аноним (17), 18:22, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне папа заприщал писать на C, говорил пиши на Pascal, в нём работа с памятью проще в плане безопасности и компилятор быстрее...
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|2.18, Аноним (-), 18:23, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странный рейтинг.
Ладно с Растом понятно, но Паскаль обгоняет даже Свифт.
А сейчас любая разроботка под яблоко - это как минимум куски пишутся на нем (если проект старый и нет ресурсов перелопачивать все обжс костыли и подпорки)
А под маки/айфоны пишет дофига народу.
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|3.21, Аноним (13), 18:27, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тиобе всратые рейтинги, они криво считают, это давно всем известно. На паскале сейчас около нуля коммерческой разработки.
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|4.29, Аноним (-), 18:34, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько я понял из их сайта - они смотрят на кол-во запросов по ЯП.
Возможно паскаль оказался для современных программеров сложнее чем Раст)
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|5.127, Аноним (127), 20:47, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В учёбных заведениях всё ещё преподапют паскаль, вот они и гуглят свои лабы
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|1.8, Аноним (8), 18:15, 22/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для школ в которых паскаль учат подойдёт.
Вот свободных или коммерческих проектов на Lazarus или FreePascal не слыхал.
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|2.12, Аноним (3), 18:17, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну я знаю банк возле которого стоит стенд, который на светодиодах высвечивает актуальный курс. Код написан на Free Pascal.
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|2.14, Аноним (3), 18:19, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Софт для турбин, который в России до сих пор почему-то повторить не могут — тоже Delphi, Free Pascal.
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|3.20, Аноним (20), 18:27, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В универе написал на Pascal коллекцию всех чисельных методов, по самым быстрым алгоритмам. Врятли кто повторит.. )
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|3.27, Анонин (?), 18:34, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот именно не могут? Или просто не хотят, потому что "оно уже работает".
Что-то слабо верится, что нельзя переписать такой софт напр. на Qt.
Это может быть экономически нецелесообразно, но чтобы невозможно...
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|4.53, Аноним (53), 19:01, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> переписать такой софт напр. на Qt
Чтобы через пол года софт перестал работать?
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|4.62, Аноним (54), 19:12, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пока не могут, но хотят. Я ж ничего против не имею, это просто факт на основе изложения мнений профессионалов в авиации — смотрю иногда на YouTube.
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|5.75, Анонин (?), 19:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм... было бы интересно посмотреть этот кусок видоса. Может там действительно непреодолимые сложности.
Но отсюда кажется что не могут потому что "на разработку и сертификацию нужно 100500 млн. рублей, а нам их не дают"
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|2.19, Аноним (3), 18:23, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некоторый софт для самолётов и для станков с ЧПУ тоже был сделан на них же. Вроде работает стабильно, без неожиданных ошибок, которые встречаются на С-подобных языках. Единственный нюанс — параллелизма там нет и он не нужен.
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|3.30, Аноним (30), 18:37, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У самолётов ведь куча датчиков и приборов. Как их обрабатывать и реагировать без многопоточности?
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|4.37, Аноним (37), 18:49, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Их надо обрабатывать не многопоточно, а за гарантированное время.
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|2.22, Аноним (22), 18:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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внезапно 64х битный ТоталКоммандер - можно сказать культовый ФМ у виндузятников
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|4.144, Аноним (144), 22:07, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фрегат3 был шикарен, жаль сдох. Я б и в линюкс его использовал, а то Крусайдер какой-то стрёмный - родной Дельфин уж лучше использовать.
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|2.52, Аноним (52), 19:00, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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total commander не слышал?
zcad ещё, правда он не такой успешный.
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|2.87, Аноним (87), 19:37, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только там не должны учить паскаль. Есть более нормальные языки, для обучения которым ничего не нужно воровать и которые при этом можно использовать где угодно, от разных САПР и графических редакторов, до офисаных пакетов и даже некоторых микроконтроллеров
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|1.11, Аноним (-), 18:17, 22/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ого, оно живое!
Вспоминаются мелкие программы, 15летней давности, написанные на Делфи...
И ведь они до сих пор работают..
Приятный был язык и UI билдер.
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|2.23, Facemaker (?), 18:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, был приятный язык, в своё время много чего сделал на нём. Но два недостатка мешали всегда: чрезмерная многословность и неразличимость регистра символов текста программы (строчные/заглавные). Последнее заметно ухудшает выразительность: вместо Thing thing приходится изобретать префиксы вроде TThing thing.
Перешёл на C++, но всегда с ностальгией вспоминал стройную систему модулей с interface/implementation.
И только Rust свёл воедино все преимущества всех языков и выбросил недостатки. Rust идеален.
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|4.45, Аноним (-), 18:55, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та ладно, то что у человека "особый" вкус - не повод его осуждать)
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|3.59, Аноним (53), 19:08, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раст загоняется под шконку одной фразой:
"Приведите пример популярного GUI-приложения на Rust"
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|4.65, Facemaker (?), 19:17, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GUI всё-таки довольно узкая ниша. В одной компании (посчастливилось наблюдать) сделали сложный GUI на Rust, так всё равно потребовалось то же самое, но вебное. Пока поддерживают обе версии, но вебная почему-то больше полюбилась пользователям.
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|4.70, Анонин (?), 19:26, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GUI как раз наименьшая проблема для языка.
Можно конечно для каждого языка писать свой кроссплатформенный фреймворк, но зачем?
Пишешь ядро на быстро языке, а UI - на чем угодно. В 99% случаев работает быстро, при условии, что написано правильно - без заползания ядра в UI и тд.
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|4.80, Аноним (13), 19:33, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Loupe - смотрелка картинок в оф. поставке Гнома. А вообще еще непонятно, взлетит ли раст в десктопных приложениях. Мало времени прошло.
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|2.160, Аноньимъ (ok), 22:37, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вспоминаются мелкие программы, 15летней давности, написанные на Делфи...
Или 18 летней.
У меня сканер портов тогда написан был. Скомпилирован и.
Иногда запускаю по мелкой надобности.
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|1.26, Аноним (22), 18:33, 22/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отлично!
Самое то для написания всякой кроссплатформенной гуи мелочи.
Можно набацать прогульку которая будет работать от старой 12 убунты и винХР до всего современного... Хреново, что на ведройде оно не работает...
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|3.43, Аноним (22), 18:54, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все работает? Это ну очень громко сказано. Запускается... ну да...
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|3.55, Аноним (53), 19:03, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем что никто не хочет в тексте пердолить формочки, к-е через пол года перестанут работать.
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|4.84, Аноним (13), 19:35, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну можешь в редакторе пердолить, никто не мешает. Но ты не в теме. В любом случае пердолить формочки в дельфи без динамической компоновки - это просто "вон из профессии". Я не шучу, это прям залёт у проф. программистов.
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|4.88, Аноним (13), 19:37, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что относительно нормальный живой ЯП с мегатоннами батареек. Где ты возьмешь батарейки для современных штук под паскаль я не знаю. Ну и плюс Питон - это все таки RAD, в отличие от.
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|5.104, Ivan7 (ok), 19:57, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я использую C++ и ассемблер, поэтому Питон мне на фиг не нужен. RAD - это вообще средство для домохозяек.
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|6.120, Аноним (13), 20:29, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Я использую C++ и ассемблер
Ну ты просто любитель фигни. Не могу покрепче словцо вставить, а то потрут. Вкратце - любитель поедать продукты из прямой кишки.
>RAD - это вообще средство для домохозяек
Алло, тред про Лазарус, который нам продают как RAD и средство для домохозяек. Вопрос в том, что это не RAD, а пердячий пар)
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|7.132, Ivan7 (ok), 20:59, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Я использую C++ и ассемблер
>Ну ты просто любитель фигни. Не могу покрепче словцо вставить, а то потрут. Вкратце - любитель поедать продукты из прямой кишки.
Твою истерическую эмоциональную реакцию мы увидели. А теперь выскажись по-мужски: по делу, конструктивно и с аргументами)
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|6.169, Аноним (-), 22:54, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то 13й хамит)
Попробую я, но с аргументами.
Есть такая Asahi Lina. И захотелось ей запилить драйвер для яблочной техники.
Но спек нет, приходится реверсить. А потом долго эксперементировать.
Что же делать? Конечно брать в руки питон... Да и писать GPU driver на Python'е!
А потому уже когда все заработало, стек Mesa+Python переписывался на Rust.
Вообще история довольно интересная [1].
Драйвер кстати прошел сертификацию Кроноса [2], что довольно показательно.
[1] asahilinux.org/2022/11/tales-of-the-m1-gpu/
[2] www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59648
Этот пример показывает, что Rapid Application Development на Питоне вполне можно использовать для очень серьезных вещей. Даже если ты домохозяйка)
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|2.86, Ivan7 (ok), 19:36, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если C++ не осилил, то тогда и Pascal неплохо. Хотя мы в школе на уроках информатики C изучали, т.е. школьники пусть и не C++, но C вполне могут осилить.
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|3.89, Аноним (13), 19:38, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изучать паскаль в школе - это плохо. Изучать C/C++ в школе - это преступление, за это надо бить морду совершенно не стесняясь. Серьезно.
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|4.98, Ivan7 (ok), 19:42, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Изучать паскаль в школе - это плохо. Изучать C/C++ в школе -
> это преступление, за это надо бить морду совершенно не стесняясь. Серьезно.
:))) Правда? Зато я в результате со школы уже 25 лет C++ и ассемблер использую, спасибо школьному учителю)
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|5.108, Аноним (108), 20:08, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот, яркий пример. 25 лет прошло, а так от ассемблера с сишечкой и не ушёл.
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|6.115, Ivan7 (ok), 20:21, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так за 25 лет реальных альтернатив связке C/C++ и ассемблер так и не появилось. По крайней мере, что касается задач высокоскоростной обработки данных, системного программирования, систем жёсткого реального времени, программирования микроконтроллеров, DSP-процессоров и т.п.
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|7.124, Аноним (13), 20:34, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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С - это язык для написания ядер ОС. Кресты - это ошибка природы без своей сферы.
>высокоскоростной обработки данных
Непонятно, что тут имеется ввиду. В зависимости от контекста может подойти Erlang или Elixir. Черт, да даже Java иногда.
>системного программирования
Rust, Go, Haskell, лиспы. Про лисп машины ты вообще не слышал?)
>систем жёсткого реального времени
Ada.
>программирования микроконтроллеров
Fort.
Где тут сишка?
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|8.126, Ivan7 (ok), 20:46, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
1 Современный C - очень полезная вещь, но как и любым другим инструментом, им... текст свёрнут, показать
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|9.159, Аноним (13), 22:36, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да что ты говоришь Я выше по треду уже предложил изобразить механизм функторов ... большой текст свёрнут, показать
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|3.102, Аноним (102), 19:46, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> школьники пусть и не C++, но C вполне могут осилить.
Осталось только понять, зачем школьникам это надо...
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|4.122, Ivan7 (ok), 20:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> школьники пусть и не C++, но C вполне могут осилить.
> Осталось только понять, зачем школьникам это надо...
Всем, может быть, и не нужно. Но тем, кто собирается заниматься инженерными специальностями или наукой лучше иметь эти навыки. Роботы, программирование электроники, обработка данных - всё это очень актуально, и здесь без сишечки человек будет чувствовать себя инвалидом.
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|5.125, Аноним (13), 20:35, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Молодой человек, пока под вопросом ваша инженерная квалификация - воздержитесь от таких громких слов.
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|6.128, Ivan7 (ok), 20:48, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже не такой молодой, как 25 лет назад, когда начал работать) Правда, начал работать по специальности ещё раньше... Как-то быстро время летит... И лучше бы Вы высказались по делу.
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|5.133, Аноним (108), 21:15, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обработка данных на сишечке это дааа.
Чёт в науке не особо горят желанием сишечку использовать, там всё болше питоны да джулии всякие.
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|6.139, Ivan7 (ok), 21:23, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Обработка данных на сишечке это дааа. Чёт в науке не особо горят желанием сишечку использовать, там всё болше питоны да джулии всякие.
Конкретно мы всегда использовали сишечку. Как показала практика, у Питонов, Матлабов и Джулий производительность в десятки (а порой и в сотни) раз меньше, чем связка C/C++ с ассемблером. А для задач обработки больших данных, обработки данных в реальном времени, задач управления производительность - это принципиальный вопрос.
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|5.137, Аноним (102), 21:22, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> собирается заниматься инженерными специальностями [...] Роботы, программирование электроники, обработка данных
Алё, мы же о школьниках говорим. Какое к лешему программирование электронники?
Показать школьнику С - это навсегда убедить его в том, что программирование - идиотская трата времени с использованием убогих и переусложненных технологий. Хотел бы я посмотреть, как вы на серьезных щах объясняете 16-летним парням и девушкам, как сделать конкатенацию двух строк на С.
Вместо этого нормальный учитель возмет золотую середину и покажет, как этот самый школьник может лично с помощью программирования решать свои практические проблемы (та же обработка текста), или же просто повеселиться с нейронкой. А кому это зайдет - те уже сами поймут, в какую сторону развиваться.
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|6.140, Ivan7 (ok), 21:28, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В своё время наша компания организовывала курсы по программированию электроники для школьников старших классов. У них всё получалось, и им это очень нравилось, и им нравилось, что у них получается. Они программировали на С, т.к. это стандарт (помимо ассемблера) в мире микроконтроллеров. Среди них были и девушки. Одна из долгосрочных целей была отобрать способных ребят и девчат к себе в компанию. Также было сотрудничество и с университетами с той же целью.
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|3.162, Аноним (22), 22:44, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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саюж кроссплатформенный аналог борланд делфи, а борланд с++ издох и аналога нету... так-шта крестики проиграли
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|2.101, Аноним (102), 19:45, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно набацать прогульку которая будет работать от старой 12 убунты
Больше не будет, ибо:
> теперь требуется наличие как минимум версий GTK 3.24.24 и Glib 2.66.
Разве что компилировать в старой версии.
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|3.47, Аноним (-), 18:57, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Труп в могиле тоже знаешь ли проверен временем.
Даже труп в могиле менее токсичен, чем Вы. Не стыдно так вести себя? Ведь, небось, сам - здоровый великовозрастной лоб.
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|3.57, Аноним (53), 19:05, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Труп в могиле будет поживее мертворожденного франкенштейна из тухлой корпоративной матки.
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|4.71, Аноним (-), 19:26, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давай все-таки будем объективными, например UCSD Pascal разрабатывался в Калифорнийском университете (хз сколько там финансирования от корпов) для создания операционки для ИБМ фреймов (p-System).
И если первая версия была просто открытая, то вторая делалась для настольных комерческих,
третья вообще по заказу от WD для их микрокомпов, как и четвертая.
И их популярность отразилась на самой популярности языка.
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|1.64, Bottle (?), 19:15, 22/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличный язык, в отличие от Си, быстро компилируется из-за модульной системы.
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|2.66, Facemaker (?), 19:20, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там ещё однопроходность компилятора — красивая фича. Но годится только для простых языков. Для обучения самое то, но потом начали тянуть Pascal в "большую" разработку. Лучше б туда ушёл следующий язык Вирта. Доподлинно не знаю, говорят, будто в Борланде манагеры "зарубили" всё, кроме Паскаля и C++, которые уже успели набрать коммерческую популярность.
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|3.78, Tita_M (ok), 19:32, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Лучше б туда ушёл следующий язык Вирта.
Печаль-беда. Жалко Оберон.
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|3.95, Аноним (13), 19:41, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Господи, еще один. С чего ты взял, что для обучения самое то? Ты программист? Ты учитель?
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|4.143, AKTEON (?), 21:32, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И какой императивный язык со строгой типизацией мсье предлагает учить первым ??
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|4.161, Facemaker (?), 22:41, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Господи, еще один. С чего ты взял, что для обучения самое то? Ты программист? Ты учитель?
Во-первых, Паскаль создавался как учебный язык. Во-вторых, мне близка последовательность обучения от Андрея Столярова. Для обучения хорош тем, что быстро компилируется при статической типизации, многословен (да-да, этот недостаток превращается в преимущество в учебном языке), строг, но и прост.
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|2.68, Аноним (-), 19:25, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Отличный язык, в отличие от Си, быстро компилируется из-за модульной системы.
А ничего, что он сначала компилируется в Си? Кстати, так же, как и хвалёный Раст.
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|3.73, Аноним (-), 19:29, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А ничего, что он сначала компилируется в Си? Кстати, так же, как и хвалёный Раст.
WAT? Ты бß хоть пруфы какие-то кинул.
Просто то, что пернвый GCC компилятор писался на паскале - это исторический факт, а тут такие заявления.
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|3.79, Bottle (?), 19:32, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Братан, перестань курить траву, это плохо сказывается на здоровье. Free Pascal написан на Object Pascal.
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|3.81, Tita_M (ok), 19:34, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первые компиляторы раста действительно в си транслировали. Потом появился LLVM бекэнд и стало в маш. кодах.
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|3.82, Bottle (?), 19:35, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К тому же, если бы Паскаль транспилировался в Си, в языке были бы такие же yёбищные проявления неопределённого поведения.
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|4.103, Tita_M (ok), 19:51, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не обязательно. Есть трансляторы из Оберона в Си, джаву и даже в джаваскрипт. И это нисколько не мешает Оберону быть опрятным и переносить свою опрятность на код в другой язык.
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|2.168, Аноним (22), 22:51, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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по сравнению с Qt, проект на лазаре и вправду быстрее компиляется... это удобно...
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|1.93, Аноним (87), 19:40, 22/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Опять вместо принятия реальности люди не осилившие после школы ничего более адекватного и востребованного пытаются выдать это за преимущество и душнят про какие-то прорывные технологии, которые вот прям настолько жизненно необходимы, что их нигде нет)
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|2.99, Аноним (13), 19:43, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да это рессентимент. "Я учил в школе, а школа это лето, любовь и цветочки, поэтому паскаль хороший". Не хватает смелости и технического ума признать очевидное. У веры, кстати, похожий механизм)
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|2.109, Аноним (53), 20:11, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Человек, когда-либо евший натуральные деревенские продукты, никогда не схавает рекламу Шестёрочки типа: "химозное ГМО-хрючево - отличная еда для прогрессивных людей!"
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|3.114, Аноним (108), 20:20, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Человек, видевший, как выращиваются натуральные деревенские продукты, ещё сто раз подумает, прежде чем их есть.
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|3.129, Аноним (13), 20:48, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, так ты против ГМО? От кукурузы и картошки уже отказался? Мясо тоже всё ГМО, так что видимо ты фрукторианец. А, стоп, почти все фрукты - это результат селекции. Солнцеед?
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|2.173, Аноним (-), 23:20, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол, где ты такое увидел?
Люди просто вспоминают свои проекты Н лет давности.
Один мой знакомый начинал вообще с бейсика, потом писал на делфи, в универе учил С и С#, а потом скатился в swift и котлин.
Хороший программист может освоить новый язык на удовлетворительном уровне за месяц-два.
Потому что кирпичики почти везде одинаковые (циклы/условные операторы), могут разве называться по разному (array-vector, map/dictionary)
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|1.118, Аноним (118), 20:27, 22/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последнее время многие опенсурц проекты стали загнивать. По FPC последняя версия от мая 2021. У них там один человек этим занимается что-ли? Мне кажется я за лето больше накодил, чам они за 3 года.
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|2.131, Аноним (131), 20:54, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шило в интересном месте играет, все хочется новые циферки увидеть?
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|3.134, Аноним (118), 21:16, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, просто хочу съехать уже с Delphi Мне для этого нужна совместимость хотя бы ... большой текст свёрнут, показать
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|3.136, Аноним (118), 21:19, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще в Code::Blocks есть виртуальные конфигурации, типа "Все", "Все релизные", "Все отладочные". Вот блин. Самое главное забыл. Поддерживаются группы проектов, чтобы если проект состоит из кучи dllок, не надо было компилить каждую отдельно. Ща посмотрим конечно, что тут прикрутили в 3.0, но чую что не густо.
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|3.142, Аноним (118), 21:31, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не короче. Ничего не поменялось. Менюшка выбора конфигурации все такая же рахитная и для полной перекомпиляции всех конфигураций все так же надо как дебилу прощелкивать каждую отдельно и жать Build.
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|3.138, Аноним (118), 21:23, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не любитель найтли билдов. Ибо там не понятно, какой стабильный, а какой нет. Неужели так трудно ну хотяб раз в несколько месяцев потратить чутка времени на то, чтобы стабилизировать билд и выпустить стабильную версию? Они не умеют что-ли ставить промежуточные цели? Я умею.
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|1.149, nc (ok), 22:18, 22/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жалко что они не перешли на fpc 3.3.1+
Мне как-то потребовалось провести сравнение RTTI систем в разных языках, в том числе пришло в голову посмотреть как это сделано в Object Pascal. А онлайн компилятора Дельфи почему-то нет в природе, решил поставить этот Lazarus - а там такой облом, fpc 3.2 не поддерживает RTTI.
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