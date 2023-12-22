Выпуск Lazarus 3.0, среды разработки для FreePascal

2.9 , Аноним ( 3 ), 18:15, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кстати, а почему королевство Delphi заброшено?

3.40 , Аноним ( 40 ), 18:54, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тобой? Перестань его забрасывать готовь 2000 баксов. Всё живо. https://www.embarcadero.com/ru/products/delphi

4.56 , Аноним ( 54 ), 19:04, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Королевство Delphi это сайт http://www.delphikingdom.com/

4.141 , _ ( ?? ), 21:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Серьёзно?

эмбаркадеро мЁртв так, что вонь с их штаб-квартиры должна даже у вас в РФ ощущаться. :) Новых фич нет лет уже 10, едва справляются с тем чтоб оно на новых версиях винды хотя-бы просто запускалось... А Линукс к примеру - просто выкинули, слабо им, не тянут.

Да оспыдя - они пару сотен лицух продляют ежегожно и им за счастье, на команду из 5 чел - хватает (SVP, VP, Secretary, Accountant, Programmer). Но программиста скоро уволят, да :)

5.146 , Аноним ( 13 ), 22:10, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А Линукс к примеру - просто выкинули, слабо им, не тянут. Слушай, еще во времена Kylix кто-то из Борланда вроде признал, что object pascal в принципе фундаментально и идеологически несовместим с Юниксами. Ссылку не могу найти, к сожалению.

>Да оспыдя - они пару сотен лицух продляют ежегожно и им за счастье Да я думаю они еще параллельно сидят на контрактах по консалтингу легаси тухляка на Дельфях. Типа программеров нет, наймем эмбов.

2.15 , Аноним ( 13 ), 18:22, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Паскаль так-то говененькая императивочка, сделанная Виртом для целей обучения структурного программирования. Кстати, "спасибо" ему за миллионы сломанных Паскалем голов детей.

3.25 , Аноним ( - ), 18:33, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Уж лучше структурное программирование, чем goto-лапшекод и UB дыряшки.

Паскль учил детей думать, разбирать алгоритмы, а не пихать ̶к̶о̶с̶т̶ы̶л̶и̶ улучшения в стиле "наовнячим что попало, а пото кастанем к void*".

Это именно то, что нужно от учебного языка. Более того для него есть даже мат обоснование, например теорема Бёма—Якопини.

Возможно поэтому Ада до сих пор используется в авиации.

4.35 , Аноним ( 13 ), 18:43, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >Уж лучше структурное программирование, чем goto-лапшекод и UB дыряшки. Шо то фигня, шо это.

>Паскль учил детей думать, разбирать алгоритмы Не учил он алгоритмам. Для обучения алгоритмам вообще ЯП не нужен. А тем более императивный.

>Это именно то, что нужно от учебного языка. Никак нет. От учебного языка нужна прозрачная и гибкая семантика, а не мастурбация циклов.

>Возможно поэтому Ада до сих пор используется в авиации. Ада используется для авиации, потому что она для неё создавалась на гос деньги) Странно было бы не пользоваться продуктом, на который потрачены миллиарды. Налогоплательщики не поймут-с.

5.41 , Аноним ( - ), 18:54, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > нужна прозрачная и гибкая семантика Типа как в JS или питончике?

Чтобы что угодно можно было передавать куда угодно?))

Вот детки будут рады!

6.48 , Аноним ( 13 ), 18:58, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты слово семантика не знаешь? Бывает. Типа как в хаскеле или в лиспах. Кстати, для обучения я бы racket взял, уж больно он опрятный.

7.83 , Аноним ( - ), 19:35, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Твою ###! Этот больной, хочет учить детей программированию на Хаскеле или Лиспе!

Ты понимаешь, что это может быть расценено как нанесение увечий средней (как минимум) тяжести? 8.105 , Аноним ( 13 ), 19:58, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хочу, но только это не моя идея Если бы ты хоть немного интересовался Computer ... 9.148 , _ ( ?? ), 22:17, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Трепло Твои ведущие умы переделали __все__ знаменитейшие CS курсы с Scheme... 9.155 , Анонин ( ? ), 22:28, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да ну А пруфов подкинешь А то что-то у mit edu в секции General Introductions ... 8.107 , Аноним ( 107 ), 20:00, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хаскел вряд ли, но лисп идеален для обучения всем концепциям, которые в той или ... 9.112 , Аноним ( 13 ), 20:16, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я полностью согласен, мне просто Хаскель кажется очень ортогональным и при этом ... 10.123 , iZEN ( ok ), 20:32, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Может быть имеется в виду то, что Паскаль учит детей как это работает , а как... 11.150 , Аноним ( 13 ), 22:19, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Паскаль в состоянии обучить только паскалю и то, на уровне банальных задач типа... 12.172 , Аноним ( - ), 23:11, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это все еще школьная программа Или уже университет Напомню, что мы говорим о я... 5.46 , Аноним ( 46 ), 18:57, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можешь примерно почувствовать, сколько американских налогоплательщиков знают о существовании языка Ада?

6.50 , Аноним ( 13 ), 18:59, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю примерно все, кто может открыть википодию. Покушать тебе принести или по трубе убежим?

6.152 , _ ( ?? ), 22:22, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Можешь примерно почувствовать, сколько американских налогоплательщиков знают о существовании языка Ада? Да ты же не полу-порно-шоу ведёшь, остись милай! - кроме "спецов и вокруг" - никто не то что про Аду не знает, но и да хоть про JS! :) Для них это всё какая то неведомая фриковская хрень в телефончеге :) Которая мешает инсту смотреть и не более :-D

5.60 , Аноним ( 60 ), 19:11, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Уфф Вспомнил свои уроки информатики, когда из оборудования была доска и мел ... 6.67 , Аноним ( 13 ), 19:24, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну я в тетрадке помню циклы писал, тоже так себе воспоминания Но чьи-то воспоми... 7.96 , Аноним ( - ), 19:41, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так, еще один непонимающий слово семантика. Если ты не программист, то зачем лезешь в спор? Ну... уже лет 20 как программист. Но преподаванием занимался давно, и для студентов. Википедия определяет семантику как "дисциплина, изучающая формализации значений конструкций языков программирования посредством построения их формальных математических моделей"

Вроде звучит умно, но чем паскаль плох не объясняет. Возможно ты говорил про "операционную семантику".

Но лучше просто поясни о чем была речь и чем паскаль плох.

8.110 , Аноним ( 13 ), 20:14, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну если тебе слово семантика приходится гуглить - тады ой, непонятно чем ты 20 л... 9.154 , Аноним ( - ), 22:28, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Пилил прикладные задачи, начиная от игр, заканчивая офисным редактором некото... 5.111 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 20:16, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >От учебного языка нужна прозрачная и гибкая семантика, а не мастурбация циклов. А так же лёгкость иабстрагирование от живого языка. Обозначение матеиатических действий словами (например логическихз функций) — бред. Обозначение операторных скобок словами — бред. Использование нескольких типов операторных скобок (привет, репеат—унтил) — бред. Если нужен учебный язык, то это должен быть упрощённый Си или питон с типизацией, а не паскаль.

6.116 , Аноним ( 13 ), 20:23, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >А так же лёгкость иабстрагирование от живого языка. Обозначение матеиатических действий словами (например логическихз функций) — бред. Обозначение операторных скобок словами — бред. Использование нескольких типов операторных скобок (привет, репеат—унтил) — бред. Не так. На синтаксис вообще пофиг. Это просто буквы, они не важны. Важны механизмы.

>Если нужен учебный язык, то это должен быть упрощённый Си или питон с типизацией, а не паскаль. Нет, за С в обучении нужно мочиться преподу в шевелюру. Питон - скорее нет, чем да. В плане _обучения_ он не сильно лучше паскаля. Вообще императивные ЯП тут плохой выбор. Если уж _очень_ хочется учить императивщине (зачем?) - возьмите smalltalk.

7.171 , Аноним ( - ), 23:10, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если уж _очень_ хочется учить императивщине (зачем?) - возьмите smalltalk. Ну-ну. Весь мир пишет на императивщене с небольшими включением функциональщины, и оказывается она не нужна!

А мужики то и не знают! Не мог бы ты привести пример больших проектов на том же хаскеле?

Но только что-то серьезное, вроде браузера, может ос (но не House)))?

3.58 , Аноним ( 54 ), 19:07, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только именно к императивному коду часто и стремятся с-подобные программисты. Я видел конфликты на основе таких мелочей по сути.

3.164 , Котофалк ( ? ), 22:48, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кстати, "спасибо" ему за миллионы сломанных Паскалем голов детей. Так не за что. Не выдумывайте.

2.17 , Аноним ( 17 ), 18:22, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мне папа заприщал писать на C, говорил пиши на Pascal, в нём работа с памятью проще в плане безопасности и компилятор быстрее...

2.18 , Аноним ( - ), 18:23, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странный рейтинг.

Ладно с Растом понятно, но Паскаль обгоняет даже Свифт.

А сейчас любая разроботка под яблоко - это как минимум куски пишутся на нем (если проект старый и нет ресурсов перелопачивать все обжс костыли и подпорки)

А под маки/айфоны пишет дофига народу.

3.21 , Аноним ( 13 ), 18:27, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тиобе всратые рейтинги, они криво считают, это давно всем известно. На паскале сейчас около нуля коммерческой разработки.

4.29 , Аноним ( - ), 18:34, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько я понял из их сайта - они смотрят на кол-во запросов по ЯП.

Возможно паскаль оказался для современных программеров сложнее чем Раст)

5.127 , Аноним ( 127 ), 20:47, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В учёбных заведениях всё ещё преподапют паскаль, вот они и гуглят свои лабы

