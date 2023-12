Выпуск Lazarus 3.0, среды разработки для FreePascal

2.33 , Аноним ( 33 ), 18:42, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все работает, кто-то не осилил https://wiki.lazarus.freepascal.org/Android

3.43 , Аноним ( 22 ), 18:54, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – все работает? Это ну очень громко сказано. Запускается... ну да...

2.38 , Аноним ( 37 ), 18:49, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Чем pygtk или pytk не устроил?

3.44 , Аноним ( 22 ), 18:55, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – таб на клаве сломался

3.55 , Аноним ( 53 ), 19:03, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем что никто не хочет в тексте пердолить формочки, к-е через пол года перестанут работать.

4.84 , Аноним ( 13 ), 19:35, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну можешь в редакторе пердолить, никто не мешает. Но ты не в теме. В любом случае пердолить формочки в дельфи без динамической компоновки - это просто "вон из профессии". Я не шучу, это прям залёт у проф. программистов.

3.74 , Ivan7 ( ok ), 19:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чем он может устроить?

4.88 , Аноним ( 13 ), 19:37, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем, что относительно нормальный живой ЯП с мегатоннами батареек. Где ты возьмешь батарейки для современных штук под паскаль я не знаю. Ну и плюс Питон - это все таки RAD, в отличие от.

5.104 , Ivan7 ( ok ), 19:57, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я использую C++ и ассемблер, поэтому Питон мне на фиг не нужен. RAD - это вообще средство для домохозяек.

6.120 , Аноним ( 13 ), 20:29, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Я использую C++ и ассемблер Ну ты просто любитель фигни. Не могу покрепче словцо вставить, а то потрут. Вкратце - любитель поедать продукты из прямой кишки.

>RAD - это вообще средство для домохозяек Алло, тред про Лазарус, который нам продают как RAD и средство для домохозяек. Вопрос в том, что это не RAD, а пердячий пар)

7.132 , Ivan7 ( ok ), 20:59, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Я использую C++ и ассемблер

>Ну ты просто любитель фигни. Не могу покрепче словцо вставить, а то потрут. Вкратце - любитель поедать продукты из прямой кишки. Твою истерическую эмоциональную реакцию мы увидели. А теперь выскажись по-мужски: по делу, конструктивно и с аргументами)

8.156 , Аноним ( 13 ), 22:29, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А ты читать вообще не обучен Печалька А то я выше привел аргумент - Лазарус Де... 8.157 , Аноним ( 13 ), 22:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну а касательно крестов - выше по треду я привел достаточно аргументов Ты не ст... 6.169 , Аноним ( - ), 22:54, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то 13й хамит) Попробую я, но с аргументами.

Есть такая Asahi Lina. И захотелось ей запилить драйвер для яблочной техники.

Но спек нет, приходится реверсить. А потом долго эксперементировать.

Что же делать? Конечно брать в руки питон... Да и писать GPU driver на Python'е!

А потому уже когда все заработало, стек Mesa+Python переписывался на Rust.

Вообще история довольно интересная [1]. Драйвер кстати прошел сертификацию Кроноса [2], что довольно показательно. [1] asahilinux.org/2022/11/tales-of-the-m1-gpu/

[2] www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59648 Этот пример показывает, что Rapid Application Development на Питоне вполне можно использовать для очень серьезных вещей. Даже если ты домохозяйка)

2.86 , Ivan7 ( ok ), 19:36, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если C++ не осилил, то тогда и Pascal неплохо. Хотя мы в школе на уроках информатики C изучали, т.е. школьники пусть и не C++, но C вполне могут осилить.

3.89 , Аноним ( 13 ), 19:38, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Изучать паскаль в школе - это плохо. Изучать C/C++ в школе - это преступление, за это надо бить морду совершенно не стесняясь. Серьезно.

4.98 , Ivan7 ( ok ), 19:42, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Изучать паскаль в школе - это плохо. Изучать C/C++ в школе -

> это преступление, за это надо бить морду совершенно не стесняясь. Серьезно. :))) Правда? Зато я в результате со школы уже 25 лет C++ и ассемблер использую, спасибо школьному учителю)

5.108 , Аноним ( 108 ), 20:08, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот, яркий пример. 25 лет прошло, а так от ассемблера с сишечкой и не ушёл.

6.115 , Ivan7 ( ok ), 20:21, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так за 25 лет реальных альтернатив связке C/C++ и ассемблер так и не появилось. По крайней мере, что касается задач высокоскоростной обработки данных, системного программирования, систем жёсткого реального времени, программирования микроконтроллеров, DSP-процессоров и т.п.

7.124 , Аноним ( 13 ), 20:34, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – С - это язык для написания ядер ОС. Кресты - это ошибка природы без своей сферы.

>высокоскоростной обработки данных Непонятно, что тут имеется ввиду. В зависимости от контекста может подойти Erlang или Elixir. Черт, да даже Java иногда.

>системного программирования Rust, Go, Haskell, лиспы. Про лисп машины ты вообще не слышал?)

>систем жёсткого реального времени Ada.

>программирования микроконтроллеров Fort. Где тут сишка?

8.126 , Ivan7 ( ok ), 20:46, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 1 Современный C - очень полезная вещь, но как и любым другим инструментом, им... 9.159 , Аноним ( 13 ), 22:36, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Да что ты говоришь Я выше по треду уже предложил изобразить механизм функторов ... 8.158 , Аноним ( - ), 22:33, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Про лисп машины только слышать и можно Еще можно картинки из музеев посмотреть ... 9.167 , Аноним ( 13 ), 22:49, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это пример того, что системным программированием можно заниматься и на Лиспе Пр... 10.170 , Аноним ( - ), 22:58, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно и любовью в гамаке заниматься стоя на руках И наверняка это даже будет вп... 5.121 , Аноним ( 13 ), 20:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это полностью подтверждает мои слова)

3.102 , Аноним ( 102 ), 19:46, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > школьники пусть и не C++, но C вполне могут осилить. Осталось только понять, зачем школьникам это надо...

4.122 , Ivan7 ( ok ), 20:30, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> школьники пусть и не C++, но C вполне могут осилить.

> Осталось только понять, зачем школьникам это надо... Всем, может быть, и не нужно. Но тем, кто собирается заниматься инженерными специальностями или наукой лучше иметь эти навыки. Роботы, программирование электроники, обработка данных - всё это очень актуально, и здесь без сишечки человек будет чувствовать себя инвалидом.

5.125 , Аноним ( 13 ), 20:35, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Молодой человек, пока под вопросом ваша инженерная квалификация - воздержитесь от таких громких слов.

6.128 , Ivan7 ( ok ), 20:48, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже не такой молодой, как 25 лет назад, когда начал работать) Правда, начал работать по специальности ещё раньше... Как-то быстро время летит... И лучше бы Вы высказались по делу.

5.133 , Аноним ( 108 ), 21:15, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обработка данных на сишечке это дааа.

Чёт в науке не особо горят желанием сишечку использовать, там всё болше питоны да джулии всякие.

6.139 , Ivan7 ( ok ), 21:23, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Обработка данных на сишечке это дааа. Чёт в науке не особо горят желанием сишечку использовать, там всё болше питоны да джулии всякие. Конкретно мы всегда использовали сишечку. Как показала практика, у Питонов, Матлабов и Джулий производительность в десятки (а порой и в сотни) раз меньше, чем связка C/C++ с ассемблером. А для задач обработки больших данных, обработки данных в реальном времени, задач управления производительность - это принципиальный вопрос.

5.137 , Аноним ( 102 ), 21:22, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > собирается заниматься инженерными специальностями [...] Роботы, программирование электроники, обработка данных Алё, мы же о школьниках говорим. Какое к лешему программирование электронники? Показать школьнику С - это навсегда убедить его в том, что программирование - идиотская трата времени с использованием убогих и переусложненных технологий. Хотел бы я посмотреть, как вы на серьезных щах объясняете 16-летним парням и девушкам, как сделать конкатенацию двух строк на С. Вместо этого нормальный учитель возмет золотую середину и покажет, как этот самый школьник может лично с помощью программирования решать свои практические проблемы (та же обработка текста), или же просто повеселиться с нейронкой. А кому это зайдет - те уже сами поймут, в какую сторону развиваться.

6.140 , Ivan7 ( ok ), 21:28, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В своё время наша компания организовывала курсы по программированию электроники для школьников старших классов. У них всё получалось, и им это очень нравилось, и им нравилось, что у них получается. Они программировали на С, т.к. это стандарт (помимо ассемблера) в мире микроконтроллеров. Среди них были и девушки. Одна из долгосрочных целей была отобрать способных ребят и девчат к себе в компанию. Также было сотрудничество и с университетами с той же целью.

4.166 , Аноним ( 22 ), 22:48, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну как-бы нужно, например, для абдурино-иде

3.162 , Аноним ( 22 ), 22:44, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – саюж кроссплатформенный аналог борланд делфи, а борланд с++ издох и аналога нету... так-шта крестики проиграли 2.101 , Аноним ( 102 ), 19:45, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно набацать прогульку которая будет работать от старой 12 убунты Больше не будет, ибо: > теперь требуется наличие как минимум версий GTK 3.24.24 и Glib 2.66. Разве что компилировать в старой версии.

3.163 , Аноним ( 22 ), 22:47, 22/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – gtk2 никто не отменял, так-что мимо!