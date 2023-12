Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.3

2.6 , аноним_1990 ( ? ), 09:54, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – там надо потыкать в интерфейс вверху и все появится

3.8 , Аноним ( 2 ), 10:01, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень информативный совет, спасибо.

2.20 , ProfessorNavigator ( ok ), 12:56, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Исправляйте, пока никто не видел! Смешно)) Оно так работает практически с самого начала, т.е. почти год уже. Более того, так и задумывалось. Чтобы не плодить лишние диалоги "Неправильный путь!" и не ловить ошибки несуществующих папок. > Венда, есличо. Если устанавливали из инсталлятора - может быть всё, что угодно. Поэтому и написано "экспериментальный". Если уверены, что нашли ошибку - пишите на github/gitflic или на почту, буду разбираться. Но не факт, что получится - винда у меня стоит только на виртуалке, и в ней вроде бы всё работало. Живых машин с ней под рукой нет и не предвидится. Так что рекомендую переходить на Линукс. В том числе потому, что для данного проекта поддержка винды возможно будет свёрнута. Если это будет отнимать слишком много времени.

3.26 , Аноним ( 2 ), 13:35, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так что рекомендую переходить на Линукс. Ок, перешёл:

> meson setup -Dbuildtype=release build

> Run-time dependency gtkmm-4.0 found: NO (tried pkgconfig) Это мне теперь GTK4 из сорцов собирать? Не, пойду обратно.

4.27 , ProfessorNavigator ( ok ), 14:04, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это мне теперь GTK4 из сорцов собирать? Не GTK4, а только gtkmm. И не обязательно собирать - можно например выбрать дистрибутив, где оно есть в репозитории уже собранное.



> Не, пойду обратно. Up to you. Рекомендация на то и рекомендация: следовать ей или нет - полностью ваше дело.