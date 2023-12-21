Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.3

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|2.2, Аноним (2), 09:25, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Последний коммит — 4aff570 on Nov 16, 2013
Гммм
Она хоть соберётся?
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|3.11, Аноним (11), 11:34, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, там исходники надо править чтобы собралось. Прям чуть-чуть, но без правок не соберется.
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|2.15, ProfessorNavigator (ok), 12:17, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не сравнивал, да и цели такой не было. Если есть желание, сравните и напишите. Ну и поскольку тот проект, видимо, заброшен, то опять же если в нём что-то есть, чего не хватает в MyLibrary - пишите (только лучше не здесь, а на гитхабе/гитфлике или на почту). По возможности реализую.
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|2.16, ProfessorNavigator (ok), 12:21, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если собирали из исходников сами, то, видимо, отсутствует gettext (в разных дистрибутивах может называться по-разному или быть разбит на пакеты, т.е. может также понадобиться что-то вроде gettext-tools). Установите и пересоберите заново - тогда перевод должен заработать.
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|1.4, Аноним (4), 09:35, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сначала возрадовался, прочитав новость. Давно ищу подобный каталогизатор (FBReader - скурвился, calibre - полное гуано)
Потом прочитал про GTK4 и расстроился. Ну почему?! Огромное число LTS продолжают использовать 3.24. Не апгрейдить же ради одной программы.
Автор, может получится сделать совместимость с GTK3? Со своей стороны donate обещаю.
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|2.7, Аноним (7), 10:00, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Согласен с предыдущим оратором. GTK4 нужно только гномосекам.
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|3.18, ProfessorNavigator (ok), 12:41, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вам, как пользователю, есть ли разница? Главное, чтобы оно работало, как заявлено, а на чём оно там написано - дело десятое.
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|2.17, ProfessorNavigator (ok), 12:39, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В принципе ничего невозможного нет. Но. Первое препятствие - время. Не уверен, что у меня получится выкроить для этого недели три (мне нужно изучить соответствующий API и как с ним работать, поскольку с GTK3 я никогда дела не имел, а потом фактически полностью переписать графическую часть проекта). Во-вторых, и в "главных", я не уверен, что оно вообще нужно. Собственно, разработка GTK5 уже стартовала, т.е., я так полагаю, к концу следующего года можно ожидать уже каких-то новостей оттуда. Ну и, насколько я опять же понимаю, как только GTK5 выйдет в релиз, поддержка GTK3 будет постепенно свёрнута. Сейчас я оставляю за рамками тех. особенности разных версий. Речь о том, что нет смысла переводить проект на то, что больше поддерживаться не будет.
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|1.5, Аноним (2), 09:53, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нельзя ввести руками путь к папке с книгами. Исправляйте, пока никто не видел!
Натравил на папку с ≈2 Гб книжек, программа пару минут трудилась, вроде бы создала коллекцию. В итоге — пусто… Венда, есличо.
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|2.20, ProfessorNavigator (ok), 12:56, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Исправляйте, пока никто не видел!
Смешно)) Оно так работает практически с самого начала, т.е. почти год уже. Более того, так и задумывалось. Чтобы не плодить лишние диалоги "Неправильный путь!" и не ловить ошибки несуществующих папок.
> Венда, есличо.
Если устанавливали из инсталлятора - может быть всё, что угодно. Поэтому и написано "экспериментальный". Если уверены, что нашли ошибку - пишите на github/gitflic или на почту, буду разбираться. Но не факт, что получится - винда у меня стоит только на виртуалке, и в ней вроде бы всё работало. Живых машин с ней под рукой нет и не предвидится. Так что рекомендую переходить на Линукс. В том числе потому, что для данного проекта поддержка винды возможно будет свёрнута. Если это будет отнимать слишком много времени.
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|3.26, Аноним (2), 13:35, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так что рекомендую переходить на Линукс.
Ок, перешёл:
> meson setup -Dbuildtype=release build
> Run-time dependency gtkmm-4.0 found: NO (tried pkgconfig)
Это мне теперь GTK4 из сорцов собирать? Не, пойду обратно.
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|4.27, ProfessorNavigator (ok), 14:04, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это мне теперь GTK4 из сорцов собирать?
Не GTK4, а только gtkmm. И не обязательно собирать - можно например выбрать дистрибутив, где оно есть в репозитории уже собранное.
> Не, пойду обратно.
Up to you. Рекомендация на то и рекомендация: следовать ей или нет - полностью ваше дело.
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|1.10, А (??), 10:24, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет.
Не надо обманывать, это всего лишь PKGBUILD. К тому же оформлен не по гайдлайнам. В нём даже лицензия не указана.
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|2.21, ProfessorNavigator (ok), 13:01, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не надо обманывать, это всего лишь PKGBUILD. К тому же оформлен не по гайдлайнам. В нём даже лицензия не указана.
Кто знает, что такое AUR, и так поймёт, а остальным до лампочки. "Готовый пакет" употребляется исключительно потому, что в противном случае придётся расписывать, что такое AUR и как оно в арче вообще работает. А оно надо? Претензия по поводу лицензии принимается, поправлю.
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|3.25, A (?), 13:34, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Готовый пакет" употребляется исключительно потому, что в противном случае придётся расписывать, что такое AUR и как оно в арче вообще работает. А оно надо?
Кто знает, что такое AUR, и так поймёт, а остальным до лампочки.
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|1.12, Аноним (12), 11:54, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения
После Calibre это и правда убер-фича, надо будет посмотреть
Вот всем Calibre нравится, но то что она тащит файлы к себе подбешивает, чо ей не работается с теми что на месте лежат?
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|2.22, ProfessorNavigator (ok), 13:04, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот всем Calibre нравится, но то что она тащит файлы к себе подбешивает
Скажу по секрету - это одна из причин возникновения данного проекта. И поэтому в описании сделан на этом акцент. Только - тс-с!))
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|1.24, Аноним (24), 13:34, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А в итоге, разработка на каком сервере выполняется: github или gitflic? Какой является зеркалом?
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