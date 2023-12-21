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Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.3

21.12.2023 08:36

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.3. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет. Для пользователей Windows доступен экспериментальный инсталлятор.

MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы (zip, 7z, jar, cpio, iso, a, ar, tar, tgz, tar.gz, tar.bz2, tar.xz, rar), и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.

Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны.

Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, копирование книг коллекции в произвольную папку. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам.

Значимые изменения по сравнению с версией 2.1:

  • Реализована возможность добавлять книги в любую папку внутри коллекции.
  • Полностью переработано управление размерами главного окна и его элементов.
  • Значительно улучшено отображение результатов поиска.
  • Оптимизировано использование памяти.
  • Добавлена возможность просмотра обложки книги в натуральную величину.
  • Уменьшено количество зависимостей (из зависимостей убрана библиотека gmp).
  • Для пользователей ОС Windows создан экспериментальный инсталлятор.
  • Другие небольшие исправления и улучшения.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ProfessorNa...)
  2. OpenNews: Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.1
  3. OpenNews: Выпуск p2p-мессенджера Communist 2.0 и библиотеки libcommunist 1.0
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60321-mylibrary
Ключевые слова: mylibrary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, beduin747 (ok), 09:17, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем лучше, хуже myrulib (http://myrulib.lintest.ru/)?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:25, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний коммит — 4aff570 on Nov 16, 2013
    Гммм
    Она хоть соберётся?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:34, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, там исходники надо править чтобы собралось. Прям чуть-чуть, но без правок не соберется.
     
  • 2.15, ProfessorNavigator (ok), 12:17, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не сравнивал, да и цели такой не было. Если есть желание, сравните и напишите. Ну и поскольку тот проект, видимо, заброшен, то опять же если в нём что-то есть, чего не хватает в MyLibrary - пишите (только лучше не здесь, а на гитхабе/гитфлике или на почту). По возможности реализую.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:33, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а как на русский переключить?
     
     
  • 2.16, ProfessorNavigator (ok), 12:21, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если собирали из исходников сами, то, видимо, отсутствует gettext (в разных дистрибутивах может называться по-разному или быть разбит на пакеты, т.е. может также понадобиться что-то вроде gettext-tools). Установите и пересоберите заново - тогда перевод должен заработать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:35, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сначала возрадовался, прочитав новость. Давно ищу подобный каталогизатор (FBReader - скурвился, calibre - полное гуано)

    Потом прочитал про GTK4 и расстроился. Ну почему?! Огромное число LTS продолжают использовать 3.24. Не апгрейдить же ради одной программы.

    Автор, может получится сделать совместимость с GTK3? Со своей стороны donate обещаю.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:00, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Согласен с предыдущим оратором. GTK4 нужно только гномосекам.
     
     
  • 3.23, ProfessorNavigator (ok), 13:06, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132377.html#18
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:59, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расстроился, что не Qt.
     
     
  • 3.18, ProfessorNavigator (ok), 12:41, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вам, как пользователю, есть ли разница? Главное, чтобы оно работало, как заявлено, а на чём оно там написано - дело десятое.
     
  • 2.17, ProfessorNavigator (ok), 12:39, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В принципе ничего невозможного нет. Но. Первое препятствие - время. Не уверен, что у меня получится выкроить для этого недели три (мне нужно изучить соответствующий API и как с ним работать, поскольку с GTK3 я никогда дела не имел, а потом фактически полностью переписать графическую часть проекта). Во-вторых, и в "главных", я не уверен, что оно вообще нужно. Собственно, разработка GTK5 уже стартовала, т.е., я так полагаю, к концу следующего года можно ожидать уже каких-то новостей оттуда. Ну и, насколько я опять же понимаю, как только GTK5 выйдет в релиз, поддержка GTK3 будет постепенно свёрнута. Сейчас я оставляю за рамками тех. особенности разных версий. Речь о том, что нет смысла переводить проект на то, что больше поддерживаться не будет.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:47, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На обещания доната - обещают посмотреть
     

  • 1.5, Аноним (2), 09:53, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нельзя ввести руками путь к папке с книгами. Исправляйте, пока никто не видел!

    Натравил на папку с ≈2 Гб книжек, программа пару минут трудилась, вроде бы создала коллекцию. В итоге — пусто… Венда, есличо.

     
     
  • 2.6, аноним_1990 (?), 09:54, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там надо потыкать в интерфейс вверху и все появится
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 10:01, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень информативный совет, спасибо.
     
  • 2.20, ProfessorNavigator (ok), 12:56, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Исправляйте, пока никто не видел!

    Смешно)) Оно так работает практически с самого начала, т.е. почти год уже. Более того, так и задумывалось. Чтобы не плодить лишние диалоги "Неправильный путь!" и не ловить ошибки несуществующих папок.

    > Венда, есличо.

    Если устанавливали из инсталлятора - может быть всё, что угодно. Поэтому и написано "экспериментальный". Если уверены, что нашли ошибку - пишите на github/gitflic или на почту, буду разбираться. Но не факт, что получится - винда у меня стоит только на виртуалке, и в ней вроде бы всё работало. Живых машин с ней под рукой нет и не предвидится. Так что рекомендую переходить на Линукс. В том числе потому, что для данного проекта поддержка винды возможно будет свёрнута. Если это будет отнимать слишком много времени.

     
     
  • 3.26, Аноним (2), 13:35, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так что рекомендую переходить на Линукс.

    Ок, перешёл:
    > meson setup -Dbuildtype=release build
    > Run-time dependency gtkmm-4.0 found: NO (tried pkgconfig)

    Это мне теперь GTK4 из сорцов собирать? Не, пойду обратно.

     
     
  • 4.27, ProfessorNavigator (ok), 14:04, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это мне теперь GTK4 из сорцов собирать?

    Не GTK4, а только gtkmm. И не обязательно собирать - можно например выбрать дистрибутив, где оно есть в репозитории уже собранное.

    > Не, пойду обратно.

    Up to you. Рекомендация на то и рекомендация: следовать ей или нет - полностью ваше дело.

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:13, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по интерфейсу, поколение джаваскрипт добралось до с++.
     
  • 1.10, А (??), 10:24, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет.

    Не надо обманывать, это всего лишь PKGBUILD. К тому же оформлен не по гайдлайнам. В нём даже лицензия не указана.

     
     
  • 2.21, ProfessorNavigator (ok), 13:01, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не надо обманывать, это всего лишь PKGBUILD. К тому же оформлен не по гайдлайнам. В нём даже лицензия не указана.

    Кто знает, что такое AUR, и так поймёт, а остальным до лампочки. "Готовый пакет" употребляется исключительно потому, что в противном случае придётся расписывать, что такое AUR и как оно в арче вообще работает. А оно надо? Претензия по поводу лицензии принимается, поправлю.

     
     
  • 3.25, A (?), 13:34, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Готовый пакет" употребляется исключительно потому, что в противном случае придётся расписывать, что такое AUR и как оно в арче вообще работает. А оно надо?

    Кто знает, что такое AUR, и так поймёт, а остальным до лампочки.

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:54, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения

    После Calibre это и правда убер-фича, надо будет посмотреть
    Вот всем Calibre нравится, но то что она тащит файлы к себе подбешивает, чо ей не работается с теми что на месте лежат?

     
     
  • 2.22, ProfessorNavigator (ok), 13:04, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот всем Calibre нравится, но то что она тащит файлы к себе подбешивает

    Скажу по секрету - это одна из причин возникновения данного проекта. И поэтому в описании сделан на этом акцент. Только - тс-с!))

     

  • 1.24, Аноним (24), 13:34, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в итоге, разработка на каком сервере выполняется: github или gitflic? Какой является зеркалом?
     

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