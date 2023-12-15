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Проект openSUSE назначил дополнительное голосование по выбору логотипа

15.12.2023 23:42

Дуглас ДеМайо (Douglas DeMaio), менеджер SUSE, отвечающий за маркетинг и взаимодействие с сообществом openSUSE, объявил о решении провести дополнительное голосование по выбору логотипа, принятое в ответ на критику участниками проекта процесса проведения голосования и отсутствия варианта сохранения нынешнего логотипа. Конкурс логотипов проводился с учётом голосов всех желающих, независимо от вовлечённости в разработку, в том числе в голосовании могли участвовать люди, не имеющие отношения к openSUSE, что не позволило в полной мере учесть коллективную идентичность разработчиков.

При обсуждении было предложено предоставить участникам проекта openSUSE возможность повлиять на выбор нового логотипа. Также упомянуто, что компания SUSE, владеющая правами на нынешний логотип, должна участвовать в процессе принятия решения по ребрендингу и разбору ситуации с торговыми марками. В итоге, решено дать возможность участникам проекта выразить своё мнение, для чего среди членов проекта openSUSE будет проведено отдельное голосование по выбору между существующим логотипом и предложенным новым дизайном.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2023...)
  2. OpenNews: Проект openSUSE подвёл итоги конкурса логотипов
  3. OpenNews: Проект openSUSE выбирает новый логотип
  4. OpenNews: Проект openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 5
  5. OpenNews: SUSE будет преобразована из публичной в частную компанию
  6. OpenNews: Планы в отношении следующего поколения дистрибутива SUSE Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60296-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:58, 15/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    второй раунд переставления кроватей объявляется открытым
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:59, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а потом еще третий тур!
     

  • 2, Аноним (3), 23:59, 15/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    красавцы!

    вот это демократично :)

     
  • 4, Аноним (4), 00:01, 16/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Прислушались к комментаторам опеннета.
     
     
  • 5, Аноним (5), 00:12, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жжешь
     
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