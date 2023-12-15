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|2.28, Оникс (?), 14:20, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше бы дистрибутивом занимались, а не с логотипами игрались.
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|1.5, Аноним (-), 11:17, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь могли бы выбрать en.opensuse.org/File:Oscover.png (((
Он сразу бы намекал пользователю, что будет дальше.
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|1.6, Аноним (6), 11:19, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неужели не нашлось нейросети, которая сделает нормально и в одном стиле?
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|1.7, Аноним (7), 11:20, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Супер, видимо все проголосовали за самый ущербный лого, чтобы подгадить сусе)) Это вин.
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|1.12, Аноним (12), 11:51, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в результате общедоступного голосования
Щас бы верить тайному голосованию.
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|1.17, Аноним (17), 12:24, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не оценивал высоко ни один из выбранных логотипов. В прочем, я сам дурак. Как будто с чуромантией первый раз в жизни сталкиваюсь.
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|1.24, Бывалый смузихлёб (?), 13:33, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проект openSUSE подвёл итоги конкурса логотипов
> openSUSE
Нестоячая писька, так понимаю, была забанена из-за "аномально большого количества голосов" ?
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|1.32, Cyber100 (ok), 14:49, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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+10000 к производительности.
кудой мы котимса - ну был же нормальный дистриб. нет, где-то этих лгбтшников вынули. то схему обновлений меняют, то логотипы теперь...
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