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Проект openSUSE подвёл итоги конкурса логотипов

15.12.2023 10:43

Опубликованы результаты конкурса по выбору новых логотиов для проекта openSUSE и развиваемых в его составе дистрибутивов Tumbleweed, Leap, Slowroll и Kalpa. Победители были отобраны в результате общедоступного голосования:

  • Основной логотип openSUSE
  • openSUSE Tumbleweed. Победителями признаны сразу три логотипа, показавшие очень близкие результаты.
  • openSUSE Leap
  • openSUSE Slowroll
  • openSUSE Kalpa

Работа по замене логотипа проводится в рамках инициативы по дистанцированию элементов брендинга openSUSE от проекта SUSE. До сих пор в компании SUSE и свободном проекте openSUSE использовался общий логотип, что вызывало путаницу и искажённое восприятие проекта у потенциальных пользователей. Cтарому логотипу также были присущи такие недостатки, как использование слишком яркого цвета для печати на светлом фоне, плохое масштабирование и непригодность для очень мелких кнопок (логотип терял узнаваемость уже при размере 48x48).

Одним из требований к новым логотипам была возможность идентифицировать проект без текста, только по изображению (старые логотипы SUSE и openSUSE используют одно и то же изображение зелёного хамелеона с разным текстовым описанием). В случае возрождения идеи выноса разработки openSUSE в отдельную некоммерческую организацию, наличие отдельных логотипов упростит процесс разделения владения торговыми марками на бренды, связанные с openSUSE.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Проект openSUSE выбирает новый логотип
  3. OpenNews: Проект openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 5
  4. OpenNews: SUSE будет преобразована из публичной в частную компанию
  5. OpenNews: Сформирован дистрибутив openSUSE Slowroll, идущий на смену openSUSE Leap
  6. OpenNews: Сообщество openSUSE обсуждает вопрос изменения бренда для дистанцирования от SUSE
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60290-opensuse
Ключевые слова: opensuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Пепе не выиграл - у них нет перспектив.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:44, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это какой-то стыд.
     
     
  • 2.4, penetrator (?), 11:05, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у них была шикарная серия вот этого логотипа

    https://www.opennet.me/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1702624647.png

    когда основа одна и та же, только мелкие отличия разные, например в этом знак бесконечности

    и не только этот, были еще более-менее "серийных" вариантов

    а они взяли смешали лого разного стиля для одного семейства продуктов - линукса, клоуны

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:22, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что бы это дало увеличило продаже или какой параметр?
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 15:11, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Консистентность, а не итоговый клоунский набор
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:28, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это всего лишь картинки. Стыд - продукт.
     
  • 2.28, Оникс (?), 14:20, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше бы дистрибутивом занимались, а не с логотипами игрались.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:59, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    OpenSuse slowroll - лого ubisoft
     
  • 1.5, Аноним (-), 11:17, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь могли бы выбрать en.opensuse.org/File:Oscover.png (((
    Он сразу бы намекал пользователю, что будет дальше.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:19, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели не нашлось нейросети, которая сделает нормально и в одном стиле?
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:20, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Супер, видимо все проголосовали за самый ущербный лого, чтобы подгадить сусе)) Это вин.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 11:31, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда гадит? 😎
     

  • 1.8, Аноним (9), 11:20, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все упоротые как и сам дистр.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:51, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в результате общедоступного голосования

    Щас бы верить тайному голосованию.

     
  • 1.16, th3m3 (ok), 12:22, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раньше было лучше. Прошла эпоха.
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:24, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не оценивал высоко ни один из выбранных логотипов. В прочем, я сам дурак. Как будто с чуромантией первый раз в жизни сталкиваюсь.
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:33, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем прямая линия не подошла?
     
     
  • 2.21, Витюшка (?), 12:45, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прямая линия уже была с Пу
     

  • 1.22, Артемий Лебедев (?), 13:08, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это какой-то позор. Впрочем, кому не по фиг?
     
  • 1.23, Аноним (23), 13:33, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и какой первый?
     
  • 1.24, Бывалый смузихлёб (?), 13:33, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект openSUSE подвёл итоги конкурса логотипов
    > openSUSE

    Нестоячая писька, так понимаю, была забанена из-за "аномально большого количества голосов" ?

     
  • 1.27, Блджадовоз (?), 14:14, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, кровати переставили. Теперь дела у них в гору пойдут!
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:31, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомнили о себе,а то даже тут про неё подзабыли.
     

  • 1.32, Cyber100 (ok), 14:49, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    +10000 к производительности.
    кудой мы котимса - ну был же нормальный дистриб. нет, где-то этих лгбтшников вынули. то схему обновлений меняют, то логотипы теперь...
     
  • 1.34, анонимоус (?), 15:15, 15/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Логотип fedora завернули в рамку и покрасили голубозеленый?
     

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