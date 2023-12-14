В сообществе разработчиков Glibc внедрён кодекс поведения

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|1.1, Бывалый смузихлёб (?), 08:46, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Одно время думал, что тема с КОКами - это что-то совсем новомодное
Пока не пересмотрел Футураму и не обнаружил, как Гермес в одной из серий заглядывал в толстый справочник с такой надписью
Кажись, то была серия где они потонули на подводной лодке без провианта - и он по этой книге разбирался кого сожрать первым( "все, кроме Зойдберга - на совещание" )
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|2.7, Аноним (7), 09:00, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего это новомодное? Не слыхал про заповеди? Тот же кодекс поведения.
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|3.29, нах. (?), 09:45, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Слыхал он, слыхал. Там ни пол-словечка нет об уважении к п-сам в разных смыслах, и о благорастворениях воздухов когда приходится иметь дело с законченными м-ками.
Там сказано в шабат не кодить и Имя не упоминать.
(у арабских суфиев кстати хорошо получилось с объяснениями, почему не работает)
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|4.80, Аноним (-), 11:54, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати классная книжонка, по современным меркам 18+
Убийства, изнасилование, педо и зоофилия, пытки, геноцид...
Можно еще посчитать сколько народу убил "говорящй в голове голос", а сколько злобный диявол.
Второй на фоне первого окажется жалким сосунком).
Не удивительно, что на такой базе, построили отличную цивилизацию)
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|5.105, Школьник (ok), 13:02, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За что нравится опеннет - эксперты тут по всем вопросам в наличии. Немного недоучившиеся, правда, зато по всем вопросам!
Где в "книжке"-то педо и зоофилия? Главу и стих не подскажешь ли?
Где в "книжке" оправдания убийств и изнасилований? Ты в курсе, почему Давиду было отказано в возможности построить Храм?
Говорящие голоса - они только у тебя в голове, мой хороший.
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|1.8, Sluggard (ok), 09:05, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Проект подчёркивает открытость для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации.
Красота-то какая, лепота. Здравствуй, толерантность.
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|2.16, ИмяХ (ok), 09:22, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Среди программистов, инженеров и учёных очень заметна дискриминация по уровню знаний и квалификации. Надо искоренять такое. Да и такие болезни, как синдром дауна и аненцефалия не должны быть препятствием для работы на таких должностях.
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|3.30, нах. (?), 09:46, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Да и такие болезни, как синдром дауна и аненцефалия не должны быть препятствием для работы на
> таких должностях.
да никогда вроде и не были. Просто теперь тебе запрещено это комментировать.
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|3.37, Fur (?), 10:05, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Особенно, среди врачей надо искоренять. Каждый может быть хирургом!
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|3.57, Аноним (57), 10:59, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>синдром дауна и аненцефалия
Это нейроразнообразные люди. Так что давно включены.
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|3.70, banonymous (?), 11:19, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Категорически не согласен. Уровень знаний и опыт как раз дает право дискриминировать тех, кто не обладает ни тем, ни другим, но всёравно лезет "помогать".
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|4.95, Аноним (95), 12:26, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и куда вы лезете "помогать" не имея ни параграфа юридического образования? Обсуждайте свои писульки на мониторе, а вопрос прав отдельных категорий граждан оставьте юристам.
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|3.72, Аноним (72), 11:23, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>такие болезни, как синдром дауна
> и аненцефалия не должны быть препятствием для работы на таких должностях.
для Руководителей вроде как давно плюс
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|2.21, Аноним (21), 09:31, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И? Это значит, что люди любой квалификации могут поучаствовать в проекте. Смогут они принести пользу или нет - решат мейнтейнеры. У вас на работе не так? Ты предлагаешь помощь коллегам, а они тебе - "проваливай, даун"?
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|3.66, banonymous (?), 11:09, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот как раз хороший пример с работой, конторы в которых начальник не умеет избавляться от долбо-бов со временем обрастают мхом. В результате закрывается вся контора, вместе с нормальными работниками, по указу штаб квартиры.
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|2.42, Placeholder (ok), 10:32, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Открытость не означает автоматическое согласие со всем что говорить будут. Это означает что писькомерство запрещено кто тут более синьорный погромист. Гнобить новичков это смерть проекта, поэтому вполне адекватное правило.
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|2.52, Аноним (-), 10:48, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С учетом того сколько среди ботаников народу с синдромом Асперга и прочими "около аутическими" расстройствами (МКБ 6A02), то чья бы корова мычала))
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|2.54, llolik (ok), 10:49, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это, например, если чувак ведёт сайт или аккаунт проекта в соц.сетке, то кодерам писать в тикетах что-то в стиле "спрашивай вон того недоразвитого" не надо. CoC, по сути, переводит это (насколько возможно) из негласного правила этикета в формализованный список правил.
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|2.58, banonymous (?), 10:59, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вскоре начнут орать что поддерживать glibc становится слишком сложно, ведь надо читать и разбираться в старом коде, а смузикодер всётаки писатель!
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|1.12, Аноним (12), 09:12, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Смотрите за своими указателями, теперь они не должны указывать куда не надо!
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|1.13, Аноним (13), 09:14, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Одновременно сообщается о поиске добровольцев, готовых принять участие в работе комитета, отвечающего за разбор жалоб и разрешение конфликтных ситуаций
не приходится сомневаться, что все добровольцы будут с радужными волосами и т.п. И только попробуйте оскорбить их чуйства, бгг :)
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|2.20, Аноним (20), 09:26, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это же решение внутри команды разработчиков именно Glibc - им виднее, это касается только их. Очевидно же.
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|3.60, Аноним (57), 11:00, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там обыкновенная проплата. Решения давно никто не принимает на таком уровне.
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|2.44, Fyjy (?), 10:34, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что... могут? И так решили.
И твоего мнения, естественно не спросили, нафига ты им сдался.
Так что можешь идти поплакать "раньше было лучше", снежинка!
В любом обществе есть правила, например не курить на рабочем месте (около баллонов), не ругаться матом при бухгалтерах, не ссать мимо толчка.
Не везде захотят работать с хамовитым быдлом, а людей где-то надо искать. Особенно в опенсорс - тк работать нахаляву с дундаками мало кто захочет.
Вот и пишут список правил, для превлечения немамонтов.
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|3.84, Аноним (84), 11:58, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не ругаться матом при бухгалтерах
Вспоминаю главбуха, оравшую матом...
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|4.93, Аноним (-), 12:19, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что дозволено юпитеру... ну ты понял.
Но шанс, что ее потом уйдут тоже не маленький
(хотя зависит от руководителя, может он тоже обесцененной лексикой разговаривает)
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|2.48, Аноним (48), 10:41, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не «зачем», а «почему»: потому что типичный программист (особенно труъ) считает, что нормы приличия выдумали дураки-гуманитарии и его они не касаются, ему можно факать направо и налево — ведь он знает что такое fork() и указатели. Вот и приходится явно писать правила поведения, чтобы тыкать в них лицом програмиста. Вели бы себя нормально, не было бы и нужды в писанных правилах. ССЗБ, классика в общем.
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|1.28, Аноним (28), 09:40, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что, до этого бездарей и дыряволожкожрущих унижали и выпинывали из разработки?
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|2.34, Аноним (34), 09:48, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, им теперь по квоте места раздают, а потому надо заткнуть неугодных - свобода слова она такая.
Вот места для тянок, эти места для негров, те для педерастов, а вон те для кастратов и лесбиянок - каждому по возможностям.
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|3.45, Fyjy (?), 10:35, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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О, судя по риторике ты им полностью подходишь!
Не думал записаться мейнтейнером?
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|3.47, Аноним (-), 10:39, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хм.. не думал пойти к ним в проект? Кажется ты полностью подходишь.
Не очень понятно ты третий или четвертый, но это не важно - для тебя тоже найдется место!
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|4.59, Аноним (34), 11:00, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вас в интернате для даунов юмору учили?
Очевидно же что я такое осуждаю и кстати это именно правильно и по закону быть против извращений, особенно ввиду проталкивания оных вместо квалификации.
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|5.71, Аноним (67), 11:19, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень правильно, особенно когда под термин «извращение» можно подвести даже дрочку
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|6.75, Аноним (34), 11:36, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, это тоже неесовсем размножение, хотя асексуальных особей они уже к себе присовокупили чтобы ооали громче о том как их "заставляют" любить непонятно кого, хотя в природе все уже давно решено.
Впрочем сумасшествия в глазах дрочеров не замечено, так что прекрати цепляться.
Это в башке у тех кто насильно не любит женщин полных кавардак как когда качек пытается привлечь качка и потом обыватели считают что все качки гомики, но это неправильно.
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|7.78, Аноним (78), 11:45, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я о том, что термин "извращение", очень непостоянный, и на 99% он зависит от правящей партии.
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|4.77, User (??), 11:44, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неее... Тут не в майнейнеры, тут в "эксперты opennet": "По результатам лингвистической экспертизы предоставленного CoC.md обнаружены признаки пропаганды элгэбэтэкю, чайлдфри, разжигания-ненависти-и-вражды по принадлежности к социальной группе..."
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|2.49, нах. (?), 10:42, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Театр начинается с вешалки.
> А опенсорс проект — с CoC
да, лучше бы вешали...
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|3.55, пох. (?), 10:53, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так создай свой проект без КоКа.
И к тебе сразу потянутся панки (возможно плохо пахнущие, если нет - то это подделка), настоящие мужыки сразу после смены, скины, всякие праваки-фашики, любители теорий заговора, антипрививочники и прочие замечтательные люди.
Будет просто офигительная компашка и наверняка кодв получится - конфетка!
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|4.79, Аноним (79), 11:49, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так всё же с точностью до наоборот. Именно CoC открывает двери в проект всем этим зачечательным людям.
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|2.50, нах. (?), 10:43, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ванга: Комитет развалит всё изнутри и наступит glibc-капец.
оно уже начало разваливаться раз им понадобился комитет (и кто-то ведь спонсирует весь этот левацкий фестиваль цветной волосни)
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|3.61, пох. (?), 11:01, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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хахаха, ты просто смешон
Даже у ГНУ СИ есть свой комитет (причем почти на 146%) из корпов.
И что-то СИшка за 50 лет не развалилась.
> фестиваль цветной волосни)
о боже, они красят волосы в яркий цвет! срочно запретить!
Бердымухамедов, перелогинься пожалуйста)
Или может мы в школе ОЯШей и мун-спика?
Где все должны быть одинаковыми, а торчащий гвоздь просто забивают?
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|2.63, пох. (?), 11:04, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А тут читать не принято, тут принято сразу комменты писать (ударение на твое усмотрение).
В прошлой теме про лису и чатЖПТ сколько умственно отсталых писали про "за мной следят"?
А могли бы просто прочитать 3 строки статьи до момента "запускается лоакльно".
Так и тут - лучше всего подходит мем ʼбелки истерички.jpgʼ
Второй вариант, они выросли в среде где правила поведения - лютый зашквар.
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|1.69, Аноним (69), 11:16, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох уж эти токсики. Помню на реддите один индивид, судя по его тяжбам, поехал в далекий техасский(или какой-то там) колхоз и откопал у бабки на чердаке древний придревний компьютер. К тому же судя по рассказам бабки, он достался ей ещё будучи молодой соплячкой, и то в те далёкие время на он уже считался далёким ретро(ака говно мамонта). И что-то там этот тип начал на нем запускать и выложил видео. Закончилось тем, что тип обозвал все сообщество злыми токсиками и гордо удалился. Почему? Он обиделся на то, что ему не писали слова поддержи и одобрения, он хотел чтобы все было в стиле: "Молодец парень, у тебя хорошо получается,нам очень интересно,давай ещё". А всем ненужно и не интересное, поэтому-то и не писали ничего. В общем как-то так. Странные у них какие-то токсики.
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|2.74, Аноним (-), 11:32, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличная история, жаль что котоламповая.
Да и брать один пример как-то не серьезно.
Хотя можно вспомнить одного "пожизненного диктатора" который пальцы показывал разным компаниям.
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|3.82, banonymous (?), 11:55, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так этот диктатор обижал компании, а теперь ему низя! Толерасты отКоКосили пацана на своих семинарах.
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|4.94, Аноним (-), 12:25, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он обижал не просто компании, а те кто ему бабосики платят. И в Linux Foundation с 12 года.
Как там было в пословице про колодец и плевки?
Ну так вот, компания утерлась, а чуваку пришлось заднюю давать.
Ибо языком можно болтать бесплатно, а вот пограммировать без денег получается туговато.
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|5.99, Аноним (99), 12:43, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти токсики прямой убыток. Пусть идут на заправках работают там им укажут путь.
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|1.98, Анонимусс (?), 12:42, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати на опеннете тоже есть список правил поведения, прямо под окном написания сообщения
"При общении не допускается:
неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями."
Тоже некий Кодекс Поведения (Code of Сonduct на английском), но местных это почему-то не пугает (особенно если его не соблюдать, бгг)
Мое мнение - правила должны быть на любом ресурсе, иначе он превратится в мусорку.
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|2.106, Аноним (107), 13:07, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в 90е года тут (да и вообще в инете) без этих правил люди нормально общались
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