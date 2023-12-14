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В сообществе разработчиков Glibc внедрён кодекс поведения

14.12.2023 08:34

Сообщество разработчиков Glibc объявило о принятии кодекса поведения (Code of Conduct), определяющего правила общения участников в списках рассылки, bugzilla, wiki, IRC и других ресурсах проекта. Кодекс рассматривается как инструмент для воздействия в случае выхода обсуждений за рамки приличия, а также как способ уведомления руководства об оскорбительном поведении участников. Кодекс также поможет новичкам сориентироваться, как нужно себя вести и какое отношение к себе следует ожидать. Одновременно сообщается о поиске добровольцев, готовых принять участие в работе комитета, отвечающего за разбор жалоб и разрешение конфликтных ситуаций.

Принятый кодекс приветствует дружелюбие и терпимость, доброжелательность, внимательность, уважительное отношение, аккуратность в высказываниях, и желание вникнуть в детали происходящего при несогласии с чьей-то точкой зрения. Проект подчёркивает открытость для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации, расы, пола, культуры, национального происхождения, цвета кожи, социального статуса, сексуальной ориентации, возраста, семейного положения, политических убеждений, религии или физических способностей.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Проект GCC принял кодекс поведения разработчиков
  3. OpenNews: Объединение индейцев добивается переименования проектов Apache
  4. OpenNews: Шутка про возраст женщин привела к изменению кодекса поведения Ruby
  5. OpenNews: Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения
  6. OpenNews: Инициатива GNU Assembly, продвигающая новую модель управления проектом GNU
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60286-glibc
Ключевые слова: glibc, coc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Бывалый смузихлёб (?), 08:46, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Одно время думал, что тема с КОКами - это что-то совсем новомодное
    Пока не пересмотрел Футураму и не обнаружил, как Гермес в одной из серий заглядывал в толстый справочник с такой надписью
    Кажись, то была серия где они потонули на подводной лодке без провианта - и он по этой книге разбирался кого сожрать первым( "все, кроме Зойдберга - на совещание" )
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:00, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего это новомодное? Не слыхал про заповеди? Тот же кодекс поведения.
     
     
  • 3.17, Бывалый смузихлёб (?), 09:23, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С чего это новомодное? Не слыхал про заповеди? Тот же кодекс поведения.

    Нее, там был именно "CoC"

     
  • 3.29, нах. (?), 09:45, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Слыхал он, слыхал. Там ни пол-словечка нет об уважении к п-сам в разных смыслах, и о благорастворениях воздухов когда приходится иметь дело с законченными м-ками.

    Там сказано в шабат не кодить и Имя не упоминать.

    (у арабских суфиев кстати хорошо получилось с объяснениями, почему не работает)


     
     
  • 4.80, Аноним (-), 11:54, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати классная книжонка, по современным меркам 18+
    Убийства, изнасилование, педо и зоофилия, пытки, геноцид...
    Можно еще посчитать сколько народу убил "говорящй в голове голос", а сколько злобный диявол.
    Второй на фоне первого окажется жалким сосунком).

    Не удивительно, что на такой базе, построили отличную цивилизацию)

     
     
  • 5.105, Школьник (ok), 13:02, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За что нравится опеннет - эксперты тут по всем вопросам в наличии. Немного недоучившиеся, правда, зато по всем вопросам!

    Где в "книжке"-то педо и зоофилия? Главу и стих не подскажешь ли?

    Где в "книжке" оправдания убийств и изнасилований? Ты в курсе, почему Давиду было отказано в возможности построить Храм?

    Говорящие голоса - они только у тебя в голове, мой хороший.

     
  • 3.103, ALEX (??), 12:56, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заповеди автостопщика?
     
  • 2.41, Tron is Whistling (?), 10:17, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, coc'kи - это очень старая армейская + бюрократическая тема.
     

  • 1.8, Sluggard (ok), 09:05, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Проект подчёркивает открытость для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации.

    Красота-то какая, лепота. Здравствуй, толерантность.

     
     
  • 2.16, ИмяХ (ok), 09:22, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среди программистов, инженеров и учёных очень заметна дискриминация по уровню знаний и квалификации. Надо искоренять такое. Да и такие болезни, как синдром дауна и аненцефалия не должны быть препятствием для работы на таких должностях.
     
     
  • 3.30, нах. (?), 09:46, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Да и такие болезни, как синдром дауна и аненцефалия не должны быть препятствием для работы на
    > таких должностях.

    да никогда вроде и не были. Просто теперь тебе запрещено это комментировать.

     
  • 3.37, Fur (?), 10:05, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Особенно, среди врачей надо искоренять. Каждый может быть хирургом!
     
  • 3.57, Аноним (57), 10:59, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >синдром дауна и аненцефалия

    Это нейроразнообразные люди. Так что давно включены.

     
  • 3.70, banonymous (?), 11:19, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Категорически не согласен. Уровень знаний и опыт как раз дает право дискриминировать тех, кто не обладает ни тем, ни другим, но всёравно лезет "помогать".
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 12:26, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и куда вы лезете "помогать" не имея ни параграфа юридического образования? Обсуждайте свои писульки на мониторе, а вопрос прав отдельных категорий граждан оставьте юристам.
     
  • 3.72, Аноним (72), 11:23, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >такие болезни, как синдром дауна
    > и аненцефалия не должны быть препятствием для работы на таких должностях.

    для Руководителей вроде как давно плюс


     
  • 2.21, Аноним (21), 09:31, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И? Это значит, что люди любой квалификации могут поучаствовать в проекте. Смогут они принести пользу или нет - решат мейнтейнеры. У вас на работе не так? Ты предлагаешь помощь коллегам, а они тебе - "проваливай, даун"?
     
     
  • 3.66, banonymous (?), 11:09, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как раз хороший пример с работой, конторы в которых начальник не умеет избавляться от долбо-бов со временем обрастают мхом. В результате закрывается вся контора, вместе с нормальными работниками, по указу штаб квартиры.
     
  • 2.42, Placeholder (ok), 10:32, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Открытость не означает автоматическое согласие со всем что говорить будут. Это означает что писькомерство запрещено кто тут более синьорный погромист. Гнобить новичков это смерть проекта, поэтому вполне адекватное правило.
     
     
  • 3.53, Аноним (-), 10:49, 14/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.52, Аноним (-), 10:48, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учетом того сколько среди ботаников народу с синдромом Асперга и прочими "около аутическими" расстройствами (МКБ 6A02), то чья бы корова мычала))


     
  • 2.54, llolik (ok), 10:49, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это, например, если чувак ведёт сайт или аккаунт проекта в соц.сетке, то кодерам писать в тикетах что-то в стиле "спрашивай вон того недоразвитого" не надо. CoC, по сути, переводит это (насколько возможно) из негласного правила этикета в формализованный список правил.
     
  • 2.58, banonymous (?), 10:59, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вскоре начнут орать что поддерживать glibc становится слишком сложно, ведь надо читать и разбираться в старом коде, а смузикодер всётаки писатель!
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:12, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смотрите за своими указателями, теперь они не должны указывать куда не надо!
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:14, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Одновременно сообщается о поиске добровольцев, готовых принять участие в работе комитета, отвечающего за разбор жалоб и разрешение конфликтных ситуаций

    не приходится сомневаться, что все добровольцы будут с радужными волосами и т.п. И только попробуйте оскорбить их чуйства, бгг :)

     
     
  • 2.67, Аноним (67), 11:09, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из своей избушки под музосранском всё равно их не увидите
     

  • 1.18, ryoken (ok), 09:24, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ровно 1 вопрос.
    НАХЕРА???
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:26, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же решение внутри команды разработчиков именно Glibc - им виднее, это касается только их. Очевидно же.
     
     
  • 3.60, Аноним (57), 11:00, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там обыкновенная проплата. Решения давно никто не принимает на таком уровне.
     
     
  • 4.65, Аноним (-), 11:07, 14/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.44, Fyjy (?), 10:34, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что... могут? И так решили.
    И твоего мнения, естественно не спросили, нафига ты им сдался.
    Так что можешь идти поплакать "раньше было лучше", снежинка!

    В любом обществе есть правила, например не курить на рабочем месте (около баллонов), не ругаться матом при бухгалтерах, не ссать мимо толчка.
    Не везде захотят работать с хамовитым быдлом, а людей где-то надо искать. Особенно в опенсорс - тк работать нахаляву с дундаками мало кто захочет.
    Вот и пишут список правил, для превлечения немамонтов.

     
     
  • 3.84, Аноним (84), 11:58, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не ругаться матом при бухгалтерах

    Вспоминаю главбуха, оравшую матом...

     
     
  • 4.93, Аноним (-), 12:19, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что дозволено юпитеру... ну ты понял.
    Но шанс, что ее потом уйдут тоже не маленький
    (хотя зависит от руководителя, может он тоже обесцененной лексикой разговаривает)
     
  • 2.48, Аноним (48), 10:41, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не «зачем», а «почему»: потому что типичный программист (особенно труъ) считает, что нормы приличия выдумали дураки-гуманитарии и его они не касаются, ему можно факать направо и налево — ведь он знает что такое fork() и указатели. Вот и приходится явно писать правила поведения, чтобы тыкать в них лицом програмиста. Вели бы себя нормально, не было бы и нужды в писанных правилах. ССЗБ, классика в общем.
     

  • 1.28, Аноним (28), 09:40, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что, до этого бездарей и дыряволожкожрущих унижали и выпинывали из разработки?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 09:48, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, им теперь по квоте места раздают, а потому надо заткнуть неугодных - свобода слова она такая.
    Вот места для тянок,  эти места для негров, те для педерастов, а вон те для кастратов и лесбиянок - каждому по возможностям.
     
     
  • 3.45, Fyjy (?), 10:35, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    О, судя по риторике ты им полностью подходишь!
    Не думал записаться мейнтейнером?
     
  • 3.47, Аноним (-), 10:39, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хм.. не думал пойти к ним в проект? Кажется ты полностью подходишь.
    Не очень понятно ты третий или четвертый, но это не важно - для тебя тоже найдется место!
     
     
  • 4.59, Аноним (34), 11:00, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас в интернате для даунов юмору учили?
    Очевидно же что я такое осуждаю и кстати это именно правильно и по закону быть против извращений, особенно ввиду проталкивания оных вместо квалификации.
     
     
  • 5.71, Аноним (67), 11:19, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень правильно, особенно когда под термин «извращение» можно подвести даже дрочку
     
     
  • 6.75, Аноним (34), 11:36, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это тоже неесовсем размножение, хотя асексуальных особей они уже к себе присовокупили чтобы ооали громче о том как их "заставляют" любить непонятно кого, хотя в природе все уже давно решено.
    Впрочем сумасшествия в глазах дрочеров не замечено, так что прекрати цепляться.
    Это в башке у тех кто насильно не любит женщин полных кавардак как когда качек пытается привлечь качка и потом обыватели считают что все качки гомики, но это неправильно.
     
     
  • 7.78, Аноним (78), 11:45, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я о том, что термин "извращение", очень непостоянный, и на 99% он зависит от правящей партии.
     
  • 4.77, User (??), 11:44, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неее... Тут не в майнейнеры, тут в "эксперты opennet": "По результатам лингвистической экспертизы предоставленного CoC.md обнаружены признаки пропаганды элгэбэтэкю, чайлдфри, разжигания-ненависти-и-вражды по принадлежности к социальной группе..."
     
     
  • 5.85, Аноним (-), 11:58, 14/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 6.104, User (??), 13:00, 14/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.33, iPony129412 (?), 09:48, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Театр начинается с вешалки.
    А опенсорс проект — с CoC
     
     
  • 2.49, нах. (?), 10:42, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Театр начинается с вешалки.
    > А опенсорс проект — с CoC

    да, лучше бы вешали...

     
     
  • 3.55, пох. (?), 10:53, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так создай свой проект без КоКа.
    И к тебе сразу потянутся панки (возможно плохо пахнущие, если нет - то это подделка), настоящие мужыки сразу после смены, скины, всякие праваки-фашики, любители теорий заговора, антипрививочники и прочие замечтательные люди.
    Будет просто офигительная компашка и наверняка кодв получится - конфетка!
     
     
  • 4.79, Аноним (79), 11:49, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так всё же с точностью до наоборот. Именно CoC открывает двери в проект всем этим зачечательным людям.
     
     
  • 5.100, АнонРазжигатель (?), 12:48, 14/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.35, Аноним (35), 09:50, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И эти толерастией занялись...
     
  • 1.36, Аноним (36), 09:53, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ванга: Комитет развалит всё изнутри и наступит glibc-капец.
     
     
  • 2.50, нах. (?), 10:43, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ванга: Комитет развалит всё изнутри и наступит glibc-капец.

    оно уже начало разваливаться раз им понадобился комитет (и кто-то ведь спонсирует весь этот левацкий фестиваль цветной волосни)


     
     
  • 3.61, пох. (?), 11:01, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хахаха, ты просто смешон
    Даже у ГНУ СИ есть свой комитет (причем почти на 146%) из корпов.
    И что-то СИшка за 50 лет не развалилась.

    >  фестиваль цветной волосни)

    о боже, они красят волосы в яркий цвет! срочно запретить!
    Бердымухамедов, перелогинься пожалуйста)

    Или может мы в школе ОЯШей и мун-спика?
    Где все должны быть одинаковыми, а торчащий гвоздь просто забивают?

     

  • 1.46, Аноним (-), 10:37, 14/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     

  • 1.51, Аноним (51), 10:43, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видать с кадрами ваще туго стало, если снежинок через СоС завлекают.
     
  • 1.56, Аноним (-), 10:56, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не пойму, чего все так возмущаются? Вы их читали хотя бы? Обычные человеческие правила https://sourceware.org/glibc/wiki/CoC/Conduct
     
     
  • 2.63, пох. (?), 11:04, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тут читать не принято, тут принято сразу комменты писать (ударение на твое усмотрение).
    В прошлой теме про лису и чатЖПТ сколько умственно отсталых писали про "за мной следят"?
    А могли бы просто прочитать 3 строки статьи до момента "запускается лоакльно".

    Так и тут - лучше всего подходит мем ʼбелки истерички.jpgʼ
    Второй вариант, они выросли в среде где правила поведения - лютый зашквар.

     

  • 1.62, dimez (?), 11:01, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "STOP REOPENING" теперь писать будет запрещено? :)
     
     
  • 2.64, Аноним (-), 11:05, 14/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.69, Аноним (69), 11:16, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж эти токсики. Помню на реддите один индивид, судя по его тяжбам, поехал в далекий техасский(или какой-то там) колхоз и откопал у бабки на чердаке древний придревний компьютер. К тому же судя по рассказам бабки, он достался ей ещё будучи молодой соплячкой, и то в те далёкие время на он уже считался далёким ретро(ака говно мамонта). И что-то там этот тип начал на нем запускать и выложил видео. Закончилось тем, что тип обозвал все сообщество злыми токсиками и гордо удалился. Почему? Он обиделся на то, что ему не писали слова поддержи и одобрения, он хотел чтобы все было в стиле: "Молодец парень, у тебя хорошо получается,нам очень интересно,давай ещё". А всем ненужно и не интересное, поэтому-то и не писали ничего. В общем как-то так. Странные у них какие-то токсики.
     
     
  • 2.73, Аноним (67), 11:24, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хороший рассказ, непонятно правда нифига, но хороший
     
  • 2.74, Аноним (-), 11:32, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличная история, жаль что котоламповая.
    Да и брать один пример как-то не серьезно.
    Хотя можно вспомнить одного "пожизненного диктатора" который пальцы показывал разным компаниям.
     
     
  • 3.81, Аноним (79), 11:55, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Знаю одного, который пальцы показывал разным странам.
     
  • 3.82, banonymous (?), 11:55, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так этот диктатор обижал компании, а теперь ему низя! Толерасты отКоКосили пацана на своих семинарах.
     
     
  • 4.94, Аноним (-), 12:25, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он обижал не просто компании, а те кто ему бабосики платят. И в Linux Foundation с 12 года.
    Как там было в пословице про колодец и плевки?
    Ну так вот, компания утерлась, а чуваку пришлось заднюю давать.
    Ибо языком можно болтать бесплатно, а вот пограммировать без денег получается туговато.
     
     
  • 5.99, Аноним (99), 12:43, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти токсики прямой убыток. Пусть идут на заправках работают там им укажут путь.
     
  • 2.107, Аноним (107), 13:11, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хвастунов не любят нигде
     

  • 1.97, Аноним (99), 12:41, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поэтому вы и такие бедные что вести себя не умеете.
     

  • 1.98, Анонимусс (?), 12:42, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати на опеннете тоже есть список правил поведения, прямо под окном написания сообщения

    "При общении не допускается:
    неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями."

    Тоже некий Кодекс Поведения (Code of Сonduct на английском), но местных это почему-то не пугает (особенно если его не соблюдать, бгг)

    Мое мнение - правила должны быть на любом ресурсе, иначе он превратится в мусорку.

     
     
  • 2.106, Аноним (107), 13:07, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 90е года тут (да и вообще в инете) без этих правил люди нормально общались
     

  • 1.101, Ананоним (?), 12:53, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше кодексов!
     

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