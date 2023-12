В сообществе разработчиков Glibc внедрён кодекс поведения

2.16 , ИмяХ ( ok ), 09:22, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Среди программистов, инженеров и учёных очень заметна дискриминация по уровню знаний и квалификации. Надо искоренять такое. Да и такие болезни, как синдром дауна и аненцефалия не должны быть препятствием для работы на таких должностях.

3.30 , нах. ( ? ), 09:46, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Да и такие болезни, как синдром дауна и аненцефалия не должны быть препятствием для работы на

> таких должностях. да никогда вроде и не были. Просто теперь тебе запрещено это комментировать.

3.37 , Fur ( ? ), 10:05, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Особенно, среди врачей надо искоренять. Каждый может быть хирургом!

3.57 , Аноним ( 57 ), 10:59, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >синдром дауна и аненцефалия Это нейроразнообразные люди. Так что давно включены.

3.70 , banonymous ( ? ), 11:19, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Категорически не согласен. Уровень знаний и опыт как раз дает право дискриминировать тех, кто не обладает ни тем, ни другим, но всёравно лезет "помогать".

4.95 , Аноним ( 95 ), 12:26, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и куда вы лезете "помогать" не имея ни параграфа юридического образования? Обсуждайте свои писульки на мониторе, а вопрос прав отдельных категорий граждан оставьте юристам.

3.72 , Аноним ( 72 ), 11:23, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >такие болезни, как синдром дауна

> и аненцефалия не должны быть препятствием для работы на таких должностях. для Руководителей вроде как давно плюс



2.21 , Аноним ( 21 ), 09:31, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И? Это значит, что люди любой квалификации могут поучаствовать в проекте. Смогут они принести пользу или нет - решат мейнтейнеры. У вас на работе не так? Ты предлагаешь помощь коллегам, а они тебе - "проваливай, даун"?

3.66 , banonymous ( ? ), 11:09, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот как раз хороший пример с работой, конторы в которых начальник не умеет избавляться от долбо-бов со временем обрастают мхом. В результате закрывается вся контора, вместе с нормальными работниками, по указу штаб квартиры.

2.42 , Placeholder ( ok ), 10:32, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Открытость не означает автоматическое согласие со всем что говорить будут. Это означает что писькомерство запрещено кто тут более синьорный погромист. Гнобить новичков это смерть проекта, поэтому вполне адекватное правило.

3.53 , Аноним ( - ), 10:49, 14/12/2023 Скрыто ботом-модератором –1 + / – 2.52 , Аноним ( - ), 10:48, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С учетом того сколько среди ботаников народу с синдромом Асперга и прочими "около аутическими" расстройствами (МКБ 6A02), то чья бы корова мычала))

2.54 , llolik ( ok ), 10:49, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это, например, если чувак ведёт сайт или аккаунт проекта в соц.сетке, то кодерам писать в тикетах что-то в стиле "спрашивай вон того недоразвитого" не надо. CoC, по сути, переводит это (насколько возможно) из негласного правила этикета в формализованный список правил.

2.58 , banonymous ( ? ), 10:59, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вскоре начнут орать что поддерживать glibc становится слишком сложно, ведь надо читать и разбираться в старом коде, а смузикодер всётаки писатель!