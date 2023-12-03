The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск GNU Mes 0.26, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

03.12.2023 22:57

Опубликован выпуск инструментария GNU Mes 0.26, обеспечивающего процесс бутстрэппинга (bootstrap) для GCC и позволяющего добиться замкнутого цикла пересборки из исходных текстов. Инструментарий решает задачу верифицированной начальной сборки компилятора в дистрибутивах, разрывая цепочку цикличной пересборки (для сборки компилятора требуются исполняемые файлы уже собранного компилятора, а бинарные сборки компилятора являются потенциальным источником скрытых закладок, что не позволяет полностью гарантировать целостность сборок из эталонных исходных текстов).

В GNU Mes предлагается самодостаточный (self-hosting) интерпретатор для языка Scheme, написанный на языке Си, и простейший компилятор для языка Си (MesCC), написанный на языке Scheme. Оба компонента взаимособираемы. Scheme-интерпретатор даёт возможность собрать Си-компилятор MesCC, который затем позволяет собрать урезанную версию компилятора TinyCC (tcc), возможностей которого уже достаточно для сборки GCC.

Интерпретатор языка Scheme очень компактный, занимает около 5000 строк кода на простейшем подмножестве языка Си и может быть преобразован в исполняемый файл с использованием универсального транслятора M2-Planet или простейшего Си-компилятора, собранного с использованием самособираемого ассемблера hex0, не требующего внешних зависимостей. При этом интерпретатор включает полноценный сборщик мусора и предоставляет библиотеку загружаемых модулей. Проект также развивает Си-библиотеку Mes C, которой достаточно для сборки glibc 2.2.5, binutils 2.20.1 и gcc 2.95.3, необходимых для развёртывания дистрибутива Guix для платформ i686-linux, x86_64-linux, armhf-linux и aarch64-linux, используя только исходные тексты (Full Source Bootstrap).

В новом выпуске добавлена поддержки модулей, полностью совместимых с Guile, и предоставлена возможности запуска Gash и Gash-Utils. Осуществлён переход с assert на использование исключений. Добавлена поддержка регулярных выражений. Реализованы девять новых модулей (ftw, i18n, receive, regex, io ports, bytevectors, srfi-2, srfi-11 и srfi-37). Добавлено 46 новых функций, среди которых chdir, clone-port, closedir, concatenate, drop, environ, execle, mkdir, opendir, partition, pipe, readdir, reduce, rmdir, seek, span, sleep, umask, uname и utimes. В следующих выпусках ожидается поддержка бутстрэппинга NixOS только из исходных текстов, возможность бутстрэппинга gcc 4.6.4, а также поддержка полной сборки всей системы из исходных текстов в Linux-окружениях на базе архитектур armhf и riscv64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.25, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  3. OpenNews: Выпуск системного менеджера GNU Shepherd 0.10
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60228-mes
Ключевые слова: mes, init, build, boot, bootstrap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:07, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А разве не была недавно новость эта?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:27, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А разве не была недавно новость эта?

    Месяц назад была версия 0.25

     

  • 1.4, Bottle (?), 23:38, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная вещь для гентушников.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:39, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для LFSников и прочих линуксдлясебяшников тоже.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:40, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А растаманы даже свой компилятор не осилил написать
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:06, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то там осилили, но даже сами им не пользуются, как обычно.
     

  • 1.6, bircoph (ok), 23:42, 03/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяет собрать урезанную версию компилятора TinyCC (tcc), возможностей которого уже достаточно для сборки GCC

    Вот этого я не понял. Для сборки современного GCC нужен C++, которого в tcc нет. Или там идёт бутстрап gcc со старых версий?

    В общем, не ясно, как они g++ получают.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:48, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    gcc-2.95.3 там собирают
     
  • 2.10, Аноним (9), 00:45, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собирают какой-нибудь версси <4.8, который ещё на C был. В нём, в т.ч., собирают и g++. Затем, полученным g++ уже собирают GCC >4.8.
     

  • 1.11, Виндроид (?), 01:03, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mes типа mesa , а значит clang , не давно и так выпущен был компилятор , если это типа пере заимствовано да ещё с конкретного канала то это ещё не готово и бустраперами быть легко , но нельзя чужой брать конструктор строите свой я лишь могу предположить что это может быть даже не скачивая так как в мире нету более создателей и остались одни копираитеры и забиратели чужого бустрапом.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:33, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, ну травка такого эффекта не даёт, тут что-то более жосское.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру