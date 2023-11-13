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Релиз GitExtensions 4.2

13.11.2023 13:52

Вышел релиз GitExtensions 4.2, инструмента с графическим интерфейсом для управления репозиториями git, умеющего интегрироваться в системное меню работы с файлами и, через плагины, в IDE (JetBrains, VSCode, MSVS). Код проекта написан на C# и распространяется под лицензией GPLv3.

Основные изменения:

  • Новый плагин интеграции с GitLab.
  • В пагин JIRA добавлена поддержка токенов личного доступа.
  • Различные улучшения производительности.
  • Различные улучшения пользовательского интерфейса.
  • Улучшения в диалоговом окне журнала команд Git.
  • Улучшения в диалоговом окне «Rebase»
  • Разрешено выполнение операции сохранения «Save as...» сразу для несколько файлов.
  • Редактор теперь может перемещать строку вверх/вниз с помощью ALT + UP и ALT + DOWN.
  • Для OpenSSH реализовано выставление переменной окружения SSH_ASKPASS, если запрашивается пароль (требуется OpenSSH 8.4 или выше; не действует для более старых версий OpenSSH).
  • Обеспечена автоматическая установка GitExtensions в качестве редактора только в текущем окружении.
  • Разрешён сброс непроиндексированных изменений, не затрагивая промежуточные.
  • Более удобная обработка ошибок «Не удалось загрузить файл или сборку».
  • Вертикальная табуляция (SHIFT + ENTER) теперь рассматривается как перевод строки.
  • Добавлена поддержка сборки GitExtensions для Windows на системах Arm64 (WoA), однако для этого требуется сборка вручную.
  • Для скриптов реализована опция "{HEAD}".
  • Для сборки теперь требуется .NET 6.0 Desktop Runtime v6.0.24 или новее.
  • Рекомендуемая версия Git 2.42.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gitextensio...)
  2. OpenNews: Mozilla переводит разработку Firefox с Mercurial на Git
  3. OpenNews: Проект Сicada развивает систему автоматизации сборок, похожую на GitHub Actions
  4. OpenNews: Доступна система управления исходными текстами Git 2.42
  5. OpenNews: Анализ подверженности репозиториев на GitHub атаке RepoJacking
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab 16, позволяющая прочитать файлы на сервере (доступен эксплоит)
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60105-git
Ключевые слова: git, gitextensions
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Чоткий пацык (?), 16:27, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вы, админ, баньте меня как хотите,
    Но поэзию мою - не запретите.
    Я советую крутую ось вам, словно робин гуд,
    А вы считаете, что я пишу и постю флуд.
    Ну сколько можно, арчеводы, гентушники, минтятники -
    Скачайте ЗоринОС и будет много счастья вам.
    На ней работают ракеты, учрежденья, шоубиз,
    А вы всё думаете что попов денис.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:32, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда... аж пахнуло русским рэпом(((
    Попробуй сменить стиль, напр. на "Словно..."
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:09, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рифмы хромают и слог неинтересный. Попробуй усложнить форму.
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:11, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пукнем вместе, четко, дружно!
    Пукнем так как никогда:
    "Рач, генту, минт-ОС нинужно!"
    Зорин!Зорин навсегда!"

     

  • 1.2, Аноним (2), 16:31, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее приложение, но под linux оно работает разве? Знаю, что старые версии запускались под mono, а новые?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:50, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/gitextensions/gitextensions/wiki/How-To:-run-Git-Extensions
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:39, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Инженеры, которых мы заслужили. Люди неспособны запомнить 3,5 команды для работы с гитом. Это какой-то позор - удалите новость и больше несмешное не постите.
     
     
  • 2.6, hshhhhh (ok), 16:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле? Разве недостаточно запомнить 'git checkout' и делать всё через неё?
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:48, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например, когда надо черрипикать, чтобы откатить какой-то патч, удобнее делать это мышкой. Осминожный мерж тоже развлечение ещё то.
     
  • 2.10, Аноним (9), 16:57, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для того что сам коммитаешь - да, всё просто локально. Но когда нужно распутать что там навертели... Его граф и Интеграция с Meld - прям маст хэв.
    А дальше идём один раз в Revision Links и настраиваем интеграцию с системой тикетов (Jira, Redmine, TargetProcess, Github, Gitlab...), системой сборки и тестовым энвайрментом и жить становится резко сильно интереснее. Можно из любого коммита (если он адекватно оформлен) открыть в браузере таску, откры сборочный пайплайн CI для этого коммита, открыть диалог создания Merge Request в гитлабе, открыть тестовый сервер с нужным энвайрментом - очень интереснее становится жить, чем искать каждый раз где кто что куда зачем ставил, мержил, коммитал и т.д.
     
  • 2.12, наука_кандидатов (?), 17:03, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В терминале крайне неудобная навигация по диффам между коммитами. Вернее, она отсутствует вообще. А если у тебя километровый git log и надо где-то там в середине посмотреть?
     
  • 2.16, Аноним (14), 17:11, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть то что с гитом работают не только инженеры - ты не в курсе?
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:44, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это нужно?
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 16:57, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Зачем накуривать пчелу
    - Затем
     

  • 1.13, topin89 (ok), 17:04, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я предпочитаю Gittyup. Выглядит не так красиво, но разобраться довольно просто, нужные мне вещи (выбор файлов, ханков и отдельных строк для стейджа) поддерживает, запускается быстро. Там конечно только во флетпак бинари, но всегда можно собрать себе из исходников, это не сложно
     
  • 1.15, Аноним (15), 17:09, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2 мужика на картинке могут быть восприняты как пропаганда сами знаете чего?
     

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