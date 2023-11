Вышел релиз GitExtensions 4.2, инструмента с графическим интерфейсом для управления репозиториями git, умеющего интегрироваться в системное меню работы с файлами и, через плагины, в IDE (JetBrains, VSCode, MSVS). Код проекта написан на C# и распространяется под лицензией GPLv3. Основные изменения: Новый плагин интеграции с GitLab.

В пагин JIRA добавлена поддержка токенов личного доступа.

Различные улучшения производительности.

Различные улучшения пользовательского интерфейса.

Улучшения в диалоговом окне журнала команд Git.

Улучшения в диалоговом окне «Rebase»

Разрешено выполнение операции сохранения «Save as...» сразу для несколько файлов.

Редактор теперь может перемещать строку вверх/вниз с помощью ALT + UP и ALT + DOWN.

Для OpenSSH реализовано выставление переменной окружения SSH_ASKPASS, если запрашивается пароль (требуется OpenSSH 8.4 или выше; не действует для более старых версий OpenSSH).

Обеспечена автоматическая установка GitExtensions в качестве редактора только в текущем окружении.

Разрешён сброс непроиндексированных изменений, не затрагивая промежуточные.

Более удобная обработка ошибок «Не удалось загрузить файл или сборку».

Вертикальная табуляция (SHIFT + ENTER) теперь рассматривается как перевод строки.

Добавлена поддержка сборки GitExtensions для Windows на системах Arm64 (WoA), однако для этого требуется сборка вручную.

Для скриптов реализована опция "{HEAD}".

Для сборки теперь требуется .NET 6.0 Desktop Runtime v6.0.24 или новее.

Рекомендуемая версия Git 2.42.