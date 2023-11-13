Релиз GitExtensions 4.2

2.6 , hshhhhh ( ok ), 16:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В смысле? Разве недостаточно запомнить 'git checkout' и делать всё через неё?

2.7 , Аноним ( 7 ), 16:48, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Например, когда надо черрипикать, чтобы откатить какой-то патч, удобнее делать это мышкой. Осминожный мерж тоже развлечение ещё то.

2.10 , Аноним ( 9 ), 16:57, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для того что сам коммитаешь - да, всё просто локально. Но когда нужно распутать что там навертели... Его граф и Интеграция с Meld - прям маст хэв.

А дальше идём один раз в Revision Links и настраиваем интеграцию с системой тикетов (Jira, Redmine, TargetProcess, Github, Gitlab...), системой сборки и тестовым энвайрментом и жить становится резко сильно интереснее. Можно из любого коммита (если он адекватно оформлен) открыть в браузере таску, откры сборочный пайплайн CI для этого коммита, открыть диалог создания Merge Request в гитлабе, открыть тестовый сервер с нужным энвайрментом - очень интереснее становится жить, чем искать каждый раз где кто что куда зачем ставил, мержил, коммитал и т.д.

2.12 , наука_кандидатов ( ? ), 17:03, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В терминале крайне неудобная навигация по диффам между коммитами. Вернее, она отсутствует вообще. А если у тебя километровый git log и надо где-то там в середине посмотреть?

2.16 , Аноним ( 14 ), 17:11, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть то что с гитом работают не только инженеры - ты не в курсе?

