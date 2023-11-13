Релиз GitExtensions 4.2

|
|1.1, Чоткий пацык (?), 16:27, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Вы, админ, баньте меня как хотите,
Но поэзию мою - не запретите.
Я советую крутую ось вам, словно робин гуд,
А вы считаете, что я пишу и постю флуд.
Ну сколько можно, арчеводы, гентушники, минтятники -
Скачайте ЗоринОС и будет много счастья вам.
На ней работают ракеты, учрежденья, шоубиз,
А вы всё думаете что попов денис.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 16:32, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мда... аж пахнуло русским рэпом(((
Попробуй сменить стиль, напр. на "Словно..."
|
|2.17, Аноним (17), 17:11, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пукнем вместе, четко, дружно!
Пукнем так как никогда:
"Рач, генту, минт-ОС нинужно!"
Зорин!Зорин навсегда!"
|
|1.2, Аноним (2), 16:31, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хорошее приложение, но под linux оно работает разве? Знаю, что старые версии запускались под mono, а новые?
|
|1.4, Аноним (4), 16:39, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Инженеры, которых мы заслужили. Люди неспособны запомнить 3,5 команды для работы с гитом. Это какой-то позор - удалите новость и больше несмешное не постите.
|
|
|
|2.6, hshhhhh (ok), 16:46, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В смысле? Разве недостаточно запомнить 'git checkout' и делать всё через неё?
|
|2.7, Аноним (7), 16:48, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Например, когда надо черрипикать, чтобы откатить какой-то патч, удобнее делать это мышкой. Осминожный мерж тоже развлечение ещё то.
|
|2.10, Аноним (9), 16:57, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для того что сам коммитаешь - да, всё просто локально. Но когда нужно распутать что там навертели... Его граф и Интеграция с Meld - прям маст хэв.
А дальше идём один раз в Revision Links и настраиваем интеграцию с системой тикетов (Jira, Redmine, TargetProcess, Github, Gitlab...), системой сборки и тестовым энвайрментом и жить становится резко сильно интереснее. Можно из любого коммита (если он адекватно оформлен) открыть в браузере таску, откры сборочный пайплайн CI для этого коммита, открыть диалог создания Merge Request в гитлабе, открыть тестовый сервер с нужным энвайрментом - очень интереснее становится жить, чем искать каждый раз где кто что куда зачем ставил, мержил, коммитал и т.д.
|
|2.12, наука_кандидатов (?), 17:03, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В терминале крайне неудобная навигация по диффам между коммитами. Вернее, она отсутствует вообще. А если у тебя километровый git log и надо где-то там в середине посмотреть?
|
|2.16, Аноним (14), 17:11, 13/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть то что с гитом работают не только инженеры - ты не в курсе?
|
|1.13, topin89 (ok), 17:04, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я предпочитаю Gittyup. Выглядит не так красиво, но разобраться довольно просто, нужные мне вещи (выбор файлов, ханков и отдельных строк для стейджа) поддерживает, запускается быстро. Там конечно только во флетпак бинари, но всегда можно собрать себе из исходников, это не сложно
|
|1.15, Аноним (15), 17:09, 13/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
2 мужика на картинке могут быть восприняты как пропаганда сами знаете чего?
|