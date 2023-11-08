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Выпуск Netflow/IPFIX коллектора Xenoeye 23.11

08.11.2023 23:21

Опубликован релиз Netflow/IPFIX коллектора Xenoeye 23.11, позволяющего собирать с различных сетевых устройств статистику о потоках трафика, передаваемую с использованием протоколов Netflow v5, v9 и IPFIX, а также обрабатывать данные, генерировать отчёты и строить графики. Ядро проекта написано на языке С, код распространяется под лицензией ISC.

Коллектор агрегирует сетевой трафик по выбранным полям и экспортирует данные в PostgreSQL. По этим данным можно строить отчеты, графики (используя gnuplot, скриптами на Python + Matplotlib) или дашборды в Grafana. Кроме этого, коллектор может запускать пользовательские скрипты при превышении порогов. Для подсчёта скорости трафика используются скользящие средние. В комплекте с коллектором идет пример скрипта Telegram-робота, который может оповещать в мессенджер о превышении скорости выше определённых порогов.

Изменения в новой версии:

  • Добавлена возможность использовать GeoIP с помощью баз ipapi. Пользуясь функциями GeoIP можно создавать гео-объекты мониторинга (например, выделить весь трафик только России в отдельный объект мониторинга) и экспортировать данные с разбивкой по GeoIP. В коллекторе поддерживается детализация по странам, регионам и городам. Кроме этого, из IP адреса можно получить долготу и широту (хотя нужно понимать, что все это работает очень приблизительно).
  • Для маршрутизаторов, которые не могут экспортировать номера автономных систем в Netflow/IPFIX, есть возможность получить эти номера и их текстовое описание с помощью баз ip-location-db. Так же, как и для GeoIP, можно создавать отдельные объекты мониторинга, в которые входит трафик выбранных AS или экспортировать в СУБД названия автономных систем.
  • Добавлена классификация трафика по netflow-полям. Коллектор может классифицировать объекты мониторинга, используя некоторые поля (TCP флаги, порты, размеры пакетов)
  • Добавлена консольная утилита xegeoq, которая позволяет получить из IP адресов GeoIP-информацию и информацию об AS, используя локальные базы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vmxdev/xeno...)
  2. OpenNews: Опубликован Netflow-коллектор Xenoeye
  3. OpenNews: Опубликован инструментарий LTESniffer для перехвата трафика в сетях 4G LTE
  4. OpenNews: Выпуск анализатора трафика Zeek 6.0.0
  5. OpenNews: В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
  6. OpenNews: Релиз FastNetMon 1.1.2, открытого решения по обнаружению DDoS-атак
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60077-xenoeye
Ключевые слова: xenoeye, netflow, ipfix
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:41, 08/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    GEOIP показывает страну с точностью в районе 15000км, а вы долготу и широту угадывать собрались. Это называется попробуй придумать нечто более бесполезное и ненадёжное.
     
     
  • 2, OpenEcho (?), 00:19, 09/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с точностью в районе 15000км

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