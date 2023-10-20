Релиз коммуникационной платформы Asterisk 21

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|1.2, Turbid (ok), 09:16, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ура! Предвижу нытьё дидов по поводу удоления chan_sip и app_macro.
Ждём LTS 22.
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|3.7, Аноним (7), 09:58, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Изучить C
Для составления диалпланов скорее опыт в BASIC пригодится.
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|4.16, Аноним (15), 10:51, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну уж
ничо там особо сложного нет, даже я справился- несколько патчей навалял, щас они внутре
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|1.8, cheburnator9000 (ok), 10:02, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Это все настолько устаревшее и маргинальное неужели никто не пишет современную альтернативу без Си? Ну я хз там на Go например, да хоть на питоне.
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|3.17, Аноним (15), 10:52, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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карты нормально чота уже никто и не поддерживает
dahdi под актуальные ядра не собирается без пинков
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|1.10, bOOster (ok), 10:07, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поздравляю владельцев Cisco IP phones. chan_skinny в мусор. Дал***бы.. Ну chan_sip - редкостный дол***кий костыль, ничего с SIP протоколом не имеющий.
Freeswitch все более и более адекватной SIP платформой вырисовывается.
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|2.14, n80 (?), 10:34, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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chan_sccp-b не является актуальной заменой chan_skinny?
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|1.19, Аноним (21), 11:00, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните зачем нужна айпи телефония в 2к23? Сегодня даже в копроративном сегменте все юзают смартфоны со рабочими симками. В компании в которой я работаю (штат более 1000 человек) мы ещё в 2012 полностью отказались от айпи телефонии.
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