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Релиз коммуникационной платформы Asterisk 21

20.10.2023 08:47

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 21, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2.

Asterisk 21 отнесён к категории выпусков с обычной поддержкой, обновления для которых формируются в течение двух лет. Поддержка LTS-ветки Asterisk 20 продлится до октября 2027 года, а Asterisk 18 - до октября 2025 года. Поддержка LTS-ветки 17.x прекращена. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности.

Среди изменений в Asterisk 21:

  • Расширены возможности модуля res_pjsip_pubsub, добавляющего в SIP-стек PJSIP дополнительные возможности для распределенного обмена данными о состоянии устройств через Jabber/XMPP расширение PubSub (отправка уведомлений по подписке).
  • В модуль sig_analog для аналоговых FXS-каналов реализована возможность удержания вызываемого абонента (CSH, Called Subscriber Held), позволяющая пользователю перевести инициированный вызов в режим удержания, положить трубку и возобновить разговор, взяв трубку на другом телефоне на той же линии. Для управления удержанием вызова предложена настройка calledsubscriberheld.
  • В функции res_pjsip_header_funcs аргумент prefix в PJSIP_HEADERS переведён в разряд необязательных (если не указан, будут возвращены все заголовки).
  • В http-сервере (AstHTTP - AMI over HTTP) упрощён вывод страницы состояния (адрес и порт теперь показываются в одной строке).
  • Объявлен устаревшим файл конфигурации users.conf.
  • Объявлена устаревшей функция ast_gethostbyname(), вместо которой следует использовать функции ast_sockaddr_resolve() и ast_sockaddr_resolve_first_af().
  • Приложения SLAStation и SLATrunk переведены с модуля app_meetme на app_sla (при использовании данных приложений следует поменять модули в modules.conf).
  • Удалены модули, ранее объявленные устаревшими: chan_skinny, app_osplookup, chan_mgcp, chan_alsa, pbx_builtins, chan_sip, app_cdr, app_macro, res_monitor.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 20
  3. OpenNews: Релиз платформы VoIP-телефонии FreeSWITCH 1.2
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива FreePBX 16
  5. OpenNews: Уязвимость в Asterisk, позволяющая перенаправить RTP-поток
  6. OpenNews: Вышел AsteriskNOW 3.0, Linux-дистрибутив для развёртывания систем телефонии
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59961-asterisk
Ключевые слова: asterisk, voip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:13, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    chan_sip и chan_alsa в минус? Ничего себе!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:12, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, кардинальненько...
     

  • 1.2, Turbid (ok), 09:16, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура! Предвижу нытьё дидов по поводу удоления chan_sip и app_macro.

    Ждём LTS 22.

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:42, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуйте обучающий материал по сабжу плиз.
     
     
  • 2.4, 11111001010 (?), 09:45, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1. Изучить C
    2. Изучить код https://github.com/asterisk/asterisk/
    3. ???
    $ PROFIT!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:58, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Изучить C

    Для составления диалпланов скорее опыт в BASIC пригодится.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:50, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или lua
     
  • 3.9, iCat (ok), 10:05, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1. Изучить C
    >2. Изучить код https://github.com/asterisk/asterisk/

    Жёстко...

     
     
  • 4.16, Аноним (15), 10:51, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну уж
    ничо там особо сложного нет, даже я справился- несколько патчей навалял, щас они внутре
     
  • 2.6, Аномалии (?), 09:51, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.oreilly.com/library/view/asterisk-the-definitive/9781492031598

    Отличная книга. В инете можно найти и на русском

     
  • 2.20, San (??), 11:04, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую материалы этого преподавателя:
    https://wikival.bmstu.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B0%D1&

    Еще лучше сходить к нему на курсы. Они классные. Не реклама, был на этих курсах - понравился и материал и методика преподавания.

     
  • 2.21, Аноним (21), 11:04, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем официальный мануал не подошёл?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:49, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём теперь релиз Obelisk.
     
  • 1.8, cheburnator9000 (ok), 10:02, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Это все настолько устаревшее и маргинальное неужели никто не пишет современную альтернативу без Си? Ну я хз там на Go например, да хоть на питоне.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:31, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на питоне? лол
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:31, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты будешь работать с картами DAHDI через свой пистон?
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 10:52, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    карты нормально чота уже никто и не поддерживает
    dahdi под актуальные ядра не собирается без пинков
     

  • 1.10, bOOster (ok), 10:07, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поздравляю владельцев Cisco IP phones. chan_skinny в мусор. Дал***бы.. Ну chan_sip - редкостный дол***кий костыль, ничего с SIP протоколом не имеющий.

    Freeswitch все более и более адекватной SIP платформой вырисовывается.

     
     
  • 2.14, n80 (?), 10:34, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    chan_sccp-b не является актуальной заменой chan_skinny?
     
  • 2.18, Аноним (15), 10:53, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нафига вы для астериска брали сисьскофоны?
     

  • 1.19, Аноним (21), 11:00, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните зачем нужна айпи телефония в 2к23? Сегодня даже в копроративном сегменте все юзают смартфоны со рабочими симками. В компании в которой я работаю (штат более 1000 человек) мы ещё в 2012 полностью отказались от айпи телефонии.
     
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