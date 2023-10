Релиз коммуникационной платформы Asterisk 21

2.4 , 11111001010 ( ? ), 09:45, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 1. Изучить C

2. Изучить код https://github.com/asterisk/asterisk/

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:58, 20/10/2023
> Изучить C
Для составления диалпланов скорее опыт в BASIC пригодится.

4.15 , Аноним ( 15 ), 10:50, 20/10/2023
или lua

3.9 , iCat ( ok ), 10:05, 20/10/2023
>1. Изучить C

>2. Изучить код https://github.com/asterisk/asterisk/
Жёстко...

4.16 , Аноним ( 15 ), 10:51, 20/10/2023
ну уж

ничо там особо сложного нет, даже я справился- несколько патчей навалял, щас они внутре

2.6 , Аномалии ( ? ), 09:51, 20/10/2023
https://www.oreilly.com/library/view/asterisk-the-definitive/9781492031598
Отличная книга. В инете можно найти и на русском

2.20 , San ( ?? ), 11:04, 20/10/2023
Рекомендую материалы этого преподавателя:

https://wikival.bmstu.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B0%D1&
Еще лучше сходить к нему на курсы. Они классные. Не реклама, был на этих курсах - понравился и материал и методика преподавания.

2.21 , Аноним ( 21 ), 11:04, 20/10/2023
Чем официальный мануал не подошёл?