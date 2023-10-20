Релиз коммуникационной платформы Asterisk 21

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки открытой коммуникационной платформы Asterisk 21, используемой для развёртывания программных АТС, систем голосовой связи, VoIP-шлюзов, организации IVR-систем (голосовое меню), голосовой почты, телефонных конференций и call-центров. Исходные тексты проекта доступны под лицензией GPLv2. Asterisk 21 отнесён к категории выпусков с обычной поддержкой, обновления для которых формируются в течение двух лет. Поддержка LTS-ветки Asterisk 20 продлится до октября 2027 года, а Asterisk 18 - до октября 2025 года. Поддержка LTS-ветки 17.x прекращена. При подготовке LTS-выпусков основное внимание уделяется обеспечению стабильности и оптимизации производительности, приоритетом же обычных выпусков является наращивание функциональности. Среди изменений в Asterisk 21: Расширены возможности модуля res_pjsip_pubsub, добавляющего в SIP-стек PJSIP дополнительные возможности для распределенного обмена данными о состоянии устройств через Jabber/XMPP расширение PubSub (отправка уведомлений по подписке).

В модуль sig_analog для аналоговых FXS-каналов реализована возможность удержания вызываемого абонента (CSH, Called Subscriber Held), позволяющая пользователю перевести инициированный вызов в режим удержания, положить трубку и возобновить разговор, взяв трубку на другом телефоне на той же линии. Для управления удержанием вызова предложена настройка calledsubscriberheld.

В функции res_pjsip_header_funcs аргумент prefix в PJSIP_HEADERS переведён в разряд необязательных (если не указан, будут возвращены все заголовки).

В http-сервере (AstHTTP - AMI over HTTP) упрощён вывод страницы состояния (адрес и порт теперь показываются в одной строке).

Объявлен устаревшим файл конфигурации users.conf.

Объявлена устаревшей функция ast_gethostbyname(), вместо которой следует использовать функции ast_sockaddr_resolve() и ast_sockaddr_resolve_first_af().

Приложения SLAStation и SLATrunk переведены с модуля app_meetme на app_sla (при использовании данных приложений следует поменять модули в modules.conf).

Удалены модули, ранее объявленные устаревшими: chan_skinny, app_osplookup, chan_mgcp, chan_alsa, pbx_builtins, chan_sip, app_cdr, app_macro, res_monitor.



