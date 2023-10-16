Выпуск дистрибутива Window Maker Live 0.96 с компонентами GNUstep

Опубликован дистрибутив Window Maker Live 0.96, предлагающий пользовательское окружение на основе оконного менеджера Window Maker 0.96 с интерфейсом в стиле NEXTSTEP. Системное окружение основано на ядре Linux 6.4.4 и пакетах из Debian 12.2. Сборки подготовлены для архитектур amd64 и i386 (2.7 ГБ).

В состав включены компоненты GNUstep, доступные в репозиториях Debian, которые помещены в отдельное подменю GNUstep Apps. Среди прочего, с использованием библиотек GNUstep собран текстовый редактор Emacs 29.1 (также доступна и сборка с GTK2) и добавлен основанный на GNUstep почтовый клиент GNUmail (в качестве альтернативы включён Claws Mail). В работы с Web поставляются браузеры Pale Moon и Surf.