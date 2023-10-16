Выпуск дистрибутива Window Maker Live 0.96 с компонентами GNUstep

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|1.1, Аноним (1), 09:03, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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из этой новости также непонятно, почему я должен пользоваться данным дистрибутивом вместо Debian.
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|3.28, Аноним (28), 10:45, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уникальное торговое предложение (УТП)
А также СРС (среда рабочего стола) и ГИП (графический интерфейс пользователя)!
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|2.4, Аноним (4), 09:11, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Window Maker 0.96 руками компилировать не нужно. В стабильных репозиториях только 0.95.9, а в бэкпортах нет.
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|2.7, ryoken (ok), 09:27, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Над вами с пистолетом у виска стоят и заставляют его ставить?
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|2.22, Аноним (22), 10:14, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>с интерфейсом в стиле NEXTSTEP
>В состав включены компоненты GNUstep
А чего тогда не поставить GNUstep, зачем имитировать и разводить зоопарк приложений?
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|1.14, Аноним (14), 09:35, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Этот серый цвет с псевдо 3D контролами это просто супер. Без сарказма. Прям реально круто.
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|2.23, Аноним (22), 10:17, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если Midnight Commander пойдёт по пути Emacs, то, наверное, можно будет :)
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|2.24, Аноним (22), 10:18, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, я понял! Rust для переписывания, Wayland для вкручивания.
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|1.26, Аноним (26), 10:22, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А говорили "никто не вернется в 2007", или там про 97 было?
Графика и подходы времен прошлого веке, написанные для дохлой Х11.
Не очень представляю, кто будет этим пользоваться, если есть бесплатные и открытые более продвинутые варианты.
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|1.38, Коньюктивит (?), 11:49, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я как-то пытался пользоваться этим вм, но так и не понял его логики. Всё время я пытался с ним сделать что-то одно, а выходило что-то другое.
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