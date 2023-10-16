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Выпуск дистрибутива Window Maker Live 0.96 с компонентами GNUstep

16.10.2023 08:55

Опубликован дистрибутив Window Maker Live 0.96, предлагающий пользовательское окружение на основе оконного менеджера Window Maker 0.96 с интерфейсом в стиле NEXTSTEP. Системное окружение основано на ядре Linux 6.4.4 и пакетах из Debian 12.2. Сборки подготовлены для архитектур amd64 и i386 (2.7 ГБ).

В состав включены компоненты GNUstep, доступные в репозиториях Debian, которые помещены в отдельное подменю GNUstep Apps. Среди прочего, с использованием библиотек GNUstep собран текстовый редактор Emacs 29.1 (также доступна и сборка с GTK2) и добавлен основанный на GNUstep почтовый клиент GNUmail (в качестве альтернативы включён Claws Mail). В работы с Web поставляются браузеры Pale Moon и Surf.



  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.96.0
  3. OpenNews: Новые выпуски компонентов GNUstep
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.10
  5. OpenNews: Проект GNUstep опубликовал утилиту синхронизации файлов StepSync 1.0
  6. OpenNews: Возобновлено формирование Live-сборок окружения GNUSTEP
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59938-windowmaker
Ключевые слова: windowmaker, gnustep
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:03, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    из этой новости также непонятно, почему я должен пользоваться данным дистрибутивом вместо Debian.
     
     
  • 2.2, Тот самый адепт (?), 09:05, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уникальное торговое предложение (УТП) в чем оно?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:45, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уникальное торговое предложение (УТП)

    А также СРС (среда рабочего стола) и ГИП (графический интерфейс пользователя)!

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 11:39, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а как же без них.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:11, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Window Maker 0.96 руками компилировать не нужно. В стабильных репозиториях только 0.95.9, а в бэкпортах нет.
     
  • 2.7, ryoken (ok), 09:27, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Над вами с пистолетом у виска стоят и заставляют его ставить?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 11:33, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разве он употребил слово "вынужден", а не "должен"?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:07, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Очень круто. Хоть что-то выделяющиеся из засилья гномов и кде.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:14, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с интерфейсом в стиле NEXTSTEP
    >В состав включены компоненты GNUstep

    А чего тогда не поставить GNUstep, зачем имитировать и разводить зоопарк приложений?

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:12, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это реально круто! И красиво
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:31, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверно это ест мало ресурсов.
    Для виртуальных машин сойдёт.
     
     
  • 2.15, Бывалый смузихлёб (?), 09:38, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сборки ... (2.7 ГБ)

    Как-то с самого начала уже пошло немало

     

  • 1.14, Аноним (14), 09:35, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот серый цвет с псевдо 3D контролами это просто супер. Без сарказма. Прям реально круто.
     
  • 1.18, Аноним (37), 09:56, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уже подумал что весь интерфейс похож на Midnight Commander.
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 10:17, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Midnight Commander пойдёт по пути Emacs, то, наверное, можно будет :)
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:01, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    wayland когда в него вкрутят?
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 10:18, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, я понял! Rust для переписывания, Wayland для вкручивания.
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:01, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название очень похоже на Windows Live® Movie Maker
     
  • 1.25, Аноним (25), 10:20, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срамота! Даже про обои написать нечего!
     
  • 1.26, Аноним (26), 10:22, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А говорили "никто не вернется в 2007", или там про 97 было?
    Графика и подходы времен прошлого веке, написанные для дохлой Х11.

    Не очень представляю, кто будет этим пользоваться, если есть бесплатные и открытые более продвинутые варианты.

     
  • 1.27, пох. (?), 10:40, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обои немного скучноваты, как мне кажется.
     
     
  • 2.36, Наталья морская пехота (?), 11:34, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты там обои увидел? Это краска.
     

  • 1.33, Аноним (-), 11:27, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сколько оно жрёт? на 1,5 Гб ОЗУ с браузером будет шустро работать?
     
  • 1.38, Коньюктивит (?), 11:49, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я как-то пытался пользоваться этим вм, но так и не понял его логики. Всё время я пытался с ним сделать что-то одно, а выходило что-то другое.
     

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