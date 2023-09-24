Доступна система управления проектами Trac 1.6

После четырёх лет разработки представлен новый стабильный выпуск системы управления проектами Trac 1.6 (ветка 1.5 была экспериментальной), предоставляющей web-интерфейс для работы с репозиториями Subversion и ​Git, встроенный Wiki, систему отслеживания ошибок и раздел планирования функциональности для новых версий. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD. Для хранения данных могут применяться СУБД ​SQLite, ​PostgreSQL и ​MySQL/MariaDB.

Trac придерживается минималистичного подхода к управлению проектом и позволяет автоматизировать типовые рутинные операции с минимальным влиянием на уже сложившиеся в среде разработчиков процессы и правила. Встроенный wiki-движок даёт возможность использовать wiki-разметку в описаниях проблем, целей и коммитов. Поддерживается создания ссылок и организация связей между сообщениями об ошибках, задачами, изменениями в коде, файлами и wiki-страницами. Для отслеживания всех событий и активности в проекте предлагается интерфейс в виде шкалы времени.

В форме плагинов доступны модули для ведения новостных лент, создания дискуссионной площадки, проведения опросов, взаимодействия с различными системами непрерывной интеграции, генерации документации в Doxygen, управления загрузками, отправки уведомлений через ​Slack, поддержки Subversion и Mercurial.

Среди изменений в Trac 1.6: