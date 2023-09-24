Доступна система управления проектами Trac 1.6

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|2.10, ptr (??), 20:56, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По функционалу хуже. Например, пользовательские поля нужно добавлять через правку глобального track.ini
Значит совершенно не пригоден для ведения множества проектов, где в разных проектах PM сам решает, какие пользовательские поля ему нужны.
Если же учесть еще магазин плагинов Radmine, то тут и сравнивать будет нечего.
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|2.13, пох. (?), 21:03, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно лучше тем что не требует "специалиста по redmine".
И почти не мешает работе, если ты конечно не тот самый специалист.
Но если тебе нужна не тикетница а среда для управления проектами, то, боюсь, время этой игрушки прошло и светит тебе настраивать гитляп.
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|3.15, Аноним (15), 21:10, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взвешенный ответ. Но не убеждающий подробностями: гитлпб стоит у половины мира и работает, а релизится чуть не раз в сутки (по мелочи), а трак - раз в N лет и нужен мало кому.
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|4.16, Аноним (8), 21:11, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> релизится чуть не раз в сутки
Что в этом хорошего? Здесь как раз важна стабильность, а не чёткий график обновлений ради обновления.
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|5.17, пох. (?), 21:14, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот же ж - шта6ильно релизится. Угадай что сломается сегодня!
(и тебя никогда не уволят. А трак этот тухлый... если ничего в нем не трогать, еще лет двадцать проработает... и зачем ты тогда рядом с ним нужен такой красивый?)
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|1.9, Аноним (9), 20:55, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то оно не очень. Всегда плевался, отправляя багрепорты в Midnight Commander.
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|1.11, пох. (?), 20:58, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо же ж. Они все же сделали ЭТО.
Впрочем, подозреваю, в очередной раз - никому ненужную сизифову работу. (как с hg - поддержку ненужно-3 питона впихнули но все расширения сломаны а ядро тоже работает нестабильно)
Если большая часть track-hacks теперь несовместима и не работает - кому оно такое надо - науке неизвестно.
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|3.14, пох. (?), 21:05, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тоже нет.
(ну, точнее, трак все же легче было бы поддерживать хотя бы относительно живым - он-то не требует еще и клиента на не той версии пихона на любой платформе кроме ввенды. Но мне трудно представить кто этим стал бы заниматься сегодня.)
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|5.21, пох. (?), 21:22, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какой нибудь бывший школьник.
с седой бородой, цепляющейся за ножки стульев? Нормальному неоткуда узнать про трак.
Такие ставят гитляп потому что все бандерлоги так делают (или хотя бы об этом говорят).
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|5.22, Аноним (22), 21:25, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Школьники ничего не знают кроме гитхаба, потому что вася пупкин с ютуба сам использует гитхаб.
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