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Доступна система управления проектами Trac 1.6

24.09.2023 19:58

После четырёх лет разработки представлен новый стабильный выпуск системы управления проектами Trac 1.6 (ветка 1.5 была экспериментальной), предоставляющей web-интерфейс для работы с репозиториями Subversion и ​Git, встроенный Wiki, систему отслеживания ошибок и раздел планирования функциональности для новых версий. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD. Для хранения данных могут применяться СУБД ​SQLite, ​PostgreSQL и ​MySQL/MariaDB.

Trac придерживается минималистичного подхода к управлению проектом и позволяет автоматизировать типовые рутинные операции с минимальным влиянием на уже сложившиеся в среде разработчиков процессы и правила. Встроенный wiki-движок даёт возможность использовать wiki-разметку в описаниях проблем, целей и коммитов. Поддерживается создания ссылок и организация связей между сообщениями об ошибках, задачами, изменениями в коде, файлами и wiki-страницами. Для отслеживания всех событий и активности в проекте предлагается интерфейс в виде шкалы времени.

В форме плагинов доступны модули для ведения новостных лент, создания дискуссионной площадки, проведения опросов, взаимодействия с различными системами непрерывной интеграции, генерации документации в Doxygen, управления загрузками, отправки уведомлений через ​Slack, поддержки Subversion и Mercurial.

Среди изменений в Trac 1.6:

  • Реализована поддержка Python 3.
  • Обеспечена совместимость с шаблонизатором Jinja2 3 и библиотекой MarkupSafe 2.1.0. Встроенная библиотека jQuery обновлена до версии 3.6.3.
  • В команду "trac-admin initenv" добавлена опция "--no-default-data" для создания пустого окружения без отчётов, групп полномочий и примеров.
  • Предоставлена возможность перенаправления открытых тикетов из Ticket Admin на страницу Milestones.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления проектом Trac 1.4
  3. OpenNews: Релиз платформы совместной разработки Kallithea 0.3
  4. OpenNews: Вышла открытая платформа для совместной разработки RhodeCode 4.1
  5. OpenNews: Релиз системы управления проектами Redmine 2.0.0
  6. OpenNews: Plane - открытая система отслеживания ошибок и управления проектами
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59808-trac
Ключевые слова: trac
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 20:08, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну не знаю, может всё-таки багзила лучше? хоть и без вики.
     
  • 1.5, BrainFucker (ok), 20:24, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто пользовался, чем оно лучше/хуже Redmine кроме того что python vs. ruby?
     
     
  • 2.10, ptr (??), 20:56, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По функционалу хуже. Например, пользовательские поля нужно добавлять через правку глобального track.ini
    Значит совершенно не пригоден для ведения множества проектов, где в разных проектах PM сам решает, какие пользовательские поля ему нужны.
    Если же учесть еще магазин плагинов Radmine, то тут и сравнивать будет нечего.
     
  • 2.13, пох. (?), 21:03, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно лучше тем что не требует "специалиста по redmine".
    И почти не мешает работе, если ты конечно не тот самый специалист.

    Но если тебе нужна не тикетница а среда для управления проектами, то, боюсь, время этой игрушки прошло и светит тебе настраивать гитляп.

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:30, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Gitlab CE не?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:54, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Gitlab

    Нет.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:10, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взвешенный ответ. Но не убеждающий подробностями: гитлпб стоит у половины мира и работает, а релизится чуть не раз в сутки (по мелочи), а трак - раз в N лет и нужен мало кому.
     
     
  • 4.16, Аноним (8), 21:11, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > релизится чуть не раз в сутки

    Что в этом хорошего? Здесь как раз важна стабильность, а не чёткий график обновлений ради обновления.

     
     
  • 5.17, пох. (?), 21:14, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот же ж - шта6ильно релизится. Угадай что сломается сегодня!

    (и тебя никогда не уволят. А трак этот тухлый... если ничего в нем не трогать, еще лет двадцать проработает... и зачем ты тогда рядом с ним нужен такой красивый?)

     
  • 2.18, Аноним (18), 21:16, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сожрали всю оперу и не запустилась.
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:55, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то оно не очень. Всегда плевался, отправляя багрепорты в Midnight Commander.
     
  • 1.11, пох. (?), 20:58, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо же ж. Они все же сделали ЭТО.
    Впрочем, подозреваю, в очередной раз - никому ненужную сизифову работу. (как с hg - поддержку ненужно-3 питона впихнули но все расширения сломаны а ядро тоже работает нестабильно)

    Если большая часть track-hacks теперь несовместима и не работает - кому оно такое надо - науке неизвестно.

     
     
  • 2.12, Аноним (8), 20:59, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как с hg

    hg ещё живо?

     
     
  • 3.14, пох. (?), 21:05, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже нет.

    (ну, точнее, трак все же легче было бы поддерживать хотя бы относительно живым - он-то не требует еще и клиента на не той версии пихона на любой платформе кроме ввенды. Но мне трудно представить кто этим стал бы заниматься сегодня.)

     
     
  • 4.20, Аноним (18), 21:17, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой нибудь бывший школьник.
     
     
  • 5.21, пох. (?), 21:22, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какой нибудь бывший школьник.

    с седой бородой, цепляющейся за ножки стульев? Нормальному неоткуда узнать про трак.

    Такие ставят гитляп потому что все бандерлоги так делают (или хотя бы об этом говорят).

     
  • 5.22, Аноним (22), 21:25, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школьники ничего не знают кроме гитхаба, потому что вася пупкин с ютуба сам использует гитхаб.
     

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