Уязвимость в приложении openSUSE-welcome, позволяющая выполнить код под другим пользователем

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|1.3, Аноним (3), 10:07, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Веский довод за удаление бессмысленных приложений. Которых немало хоть в Linux, хоть в альтернативе.
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|1.4, _kp (ok), 10:17, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>но не учитывались коды ошибок,
Да где ж это виданно, на Питоне ошибки обрабатывать. Это чуть ли не ересь. Шутка, но основания для неё же есть.
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|2.5, Аноним (5), 10:22, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В коде PanelLayouter::applyLayout()
Это не питон. Скрипт на питоне вызывается вот отсюда, без проверки того что входные данные для него нормально записались. А питон доверчивый, да, что ему подсунули в /tmp/layout то и отработал.
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|2.30, Аноним (30), 14:45, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да где ж это виданно, на Питоне ошибки обрабатывать. Это чуть ли не ересь.
Питон использует исключения, поэтому не обработать ошибку (в данном случае - при проверке наличия каталога) в принципе невозможно.
Но конкретно этот код написан на C++ и использует функции Qt, а они возвращают коды ошибок. Результат налицо.
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|1.9, Анонин (?), 11:15, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Прикольный патч)))
if (result != 0) {
// TODO: something went wrong, display error message?
}
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|2.28, Аноно (?), 14:12, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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конечно не сишники, файл то panellayouter.cpp
но кто будет разбираться в двух сортах погромистов?
тут уже работает теорема г-на Эскобара
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|3.31, FF (?), 15:11, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот вам аргумент, почему во всём виноваты растофилы (не программисты) и прочие маниакальные:
это вы должны были запилить свой раст 40 лет назад, но вы не сделали, а теперь кто-то за вас должен это все исправлять и патчить.
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|4.35, Анонимусс (?), 17:10, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ниче, что нас 40 лет назад еще не было? 40+ лет назад запилили б̶ы̶д̶л̶о̶п̶х̶п̶ ̶д̶л̶я̶ ̶ы̶л̶и̶т̶к̶и̶ сишечку, потому что хотели побыстрее "х*як-х*як и в прод". Причем были более безопасные альтернативы, но зачем, мы же такие умные, мы ошибок не допускаем!
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|3.33, Аноним (33), 16:39, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это не сищники. это ПЛЮСЫ. ды ещё в добавок и Qt.
и патч -- говно. человек явно не понимает как корректно работать с временными файлами.
ды и кстати вообще не ясно зачем ему python понадобился -- он уже внутри своего C++/Qt мог-бы всё сделать.
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|2.24, Аноним (24), 12:28, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не то что твой однострочный хеллоуворлд на всех языках мира.
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|3.26, Аноним (12), 12:45, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо быть гением, чтобы поддерживать культуру разработки. Врубаешь автоформатировщик, внедряешь линтеры, проводишь воспитательные беседы с членами команды, отказываешься рассматривать те MR/PR, в которых линтер валится с ошибкой.
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|3.27, Аноним (3), 12:58, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему нет? Обеспечь кроссплатформерность. Определи язык системы и подставь нужный перевод (само собой, система автоматического перевода должна быть). С учетом языков, пишущих справа налево. И иероглифы не забудь - должны гарантированно отображаться. И как однострочный проект поживает?
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|1.29, Аноним (30), 14:12, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Имея возможность подставить свои данные вместо исходного tar-архива, атакующий мог разместить в этом архиве дополнительные файлы
Если сторонний человек может делать что угодно в вашем /tmp, то как бы уже поздно пить "Боржоми", разве нет?
Очередная притянутая за уши чушь, а не уязвимость.
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|2.32, Аноньимъ (ok), 16:22, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да.
Ну наверное можно создавать там попачки и файлы под конкретным юзером?
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|2.34, Аноним (33), 16:43, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если сторонний человек может делать что угодно в вашем /tmp, то как бы уже поздно пить "Боржоми", разве нет?
нет!
/tmp блюдёт правила, которые позволяют работатьс этим катологом так что это не позволяем кому-то в него вторгаться.
и кто угодно там делать ни чего не может, Linux соблюдает права
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|3.36, Аноним (12), 17:46, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Linux соблюдает права
Права чернокожих? Если tmpfs без noexec, то считай все. Верно заметил анон про боржоми.
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