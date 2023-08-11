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Компания id Software открыла код новой редакции игры Quake II

11.08.2023 08:35

Компания id Software опубликовала под лицензией GPLv2 исходные тексты игры Quake II "Rerelease", которая представляет собой актуализированную, улучшенную и расширенную редакцию классического Quake II. Предполагается, что код может оказаться полезным для создания модов и новых вариантов игры. Помимо сборки для ПК, в новую редакцию добавлена поддержка платформ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

По сравнению с опубликованным 12 лет назад кодом оригинальной игры Quake II, в новой редакции:

  • Улучшен игровой процесс. Сокращено время реакции на действия игрока. Улучшена визуализация выстрелов. Добавлены новые индикаторы нанесённых игроку повреждений.
  • Добавлена поддержка динамических теней, улучшено освещение, добавлена поддержка карт свечения.
  • Улучшены модели персонажей, артефактов и оружия.
  • В игру возвращены некоторые элементы, не попавших в оригинальный вариант игры Quake II.
  • Добавлена поддержкой экранов с разрешением 4K и частотой обновления 120hz.
  • Проведена адаптация кода для работы в современных операционных системах. Добавлена поддержка актуальных компиляторов.
  • Полностью переписан API для взаимодействия с игровыми серверами. Добавлен минималистичный вариант игрового клиента.
  • Исправлены известные проблемы в картах.
  • Улучшен движок искусственного интеллекта. Для режимов Deathmatch и Team Deathmatch предложены AI-оппоненты.
  • Помимо игровых кампаний из оригинального Quake II добавлены расширения Mission Packs, The Reckoning, Ground Zero, Quake II 64 и Call of the Machine.




  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания id Software открыла исходные тексты игры Doom 3 BFG
  3. OpenNews: Компания id Software возвращается к поддержке Linux в новых игровых движках
  4. OpenNews: Исходные тексты игры Doom 3 открыты под лицензией GPLv3
  5. OpenNews: Под лицензией GPL открыт код первых шутеров от первого лица
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты игры Commander Keen 3.5 (Keen Dreams)
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59583-quake
Ключевые слова: quake, game, id-software
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, vbcnthfkmnth123 (ok), 08:42, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Нужно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:48, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    скажем дружно - кому нужно?
    вот вторые герои - это да.
    срач объявляется открытым
     
     
  • 3.3, beck (??), 08:56, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    И третьи герои.

    А это вот... ну такое себе...

     
  • 3.4, MadAdmin (?), 08:58, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня эти ваши Герои. Вот Сапёт - это да, его бы исходники открыли лучше..
     
     
  • 4.12, YetAnotherOnanym (ok), 09:53, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лайнз же!!!11
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:55, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Реквестирую код оригинального тетриса от Пажитнова.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:13, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pajeet Nova?
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:15, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Quake II мой любимый шутер. Больше того это первый шутер в моей жизни, в который я поиграл по сети на карте q2dm1, в компьютерном клубе, в далеком 1999 году. Ни с чем не передаваемые ощущения. А также там были Starcraft, Need for Speed: High Stakes. Как видите мне повезло и у меня сформировался хороший вкус к играм и Герои 2 прошли мимо моего внимания.  
     
     
  • 4.55, YM2608 (?), 13:02, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не играл на Сеге в такие Beat 'em up, как:
         Streets of Rage 2
         Splatterhouse 3
         Earth Worm Jim
         Aladdin
    Если ты не играл на ZX-Spectrum в такие игры, как:
         Chronos
         Task Force
         Dan Dare 3
    Если ты не играл на PC в такие игры, как:
         Imperium Galactica
         X-Com Ufo Defense

    то тебе не повезло - у тебя не сформировался хороший вкус к играм...

     
  • 4.56, asdasd (?), 13:05, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Братан, не руш мой мир) Играл и в то и в другое и тоже доволен.
     
  • 4.58, Аноним (58), 13:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без Wolfenstein и Doom незачет. Warcraft, так уж и быть, простим, раз не лезет
     
     
  • 5.63, FF (?), 13:47, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DOOM, Buttle Bugs, Drying Billy, Flashback, Net Storm, Warcraft, Civ 1
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:59, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А ресурсы к игре покупать надо?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:24, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Как серпом по яйцам, да?
     
     
  • 3.45, Аноним (-), 12:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как серпом по яйцам, да?

    Оно того не стоит. Геймплей второй кваки унылый что капец. И лучшее что из двигла квак получилось это Xonotic - но id Software в этом вообще не виноват.

     
  • 2.18, Аноним (16), 10:19, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для Doom 1993 сделали свободные ресурсы, но играть в это не очень.
    Для Quake I начали делать свободные ресурсы, но не до конца.
    Для Quake II на сколько мне известно даже никто не пытался.
    Для Quake III сделали, но Open Arena на столько уродская, что играть в неё нет никакого желания.
    А вообще да, меня конечно потрясают местные анонимы, которые хотят всё на халяву. Они думаю что если им их линукс дают бесплатно, то и игры для них тоже бесплатные должны быть. Сколько же среди анонимов халявщиков маргиналов.
     
     
  • 3.40, ОнанВарвар (?), 11:49, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у Quake II есть клон http://quetoo.org/ . Только мультиплеер. Выглядит очень бодро. Но похоже заброшен.
     
     
  • 4.43, Аноним (8), 12:03, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти мертворождённые клоны интересны только их авторам и парочке их друзей.
     
  • 4.44, Аноним (16), 12:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про quetoo знаю, но клоном его трудно назвать, т.к. там есть отсебятина в плане оружия и т.д. Это скорее ближе к играм на основе, типа Warsow или Xonotic.
    Я говорил же про Freedoom. Это набор игровых ресурсов под свободной лицензией, которые никак не влияют на геймплей. Грубо говоря можно скачать GZDoom, Freedoom и играть в моды на Doom не покупая сам Doom. Мечта халявщика не желающего покупать оригинал.
    Тоже самое LibreQuake, но он не доведен до играбельного состояния.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:36, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну выкати id Software претензию, что они тебя воровать заставляют…
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:36, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 0 рублей продаются на торрентах.
     

  • 1.6, Анонит (?), 09:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крутецкий трейлер. Бум-бум,бах-бах.Жужжание,треск. Бах-бах.Обожаю нейронки.
     
  • 1.7, BlackRot (ok), 09:17, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Недеюсь тоже самое сделают с 3й частью
     
     
  • 2.10, Анонит (?), 09:34, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая - Арена? Одобряю.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:47, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык уже, https://github.com/id-Software
     
     
  • 4.35, Аноним (16), 10:56, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты понимаешь в чём разница между открытием исходников движка и ремастером игры?
    Вы хоть в сознание приходите перед написанием комментариев.
     
  • 2.19, Аноним (16), 10:22, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и сделают, а может и нет, т.к. дл Q1, Q2 заодно делали миссионпак, чтобы показать, мол смотрите как я могу, а в Q3 сингла нет.
     
  • 2.64, Аноним (64), 13:51, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для третьего был Quake Live
     

  • 1.9, ryoken (ok), 09:29, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Стиме какие-то дятлы только на Q2DM1 играют. Пришлось вспоминать, как допрыгивать без РЛя до меги.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 09:56, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не играй с дятлами это опасно.
     
  • 2.20, Аноним (16), 10:24, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще изи, можно прыгать по фонарикам, а можно напрямую.
     
     
  • 3.48, ryoken (ok), 12:24, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще изи, можно прыгать по фонарикам, а можно напрямую.

    Ну в общем я прыгал с ящиков, где рюкзак появляется. Дабл-джамп они тоже перенесли без изменений :).

     

  • 1.11, Пряник (?), 09:42, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Многие игры на движке кваки 2 смогут обновиться. Теперь нужно обновление кваки 3, например, для https://tremulous.net (кстати, кто-нибудь играет?)
     
     
  • 2.28, Аноним (16), 10:38, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Многие игры на движке кваки 2 смогут обновиться

    Как возмут, как начнут, как обновятся. прекраснодушный мечтатель.
    Heretic 2 вообще не понятно кому принадлежит. Очевидно что его никто обновлять не бросится. Только если с нуля писать, вот только кому это надо?
    Hexen II на обновленный движок Q1 что-то никто не бросился переносить.
    В Q3 нет сингла, т.е. соответственно MachineGame авторам Quake: Dimension of the Machine, Quake II: Call of the Machine не сделать свой аддон. Хотя чем чёрт не шутит.

     

  • 1.17, Аноним (17), 10:18, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержкой экранов с разрешением 4K и частотой обновления 120hz.

    Закинуть бы такую новость в 97 год..)

    А вообще трейлер удивил... в моей памяти Quake II выглядел по другому.

     
     
  • 2.23, ano (??), 10:34, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к слову, в те года превалировали CRT-мониторы, а у последних - частота в 60гц вызывает вырвиглазное мелькание, и 75, 90, и даже 120гц не было такой уж редкостью. некоторые более поздние модели могли даже эквивалент 4к для 4:3, и гораздо раньше LCD.
     
     
  • 3.26, Аноним (17), 10:37, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой первый моник, в 2003 году.. это лыжа 1024x768@59 =) считать мой коммент жестом зависти =)
     
  • 3.29, Аноним (16), 10:43, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rармак использовал мониторы, которые тогда не доступны большинству и на уровне современных 4К.
    https://i.imgur.com/aE4l4DH.png
     
     
  • 4.33, Аноним (8), 10:55, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sony GDM-FW900, разрешение 2304×1440.
     
  • 3.31, Аноним (8), 10:48, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Максимум 2048×1536 было на CRT, и то более-менее оно смотрелось только на дорогущих 21" трубках. На вырвиглазных 60 Гц, естественно.
    А 4К на ЖК уже в 2001 году было.
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:37, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрешение 2к было на аналоговых мониторах. Только на 50 герц интерфейса хватало правда, на сами по себе 100+ герц при этом были нормой. Это жк путь деградации, только спустя 20 лет начали появляться приличные жк матрицы (и они не массмаркет из-за ценника).
     

  • 1.21, onanim (?), 10:25, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Bethesda

    што

     
     
  • 2.22, Аноним (16), 10:28, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так Бесезда выкупила id с потрохами уже давно.
     

  • 1.32, Аноним (16), 10:53, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Помимо игровых кампаний из оригинального Quake II добавлены расширения Mission Packs, The Reckoning, Ground Zero, Quake II 64 и Call of the Machine.

    В Call of the Machine есть уровень в стиле средневековья. Красиво да, но он не вяжется с сай-фай/технофентези сеттингом Q2.
    Если в Quake 1 концепция с картой хабом с выбором отдельных уровней с разными сеттингами была уместна, т.к. в ваниле было также, то в Q2 MachineGame зря перенесли такую же концепцию хаба с выбором карт с разными сетитнгами. Q2 это линейное не рваное повествование в одном сеттинге. Больше похоже что MachineGame просто показывают, мол смотрите, как мы умеет, и в техно-фентези и в средневековое-фентези и на разных движках, мол наймите нас кто-нибудь.

     
     
  • 2.66, Аноним (64), 13:54, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, MachineGames, сидящие на жирных баксах от M$ и делающие ААА Вольфенштейны, только и думают, кто бы вот еще их нанял.
     

  • 1.34, FreeStyler (ok), 10:55, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Класс! До сих пор вспоминаю как классно рубились на PSX с другом в режиме сплитскрин! Потом ещё на компе запускал на эмуляторе VGS, но там уже раздельно вроде, телик подключал)
    Как будет возможность куплю и пройду🤤
     
     
  • 2.37, Аноним (16), 11:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на PSX с другом в режиме сплитскрин!

    В шутеры на приставке, ну и ну.

     
     
  • 3.41, FreeStyler (ok), 11:50, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>на PSX с другом в режиме сплитскрин!
    > В шутеры на приставке, ну и ну.

    У меня тогда Sega была, так что почти любая игра на плойке была темой! Да, шутаны на приставке не очень, а тем более где оружие надо поднимать/опускать. Но если условия равны, то почему бы и нет

     
  • 3.42, Аноним (8), 11:53, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот большинству пекарей на тот момент об игре вдвоём-втроём-вчетвером только мечтать приходилось.

    Кстати, Q2 на Playstation от PC-версии весьма сильно отличается.

     
  • 2.38, Аноним (16), 11:08, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вообще что и почему ты называешь PSX?
     
     
  • 3.39, FreeStyler (ok), 11:46, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И вообще что и почему ты называешь PSX?

    PS1 если будет угодно, The PlayStation (abbreviated as PS, commonly known as the PS1/PS one or its codename PSX) https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_(console)

     
  • 2.49, ryoken (ok), 12:28, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будет возможность куплю и пройду🤤

    Товарищ писал, что Стим ему предложил покурить бамбук при попытке купить в РУ-регионе, "Игра недоступна для вашего региона" вроде было.

     

  • 1.36, КО (?), 11:06, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну сделал ты какой-нибудь мод, так ты им подтереться можешь с этой "свободной" лицензией...
     
  • 1.46, Аноним (-), 12:07, 11/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.47, birdie (ok), 12:14, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то бардак в Bethesda:

    * Почему вышло обновление, но не вышло обновление для Quake 2 RTX?
    * Как игра всё-таки называется? Quake 2 Remaster? Quake 2 Re-Release? Quake 2 Enhanced [Edition]? Я вижу все три названия в разных источниках.
    * А нельзя ли раздать бинарники без Steam обвязки?
    * Судя по трейлеру, никто не парился насчёт game assets. Неужели нельзя было их улучшить? Какая разница 640x480 или 4K, если текстуры 1997 года?

     
     
  • 2.50, ryoken (ok), 12:30, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > * А нельзя ли раздать бинарники без Steam обвязки?

    Пишут, что продаётся на GOG-е и в MS Store. как там сейчас покупать из России - хотелось бы знать.

     
     
  • 3.51, Анонит (?), 12:41, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в steam можно покупать,но через Paypal,наверняка ми там также,бро.
     
  • 2.62, Аноним (62), 13:41, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DRM free GOG release:

    aHR0cHM6Ly9tZWdhLm56L2ZpbGUvNzBsSEhEQkojRHgxQmgxZDJhb1pmb0s1U1dDek1BcU1nQm5Xbkd1bnQ0amNTV2x4TE5Scw==

     

  • 1.52, VladSh (?), 12:43, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто! Почти как Quake III Arena. Даже бульдозеры какие-то есть))
     
  • 1.53, mos87 (ok), 12:51, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю как от этого можно получать удовольствие? Серо-серое уныние с какими-то особенно надоедливыми звуками примерно всего.
    Кармаковские малополи-модельки получились ничего да.
     
  • 1.54, mos87 (ok), 13:00, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы Unreal/UT99 так..
    Но Свини - редиска.
     
     
  • 2.57, Не такой (?), 13:06, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анреал Турнамент на одинадцатой венде не работает, на лине в вайне - в главном меню не работает мышка, невозможно зайти в игру. Кругом засада. А хочется поиграть.
     
     
  • 3.61, Аноним (8), 13:30, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Анреал Турнамент на одинадцатой венде не работает

    На десятой работает, не вижу причин, почему бы на одиннадцатой не работать.
    К тому же есть несколько штук альтернативных рендереров под современное железо.

     
     
  • 4.70, mos87 (ok), 14:01, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рендерер это только opengl/directx so/dll
    но кроме этого там вагон проблем
    так что тру это только приведённая ссылка.
    ...когда им сырцы наконец какой-то видимо скучавший в тот день юрист Тима в строгой секретности выдал (Свини соси), как и (намного) ранее для Unreal
     
  • 3.67, Аноним (64), 13:56, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/OldUnreal/UnrealTournamentPatches
    Сделано фанатами на основе предоставленных Эпиками исходников, под современной виндой работает отлично.
     
  • 3.68, mos87 (ok), 13:57, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видимо не оч. хочется
    работает нормально и нативно уже неск. лет и делается чтобы работал ещё лучшее - https://github.com/OldUnreal/UnrealTournamentPatches

    но я не про это. это уже есть. я о фейслифтинге - но тысызать неразрушающем. Как в сабже.

     

  • 1.59, Аноним (-), 13:13, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, пересоберу под свой Red Hat 7.2, который крутится на Pentium MMX. А то в оригинальный Quake II 3.21 оптимизаций не завезли.
     
     
  • 2.69, Аноним (69), 13:58, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи тебе:

    Minimum system requirements:
    System:
    Win 10 64-bit version
    Processor:
    Intel Core i5-3570 @3.4 GHz or AMD Ryzen 3 1300X @3.5 GHz
    Memory:
    8GB System RAM
    Graphics:
    NVIDIA GeForce GTX 650 TI (2GB) or AMD HD 7750 (1GB)

     

  • 1.65, Аноним (65), 13:53, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в новую редакцию добавлена поддержка платформ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch

    Уж пора и поддержку одноплатников добавлять.

     

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