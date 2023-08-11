Компания id Software открыла код новой редакции игры Quake II

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 08:48, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
|
скажем дружно - кому нужно?
вот вторые герои - это да.
срач объявляется открытым
|
|
|
|3.4, MadAdmin (?), 08:58, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Фигня эти ваши Герои. Вот Сапёт - это да, его бы исходники открыли лучше..
|
|3.16, Аноним (16), 10:15, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Quake II мой любимый шутер. Больше того это первый шутер в моей жизни, в который я поиграл по сети на карте q2dm1, в компьютерном клубе, в далеком 1999 году. Ни с чем не передаваемые ощущения. А также там были Starcraft, Need for Speed: High Stakes. Как видите мне повезло и у меня сформировался хороший вкус к играм и Герои 2 прошли мимо моего внимания.
|
|
|
|4.55, YM2608 (?), 13:02, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если ты не играл на Сеге в такие Beat 'em up, как:
Streets of Rage 2
Splatterhouse 3
Earth Worm Jim
Aladdin
Если ты не играл на ZX-Spectrum в такие игры, как:
Chronos
Task Force
Dan Dare 3
Если ты не играл на PC в такие игры, как:
Imperium Galactica
X-Com Ufo Defense
то тебе не повезло - у тебя не сформировался хороший вкус к играм...
|
|4.58, Аноним (58), 13:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Без Wolfenstein и Doom незачет. Warcraft, так уж и быть, простим, раз не лезет
|
|
|
|5.63, FF (?), 13:47, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
DOOM, Buttle Bugs, Drying Billy, Flashback, Net Storm, Warcraft, Civ 1
|
|
|
|
|
|3.45, Аноним (-), 12:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как серпом по яйцам, да?
Оно того не стоит. Геймплей второй кваки унылый что капец. И лучшее что из двигла квак получилось это Xonotic - но id Software в этом вообще не виноват.
|
|2.18, Аноним (16), 10:19, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для Doom 1993 сделали свободные ресурсы, но играть в это не очень.
Для Quake I начали делать свободные ресурсы, но не до конца.
Для Quake II на сколько мне известно даже никто не пытался.
Для Quake III сделали, но Open Arena на столько уродская, что играть в неё нет никакого желания.
А вообще да, меня конечно потрясают местные анонимы, которые хотят всё на халяву. Они думаю что если им их линукс дают бесплатно, то и игры для них тоже бесплатные должны быть. Сколько же среди анонимов халявщиков маргиналов.
|
|
|
|
|
|4.43, Аноним (8), 12:03, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все эти мертворождённые клоны интересны только их авторам и парочке их друзей.
|
|4.44, Аноним (16), 12:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Про quetoo знаю, но клоном его трудно назвать, т.к. там есть отсебятина в плане оружия и т.д. Это скорее ближе к играм на основе, типа Warsow или Xonotic.
Я говорил же про Freedoom. Это набор игровых ресурсов под свободной лицензией, которые никак не влияют на геймплей. Грубо говоря можно скачать GZDoom, Freedoom и играть в моды на Doom не покупая сам Doom. Мечта халявщика не желающего покупать оригинал.
Тоже самое LibreQuake, но он не доведен до играбельного состояния.
|
|2.24, Аноним (24), 10:36, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну выкати id Software претензию, что они тебя воровать заставляют…
|
|1.6, Анонит (?), 09:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Крутецкий трейлер. Бум-бум,бах-бах.Жужжание,треск. Бах-бах.Обожаю нейронки.
|
|
|
|
|
|
|
|4.35, Аноним (16), 10:56, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты понимаешь в чём разница между открытием исходников движка и ремастером игры?
Вы хоть в сознание приходите перед написанием комментариев.
|
|2.19, Аноним (16), 10:22, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может и сделают, а может и нет, т.к. дл Q1, Q2 заодно делали миссионпак, чтобы показать, мол смотрите как я могу, а в Q3 сингла нет.
|
|1.9, ryoken (ok), 09:29, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В Стиме какие-то дятлы только на Q2DM1 играют. Пришлось вспоминать, как допрыгивать без РЛя до меги.
|
|
|
|
|
|3.48, ryoken (ok), 12:24, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вообще изи, можно прыгать по фонарикам, а можно напрямую.
Ну в общем я прыгал с ящиков, где рюкзак появляется. Дабл-джамп они тоже перенесли без изменений :).
|
|
|
|2.28, Аноним (16), 10:38, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Многие игры на движке кваки 2 смогут обновиться
Как возмут, как начнут, как обновятся. прекраснодушный мечтатель.
Heretic 2 вообще не понятно кому принадлежит. Очевидно что его никто обновлять не бросится. Только если с нуля писать, вот только кому это надо?
Hexen II на обновленный движок Q1 что-то никто не бросился переносить.
В Q3 нет сингла, т.е. соответственно MachineGame авторам Quake: Dimension of the Machine, Quake II: Call of the Machine не сделать свой аддон. Хотя чем чёрт не шутит.
|
|1.17, Аноним (17), 10:18, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена поддержкой экранов с разрешением 4K и частотой обновления 120hz.
Закинуть бы такую новость в 97 год..)
А вообще трейлер удивил... в моей памяти Quake II выглядел по другому.
|
|
|
|2.23, ano (??), 10:34, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
к слову, в те года превалировали CRT-мониторы, а у последних - частота в 60гц вызывает вырвиглазное мелькание, и 75, 90, и даже 120гц не было такой уж редкостью. некоторые более поздние модели могли даже эквивалент 4к для 4:3, и гораздо раньше LCD.
|
|
|
|3.26, Аноним (17), 10:37, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мой первый моник, в 2003 году.. это лыжа 1024x768@59 =) считать мой коммент жестом зависти =)
|
|3.31, Аноним (8), 10:48, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Максимум 2048×1536 было на CRT, и то более-менее оно смотрелось только на дорогущих 21" трубках. На вырвиглазных 60 Гц, естественно.
А 4К на ЖК уже в 2001 году было.
|
|2.27, Аноним (27), 10:37, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разрешение 2к было на аналоговых мониторах. Только на 50 герц интерфейса хватало правда, на сами по себе 100+ герц при этом были нормой. Это жк путь деградации, только спустя 20 лет начали появляться приличные жк матрицы (и они не массмаркет из-за ценника).
|
|1.32, Аноним (16), 10:53, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Помимо игровых кампаний из оригинального Quake II добавлены расширения Mission Packs, The Reckoning, Ground Zero, Quake II 64 и Call of the Machine.
В Call of the Machine есть уровень в стиле средневековья. Красиво да, но он не вяжется с сай-фай/технофентези сеттингом Q2.
Если в Quake 1 концепция с картой хабом с выбором отдельных уровней с разными сеттингами была уместна, т.к. в ваниле было также, то в Q2 MachineGame зря перенесли такую же концепцию хаба с выбором карт с разными сетитнгами. Q2 это линейное не рваное повествование в одном сеттинге. Больше похоже что MachineGame просто показывают, мол смотрите, как мы умеет, и в техно-фентези и в средневековое-фентези и на разных движках, мол наймите нас кто-нибудь.
|
|
|
|2.66, Аноним (64), 13:54, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, MachineGames, сидящие на жирных баксах от M$ и делающие ААА Вольфенштейны, только и думают, кто бы вот еще их нанял.
|
|1.34, FreeStyler (ok), 10:55, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Класс! До сих пор вспоминаю как классно рубились на PSX с другом в режиме сплитскрин! Потом ещё на компе запускал на эмуляторе VGS, но там уже раздельно вроде, телик подключал)
Как будет возможность куплю и пройду🤤
|
|
|
|2.37, Аноним (16), 11:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>на PSX с другом в режиме сплитскрин!
В шутеры на приставке, ну и ну.
|
|
|
|3.41, FreeStyler (ok), 11:50, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>на PSX с другом в режиме сплитскрин!
> В шутеры на приставке, ну и ну.
У меня тогда Sega была, так что почти любая игра на плойке была темой! Да, шутаны на приставке не очень, а тем более где оружие надо поднимать/опускать. Но если условия равны, то почему бы и нет
|
|3.42, Аноним (8), 11:53, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только вот большинству пекарей на тот момент об игре вдвоём-втроём-вчетвером только мечтать приходилось.
Кстати, Q2 на Playstation от PC-версии весьма сильно отличается.
|
|2.49, ryoken (ok), 12:28, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как будет возможность куплю и пройду🤤
Товарищ писал, что Стим ему предложил покурить бамбук при попытке купить в РУ-регионе, "Игра недоступна для вашего региона" вроде было.
|
|1.36, КО (?), 11:06, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ну сделал ты какой-нибудь мод, так ты им подтереться можешь с этой "свободной" лицензией...
|
|1.47, birdie (ok), 12:14, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какой-то бардак в Bethesda:
* Почему вышло обновление, но не вышло обновление для Quake 2 RTX?
* Как игра всё-таки называется? Quake 2 Remaster? Quake 2 Re-Release? Quake 2 Enhanced [Edition]? Я вижу все три названия в разных источниках.
* А нельзя ли раздать бинарники без Steam обвязки?
* Судя по трейлеру, никто не парился насчёт game assets. Неужели нельзя было их улучшить? Какая разница 640x480 или 4K, если текстуры 1997 года?
|
|
|
|2.50, ryoken (ok), 12:30, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> * А нельзя ли раздать бинарники без Steam обвязки?
Пишут, что продаётся на GOG-е и в MS Store. как там сейчас покупать из России - хотелось бы знать.
|
|
|
|3.51, Анонит (?), 12:41, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже в steam можно покупать,но через Paypal,наверняка ми там также,бро.
|
|2.62, Аноним (62), 13:41, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
DRM free GOG release:
aHR0cHM6Ly9tZWdhLm56L2ZpbGUvNzBsSEhEQkojRHgxQmgxZDJhb1pmb0s1U1dDek1BcU1nQm5Xbkd1bnQ0amNTV2x4TE5Scw==
|
|1.53, mos87 (ok), 12:51, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не понимаю как от этого можно получать удовольствие? Серо-серое уныние с какими-то особенно надоедливыми звуками примерно всего.
Кармаковские малополи-модельки получились ничего да.
|
|
|
|2.57, Не такой (?), 13:06, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Анреал Турнамент на одинадцатой венде не работает, на лине в вайне - в главном меню не работает мышка, невозможно зайти в игру. Кругом засада. А хочется поиграть.
|
|
|
|3.61, Аноним (8), 13:30, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Анреал Турнамент на одинадцатой венде не работает
На десятой работает, не вижу причин, почему бы на одиннадцатой не работать.
К тому же есть несколько штук альтернативных рендереров под современное железо.
|
|
|
|4.70, mos87 (ok), 14:01, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
рендерер это только opengl/directx so/dll
но кроме этого там вагон проблем
так что тру это только приведённая ссылка.
...когда им сырцы наконец какой-то видимо скучавший в тот день юрист Тима в строгой секретности выдал (Свини соси), как и (намного) ранее для Unreal
|
|1.59, Аноним (-), 13:13, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Круто, пересоберу под свой Red Hat 7.2, который крутится на Pentium MMX. А то в оригинальный Quake II 3.21 оптимизаций не завезли.
|
|
|
|2.69, Аноним (69), 13:58, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Удачи тебе:
Minimum system requirements:
System:
Win 10 64-bit version
Processor:
Intel Core i5-3570 @3.4 GHz or AMD Ryzen 3 1300X @3.5 GHz
Memory:
8GB System RAM
Graphics:
NVIDIA GeForce GTX 650 TI (2GB) or AMD HD 7750 (1GB)
|
|1.65, Аноним (65), 13:53, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>в новую редакцию добавлена поддержка платформ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch
Уж пора и поддержку одноплатников добавлять.
|