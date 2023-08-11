Компания id Software открыла код новой редакции игры Quake II

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:24, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Как серпом по яйцам, да?

3.45 , Аноним ( - ), 12:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как серпом по яйцам, да? Оно того не стоит. Геймплей второй кваки унылый что капец. И лучшее что из двигла квак получилось это Xonotic - но id Software в этом вообще не виноват.

2.18 , Аноним ( 16 ), 10:19, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для Doom 1993 сделали свободные ресурсы, но играть в это не очень.

Для Quake I начали делать свободные ресурсы, но не до конца.

Для Quake II на сколько мне известно даже никто не пытался.

Для Quake III сделали, но Open Arena на столько уродская, что играть в неё нет никакого желания.

А вообще да, меня конечно потрясают местные анонимы, которые хотят всё на халяву. Они думаю что если им их линукс дают бесплатно, то и игры для них тоже бесплатные должны быть. Сколько же среди анонимов халявщиков маргиналов.

3.40 , ОнанВарвар ( ? ), 11:49, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у Quake II есть клон http://quetoo.org/ . Только мультиплеер. Выглядит очень бодро. Но похоже заброшен.

4.43 , Аноним ( 8 ), 12:03, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все эти мертворождённые клоны интересны только их авторам и парочке их друзей.

4.44 , Аноним ( 16 ), 12:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про quetoo знаю, но клоном его трудно назвать, т.к. там есть отсебятина в плане оружия и т.д. Это скорее ближе к играм на основе, типа Warsow или Xonotic.

Я говорил же про Freedoom. Это набор игровых ресурсов под свободной лицензией, которые никак не влияют на геймплей. Грубо говоря можно скачать GZDoom, Freedoom и играть в моды на Doom не покупая сам Doom. Мечта халявщика не желающего покупать оригинал.

Тоже самое LibreQuake, но он не доведен до играбельного состояния.

2.24 , Аноним ( 24 ), 10:36, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну выкати id Software претензию, что они тебя воровать заставляют…

2.25 , Аноним ( 25 ), 10:36, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За 0 рублей продаются на торрентах.

