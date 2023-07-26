Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.9.0

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|1.1, Аноним (1), 09:47, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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паскаль, дотнет... попытался сейчас представить что-то более ненужное... не сумел...
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|3.6, Аноним (6), 09:54, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Среди ограниченных пони? В этом какбэ нет ничего хорошего.
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|4.22, Аноним (22), 10:39, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Среди ограниченных пони
У лошадиного кретина бомбануло. Вон сколько дизов тебе напихал.
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|5.28, soarin (ok), 10:50, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно просто, многие понимают, что реальный мир и фанатизм это разные вещи.
И кричалки типа «большинство десктопов не нужно, и куча веб сервисов не нужно таких крупных как Stack-overflow» не от особого ума.
Да и как будто там Java, PHP как-то принципиально лучше, или ещё что.
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|2.7, Жижа (?), 10:06, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скудоумие это конечно неприятный недуг, поправляйтесь.
Это для обучения студентов ВУЗов основам программирования.
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|3.10, Аноним (1), 10:10, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже сишка актуальнее. Мне повезло: в вузе у нас была няшная сишечка, а не какой-то там ТУРБОПАСКАЛЬ КУБЕЙСИК.
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|4.38, Аноним (38), 11:04, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо си и тем более плюсы давать первым языком - только все желание к программированию отобьёт. Только после чего-то простого типа питона, когда есть осознание что такое алгоритм, переменная, поток выполнения. В идеале конечно между питоном и си давать ассемблер для лучшего понимания что и почему
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|3.11, Аноним (6), 10:16, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подумать что таким обучать никого нельзя у тебя конечно же не получилось.
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|4.23, Жижа (?), 10:40, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И щас ты такой напишешь почему так. А нет, не напишешь - ты же очевидно не обучался.
Ещё раз, это для обучения студентов программированию. Как программированию на Pascal, так и программированию компиляторов.
На кафедре в юфу раньше работал профессор который написал этот компилятор, и там до сих пор идет курс компиляторов с использованием pascalabc.net как проекта-примера.
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|5.27, Аноним (27), 10:44, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так профэссор делал его для себя, почесал себе эго, а людям ещё как-то жить, практический смысл знаниям придавать
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|5.34, soarin (ok), 11:00, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так зачем?
Я во время обучения на Pascal написал Hello World. Всё.
А так C, С++, C#, Java, Python, ASM, PHP, Fortran даже (и то куда бы не шло для математики).
А Pascal — луддизм да и только.
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|3.16, Аноним (16), 10:24, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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паскаль - это обучение тому как не надо программировать. учить надо на си. а .net задействовать разве что для дипломных работ, не раньше
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|4.30, racooner (?), 10:53, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему вы, так же как и многие другие комментаторы ставите в противовес pascal и c? Почему нельзя учить и знать оба языка в разное время? Чем C лучше pascal для обучения новичков?
Будет интересно если ответите.
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|5.32, soarin (ok), 10:56, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Практикой.
Вот не вижу смысла учить Эсперантно или Латынь вместо Английского.
Хотя в принципе оно поможет в освоении языков (принципы, морфология). Но зачем непонятно, если можно более практичное.
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|6.35, racooner (?), 11:02, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аналогия неверна, pascal изначально создавался с целью обучения, латынь и эсперанто не имеют к английскому такого же отношения.
Более практичное можно конечно, здесь дебаты что учить первым можно долго вести, это дело вкуса. Вроде как всем понятно что одним паскалем обучение не ограничивается.
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|2.26, Аноним (22), 10:43, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну и зачем это все надо, если все равно сначало оно переводится в код на Си и компилится gcc,так может лучше сразу сишку учить
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|1.3, soarin (ok), 09:51, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> в несколько раз ускорена процедура Sort(a,x->x)
Это же что раньше было…
А вообще луддитно конечно.
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|2.9, n00by (ok), 10:07, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, именно Вирт и придумал "Пи-код" для Паскаля. Сейчас это называют "байт-код".
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|1.21, Аноним (22), 10:37, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем кто-то распыляет столько энергии в космическое пространство создавая никому не нужный продукт? Лучше бы учили питон, бард и чатжпт.
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|1.29, Bulbasalo (?), 10:50, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может кто-то пояснить, почему у многих так горит с этого софта? Не вижу объективных причин для критики данного программного продукта.
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|2.31, Аноним (8), 10:56, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опеннетные эксперты — это не многие, это горстка обиженных на весь свет фриков.
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