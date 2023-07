Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.9.0

2.5 , soarin ( ok ), 09:53, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ДотНет весьма популярная вещь, так что не меси.

3.6 , Аноним ( 6 ), 09:54, 26/07/2023
Среди ограниченных пони? В этом какбэ нет ничего хорошего.

4.8 , Аноним ( 8 ), 10:06, 26/07/2023
Давай, не стесняйся, про миллионы мух вспомни.

5.12 , Аноним ( 6 ), 10:17, 26/07/2023
Ты уже вспомнил ты же у нас известная муха.

6.14 , Аноним ( 8 ), 10:19, 26/07/2023
Про десятки миллионов сишечных мух скромно промолчим.

4.22 , Аноним ( 22 ), 10:39, 26/07/2023
> Среди ограниченных пони У лошадиного кретина бомбануло. Вон сколько дизов тебе напихал.

5.28 , soarin ( ok ), 10:50, 26/07/2023
Наверно просто, многие понимают, что реальный мир и фанатизм это разные вещи. И кричалки типа «большинство десктопов не нужно, и куча веб сервисов не нужно таких крупных как Stack-overflow» не от особого ума. Да и как будто там Java, PHP как-то принципиально лучше, или ещё что.

2.7 , Жижа ( ? ), 10:06, 26/07/2023
Скудоумие это конечно неприятный недуг, поправляйтесь. Это для обучения студентов ВУЗов основам программирования.

3.10 , Аноним ( 1 ), 10:10, 26/07/2023
Даже сишка актуальнее. Мне повезло: в вузе у нас была няшная сишечка, а не какой-то там ТУРБОПАСКАЛЬ КУБЕЙСИК.

4.13 , Аноним ( 8 ), 10:19, 26/07/2023
Вот уж сишка для обучение… ну как бы вам сказать.

4.38 , Аноним ( 38 ), 11:04, 26/07/2023
Не надо си и тем более плюсы давать первым языком - только все желание к программированию отобьёт. Только после чего-то простого типа питона, когда есть осознание что такое алгоритм, переменная, поток выполнения. В идеале конечно между питоном и си давать ассемблер для лучшего понимания что и почему

3.11 , Аноним ( 6 ), 10:16, 26/07/2023
Подумать что таким обучать никого нельзя у тебя конечно же не получилось.

4.23 , Жижа ( ? ), 10:40, 26/07/2023
И щас ты такой напишешь почему так. А нет, не напишешь - ты же очевидно не обучался. Ещё раз, это для обучения студентов программированию. Как программированию на Pascal, так и программированию компиляторов. На кафедре в юфу раньше работал профессор который написал этот компилятор, и там до сих пор идет курс компиляторов с использованием pascalabc.net как проекта-примера.

5.27 , Аноним ( 27 ), 10:44, 26/07/2023
Так профэссор делал его для себя, почесал себе эго, а людям ещё как-то жить, практический смысл знаниям придавать

5.34 , soarin ( ok ), 11:00, 26/07/2023
Так зачем?

Я во время обучения на Pascal написал Hello World. Всё. А так C, С++, C#, Java, Python, ASM, PHP, Fortran даже (и то куда бы не шло для математики).

А Pascal — луддизм да и только.

А Pascal — луддизм да и только.

3.16 , Аноним ( 16 ), 10:24, 26/07/2023
паскаль - это обучение тому как не надо программировать. учить надо на си. а .net задействовать разве что для дипломных работ, не раньше

4.30 , racooner ( ? ), 10:53, 26/07/2023
Почему вы, так же как и многие другие комментаторы ставите в противовес pascal и c? Почему нельзя учить и знать оба языка в разное время? Чем C лучше pascal для обучения новичков? Будет интересно если ответите.

5.32 , soarin ( ok ), 10:56, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Практикой.

Вот не вижу смысла учить Эсперантно или Латынь вместо Английского.

Хотя в принципе оно поможет в освоении языков (принципы, морфология). Но зачем непонятно, если можно более практичное.

6.35 , racooner ( ? ), 11:02, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аналогия неверна, pascal изначально создавался с целью обучения, латынь и эсперанто не имеют к английскому такого же отношения.

Более практичное можно конечно, здесь дебаты что учить первым можно долго вести, это дело вкуса. Вроде как всем понятно что одним паскалем обучение не ограничивается.

5.33 , Аноним ( 8 ), 10:57, 26/07/2023
C для _обучения_ хуже буквально всем.

6.36 , racooner ( ? ), 11:04, 26/07/2023
А я говорю что лучше _буквально_ всем.