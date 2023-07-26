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Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.9.0

26.07.2023 09:43

Доступен выпуск системы программирования PascalABC.NET 3.9.0, предлагающей редакцию языка программирования Паскаль с поддержкой генерации кода для платформы .NET, возможностью использования библиотек .NET и дополнительными возможностями, такими как обобщённые классы, интерфейсы, перегрузка операций, λ-выражения, исключения, сборка мусора, методы расширения, безымянные классы и автоклассы. Проект главным образом ориентирован на применение в сфере образования и научных исследований. Пакет также включает среду разработки с подсказками по коду, автоформатированием, отладчиком, дизайнером форм и образцами кода для начинающих. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv3. Возможна сборка в Linux (на базе Mono) и Windows.

Изменения в новом выпуске:

  • Подготовлена Linux-версия IDE PascalABC.NET (без отладчика), в которой для просмотра справки используется kchmviewer. Из графических модулей под Linux работает GraphABC.
  • Добавлен модуль LightPT, обеспечивающий автоматическую проверку заданий, выполняемых учащимися.
  • Добавлен модуль Мозаика для обучения дошкольников.
  • Добавлен модуль TurtleWPF, реализующий черепашью графику на основе модуля GraphWPF.
  • В модуле Graph3D реализованы методы для работы в локальных координатах объекта.
  • В модуле Utils появилась функция Benchmark для замера времени работы участка кода.
  • В модуле GraphWPF добавлено событие OnMouseWheel, при помощи которого, например, можно реализовать масштабирование колесом мыши.
  • Добавлены оптимизации: в несколько раз ускорена процедура Sort(a,x->x), ускорена работа с целыми числами в функции Abs, повышена эффективность применения атрибута "[Cache]", ускорено кортежное присваивание "(a,b) := (b,a)".
  • В языке PascalABC.NET разрешено использование именованных атрибутов при вызове подпрограмм, в default-параметрах разрешены cтатические свойства, при приведении типов обеспечен учёт ковариантности параметров обобщений из стандартной библиотеки .NET.
  • На платформе Windows в окне вывода добавлена поддержка цветного вывода.


  1. Главная ссылка к новости (https://pascalabcnet.github.io...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки PascalABC.NET 3.8
  3. OpenNews: Выпуск Lazarus 2.2.0, среды разработки для FreePascal
  4. OpenNews: Релиз компилятора Free Pascal 3.2
  5. OpenNews: Проекты по компиляции кода на языках Clojure и Pascal в JavaScript-представление
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59497-pascalabc.net
Ключевые слова: pascalabc.net, pascal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    паскаль, дотнет... попытался сейчас представить что-то более ненужное... не сумел...
     
     
  • 2.5, soarin (ok), 09:53, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ДотНет весьма популярная вещь, так что не меси.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:54, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Среди ограниченных пони? В этом какбэ нет ничего хорошего.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:06, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай, не стесняйся, про миллионы мух вспомни.
     
     
  • 5.12, Аноним (6), 10:17, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже вспомнил ты же у нас известная муха.
     
     
  • 6.14, Аноним (8), 10:19, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про десятки миллионов сишечных мух скромно промолчим.
     
  • 4.22, Аноним (22), 10:39, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Среди ограниченных пони

    У лошадиного кретина бомбануло. Вон сколько дизов тебе напихал.

     
     
  • 5.28, soarin (ok), 10:50, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно просто, многие понимают, что реальный мир и фанатизм это разные вещи.

    И кричалки типа «большинство десктопов не нужно, и куча веб сервисов не нужно таких крупных как Stack-overflow» не от особого ума.

    Да и как будто там Java, PHP как-то принципиально лучше, или ещё что.

     
  • 2.7, Жижа (?), 10:06, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скудоумие это конечно неприятный недуг, поправляйтесь.

    Это для обучения студентов ВУЗов основам программирования.

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 10:10, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже сишка актуальнее. Мне повезло: в вузе у нас была няшная сишечка, а не какой-то там ТУРБОПАСКАЛЬ КУБЕЙСИК.
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 10:19, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот уж сишка для обучение… ну как бы вам сказать.
     
  • 4.38, Аноним (38), 11:04, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо си и тем более плюсы давать первым языком - только все желание к программированию отобьёт. Только после чего-то простого типа питона, когда есть осознание что такое алгоритм, переменная, поток выполнения. В идеале конечно между питоном и си давать ассемблер для лучшего понимания что и почему
     
  • 3.11, Аноним (6), 10:16, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подумать что таким обучать никого нельзя у тебя конечно же не получилось.
     
     
  • 4.23, Жижа (?), 10:40, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И щас ты такой напишешь почему так. А нет, не напишешь - ты же очевидно не обучался.

    Ещё раз, это для обучения студентов программированию. Как программированию на Pascal, так и программированию компиляторов.

    На кафедре в юфу раньше работал профессор который написал этот компилятор, и там до сих пор идет курс компиляторов с использованием pascalabc.net как проекта-примера.

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 10:44, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так профэссор делал его для себя, почесал себе эго, а людям ещё как-то жить, практический смысл знаниям придавать
     
  • 5.34, soarin (ok), 11:00, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так зачем?
    Я во время обучения на Pascal написал Hello World. Всё.

    А так C, С++, C#, Java, Python, ASM, PHP, Fortran даже (и то куда бы не шло для математики).
    А Pascal — луддизм да и только.

     
  • 3.16, Аноним (16), 10:24, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    паскаль - это обучение тому как не надо программировать. учить надо на си. а .net задействовать разве что для дипломных работ, не раньше
     
     
  • 4.30, racooner (?), 10:53, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вы, так же как и многие другие комментаторы ставите в противовес pascal и c? Почему нельзя учить и знать оба языка в разное время? Чем C лучше pascal для обучения новичков?

    Будет интересно если ответите.

     
     
  • 5.32, soarin (ok), 10:56, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практикой.
    Вот не вижу смысла учить Эсперантно или Латынь вместо Английского.
    Хотя в принципе оно поможет в освоении языков (принципы, морфология). Но зачем непонятно, если можно более практичное.
     
     
  • 6.35, racooner (?), 11:02, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогия неверна, pascal изначально создавался с целью обучения, латынь и эсперанто не имеют к английскому такого же отношения.
    Более практичное можно конечно, здесь дебаты что учить первым можно долго вести, это дело вкуса. Вроде как всем понятно что одним паскалем обучение не ограничивается.
     
  • 5.33, Аноним (8), 10:57, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C для _обучения_ хуже буквально всем.
     
     
  • 6.36, racooner (?), 11:04, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я говорю что лучше _буквально_ всем.
     

  • 1.2, Рейка Сметанова (ok), 09:49, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    IDE под линукс это конечно круто, но жаль что FreePascal в связке с Lazarus не контрится никак
     
     
  • 2.26, Аноним (22), 10:43, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и зачем это все надо, если все равно сначало оно переводится в код на Си и компилится gcc,так может лучше сразу сишку учить
     

  • 1.3, soarin (ok), 09:51, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > в несколько раз ускорена процедура Sort(a,x->x)

    Это же что раньше было…
    А вообще луддитно конечно.

     
     
  • 2.25, Аноним (22), 10:40, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завязывай с зоопорно чувак
     

  • 1.4, Аноним (6), 09:52, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этого ли хотел дядюшка Вирт?
     
     
  • 2.9, n00by (ok), 10:07, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, именно Вирт и придумал "Пи-код" для Паскаля. Сейчас это называют "байт-код".
     
     
  • 3.18, Аноним (22), 10:33, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда же уже тебя заблокируют клоуна
     
  • 3.19, Аноним (22), 10:34, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дебил
     
     
  • 4.20, Аноним (8), 10:35, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/P-код
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:21, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раковое угрёбище от прожжённых вантузятников.
     
     
  • 2.17, бублички (?), 10:29, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты дебил?
     

  • 1.21, Аноним (22), 10:37, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем кто-то распыляет столько энергии в космическое пространство создавая никому не нужный продукт? Лучше бы учили питон, бард и чатжпт.
     
  • 1.24, Аноним (27), 10:40, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока на раст не переписан - не кошерно
     
  • 1.29, Bulbasalo (?), 10:50, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кто-то пояснить, почему у многих так горит с этого софта? Не вижу объективных причин для критики данного программного продукта.
     
     
  • 2.31, Аноним (8), 10:56, 26/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннетные эксперты — это не многие, это горстка обиженных на весь свет фриков.
     

  • 1.37, Аноним (37), 11:04, 26/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Писец !!!  мелкомягким до сих пор лавры Borland покоя не дают ?
     
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