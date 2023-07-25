В сентябре в Томске состоится конференция PGConf.Сибирь

9 сентября состоится PGConf.Сибирь 2023 — техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL от компании Postgres Professional для разработчиков, администраторов баз данных и IT-специалистов, интересующихся PostgreSQL. В 2023 году PGConf.Сибирь впервые пройдет в Томске на площадке «Город IT». В развлекательном комплексе «Факел» гостей конференции ждут выступления экспертов международного уровня с актуальными техническими докладами по PostgreSQL и общение с коллегами по отрасли в неформальной обстановке.

В рамках конференции все желающие смогут пройти тестирование по направлению «Администрирование PostgreSQL» и подтвердить свой уровень знаний сертификатом от Postgres Professional. Для участия необходима предварительная запись.



