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В сентябре в Томске состоится конференция PGConf.Сибирь

25.07.2023 07:45

9 сентября состоится PGConf.Сибирь 2023 — техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL от компании Postgres Professional для разработчиков, администраторов баз данных и IT-специалистов, интересующихся PostgreSQL. В 2023 году PGConf.Сибирь впервые пройдет в Томске на площадке «Город IT». В развлекательном комплексе «Факел» гостей конференции ждут выступления экспертов международного уровня с актуальными техническими докладами по PostgreSQL и общение с коллегами по отрасли в неформальной обстановке.

В рамках конференции все желающие смогут пройти тестирование по направлению «Администрирование PostgreSQL» и подтвердить свой уровень знаний сертификатом от Postgres Professional. Для участия необходима предварительная запись.

  1. Главная ссылка к новости (https://pgconf.ru/20230908...)
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Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59490-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, soarin (ok), 08:04, 25/07/2023 [ответить]  
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    Надо будет съездить в Томск.
     
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