Доступны системы сборки CMake 3.27.0 и Meson 1.2

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:26, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Начнем с того, что это взаимоисключающие инструменты.

3.4 , llolik ( ok ), 10:50, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не совсем. Как минимум у Meson есть модуль-транслятор CMake ( https://mesonbuild.com/CMake-module.html ), который позволяет выполнять сборку CMake подпроектов прямо из Meson (в идеале, даже не меняя ничего в исходном скрипте CMake-а) и разрешать зависимости с помощью cmake-а.

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:40, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Первое -- перегруженное легаси с нарушениями совместимости из-за чего сборочные скрипты постоянно отваливаются и пойди разберись из-за чего, сомнительным синтаксисом и документацией, вызывающей определённые вопросы. Второе впихнёт в тебя весь гномовский кал и простым исправлением сборочного скрипта, как с autotools, тут не обойдёшься, но лучше ничего не придумали.

3.9 , anon223516234 ( ? ), 11:39, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понимаю твои страдания, связанные с несовместимостью и сложностью синтаксиса в cmake. Однако, мне довольно сложно сопереживать твоему опыту, так как мои собственные взаимодействия с этим инструментом не вызывали таких проблем. Возможно, это связано с разными подходами к использованию cmake или различиями в наших проектах. Несмотря на все трудности, всё-таки cmake остаётся одним из самых мощных и гибких инструментов для сборки проектов.

4.14 , Аноним ( 3 ), 12:35, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сколько у тебя того опыта? В этом всё дело. Через несколько лет забвения сборочные скрипты тупо разваливаются.

5.16 , anon223516234 ( ? ), 13:06, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – как и все остальное в it.

либо адаптируется, либо отправляется в архив - третьего не дано

5.17 , Rezzet ( ?? ), 13:27, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Через несколько лет почти любой код разваливается, если его не трогать, библиотеки обновляются, интерфейсы меняются, код перестает собираться. Мы в шутку называем это периодом полураспада кода. Cmake редкостная дрянь, но ничего лучше на данный момент нету. Autotool может быть и хорош для сборки, но сборка это одна из из функций которые нужны. Система сборки это инструмент разработчика. Идея о том что пользователи будут устанавливать пакеты из исходников - это утопия. Смысла она особого не несет. А вот проблемы разработчиков Cmake решает гораздо лучше Autotool. Как минимум тем что есть интеграция в среды разработки. Интеграция в пакетные менеджеры: vcpkg и прочие. Жизнь с++ разработчика с приходом Cmake стала значительно лучше. И де факто это сейчас является стандартом.

6.19 , Аноним ( 3 ), 13:45, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том и дело, autoreconf прогоняешь и всё собирается дальше на новой версии, как и собиралось. Есть куча проектов, десятилетиями не менявших сборочные скрипты, и у них по-прежнему всё в порядке при сборке в современных системах. Что касается зависимостей, то тот же pkg-config дохнет куда реже сомнительных скриптов. Если совместимость в библиотеке есть, то она никуда не денется, а на нет и суда нет. Но это другой уровень забот и cmake просто справляется с этим хуже.

3.13 , Аноним ( 13 ), 12:07, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > autotools

> лучше ничего не придумали. Только вот оно прибито гвоздями к unix-окружению. А сабжы пытаются быть кросс-платформенными.

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:09, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какие достоинства и недостатки у этой пары? обычные болгеносы - в ядре Linux по прежнему make

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:36, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что не является преимуществом ни ядра, ни мейка.

4.12 , Аноним ( 5 ), 11:59, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Что не является преимуществом ни ядра, ни мейка. Linux использует 100% населения земли поэтому он нужен как воздух а с ним и make, а кому нужен cmake и meson кроме пары широкоизвестных в узких кругах проектов? "лучше гор могут быть только горы"

5.18 , Rezzet ( ?? ), 13:34, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понимаешь смысла и назначения Cmake и Make. Cmake это в первую очередь инструмент разработчика. Как Autolool решит проблему работы в Visual Studio, XCode, Clion и QtCretor под Win, Mac, Linux одновременно команды разработчиков? А это реальность в которой живу уже который проект подряд.

4.15 , llolik ( ok ), 12:48, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А никого не смущает, что это замены autotools, а не make-а?

Cmake умеет работать и с make-ом напрямую. Meson исходит из того, что проще простую, как валенок, ninja (вот это, как раз, альтернатива make) собрать под нужную платформу, чем писать отдельный генератор ещё и под make https://mesonbuild.com/FAQ.html#why-is-there-not-a-make-backend

