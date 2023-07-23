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Доступны системы сборки CMake 3.27.0 и Meson 1.2

23.07.2023 09:38

Опубликован релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.27, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

Основные улучшения:

  • В утилиту cmake встроен интерактивный отладчик для языка сценариев, вызываемый при указании опции "--debugger".
  • Реализовано свойство "SKIP_LINTING", позволяющее отключить проверку кода для определённых исходных файлов.
  • Для генераторов добавлен флаг "COMPILE_ONLY", при котором выполняется только компиляция без динамического связывания.
  • В генераторы сборочных сценариев для Visual Studio 2015 и более новых версий в переменную CMAKE_GENERATOR_PLATFORM добавлена поддержка поля "version=" для выбора верcии Windows SDK.
  • Для разделяемых библиотек, собираемых для платформы macOS, реализована возможность создания tbd-файлов (Text-Based Definition) с данными о библиотеке.
  • Объявлены устаревшими и будут удалены в одном из следующих выпусков компоненты для обеспечения совместимости с версиям CMake старше 3.5.
  • Удалён модуль FindCUDA, который был объявлен устаревшим в выпуске CMake 3.10. Проекты, завязанные на FindCUDA, рекомендовано перевести на встроенные в CMake средства для поддержки CUDA.
  • Удалены модули FindPythonInterp и FindPythonLibs, объявленные устаревшими в выпуске CMake 3.12. Вместо них следует использовать модули FindPython3, FindPython2 или FindPython.
  • При выполнении команды "cmake --build $dir --verbose" обеспечен вывод рабочего каталога и опций командной строки, используемых для сборки.



Дополнительно можно отметить выпуск сборочной системы Meson 1.2.0, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0. Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio.

В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил). Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 1.2:

  • Добавлена поддержка инструментариев Metrowerks Embedded для архитектур PowerPC и ARM.
  • Добавлен метод str.splitlines() для разделения строки на массив из строк.
  • Добавлена поддержка вложенного вызова генераторов, например, "gen2.process(gen1.process('input.txt'))".
  • В блок declare_dependency реализована поддержка ключевого слова extra_files для добавления дополнительных файлов к сборочной цели.
  • В команду "meson setup" добавлена опция '--genvslite' для упрощения переключения между сборочными конфигурациями для среды Visual Studio.
  • В gnome.generate_gir() добавлена поддержка аргумента env для установки переменных окружения.
  • Расширены сохраняемые для инроспекции данные: в intro-compilers.json перечислены используемые компиляторы, в intro-machines.json добавлена информация о хостовой, сборочной и целевой системах, в intro-dependencies.json отражены сведения о внутренних зависимостях, в intro-targets.json указаны зависимости, vs_module_defs, win_subsystem и параметры компоновщика.
  • В дополнение к свойству system добавлены свойства kernel и subsystem для более точной идентификации системы.
  • Разрешено использование словарей для опций default_options и override_options (например, можно указывать "default_options : {'key': 'value'}" вместо "default_options : ['key=value']").
  • Добавлены параметры rust.bindgen и bindgen_clang_arguments для передачи дополнительных аргументов компиляторам rustc и clang.
  • Разрешено использование маски для выбора выполняемых тестов, например, для запуска тестов, начинающихся на слово basic, можно указать "meson test basic*".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kitware.com/cmake-...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 1.1
  3. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.4
  4. OpenNews: Сбои в системах сборки из-за изменения контрольных сумм архивов в GitHub
  5. OpenNews: Facebook опубликовал систему сборки Buck2
  6. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.23
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59481-cmake
Ключевые слова: cmake, meson, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:08, 23/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие достоинства и недостатки у этой пары?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:26, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнем с того, что это взаимоисключающие инструменты.
     
     
  • 3.4, llolik (ok), 10:50, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем. Как минимум у Meson есть модуль-транслятор CMake ( https://mesonbuild.com/CMake-module.html ), который позволяет выполнять сборку CMake подпроектов прямо из Meson (в идеале, даже не меняя ничего в исходном скрипте CMake-а) и разрешать зависимости с помощью cmake-а.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:40, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первое -- перегруженное легаси с нарушениями совместимости из-за чего сборочные скрипты постоянно отваливаются и пойди разберись из-за чего, сомнительным синтаксисом и документацией, вызывающей определённые вопросы. Второе впихнёт в тебя весь гномовский кал и простым исправлением сборочного скрипта, как с autotools, тут не обойдёшься, но лучше ничего не придумали.
     
     
  • 3.9, anon223516234 (?), 11:39, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаю твои страдания, связанные с несовместимостью и сложностью синтаксиса в cmake. Однако, мне довольно сложно сопереживать твоему опыту, так как мои собственные взаимодействия с этим инструментом не вызывали таких проблем. Возможно, это связано с разными подходами к использованию cmake или различиями в наших проектах. Несмотря на все трудности, всё-таки cmake остаётся одним из самых мощных и гибких инструментов для сборки проектов.
     
     
  • 4.14, Аноним (3), 12:35, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько у тебя того опыта? В этом всё дело. Через несколько лет забвения сборочные скрипты тупо разваливаются.
     
     
  • 5.16, anon223516234 (?), 13:06, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как и все остальное в it.
    либо адаптируется, либо отправляется в архив - третьего не дано
     
  • 5.17, Rezzet (??), 13:27, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через несколько лет почти любой код разваливается, если его не трогать, библиотеки обновляются, интерфейсы меняются, код перестает собираться. Мы в шутку называем это периодом полураспада кода. Cmake редкостная дрянь, но ничего лучше на данный момент нету. Autotool может быть и хорош для сборки, но сборка это одна из из функций которые нужны. Система сборки это инструмент разработчика. Идея о том что пользователи будут устанавливать пакеты из исходников - это утопия. Смысла она особого не несет. А вот проблемы разработчиков Cmake решает гораздо лучше Autotool. Как минимум тем что есть интеграция в среды разработки. Интеграция в пакетные менеджеры: vcpkg и прочие. Жизнь с++ разработчика с приходом Cmake стала значительно лучше. И де факто это сейчас является стандартом.
     
     
  • 6.19, Аноним (3), 13:45, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том и дело, autoreconf прогоняешь и всё собирается дальше на новой версии, как и собиралось. Есть куча проектов, десятилетиями не менявших сборочные скрипты, и у них по-прежнему всё в порядке при сборке в современных системах. Что касается зависимостей, то тот же pkg-config дохнет куда реже сомнительных скриптов. Если совместимость в библиотеке есть, то она никуда не денется, а на нет и суда нет. Но это другой уровень забот и cmake просто справляется с этим хуже.
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:07, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > autotools
    > лучше ничего не придумали.

    Только вот оно прибито гвоздями к unix-окружению. А сабжы пытаются быть кросс-платформенными.

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:09, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие достоинства и недостатки у этой пары?

    обычные болгеносы - в ядре Linux по прежнему make

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:36, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не является преимуществом ни ядра, ни мейка.
     
     
  • 4.12, Аноним (5), 11:59, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что не является преимуществом ни ядра, ни мейка.

    Linux использует 100% населения земли поэтому он нужен как воздух а с ним и make, а кому нужен cmake и meson кроме пары широкоизвестных в узких кругах проектов? "лучше гор могут быть только горы"

     
     
  • 5.18, Rezzet (??), 13:34, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаешь смысла и назначения Cmake и Make. Cmake это в первую очередь инструмент разработчика. Как Autolool решит проблему работы в Visual Studio, XCode, Clion и QtCretor под Win, Mac, Linux одновременно команды разработчиков? А это реальность в которой живу уже который проект подряд.
     
  • 4.15, llolik (ok), 12:48, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никого не смущает, что это замены autotools, а не make-а?
    Cmake умеет работать и с make-ом напрямую. Meson исходит из того, что проще простую, как валенок, ninja (вот это, как раз, альтернатива make) собрать под нужную платформу, чем писать отдельный генератор ещё и под make https://mesonbuild.com/FAQ.html#why-is-there-not-a-make-backend
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:24, 23/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Корпораты по своим личным гендерным причинам нее переносят autotools. Ядро Линукс как-то собирается и ничего. А у этих не получается, практически со студенческой скамьи начинают сборочные системы строгать.
     
     
  • 2.7, Аноним (13), 11:32, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чем, а вшивый о бане...
     
  • 2.11, Аноним (2), 11:55, 23/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ядре Linux autotools не используется. Вообще, autotools - это груда костылей на никому не известных язычках вроде M4 кишками наружу - у авторов не было никакого понятия об инкапсуляции. Сравнивать его "архитектуру" можно только с CVS.
     

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