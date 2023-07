Обсуждение проблем применения Linux в авионике

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А железо - не проблема?

Если все действия доверять софту, то вообще можно тогда и не пытаться в надежность.

3.27 , Аноним ( - ), 11:05, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А железо - не проблема? Многие проблемы на самом деле решаемы. В том числе и учетом что железо может быть и не идеально надежное. > Если все действия доверять софту, то вообще можно тогда и не пытаться в надежность. Железо может отказать так же как и софт. Там где это важно на этот случай должен быть какой-то план. Скажем резервирование систем. И какая разница, железо откажет или софт? При transient можно попытаться восстановить работу системы. При permanent - ну, упс, продолжаем уже без этой системы с пониженной надежностью.

3.42 , Аноним ( 42 ), 11:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты думаешь, что железячники делают всё тип-топ и надёжно, то я тебя разочарую, но они такие же говноделы, которые ещё и любят скинуть проблемы с результатом их работы на программистов со словами "да они просто в коде в коде это поправят и всё".

2.9 , tty0 ( ? ), 10:31, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они про ядро и его модули говорят. Не хотят они ничего создавать с нуля, хотят брать готовое или портировать уже имеющееся и тут возникают проблемы.

2.10 , n00by ( ok ), 10:32, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В данном случае Linux - это ядро, а не дистрибутив.

3.21 , Аноним ( 21 ), 10:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оформляешь ядро тарболом и вот уже ядро -- дистрибутив. Магия какая-то, не иначе.

4.29 , n00by ( ok ), 11:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перефразирую: в докладе говорилось о проблемах разработки ядра, а не собранного из исходников пакетика.

5.48 , Аноним ( 21 ), 11:39, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автор утверждает, что это всё вопрос создания отдельного специального "пакетика", не более.

6.50 , n00by ( ok ), 11:41, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Порадуете цитатой?

7.53 , Аноним ( 21 ), 11:47, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Проблемы сертификации, хаотичности и культуры разработки решаются созданием отдельного специального дистрибутива, к чему нет никаких препятствий. 8.58 , n00by ( ok ), 11:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так это автор комментария утверждает нет чёткого плана развития, заранее опред... 9.63 , Аноним ( 21 ), 12:04, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это надуманные проблемы У QNX всё это было, ну и где она сегодня ... 10.65 , n00by ( ok ), 12:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Оформляешь свой вопрос тарболом и вот уже он -- дистрибутив Магия какая-то, не ... 10.69 , Абра ( ? ), 12:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Система развивается Пару лет назад был свежий релиз Или Вы что то другое имели... 5.81 , Аноним ( 81 ), 12:45, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Проблемы высосаны из одного места RTOS проходят специальную сертификацию, созд... 6.82 , Аноним ( 81 ), 12:46, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> не имели?

> Я не в защиту linux и его применения, мне пофиг, но предъявы

> какие-то попсовые, дутые, рассчитанные на гумунтиратиев.

> А вот это ещё что такое: "...хаотичность (нет чёткого плана развития, заранее

> определённой архитектуры и требований к системе), отсутствие должной культуры разработки..."?

> Им не нравится открытая система разработки выходит, и что это за отсутствие

> должной культуры, корпоративной-соборной, когда всё в руках одного "вождя"? Или тансгендерных

> негров недостаточно?

> Звучит так, будто ребята совершенно ошиблись адресом и теперь хотят из змеи

> сделать жирафа, да ещё и с предъявой. *рассчитанные на гумунитариев

3.25 , Аноним ( 7 ), 11:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сборки?

Может еще использовать SteamDeck для этого

Отсылка в сторону батискафа если что

4.49 , n00by ( ok ), 11:40, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Батискаф, это Титан? Виноват оказался Линукс, что ли? Если так, примите поздравления. Конспирологи утверждают, что его утопили намеренно.

5.64 , Аноним ( 21 ), 12:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В линуксах геймпады нормально не поддерживаются, это всё враки.