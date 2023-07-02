Обсуждение проблем применения Linux в авионике

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|1.2, Аноним (2), 10:19, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Проблемы сертификации, хаотичности и культуры разработки решаются созданием отдельного специального дистрибутива, к чему нет никаких препятствий.
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|2.7, Аноним (7), 10:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А железо - не проблема?
Если все действия доверять софту, то вообще можно тогда и не пытаться в надежность.
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|3.27, Аноним (-), 11:05, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А железо - не проблема?
Многие проблемы на самом деле решаемы. В том числе и учетом что железо может быть и не идеально надежное.
> Если все действия доверять софту, то вообще можно тогда и не пытаться в надежность.
Железо может отказать так же как и софт. Там где это важно на этот случай должен быть какой-то план. Скажем резервирование систем. И какая разница, железо откажет или софт? При transient можно попытаться восстановить работу системы. При permanent - ну, упс, продолжаем уже без этой системы с пониженной надежностью.
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|3.42, Аноним (42), 11:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты думаешь, что железячники делают всё тип-топ и надёжно, то я тебя разочарую, но они такие же говноделы, которые ещё и любят скинуть проблемы с результатом их работы на программистов со словами "да они просто в коде в коде это поправят и всё".
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|2.9, tty0 (?), 10:31, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они про ядро и его модули говорят. Не хотят они ничего создавать с нуля, хотят брать готовое или портировать уже имеющееся и тут возникают проблемы.
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|3.21, Аноним (21), 10:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оформляешь ядро тарболом и вот уже ядро -- дистрибутив. Магия какая-то, не иначе.
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|4.29, n00by (ok), 11:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перефразирую: в докладе говорилось о проблемах разработки ядра, а не собранного из исходников пакетика.
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|5.48, Аноним (21), 11:39, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автор утверждает, что это всё вопрос создания отдельного специального "пакетика", не более.
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|7.53, Аноним (21), 11:47, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Проблемы сертификации, хаотичности и культуры разработки решаются созданием отдельного специального дистрибутива, к чему нет никаких препятствий.
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|8.58, n00by (ok), 11:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так это автор комментария утверждает нет чёткого плана развития, заранее опред... текст свёрнут, показать
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|10.65, n00by (ok), 12:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Оформляешь свой вопрос тарболом и вот уже он -- дистрибутив Магия какая-то, не ... текст свёрнут, показать
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|10.69, Абра (?), 12:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Система развивается Пару лет назад был свежий релиз Или Вы что то другое имели... текст свёрнут, показать
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|5.81, Аноним (81), 12:45, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Проблемы высосаны из одного места RTOS проходят специальную сертификацию, созд... большой текст свёрнут, показать
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|6.82, Аноним (81), 12:46, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> не имели?
> Я не в защиту linux и его применения, мне пофиг, но предъявы
> какие-то попсовые, дутые, рассчитанные на гумунтиратиев.
> А вот это ещё что такое: "...хаотичность (нет чёткого плана развития, заранее
> определённой архитектуры и требований к системе), отсутствие должной культуры разработки..."?
> Им не нравится открытая система разработки выходит, и что это за отсутствие
> должной культуры, корпоративной-соборной, когда всё в руках одного "вождя"? Или тансгендерных
> негров недостаточно?
> Звучит так, будто ребята совершенно ошиблись адресом и теперь хотят из змеи
> сделать жирафа, да ещё и с предъявой.
*рассчитанные на гумунитариев
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|3.25, Аноним (7), 11:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сборки?
Может еще использовать SteamDeck для этого
Отсылка в сторону батискафа если что
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|4.49, n00by (ok), 11:40, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Батискаф, это Титан? Виноват оказался Линукс, что ли? Если так, примите поздравления. Конспирологи утверждают, что его утопили намеренно.
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|5.64, Аноним (21), 12:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В линуксах геймпады нормально не поддерживаются, это всё враки.
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|2.15, Аноним (15), 10:44, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Попробуй, расскажешь как оно. Если чо, я тоже поюзываю. И потому, никому бы рекомендовать бзд не стал.
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|2.31, Аноним (31), 11:11, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо юзать BSD
И это будет лучше - ну вот конкретно чем и по каким пунктам?
Можно сказать чем это будет хуже. Непопулярные системы, с мизером разработчиков, меньше фич, жесткому реалтайму даже не пытаются соответствовать (под линух есть патчи RT_LINUX и их большая часть уже замайнлайнили, но еще несколько - таки осталось). Тестовой инфраструктуры вообще толком нету, а о качестве кода говорит например попытка комитнуть кривой вайргад в фрибсд, или шоу с безопасностью виртуалок в OpenBSD где VM могла патчить кернелмод хоста нахаляву. А если этот софт по авиационным стандартам на лажу прозвонить... ух ну и трындец же там будет имхо.
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|3.91, Аноним (91), 14:07, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Классическое Уже почти да, но еще нет, но вот уже совсем скоро Т е то ч... большой текст свёрнут, показать
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|3.95, sergeyb (ok), 14:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тестовой инфраструктуры вообще толком нету
Для OpenBSD - http://bluhm.genua.de/.
К слову открытое полноценное тестирование для Linux ядра начали делать не так уж и давно и это при их бюджетах.
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|2.59, Аноним (59), 11:57, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то есть формально верифицированные ОС. Несколько лет назад китайцы такую сделали.
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|1.4, Аноним (7), 10:24, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Там где нужна в крайней степени надежность, не должно быть никаких систем с Linux, Windows, MacOS и т.д. Это вообще на самом деле про другое. Проще говоря универсально решения в этом случае нет
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|2.6, Аноним (6), 10:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>не должно быть никаких систем с Linux, Windows, MacOS
А собственно почему не должно? Попробуйте аргументировать.
>Проще говоря универсально решения в этом случае нет
Наверное вы пробовали его найти, раз так утверждаете?
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|3.13, Аноним (7), 10:40, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это больше про большие объемы вычислений: выдриссированы под пользовательские системы с относительной низкой отзывчивостью. А значит в специфике среднее значение специалистов будет под сервера и клиент-серверные установки.
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|4.19, Аноним (6), 10:51, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про системы с высокой "отзывчивостью" вы видимо не в курсе? Про специальные линуксы, используемые в промышленности тоже не в курсе? Тады ой. Судя по общим словам - вы не специалист. Зачем тогда в диалог лезете?
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|5.23, Аноним (7), 10:56, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Специальные линуксы не подходят под требования в авионике. Новость читали?
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|6.30, Аноним (6), 11:10, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так и обсуждайте новость в чем проблема! Я же не лезу на форум лингвистов или рыбаков со своим ценным мнением. Почему тут то всегда какие-то мамины попросëнки вылезают и рассказывают общими словами что в индустрии должно быть, а чего нет?
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|6.89, Аноним (89), 13:59, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости сказано, что теорию о ненадехности линукса высказали специалисты фирмы Боинг. На минуточку, это те самые люди, которые до сих пор борются с проблемами ПО в космическом корабле Старлайнер, а еще есть такой самолет Боинг737МАХ у которого вообще нет проблем с ПО, но пара самолетов упала
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|3.32, Аноним (32), 11:15, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Совершенно внезапно хардверные вопросы должны решаться в первую очередь с хардверной стороны, инженерные с инженерной. А дистрибутивчики - это больше про медиасистемы и картинки показывать. А то народ уже хочет прокладку между креслом и монитором использовать чуть ли не для решения проблем с загоревшимся двигателем
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|2.43, Аноним (43), 11:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Эти системы некорректно ставить в 1 ряд Первое вполне годится для автоматически... большой текст свёрнут, показать
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|4.51, Аноним (51), 11:44, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так вот почему с ними вечно какие-то проблемы. То двигатель не заведется, то панели не раскроются, то еще что-то. Теперь то всё встало на свои места
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|5.71, Аноним (44), 12:14, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь то стало понятно как они так умудряются работать с превышением срока службы и приносить пользу человечеству.
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|3.83, Аноним (83), 12:50, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты сравнил фундаментальную отрасль с тысячами жизней на кону и пет проект Илончика.
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|1.8, n00by (ok), 10:30, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> хаотичность
> отсутствие должной культуры разработки
Надо понимать, что это смягчённые и соответствующие CoC-ам формулировки.
И ведь говорится про ядро, где собраны лучшие специалисты, архитекторы, кодеры, а не просто майнтайнеры и сборщики пакетиков.
Интересно, зачем компании с двухбуквенным доменом в зоне com всё это надо.
"1 января 2012 года Underwriters Laboratories преобразовалась из некоммерческой организации в коммерческую компанию в США. Новая дочерняя компания, названная просто UL LLC, корпорация с ограниченной ответственностью, взяла на себя бизнес по тестированию и сертификации продуктов Underwriters Laboratories."
"Underwriters Laboratories (UL) — это глобальная некоммерческая научная компания по безопасности, в которой работает более 14 000 человек, которые живут в 40 странах."
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|2.36, Шарп (ok), 11:19, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>где собраны лучшие специалисты
Вход в разработку ядра свободный. Буквально. Так что ваше заявление ни на чём не основано. Там проходной двор и слепая надежда, что майнтейнер подсистемы увидит проблему до принятия патча.
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|3.46, n00by (ok), 11:37, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Моё заявление основано на собственном опыте:
Коммит в ядро как минимум проходит формальное ревью, и проверяющий подписывается. Без этого код так и останется в рассылке.
Коммит в дистрибутивы - это башпрограммист, не способный сам добавить (в смысле - написать) требуемый функционал, находит что-то похожее где попало и пихает в пакетик.
То есть "лучшие" означает не "вообще лучшие", а из "мира Линукс". И в других подсистемах всё куда хуже.
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|5.77, n00by (ok), 12:22, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто толком не знает, что такое свобода. Требуется целый Ричард Столлман, что бы объяснить, что это не про бесплатное пыво. Зато если Underwriter Laboratorie обяжет коммитеров проходить сертификацию, можно и свободу не трогать, и заодно китайцев отшить.
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|3.76, n00by (ok), 12:20, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотел сначала написать "из мира СПО", не не стал. Все знают™, что СПО - это самое лучшее. ;)
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|1.11, X (?), 10:36, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вроде спейсx летает на линуксах, у них правда что-то взрывается постоянно, и не так много полётов, как у Боинга, но интересно там везде Линукс или в критически важных системах своё
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|2.22, Аноним (22), 10:54, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> что-то взрывается постоянно
Да вроде пока ничего не уронили.
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|3.84, Аноним (83), 12:53, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, один раз тупо взорвали спутники на старте, а в другой потеряли на не той орбите. Правда, это давно было.
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|2.24, Аноним (21), 11:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них ещё нет никакой защиты от радиации, так что софт -- это меньшая из проблем. Ну а так линукс-то -- нереалтайм система с непредсказуемыми задержками, вряд ли везде.
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|2.26, Аноним (44), 11:01, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У них и процессоры не космического класса, а обычные бытовые. Только 3 штук и они считают всё параллельно и сравнивают.
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|4.38, Аноним (44), 11:22, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Задача тебе со звёздочкой подумать что будет. У вас у веб-разработчиков это задачи со звёздочкой считается.
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|2.85, Аноним (81), 12:59, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вроде спейсx летает на линуксах, у них правда что-то взрывается постоянно, и
> не так много полётов, как у Боинга, но интересно там везде
> Линукс или в критически важных системах своё
Разгадка проста, Маск юзает бубунту в своих поделиях.
А вот у космонафтики здорового человека был Debian и ничего плохого не случилось:
"NASA использует систему Debian на рабочих местах космонавтов МКС[94]. Также NASA применяло систему Debian в экспериментах на шаттле Колумбия[95]."
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|1.14, Аноним (44), 10:42, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хаотичность и отсутствие культуры это то чего никогда не будет в Фуксии, которая скоро заменит все никсовые поделки.
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|2.16, Аноним (15), 10:47, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пусть гулаг её хотя бы снова заопенсорсит, как это в начале было.
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|3.17, Аноним (44), 10:48, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы что? Чтобы создать хаотичность и снизить культуру написания кода? Спасибо не надо.
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|2.37, Аноним (32), 11:19, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А там что-то хоть собирается? Там что-то дорабатывается вообще или оно как какие-нибудь типичные окологосовские склады "стабильно" работающие на FoxPro for DOS десятки лет тупо потому что за миску риса и мутную идейку переделывать всю эту помойку никто не будет?
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|3.40, Аноним (44), 11:25, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все голосовые помощники нест хабы принудительно перевели на Фуксию. Потестят сделают хорошо, перейдут на другие устройства. И медленно покроют всё стадо. Даже в сабж новости почитай к ядру слишком много вопросов. Васяны не в состояние в стратегию.
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|2.28, Аноним (7), 11:05, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хардвар - геймпад
Софтвер - стимОС
Ох уж эти черномемщики с батискафом
Сейчас существует реальная проблема - проф. деформации разрабов-коекакеров под такой способ производства, когда фактически работа над фичами важнее любой надежности
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|1.33, Аноним (33), 11:15, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича..."
(с) Н.В. Гоголь
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|1.39, Анониссимус (?), 11:24, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Смысл новости непонятен. Многопользовательское, многозадачное ядро общего назначение ВНЕЗАПНО! не подходит для критически важных систем! Я вам каждый день могу такую экспертизу проводить, где мои гонорары?
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|2.41, Аноним (44), 11:27, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты сначала должность какую-нибудь высокую займи, а потом да твоё капитанство будет каждый слушать открыв рот и бабосы будут.
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|2.56, Аноним (56), 11:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смысл новости очевиден: заставить эту кучу народа бесплатно поработать и на авиацию, как они работают на жругих технологических гигантов за звездочки на гитхаб (зато не как у фрибзд, где лицензия неправильная)
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|2.60, n00by (ok), 12:01, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас они обозначили проблему, следующим шагом могут захотеть её решать: введут Rust, очень нужную сертификацию или ещё что-то.
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|1.54, Аноним (54), 11:49, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не надо нам в авиации инноваций и хаотичной культуры разработки. Продать лайнер за сотню миллионов долларов, но съэкономить на хорошей RTOS - это в духе современных дизайнеров.
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|2.61, n00by (ok), 12:03, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользователей Intel пользует Minix, а про остальных бытуют противоречивые конспирологии.
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|2.66, Аноним (44), 12:10, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе уже миллион раз только в этом треде сказали Fuchsia OS.
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|1.74, Liin (ok), 12:17, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> вынос драйверов в пространство пользователя
Шли годы, десятилетия, а линуксоиды все продолжали выносить драйвера из ядра ).
Их кто-то туда обратно что-ли вносит? )
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|2.92, Аноним (92), 14:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Единственная возможность чтобы твои драйвера хоть как-то собирались в новых выпусках ядра, это быть в ядре. Как только ты вынесешь в модуль, то специально для тебя ядро будет каждый выпуск ломать совместимость abi и api для модулей так, чтобы твои модули никогда не работали с новыми ядрами. А ты или забивал на свой модуль, или делал его совместимым лишь с некоторыми версиями ядра.
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|2.88, Аноним (88), 13:43, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там и 98 винда летает (MARSIS, ищи по новостям), это не показатель.
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|2.97, Аноним (97), 14:50, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ядро не должно знать от железе и тем более управлять им напрямую. Оно должно быть диспетчером. А сейчас как. Вышла видеокарта от X. Добавляем код в само ядро Linux на тысячи строк (привет AMD). Далее добавляем код в Mesa. И так далее.
Да что уж там. Посмотри раздел keyboard ядра.
Вот в этом проблема монолитного ядра. И вишенка на торте - ядро и модули в одном пространстве работают.
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|1.90, dannyD (?), 14:07, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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в переводе это называеся - не лезте со своим линуксом куда вас не просят.
последние несколько лет ( >5 ) появилась тенденция пытаться строить авионику на всяких чипах для телефонов с соответвующим софтом.
всё это очень интересно, но НЕ сертифицируемо впринципе.
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|3.94, dannyD (?), 14:23, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только беспилотники не являются основной продукцией Боинга,
а так - пжалста ;)
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