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Обсуждение проблем применения Linux в авионике

02.07.2023 09:59

На прошедшей в Праге конференции Linux Foundation Embedded Open-Source Summit инженеры из компании Boeing и организации UL (Underwriter Laboratorie, занимается сертификацией безопасности) выступили с докладом о проблемах, связанных с применением Linux в авионике и критически важных системах, в которых предъявляются особые требования к надёжности (полное соответствие поведения заданной спецификации) и безопасности (отсутсвтие неопределенного поведения). Отмечается, что применяемые в авионике специализированные RTOS проходят специальную сертификацию, созданы с оглядкой на предоставление гарантий в безопасности и надёжности, и проходят формальную верификацию соответствия спецификациям.

Из проблем, мешающих использованию Linux в авионике, отмечается отсутствие необходимой сертификации надёжности, монолитная архитектура (драйверы выполняются на уровне ядра с повышенными привилегиями), хаотичность (нет чёткого плана развития, заранее определённой архитектуры и требований к системе), отсутствие должной культуры разработки, обеспечения качества и безопасности.

Среди путей устранения проблем упоминается использование обратного инжиниринга для оценки соответствия предъявляемым требованиям уже имеющегося кода, создание стандартов качества написания кода, проведение анализа безопасности, применение профилей для включения только проверенных компонентов и сборочных опций, вынос драйверов в пространство пользователя, изоляция в виртуальных окружениях, автоматизированное сканирование уязвимостей, создание отдельной команды разработчиков для отслеживания проблем с безопасностью, отложенное внедрение (дать время проявиться проблемам).

Из достоинств применения Linux называется открытость для повсеместного рецензирования, более быстрое развитие, активное продвижение новшеств, хорошо известный API, доступность специалистов (проще найти компетентных разработчиков и людей понимающих код).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Для Linux предложен механизм верификации корректности работы ядра
  3. OpenNews: Toyota Camry станет первым автомобилем, оснащённым платформой Automotive Grade Linux
  4. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 9.0
  5. OpenNews: SpaceX использует Linux и обычные x86-процессоры в Falcon 9
  6. OpenNews: Canonical и Elektrobit представили EB corbos Linux, редакцию Ubuntu для автомобильных систем
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59364-linux
Ключевые слова: linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (87) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Проблемы сертификации, хаотичности и культуры разработки решаются созданием отдельного специального дистрибутива, к чему нет никаких препятствий.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А железо - не проблема?
    Если все действия доверять софту, то вообще можно тогда и не пытаться в надежность.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 11:05, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А железо - не проблема?

    Многие проблемы на самом деле решаемы. В том числе и учетом что железо может быть и не идеально надежное.

    > Если все действия доверять софту, то вообще можно тогда и не пытаться в надежность.

    Железо может отказать так же как и софт. Там где это важно на этот случай должен быть какой-то план. Скажем резервирование систем. И какая разница, железо откажет или софт? При transient можно попытаться восстановить работу системы. При permanent - ну, упс, продолжаем уже без этой системы с пониженной надежностью.

     
  • 3.42, Аноним (42), 11:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты думаешь, что железячники делают всё тип-топ и надёжно, то я тебя разочарую, но они такие же говноделы, которые ещё и любят скинуть проблемы с результатом их работы на программистов со словами "да они просто в коде в коде это поправят и всё".
     
  • 2.9, tty0 (?), 10:31, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они про ядро и его модули говорят. Не хотят они ничего создавать с нуля, хотят брать готовое или портировать уже имеющееся и тут возникают проблемы.
     
  • 2.10, n00by (ok), 10:32, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае Linux - это ядро, а не дистрибутив.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оформляешь ядро тарболом и вот уже ядро -- дистрибутив. Магия какая-то, не иначе.
     
     
  • 4.29, n00by (ok), 11:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перефразирую: в докладе говорилось о проблемах разработки ядра, а не собранного из исходников пакетика.
     
     
  • 5.48, Аноним (21), 11:39, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор утверждает, что это всё вопрос создания отдельного специального "пакетика", не более.
     
     
  • 6.50, n00by (ok), 11:41, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порадуете цитатой?
     
     
  • 7.53, Аноним (21), 11:47, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проблемы сертификации, хаотичности и культуры разработки решаются созданием отдельного специального дистрибутива, к чему нет никаких препятствий.
     
     
  • 8.58, n00by (ok), 11:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это автор комментария утверждает нет чёткого плана развития, заранее опред... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.63, Аноним (21), 12:04, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это надуманные проблемы У QNX всё это было, ну и где она сегодня ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.65, n00by (ok), 12:09, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оформляешь свой вопрос тарболом и вот уже он -- дистрибутив Магия какая-то, не ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.69, Абра (?), 12:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Система развивается Пару лет назад был свежий релиз Или Вы что то другое имели... текст свёрнут, показать
     
  • 5.81, Аноним (81), 12:45, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы высосаны из одного места RTOS проходят специальную сертификацию, созд... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.82, Аноним (81), 12:46, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > не имели?
    > Я не в защиту linux и его применения, мне пофиг, но предъявы
    > какие-то попсовые, дутые, рассчитанные на гумунтиратиев.
    > А вот это ещё что такое: "...хаотичность (нет чёткого плана развития, заранее
    > определённой архитектуры и требований к системе), отсутствие должной культуры разработки..."?
    > Им не нравится открытая система разработки выходит, и что это за отсутствие
    > должной культуры, корпоративной-соборной, когда всё в руках одного "вождя"? Или тансгендерных
    > негров недостаточно?
    > Звучит так, будто ребята совершенно ошиблись адресом и теперь хотят из змеи
    > сделать жирафа, да ещё и с предъявой.

    *рассчитанные на гумунитариев

     
  • 3.25, Аноним (7), 11:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сборки?
    Может еще использовать SteamDeck для этого
    Отсылка в сторону батискафа если что
     
     
  • 4.49, n00by (ok), 11:40, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Батискаф, это Титан? Виноват оказался Линукс, что ли? Если так, примите поздравления. Конспирологи утверждают, что его утопили намеренно.
     
     
  • 5.64, Аноним (21), 12:06, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В линуксах геймпады нормально не поддерживаются, это всё враки.
     

  • 1.3, Avririon (ok), 10:23, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо юзать BSD

    /конец конференции.

     
     
  • 2.5, Аноним (7), 10:25, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дело не только в софтверной части
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:44, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй, расскажешь как оно. Если чо, я тоже поюзываю. И потому, никому бы рекомендовать бзд не стал.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:11, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо юзать BSD

    И это будет лучше - ну вот конкретно чем и по каким пунктам?

    Можно сказать чем это будет хуже. Непопулярные системы, с мизером разработчиков, меньше фич, жесткому реалтайму даже не пытаются соответствовать (под линух есть патчи RT_LINUX и их большая часть уже замайнлайнили, но еще несколько - таки осталось). Тестовой инфраструктуры вообще толком нету, а о качестве кода говорит например попытка комитнуть кривой вайргад в фрибсд, или шоу с безопасностью виртуалок в OpenBSD где VM могла патчить кернелмод хоста нахаляву. А если этот софт по авиационным стандартам на лажу прозвонить... ух ну и трындец же там будет имхо.

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 11:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато можно будет хвастаться я пропатчил самолет на FreeBSD.
     
  • 3.91, Аноним (91), 14:07, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классическое Уже почти да, но еще нет, но вот уже совсем скоро Т е то ч... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.95, sergeyb (ok), 14:28, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тестовой инфраструктуры вообще толком нету

    Для OpenBSD - http://bluhm.genua.de/.
    К слову открытое полноценное тестирование для Linux ядра начали делать не так уж и давно и это при их бюджетах.

     
  • 2.59, Аноним (59), 11:57, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то есть формально верифицированные ОС. Несколько лет назад китайцы такую сделали.
     

  • 1.4, Аноним (7), 10:24, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Там где нужна в крайней степени надежность, не должно быть никаких систем с Linux, Windows, MacOS и т.д. Это вообще на самом деле про другое. Проще говоря универсально решения в этом случае нет
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >не должно быть никаких систем с Linux, Windows, MacOS

    А собственно почему не должно? Попробуйте аргументировать.
    >Проще говоря универсально решения в этом случае нет

    Наверное вы пробовали его найти, раз так утверждаете?

     
     
  • 3.13, Аноним (7), 10:40, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это больше про большие объемы вычислений: выдриссированы под пользовательские системы с относительной низкой отзывчивостью. А значит в специфике среднее значение специалистов будет под сервера и клиент-серверные установки.
     
     
  • 4.19, Аноним (6), 10:51, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про системы с высокой "отзывчивостью" вы видимо не в курсе? Про специальные линуксы, используемые в промышленности тоже не в курсе? Тады ой. Судя по общим словам - вы не специалист. Зачем тогда в диалог лезете?
     
     
  • 5.23, Аноним (7), 10:56, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Специальные линуксы не подходят под требования в авионике. Новость читали?
     
     
  • 6.30, Аноним (6), 11:10, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так и обсуждайте новость в чем проблема! Я же не лезу на форум лингвистов или рыбаков со своим ценным мнением. Почему тут то всегда какие-то мамины попросëнки вылезают и рассказывают общими словами что в индустрии должно быть, а чего нет?
     
  • 6.89, Аноним (89), 13:59, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости сказано, что теорию о ненадехности линукса высказали специалисты фирмы Боинг. На минуточку, это те самые люди, которые до сих пор борются с проблемами ПО в космическом корабле Старлайнер, а еще есть такой самолет Боинг737МАХ у которого вообще нет проблем с ПО, но пара самолетов упала
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:15, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Совершенно внезапно хардверные вопросы должны решаться в первую очередь с хардверной стороны, инженерные с инженерной. А дистрибутивчики - это больше про медиасистемы и картинки показывать. А то народ уже хочет прокладку между креслом и монитором использовать чуть ли не для решения проблем с загоревшимся двигателем
     
  • 2.43, Аноним (43), 11:29, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти системы некорректно ставить в 1 ряд Первое вполне годится для автоматически... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.47, U202204161753 (?), 11:38, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows NT 4.0 Embedded летает на спутниках.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 11:44, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так вот почему с ними вечно какие-то проблемы. То двигатель не заведется, то панели не раскроются, то еще что-то. Теперь то всё встало на свои места
     
     
  • 5.71, Аноним (44), 12:14, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь то стало понятно как они так умудряются работать с превышением срока службы и приносить пользу человечеству.
     
  • 5.87, U202204161753 (?), 13:12, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они же "неместные" Ж-)
     
  • 3.83, Аноним (83), 12:50, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты сравнил фундаментальную отрасль с тысячами жизней на кону и пет проект Илончика.
     

  • 1.8, n00by (ok), 10:30, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > хаотичность
    > отсутствие должной культуры разработки

    Надо понимать, что это смягчённые и соответствующие CoC-ам формулировки.
    И ведь говорится про ядро, где собраны лучшие специалисты, архитекторы, кодеры, а не просто майнтайнеры и сборщики пакетиков.

    Интересно, зачем компании с двухбуквенным доменом в зоне com всё это надо.

    "1 января 2012 года Underwriters Laboratories преобразовалась из некоммерческой организации в коммерческую компанию в США. Новая дочерняя компания, названная просто UL LLC, корпорация с ограниченной ответственностью, взяла на себя бизнес по тестированию и сертификации продуктов Underwriters Laboratories."

    "Underwriters Laboratories (UL) — это глобальная некоммерческая научная компания по безопасности, в которой работает более 14 000 человек, которые живут в 40 странах."

     
     
  • 2.36, Шарп (ok), 11:19, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >где собраны лучшие специалисты

    Вход в разработку ядра свободный. Буквально. Так что ваше заявление ни на чём не основано. Там проходной двор и слепая надежда, что майнтейнер подсистемы увидит проблему до принятия патча.

     
     
  • 3.46, n00by (ok), 11:37, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моё заявление основано на собственном опыте:

    Коммит в ядро как минимум проходит формальное ревью, и проверяющий подписывается. Без этого код так и останется в рассылке.

    Коммит в дистрибутивы - это башпрограммист, не способный сам добавить (в смысле - написать) требуемый функционал, находит что-то похожее где попало и пихает в пакетик.

    То есть "лучшие" означает не "вообще лучшие", а из "мира Линукс". И в других подсистемах всё куда хуже.

     
  • 3.57, Анониминона (?), 11:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спросите разрабов Байкала, насколько он свободный
     
     
  • 4.70, Аноним (44), 12:14, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Байкал полностью несвободный.
     
     
  • 5.77, n00by (ok), 12:22, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто толком не знает, что такое свобода. Требуется целый Ричард Столлман, что бы объяснить, что это не про бесплатное пыво. Зато если Underwriter Laboratorie обяжет коммитеров проходить сертификацию, можно и свободу не трогать, и заодно китайцев отшить.
     
  • 2.73, Sw00p aka Jerom (?), 12:17, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >где собраны лучшие специалисты, архитекторы, кодеры

    :))))))))))))) спасибо поржал

     
     
  • 3.76, n00by (ok), 12:20, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотел сначала написать "из мира СПО", не не стал. Все знают™, что СПО - это самое лучшее. ;)
     

  • 1.11, X (?), 10:36, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вроде спейсx летает на линуксах, у них правда что-то взрывается постоянно, и не так много полётов, как у Боинга, но интересно там везде Линукс или в критически важных системах своё
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:54, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > что-то взрывается постоянно

    Да вроде пока ничего не уронили.

     
     
  • 3.84, Аноним (83), 12:53, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, один раз тупо взорвали спутники на старте, а в другой потеряли на не той орбите. Правда, это давно было.
     
  • 2.24, Аноним (21), 11:00, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них ещё нет никакой защиты от радиации, так что софт -- это меньшая из проблем. Ну а так линукс-то -- нереалтайм система с непредсказуемыми задержками, вряд ли везде.
     
  • 2.26, Аноним (44), 11:01, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них и процессоры не космического класса, а обычные бытовые. Только 3 штук и они считают всё параллельно и сравнивают.
     
     
  • 3.35, Шарп (ok), 11:17, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >и сравнивают

    А если сравниватель откажет?

     
     
  • 4.38, Аноним (44), 11:22, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача тебе со звёздочкой подумать что будет. У вас у веб-разработчиков это задачи со звёздочкой считается.
     
  • 2.85, Аноним (81), 12:59, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вроде спейсx летает на линуксах, у них правда что-то взрывается постоянно, и
    > не так много полётов, как у Боинга, но интересно там везде
    > Линукс или в критически важных системах своё

    Разгадка проста, Маск юзает бубунту в своих поделиях.

    А вот у космонафтики здорового человека был Debian и ничего плохого не случилось:
    "NASA использует систему Debian на рабочих местах космонавтов МКС[94]. Также NASA применяло систему Debian в экспериментах на шаттле Колумбия[95]."

     

  • 1.14, Аноним (44), 10:42, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хаотичность и отсутствие культуры это то чего никогда не будет в Фуксии, которая скоро заменит все никсовые поделки.
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 10:47, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пусть гулаг её хотя бы снова заопенсорсит, как это в начале было.
     
     
  • 3.17, Аноним (44), 10:48, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы что? Чтобы создать хаотичность и снизить культуру написания кода? Спасибо не надо.
     
  • 2.37, Аноним (32), 11:19, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там что-то хоть собирается? Там что-то дорабатывается вообще или оно как какие-нибудь типичные окологосовские склады "стабильно" работающие на FoxPro for DOS десятки лет тупо потому что за миску риса и мутную идейку переделывать всю эту помойку никто не будет?
     
     
  • 3.40, Аноним (44), 11:25, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все голосовые помощники нест хабы принудительно перевели на Фуксию. Потестят сделают хорошо, перейдут на другие устройства. И медленно покроют всё стадо. Даже в сабж новости почитай к ядру слишком много вопросов. Васяны не в состояние в стратегию.
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:49, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То ли дело венда...
     
  • 1.20, pashev.ru (?), 10:51, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас бы Боингу рассуждать о безопасности.
     
     
  • 2.28, Аноним (7), 11:05, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хардвар - геймпад
    Софтвер - стимОС
    Ох уж эти черномемщики с батискафом
    Сейчас существует реальная проблема - проф. деформации разрабов-коекакеров под такой способ производства, когда фактически работа над фичами важнее любой надежности
     
  • 2.45, Анонус (?), 11:30, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врача ищет больной, а не здоровый. Именно им и надо рассуждать.
     

  • 1.33, Аноним (33), 11:15, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича..."
    (с) Н.В. Гоголь
     
  • 1.39, Анониссимус (?), 11:24, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Смысл новости непонятен. Многопользовательское, многозадачное ядро общего назначение ВНЕЗАПНО! не подходит для критически важных систем! Я вам каждый день могу такую экспертизу проводить, где мои гонорары?
     
     
  • 2.41, Аноним (44), 11:27, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты сначала должность какую-нибудь высокую займи, а потом да твоё капитанство будет каждый слушать открыв рот и бабосы будут.
     
  • 2.56, Аноним (56), 11:52, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смысл новости очевиден: заставить эту кучу народа бесплатно поработать и на авиацию, как они работают на жругих технологических гигантов за звездочки на гитхаб (зато не как у фрибзд, где лицензия неправильная)
     
  • 2.60, n00by (ok), 12:01, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас они обозначили проблему, следующим шагом могут захотеть её решать: введут Rust, очень нужную сертификацию или ещё что-то.
     

  • 1.54, Аноним (54), 11:49, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не надо нам в авиации инноваций и хаотичной культуры разработки. Продать лайнер за сотню миллионов долларов, но съэкономить на хорошей RTOS  - это в духе современных дизайнеров.
     
  • 1.55, Линукс Торвальц (?), 11:50, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребят, пользуясь случаем хочу спросить: а что есть из микроядерного для десктопа? Кто чем пользуется?
     
     
  • 2.61, n00by (ok), 12:03, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользователей Intel пользует Minix, а про остальных бытуют противоречивые конспирологии.
     
  • 2.66, Аноним (44), 12:10, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе уже миллион раз только в этом треде сказали Fuchsia OS.
     
  • 2.96, Аноним (96), 14:40, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU Hurd
     

  • 1.74, Liin (ok), 12:17, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > вынос драйверов в пространство пользователя

    Шли годы, десятилетия, а линуксоиды все продолжали выносить драйвера из ядра ).
    Их кто-то туда обратно что-ли вносит? )

     
     
  • 2.92, Аноним (92), 14:13, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственная возможность чтобы твои драйвера хоть как-то собирались в новых выпусках ядра, это быть в ядре. Как только ты вынесешь в модуль, то специально для тебя ядро будет каждый выпуск ломать совместимость abi и api для модулей так, чтобы твои модули никогда не работали с новыми ядрами. А ты или забивал на свой модуль, или делал его совместимым лишь с некоторыми версиями ядра.
     

  • 1.75, Аноним (75), 12:20, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux летает на Марсе
     
     
  • 2.88, Аноним (88), 13:43, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там и 98 винда летает (MARSIS, ищи по новостям), это не показатель.
     

  • 1.78, Анонимо11111 (?), 12:25, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сейчас что используют?
     
  • 1.79, EuPhobos (ok), 12:26, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "У Linux проблема в том, что нам нужен не Linux"
     
     
  • 2.97, Аноним (97), 14:50, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро не должно знать от железе и тем более управлять им напрямую. Оно должно быть диспетчером. А сейчас как. Вышла видеокарта от X. Добавляем код в само ядро Linux на тысячи строк (привет AMD). Далее добавляем код в Mesa. И так далее.

    Да что уж там. Посмотри раздел keyboard ядра.

    Вот в этом проблема монолитного ядра. И вишенка на торте - ядро и модули в одном пространстве работают.

     

  • 1.90, dannyD (?), 14:07, 02/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в переводе это называеся - не лезте со своим линуксом куда вас не просят.

    последние несколько лет ( >5 ) появилась тенденция пытаться строить авионику на всяких чипах для телефонов с соответвующим софтом.

    всё это очень интересно, но НЕ сертифицируемо впринципе.

     
     
  • 2.93, Аноним (92), 14:14, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В беспилотниках везде и рядом. И вроде это даже хорошо.
     
     
  • 3.94, dannyD (?), 14:23, 02/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только беспилотники не являются основной продукцией Боинга,

    а так - пжалста ;)

     

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