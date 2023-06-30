Wikipedia переходит на использование лицензии Creative Commons BY-SA 4.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:39, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Свою картинку в свою статью можно.

3.6 , Аноним ( 1 ), 14:53, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В том то и дело что нельзя, тебя спросят, а где права, документов, то у тебя нету.

4.8 , Аноним ( 8 ), 14:55, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Никаких документов не требуется, если картинка не выглядит подозрительно (например, не ищется поисковиками), имеет метаданные и так далее. Если она уже была где-то опубликована, то да, изволь предоставить подтверждения того, что ты не мимокрокодил, который взял и спер чужое изображение из интернетов.

5.96 , cheburnator9000 ( ok ), 18:37, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Никаких документов не требуется, Даа помню как в середине нулевых эти гаврики и рускоязычной модерастии пошли уменьшать и блюрить логотипы на скриншотах пропреетарном софте и открытом софте где владелец имеет права на "торговую марку". Например, скриншот Firefox был сделан под линуксом (специально, ведь отрисовка виджетов под Windows это собственность Microsoft и простым смертным нельзя ее созерцать! грех!), + логотип и надпись Mozilla Firefox были скрыты за черным прямоугольником. Иными словами есть такая каста "избранных" людей, которые сами решили что они будут замыливать скриншоты, а то не дай бог кто-нибудь узнает как выглядит кнопка закрыть окно под Windows 7, это не допустимо!!! РКН на минималках, теперь мне становится все очевиднее кто работает в РКН.

6.170 , Аноним ( 170 ), 21:11, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто они в коммерцию ударились. А для непродаванов "fair use" никто не отменял. 3.18 , Аноним ( 18 ), 15:50, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не звезди, лично вставлял самодельный SVG. До сих пор используется.

4.20 , Аноним ( 18 ), 15:52, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не к тому посту прилепил

4.52 , Аноним ( 1 ), 17:05, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Значит твой мутный чертёж ни на что не похож.

4.176 , Ефрщ ( ? ), 23:01, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кому вставлял?

2.78 , Аноним ( 78 ), 18:01, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Теперь будут напрямую вставлять контент теневого авторства. Институциональным "креативщикам" открылись просторы.

2.174 , Аноним ( 174 ), 22:03, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что за пургу ты тут несёшь. Wikipedia - это совсем не про твои картинки и даже не про твою редакцию. Это база знаний. Таких как ты метлой оттуда надо гнать.

3.175 , Аноним ( 175 ), 22:46, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А картинки типа к знаниям не относятся?

4.177 , Аноним ( 174 ), 01:36, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебя в школе учили 10 лет выражать свои мысли словами, а ты до сих пор аутист понимающий только дождь на картинках?

2.178 , Аноним ( 178 ), 03:17, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как свою картинку нельзя было в статью вставить, так и будет нельзя. Ты чего-то гонишь анон. Все там можно. Более того, именно так там и появляются картинки. Ну как иначе?

