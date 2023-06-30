Wikipedia переходит на использование лицензии Creative Commons BY-SA 4.0

|
|
|
|
|
|3.6, Аноним (1), 14:53, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
В том то и дело что нельзя, тебя спросят, а где права, документов, то у тебя нету.
|
|
|
|4.8, Аноним (8), 14:55, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Никаких документов не требуется, если картинка не выглядит подозрительно (например, не ищется поисковиками), имеет метаданные и так далее.
Если она уже была где-то опубликована, то да, изволь предоставить подтверждения того, что ты не мимокрокодил, который взял и спер чужое изображение из интернетов.
|
|
|
|5.96, cheburnator9000 (ok), 18:37, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Никаких документов не требуется,
Даа помню как в середине нулевых эти гаврики и рускоязычной модерастии пошли уменьшать и блюрить логотипы на скриншотах пропреетарном софте и открытом софте где владелец имеет права на "торговую марку". Например, скриншот Firefox был сделан под линуксом (специально, ведь отрисовка виджетов под Windows это собственность Microsoft и простым смертным нельзя ее созерцать! грех!), + логотип и надпись Mozilla Firefox были скрыты за черным прямоугольником.
Иными словами есть такая каста "избранных" людей, которые сами решили что они будут замыливать скриншоты, а то не дай бог кто-нибудь узнает как выглядит кнопка закрыть окно под Windows 7, это не допустимо!!! РКН на минималках, теперь мне становится все очевиднее кто работает в РКН.
|
|
|
|6.170, Аноним (170), 21:11, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто они в коммерцию ударились. А для непродаванов "fair use" никто не отменял.
|
|3.18, Аноним (18), 15:50, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не звезди, лично вставлял самодельный SVG. До сих пор используется.
|
|2.78, Аноним (78), 18:01, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Теперь будут напрямую вставлять контент теневого авторства. Институциональным "креативщикам" открылись просторы.
|
|2.174, Аноним (174), 22:03, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что за пургу ты тут несёшь. Wikipedia - это совсем не про твои картинки и даже не про твою редакцию. Это база знаний. Таких как ты метлой оттуда надо гнать.
|
|
|
|
|
|4.177, Аноним (174), 01:36, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебя в школе учили 10 лет выражать свои мысли словами, а ты до сих пор аутист понимающий только дождь на картинках?
|
|2.178, Аноним (178), 03:17, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как свою картинку нельзя было в статью вставить, так и будет нельзя.
Ты чего-то гонишь анон. Все там можно. Более того, именно так там и появляются картинки. Ну как иначе?
|
|1.9, Quad Romb (ok), 15:05, 30/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Там какой-то не очень ясный пункт в Exceptions and Limitations - "For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions."
Что-то типа того, "а когда наша лицензия не действует - то тогда она не действует".
Если кто-то сможет пальцем ткнуть в тексте лицензии, где это чётко раскрывается - был бы признателен.
|
|
|
|2.31, Аноним (31), 16:23, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кажется, во всех EULA имеется аналогичный пункт. Это как-то связано с тем, что в СГА местные законы могут стоять выше федеральных, и в таком случае пункт лицензии будет ничтожным. В различных странах понятное дело тоже всё отличается.
|
|
|
|3.35, Quad Romb (ok), 16:28, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кажется, во всех EULA имеется аналогичный пункт. Это как-то связано с тем,
> что в СГА местные законы могут стоять выше федеральных, и в
> таком случае пункт лицензии будет ничтожным. В различных странах понятное дело
> тоже всё отличается.
Хм. Спасибо.
Но, видимо всё равно нужно будет загрузиться их нормативными документами, которые подробней это рассматривают.
А то очень мутный пункт.
|
|3.167, kusb (?), 20:57, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если одна лицензия и много стран - тоже удобно в какой-то мере.
|
|
|
|4.168, kusb (?), 21:01, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вспомнил, что даже в переводе GPL видел.
Если какая-либо часть данного раздела признается не имеющей юридическую
силу или неприменимой в конкретных обстоятельствах, остальная
часть раздела остается в силе, а раздел в целом применим при иных
обстоятельствах.
|
|
|
|5.169, kusb (?), 21:04, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Здесь шире. Может иначе вся лицензия становится "незаконной"
|
|
|
|6.172, Аноним (31), 21:15, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В тексте приводится в пример fair use. Под этим условием можно использовать любые материалы под любой лицензией (хотя юристов всё равно могут натравить), и тут вроде бы говорится, что если это случай fair use (или аналогичный), то это не регулируется лицензией (логично).
|
|5.171, Аноним (171), 21:13, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот только в России это не работает ЕМНИП. Ничтожность одного из пунктов автоматом влечёт ничтожности всей лицензии.
|