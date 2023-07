Wikipedia переходит на использование лицензии Creative Commons BY-SA 4.0

Там какой-то не очень ясный пункт в Exceptions and Limitations - "For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions."

Что-то типа того, "а когда наша лицензия не действует - то тогда она не действует". Если кто-то сможет пальцем ткнуть в тексте лицензии, где это чётко раскрывается - был бы признателен.