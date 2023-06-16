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Техника определения местоположения через анализ задержек в доставке SMS

16.06.2023 08:54

Группа исследователей из Северо-Восточного и Нью-Йоркского университетов разработала технику приблизительного определения местоположения получателя SMS-сообщения на основе анализа задержек при доставке SMS. Предложенный метод позволяет отправителю SMS-сообщения определить страну, в которой находится получатель, с точностью до 96%. Техника также может применяться для достаточно достоверного определения находится получатель за рубежом или нет, или для уточнения в каком из мест, которые обычно посещает пользователь, он находится в данный момент.

Участвующие в эксперименте устройства были размещены в США, Объединённых Арабских Эмиратах и семи европейских странах, и охватывали десять операторов связи с разными типами мобильных сетей (LTE, LTE+, 5G NSA). При попытках определения нахождения получателя внутри страны, точность при разделении двух регионов в Бельгии составила 86%, в Германии - 68%, Греции - 79%, Объединённых Арабских Эмиратах - 76%.

Метод интересен тем, что не требует доступа на уровне инфраструктуры оператора, реализуется на стороне обычного клиента и может быть применён незаметно через отправку "тихих" SMS, не отображаемых получателю. В качестве информации для определения местоположения используется задержка доставки, вычисляемая с учётом времени с момента отправки SMS до прихода служебных уведомлений об отправке (CP-ACK) от опорной сети и доставке (SMS-DR, Delivery Report) от оператора, через которого в текущий момент работает получатель.

Для сопоставления задержки и местоположения использована система машинного обучения, модель для которой натренирована на основе измеренных задержек для типовых мест, вычисленных относительно текущего местоположения отправителя. Код с реализацией метода и используемая исследователями модель машинного обучения в ближайшее время будут опубликованы на GitHub.

Атака проводится в две стадии: подготовительная стадия проводится, когда атакующий знает, где находится проверяемое устройство. Атакующий периодически отправляет серию SMS нулевого типа (Silent SMS или SMS Type 0) и замеряет время получения уведомления о доставке. Параметры известного местоположения сопоставляются с данными об измеренных задержках. На второй стадии данные о задержках доставки накапливаются вслепую, а местоположение вычисляется на основе построенной модели машинного обучения и решения задачи поэтапного прогнозирования - вначале определяется континент, потом страна и затем регион.

В качестве мер для противодействия определению задержки может использоваться блокировка сообщений SMS-DR на стороне оператора или использование "SMS Home Routing" в непрозрачном режиме, при котором оператор получателя выдаёт ответ о доставке мгновенно, независимо от того, где находится абонент.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
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  6. OpenNews: Эксперимент с определением паролей пользователей 70% Wi-Fi сетей Тель-Aвива
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59302-sms
Ключевые слова: sms, mobile, track
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 10:03, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не много испугался, прочитав такое в Telegram
    https://imgur.com/a/z3g4DpZ
     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 10:13, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читайте сразу с сайта и не пугайтесь :).
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:06, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ну внесите искусственные задержки и не будет работать
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага уже 30 лет так можно вычислять положение, а тут эксперт с опеннета всё порешал.
     
  • 2.9, pashev.ru (?), 10:45, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Искусственные задержки увеличивают дисперсию, но не смещают матожидание.

    А ещё есть «неискуственные» случайные задержки, которые ничем не отличаются от «искусственных» и уже учтены в методике.

     

  • 1.5, Аноним (3), 10:15, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Просто на хайпе всех уязвимостей в процессорах, решили отчитаться за грант и сделать хайпоисследование что так можно делать не только с процессорами, но вообще со всем.
     
  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 10:19, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чо, простым абонентам разрешено отправлять тихие смс?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:24, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню в jar-приложухе были тихие отправители смс..
     
     
  • 3.10, soarin (ok), 10:46, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде нет.
    Хотя были разгоняторы.
    Ну там сначала задалбливаем пользователя нажатием кнопки Ok на всякую глупость раз пять.
    А на шестой раз отправляем SMS на платный номер, и пользователь нажмёт кнопку Ok по инерции.
     
  • 2.8, pic (?), 10:40, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Половина современных кнопочных телефонов отправляют тихие СМС. Гуглите.  
     

  • 1.11, 1 (??), 10:50, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня в одном месте уведомления от банка приходят с рандомной задержкой от 5 до 300 секунд, а иногда, и просто не приходят. Как вычислить моё расположение ? (Анекдот с красными (нынче трёхцветными) флажками - опускаем)
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:34, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я слышал есть методика которая просто по номеру телефона может определить галактику, звездную систему, и даже планету на которой вы находитесь.
     
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