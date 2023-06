Техника определения местоположения через анализ задержек в доставке SMS

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:24, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помню в jar-приложухе были тихие отправители смс..

3.10 , soarin ( ok ), 10:46, 16/06/2023 Вроде нет.

Хотя были разгоняторы.

Ну там сначала задалбливаем пользователя нажатием кнопки Ok на всякую глупость раз пять.

А на шестой раз отправляем SMS на платный номер, и пользователь нажмёт кнопку Ok по инерции.

2.8 , pic ( ? ), 10:40, 16/06/2023 Половина современных кнопочных телефонов отправляют тихие СМС. Гуглите.