Проект Kera Desktop развивает пользовательское окружение на базе web-технологий

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|5.53, Аноним (3), 00:32, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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-- -- xmonad example config file -- -- A template showing all available configu... большой текст свёрнут, показать
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|2.11, Мамкинтролль (?), 22:13, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На оперативу 256ГБ можно за 3 часа заработать. А ядра разогнать на водянке до 6ГГц, потому что триппер не поможет двухпоточной лаже.
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|3.12, Мамкинтролль (?), 22:14, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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примерно, изо все щелей сначала реклама, потом рекомендации как тебе жить, а затем просто загрузчик сетевой 365 по типу хромоси
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|3.25, пох. (?), 22:48, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но там была ядерная зима или что-то в этом роде...а, ну хотя, да...
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|4.39, Аноним (31), 23:29, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перед ядерной зимой была ядерная война Рептилоидов с Анунаками.
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|2.33, Аноним (31), 23:24, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но с другой стороны это поделие от ноунейма и не факт что взлетит. Плитки на Винде не взлетели.
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|1.10, Golangdev (?), 22:11, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> После 10 лет разработки
> Первый выпуск ограничен поддержкой запуска только web-приложений (PWA)
понятненько, спасибо.
пойду на свой б-гомерзкий гном, который не имеет таких ограничений и поддерживает современный протокол вейланд
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|2.15, Мамкинтролль (?), 22:16, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Если пукнет лгбт-коммюнити с пиаром некрософтов и прочих дядей, то будешь кушать и такое, свободно демократично выбрав практичностью
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|2.34, Аноним (31), 23:25, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я думал что хуже Гнома ничего быть не может. Но сейчас Гном уже не кажется таким уж плохим.
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|1.16, Аноним (16), 22:18, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Будущее наступило сегодня. С этим окружением, флатпаками и вейладном линукс захватит мир десктопов.
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|1.26, Анонус (?), 22:56, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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При всей нелюбви местных к веб-технологиям, уже можно точно утверждать, что они победили и повсеместный веб-десктоп это вопрос времени. Но конкретно вот этот проект конечно странный. 10 лет работы, альфа, и такое страшненькое. Хотя среди веб-тулкитов есть куча качественных и красивых.
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|4.44, Аноним (31), 23:47, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это хорошо или плохо? Для System76 или для всех остальных?
Слышал краем уха про System76 но так и не понял что они делают, вроде ноутбуки и дистрибутив под них. И то больше слышал про Либрем 5 или Пайнфон.
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|6.50, Аноним (31), 23:59, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иначе у него самая коммерчески удачная карьера в СПО. Удачнее даже не у Зорина с его ZorinOS.
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|1.37, Аноним (31), 23:28, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Большинство анонимов прогнозирует п̶о̶б̶е̶д̶у̶ ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶з̶м̶а̶ доминирование сабжа на десктоп линукс, я же прогнозирую забвение. Не может это победить на десктопе.
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