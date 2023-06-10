Проект Kera Desktop развивает пользовательское окружение на базе web-технологий

После 10 лет разработки опубликован первый альфа-выпуск пользовательского окружения Kera Desktop, развиваемого с использованием web-технологий. Окружение предоставляет типовые возможности управления окнами, панель, меню и виртуальные рабочие столы. Первый выпуск ограничен поддержкой запуска только web-приложений (PWA), но в дальнейшем планируют добавить возможность запуска обычных программ и создания специализированного дистрибутива с рабочим столом Kera, основанного на пакетной базе Fedora Linux. Код проекта написан на JavaScript, не использует сторонние фреймворки и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux, Chrome OS, macOS и Windows. Основные возможности: Меню в стиле сетки пиктограмм, активно использующее разделение цветами разных категорий.

При раскрытии приложений на весь экран возможно скомбинировать в одну строку панель приложения и системную панель

Раскрывающиеся боковые панели, упрощающие группировку приложений, файлов и web-страниц, и предоставляющие доступ к встраиваемым web-приложентям.

Поддержка виртуальных рабочих столов с возможностью быстрого переключения приложения между ними.

Поддержка сворачивания панели с оставлением только индикатора для её раскрытия.

Система вывода уведомлений, спроектированная с расчётом, что всплывающие уведомления по возможности не должны перекрывать другое содержимое.

Управление окнами и возможность компоновки окон бок о бок в мозаичном стиле. Поддержка закрепления окон на переднем плане.

Автоматическое размещение новых окон с учётом наличие незанятых другими окнами областей на экране.

Возможность навигации по приложениям и элементам рабочего стола в форме поиска и управляющих команд.

Реализована концепция комнат, в которых могут группироваться задачи определённо тематики (работа, обучение, игры и т.п.). Для визуального разделения комнат можно привязывать к каждой комнате свой цвет и разные обои рабочего стола.

Поддерживается синхронизация состояния рабочего стола с учётной записью в облачном окружении или на собственном сервере пользователя. Окружение развивается без привязки к определённым платформам и позволяет получить одинаковый интерфейс, независимо от используемой ОС.



