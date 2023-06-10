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Проект Kera Desktop развивает пользовательское окружение на базе web-технологий

10.06.2023 21:49

После 10 лет разработки опубликован первый альфа-выпуск пользовательского окружения Kera Desktop, развиваемого с использованием web-технологий. Окружение предоставляет типовые возможности управления окнами, панель, меню и виртуальные рабочие столы. Первый выпуск ограничен поддержкой запуска только web-приложений (PWA), но в дальнейшем планируют добавить возможность запуска обычных программ и создания специализированного дистрибутива с рабочим столом Kera, основанного на пакетной базе Fedora Linux. Код проекта написан на JavaScript, не использует сторонние фреймворки и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux, Chrome OS, macOS и Windows.

Основные возможности:

  • Меню в стиле сетки пиктограмм, активно использующее разделение цветами разных категорий.
  • При раскрытии приложений на весь экран возможно скомбинировать в одну строку панель приложения и системную панель
  • Раскрывающиеся боковые панели, упрощающие группировку приложений, файлов и web-страниц, и предоставляющие доступ к встраиваемым web-приложентям.
  • Поддержка виртуальных рабочих столов с возможностью быстрого переключения приложения между ними.
  • Поддержка сворачивания панели с оставлением только индикатора для её раскрытия.
  • Система вывода уведомлений, спроектированная с расчётом, что всплывающие уведомления по возможности не должны перекрывать другое содержимое.
  • Управление окнами и возможность компоновки окон бок о бок в мозаичном стиле. Поддержка закрепления окон на переднем плане.
  • Автоматическое размещение новых окон с учётом наличие незанятых другими окнами областей на экране.
  • Возможность навигации по приложениям и элементам рабочего стола в форме поиска и управляющих команд.
  • Реализована концепция комнат, в которых могут группироваться задачи определённо тематики (работа, обучение, игры и т.п.). Для визуального разделения комнат можно привязывать к каждой комнате свой цвет и разные обои рабочего стола.
  • Поддерживается синхронизация состояния рабочего стола с учётной записью в облачном окружении или на собственном сервере пользователя. Окружение развивается без привязки к определённым платформам и позволяет получить одинаковый интерфейс, независимо от используемой ОС.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект Pyro делает Web-приложения полноценной частью десктопа
  3. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
  4. OpenNews: Доступно пользовательское окружение PaperDE 0.2, использующее Qt и Wayland
  5. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола Budgie 10.7.2
  6. OpenNews: Пользовательское окружение COSMIC развивает новую панель, написанную на Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59277-kera
Ключевые слова: kera, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Додо (?), 21:51, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вырвиглазненько выглядит
     
     
  • 2.28, Агент Клаус (?), 23:08, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато 10 лет - бизнес со скоростью мысли.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:00, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это прорыв!
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 23:49, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Очистных сооружений.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:04, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Табы это прикольно. Сам в xmonad так использую.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:04, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за табы? покажи
     
     
  • 3.40, Аноним (45), 23:37, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вкладки
     
     
  • 4.52, Аноним (27), 00:02, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вкладки? код покажи, спс
     
     
  • 5.53, Аноним (3), 00:32, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    -- -- xmonad example config file -- -- A template showing all available configu... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.58, Аноним (27), 01:53, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://dpaste.com/

    пользуйся на здоровье

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:05, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На квантовом компьютере раскроет весь потенциал?
     
     
  • 2.11, Мамкинтролль (?), 22:13, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На оперативу 256ГБ можно за 3 часа заработать. А ядра разогнать на водянке до 6ГГц, потому что триппер не поможет двухпоточной лаже.
     
     
  • 3.18, KITeKAT (?), 22:31, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    После таких работ обычно сидят лет по десять
     
  • 3.21, Аноним (45), 22:34, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Топменеджер Газпрома да, может.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:07, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Индус стайл десктом енвайромент

    🤡    🤡 🤡🤡 🤡   🤡 🤡 🤡 🤡 🤡 🤡🤡 🤡  🤡🤡🤡 🤡🤡🤡

     
     
  • 2.6, Аноним (4), 22:08, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    винда 12я примерно такой же будет?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:11, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Типа шинда сейчас нормально выглядит?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 23:22, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плитки из Винды как раз таки убрали. А тут эти плитки.
     
  • 3.12, Мамкинтролль (?), 22:14, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    примерно, изо все щелей сначала реклама, потом рекомендации как тебе жить, а затем просто загрузчик сетевой 365 по типу хромоси
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 23:56, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что, на Pro мамка денег не дала?
     
  • 2.14, Аноним (3), 22:16, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ща грамматикфюррер придет и накажет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:09, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Милорд, наши программы поедают память недостаточно быстро…
     
  • 1.8, Аноним (9), 22:10, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За таким будущее.
     
     
  • 2.13, Мамкинтролль (?), 22:15, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Инволюция тоже бывает случается, и динозавры вымерли
     
     
  • 3.19, Аноним (9), 22:31, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это естественный отбор, неуч.
     
  • 3.25, пох. (?), 22:48, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но там была ядерная зима или что-то в этом роде...а, ну хотя, да...
     
     
  • 4.39, Аноним (31), 23:29, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перед ядерной зимой была ядерная война Рептилоидов с Анунаками.
     
  • 2.32, Аноним (31), 23:23, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже первое что в голову пришло.
     
  • 2.33, Аноним (31), 23:24, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но с другой стороны это поделие от ноунейма и не факт что взлетит. Плитки на Винде не взлетели.
     

  • 1.10, Golangdev (?), 22:11, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После 10 лет разработки
    > Первый выпуск ограничен поддержкой запуска только web-приложений (PWA)

    понятненько, спасибо.

    пойду на свой б-гомерзкий гном, который не имеет таких ограничений и поддерживает современный протокол вейланд

     
     
  • 2.15, Мамкинтролль (?), 22:16, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Если пукнет лгбт-коммюнити с пиаром некрософтов и прочих дядей, то будешь кушать и такое, свободно демократично выбрав практичностью
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:35, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Черпать ложкой будешь ты, а аноним сделает своё DE.
     
  • 3.30, Timoteo Cirkla (ok), 23:17, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хилый какой-то из тебя "тролль", максимум какер.
     
  • 2.34, Аноним (31), 23:25, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я думал что хуже Гнома ничего быть не может. Но сейчас Гном уже не кажется таким уж плохим.
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:18, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Будущее наступило сегодня. С этим окружением, флатпаками и вейладном линукс захватит мир десктопов.
     
     
  • 2.20, Аноним (9), 22:33, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Доля Линукс на десктопе 6% чтобы ты был в курсе.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:46, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда дровишки?
     
     
  • 4.59, 123 (??), 02:33, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто десктопов убавилось.
     
  • 3.48, Аноним (47), 23:58, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6% от 1%?
     

  • 1.17, Аноним (17), 22:25, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глаза!!!
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 22:37, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Положи в сейф пока не скоммуниздили.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 01:16, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше 30 лет прошло. Скапитализдили.
     

  • 1.26, Анонус (?), 22:56, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    При всей нелюбви местных к веб-технологиям, уже можно точно утверждать, что они победили и повсеместный веб-десктоп это вопрос времени. Но конкретно вот этот проект конечно странный. 10 лет работы, альфа, и такое страшненькое. Хотя среди веб-тулкитов есть куча качественных и красивых.
     
  • 1.29, Аноним (29), 23:08, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора
     
  • 1.35, Аноним (35), 23:27, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Active Desktop, Windows 98 или IE 4 + Windows 95
     
  • 1.36, Аноним (36), 23:27, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конкурент Попова появился.
     
     
  • 2.38, Аноним (31), 23:29, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Денис ничего похожего даже близко не успел сделать.
     
     
  • 3.42, Аноним (45), 23:44, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть мнение, что Дениска ныне в System76 :)
     
     
  • 4.44, Аноним (31), 23:47, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хорошо или плохо? Для System76 или для всех остальных?
    Слышал краем уха про System76 но так и не понял что они делают, вроде ноутбуки и дистрибутив под них. И то больше слышал про Либрем 5 или Пайнфон.
     
     
  • 5.46, Аноним (45), 23:56, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноутбуки со своей Pop!OS.
     
     
  • 6.49, Аноним (31), 23:58, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, не может быть, это просто совпадение, не более.
     
  • 6.50, Аноним (31), 23:59, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иначе у него самая коммерчески удачная карьера в СПО. Удачнее даже не у Зорина с его ZorinOS.
     

  • 1.37, Аноним (31), 23:28, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Большинство анонимов прогнозирует п̶о̶б̶е̶д̶у̶ ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶з̶м̶а̶ доминирование сабжа на десктоп линукс, я же прогнозирую забвение. Не может это победить на десктопе.
     
     
  • 2.43, Аноним (45), 23:46, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но схватка с Гномами 40-й серии будет до забвения
     
     
  • 3.51, Аноним (31), 00:00, 11/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кто их знает, что они в следующей версии Гнома учудят.
     

  • 1.41, th3m3 (ok), 23:39, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >пользовательское окружение на базе web-технологий

    Сразу в топку.

     
  • 1.54, mihael1ex (ok), 01:11, 11/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.55, Avririon (ok), 01:14, 11/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда объявилили соревнование разрабов на самую противную, нерабочую погань?
     
  • 1.57, Аноним (56), 01:22, 11/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Скрыто модератором
    > Детский сад какой-то.

    😎

     

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