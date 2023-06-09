Началось альфа-тестирование PHP 8.3

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:25, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – т.е. php4

3.5 , Аноним ( 5 ), 14:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – php4 это худший язык программирования, хотя даже языком полноценным это трудно назвать, так hypertext preprocessor, не более

4.6 , Кровосток ( ok ), 14:43, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Слушай, ну в то время когда был php4 - он был вполне себе даже адекватный для уровня его использования.

4.17 , Аноним ( 17 ), 16:15, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если программа начинается с метки <?, то это не язык программирования, а препроцессор. В языках программирования компилятор/интерпретатор еще до чтения первого байта находится в состоянии "читаем стейтменты на ЯП". А в препроцессорах наоборот: интерпретатор по умолчанию находится в режиме "выводим исходники как есть", и длится это до тех пор, пока ему явно не скажут, что "всё, начались стейтменты на ЯП".

5.20 , Anton ( ?? ), 16:33, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так себе аргумент. Так можно договориться, что com-файл сразу выполняется, а exe-файл начинается с MZ.

6.22 , Аноним ( 22 ), 16:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А большинство скриптов начинаются с #!, и что?

Метку формата и внутренняя разметка файла - это разные вещи.

2.7 , Иваня ( ? ), 14:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Golang лучший, а это уже устарело. Писал на php ещё школьником, а теперь у меня уже сыну 7 лет.

3.8 , Аноним ( 8 ), 15:05, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >>> а это уже устарело. <<< Да, да! так же как и С/C++/Java, - нет серьезно, вам самим эту шарманку не надоело крутить? Идите лучше хлебните чашечку смузи и расслабтесь.

4.11 , Аноним ( 11 ), 15:18, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Человек для себя принял мысль, что он эволюционировал замнив одно дерьмо другим дерьмом.

Отстань от него ... пусть почешет свое самолюбие об OpenNET.

3.10 , Аноним ( 10 ), 15:17, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё скажи С, С с плюсами устарели. Помню как почти 20 лет назад читал, что это мертвые языки))) А PHP переживет тебя, меня и твои внуки его увидят в новых проектах.

4.12 , Аноним ( 12 ), 15:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Старый Си действительно устарел. Следует использовать редакцию 2011 года.

Кроме того, само наличие типов нефиксированной длины не есть хорошо.

4.28 , Аноним ( 28 ), 19:52, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если увижу си у внуков, то смирюсь что ничего лучшего не придумали.

Если увижу у внуков php, то разочаруюсь в человечестве.

3.14 , simplefied ( ? ), 15:39, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У голанга проблем своих много, типа слабенькой системы packages, неочевидных штук типа сабслайсов указывающих на ту же память что и родительский слайс, тормозной интерфейс к сишным либам cgo, отсутствие деструкторов. В общем голанг уже устарел, сейчас все про раст говорят, там этих проблем нет:)

2.30 , Аноним ( 30 ), 19:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оболваненный фанат оболваненного Ленина, пытающийся оболванивать анонимов. Фу таким быть!

