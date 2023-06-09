Началось альфа-тестирование PHP 8.3

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|3.5, Аноним (5), 14:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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php4 это худший язык программирования, хотя даже языком полноценным это трудно назвать, так hypertext preprocessor, не более
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|4.6, Кровосток (ok), 14:43, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Слушай, ну в то время когда был php4 - он был вполне себе даже адекватный для уровня его использования.
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|4.17, Аноним (17), 16:15, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если программа начинается с метки <?, то это не язык программирования, а препроцессор. В языках программирования компилятор/интерпретатор еще до чтения первого байта находится в состоянии "читаем стейтменты на ЯП". А в препроцессорах наоборот: интерпретатор по умолчанию находится в режиме "выводим исходники как есть", и длится это до тех пор, пока ему явно не скажут, что "всё, начались стейтменты на ЯП".
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|5.20, Anton (??), 16:33, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так себе аргумент. Так можно договориться, что com-файл сразу выполняется, а exe-файл начинается с MZ.
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|6.22, Аноним (22), 16:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А большинство скриптов начинаются с #!, и что?
Метку формата и внутренняя разметка файла - это разные вещи.
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|2.7, Иваня (?), 14:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Golang лучший, а это уже устарело. Писал на php ещё школьником, а теперь у меня уже сыну 7 лет.
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|3.8, Аноним (8), 15:05, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>>> а это уже устарело. <<<
Да, да! так же как и С/C++/Java, - нет серьезно, вам самим эту шарманку не надоело крутить? Идите лучше хлебните чашечку смузи и расслабтесь.
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|4.11, Аноним (11), 15:18, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Человек для себя принял мысль, что он эволюционировал замнив одно дерьмо другим дерьмом.
Отстань от него ... пусть почешет свое самолюбие об OpenNET.
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|3.10, Аноним (10), 15:17, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё скажи С, С с плюсами устарели. Помню как почти 20 лет назад читал, что это мертвые языки)))
А PHP переживет тебя, меня и твои внуки его увидят в новых проектах.
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|4.12, Аноним (12), 15:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Старый Си действительно устарел. Следует использовать редакцию 2011 года.
Кроме того, само наличие типов нефиксированной длины не есть хорошо.
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|4.28, Аноним (28), 19:52, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если увижу си у внуков, то смирюсь что ничего лучшего не придумали.
Если увижу у внуков php, то разочаруюсь в человечестве.
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|3.14, simplefied (?), 15:39, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У голанга проблем своих много, типа слабенькой системы packages, неочевидных штук типа сабслайсов указывающих на ту же память что и родительский слайс, тормозной интерфейс к сишным либам cgo, отсутствие деструкторов. В общем голанг уже устарел, сейчас все про раст говорят, там этих проблем нет:)
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|2.30, Аноним (30), 19:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оболваненный фанат оболваненного Ленина, пытающийся оболванивать анонимов. Фу таким быть!
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|1.15, Аноним (15), 15:55, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>DateMalformedIntervalStringException
Ооо, ну теперь пхп похоже серьёзно решил джаву подсидеть
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|1.18, Онуфрий (?), 16:22, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Никак не могу перейти с процедурного стиля на ООП. Посоветуйте, что делать?..
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|3.31, Аноним (-), 20:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выучил Scheme, возненавидел ООП, присмотрелся к лисповому ООП и понял, что возненавидел мейнстримное ООП, как жить теперь?
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|2.23, Аноним (23), 17:25, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда вспомнишь про Дуньку Кулакову, также вспомни, что взаимодействуешь с объектом, а не субъектом.
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|1.26, ччч (?), 18:55, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Охуенен, хотя бы тем, что не требует перезапуска приложения или процесса, сразу после внесения правок.
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|2.27, Аноним (27), 19:49, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты вносишь изменения в экзешник чтоли? Разумеется не надо перезапускать word, если ты внёс правки в документ.
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