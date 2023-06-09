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Началось альфа-тестирование PHP 8.3

09.06.2023 12:34

Представлен первый альфа-выпуск новой ветки языка программирования PHP 8.3. Релиз намечен на 23 ноября. Основные новшества, уже доступные для тестирования или планируемые к реализации в PHP 8.3:

  • Во время клонирования классов предоставлена возможность повторной инициализации свойств с атрибутом "readonly". Переопределение readonly-свойств допускается только внутри функции "__clone": 
    
   readonly class Post
   {
       public function __construct(
           public DateTime $createdAt,
       ) {}
       public function __clone()
       {
           $this->createdAt = new DateTime(); // разрешено, несмотря на то, что свойство "createdAt" доступно в режиме только для чтения.
       }
   }
  • Добавлена возможность создания анонимных классов в режиме только для чтения: 
    
   $class = new readonly class {
       public function __construct(
           public string $foo = 'bar',
       ) {}
   };
  • Добавлена функция json_validate() для быстрой проверки соответствия строки формату JSON без выполнения операций декодирования. 
     
   json_validate(string $json, int $depth = 512, int $flags = 0): bool
  • В класс Randomizer, предоставляющий высокоуровневый API для генерации псеводослучайных чисел и последовательностей, добавлены новые методы: getBytesFromString для формирования строки заданного размера, использующей в случайном порядке символы, присутствующие в другой строке; getFloat и nextFloat для генерации случайного числа с плавающей запятой, укладывающегося в указанный диапазон.
  • Добавлена возможность извлечения констант, используя синтаксис динамических классов: 
    
   class Foo  
   {
       const BAR = 'bar';
   }

   $name = 'BAR';
 
   // Ранее для извлечения константы BAR нужно было вызывать
   constant(Foo::class . '::' . $name);

   // А теперь достаточно указать
   Foo::{$name};
  • Добавлена генерация отдельных исключений (DateMalformedIntervalStringException, DateInvalidOperationException, DateRangeError) в случае проблем, возникающих в операциях работы с датами и временем.
  • Улучшена обработка ошибок, возникающих в процессе разбора сериализированных данных в функции unserialize(). В случае проблем unserialize() теперь выдаёт код E_WARNING вместо E_NOTICE.
  • Добавлены настройки для защиты от переполнения стека. В ini-файл добавлены директивы zend.max_allowed_stack_size и zend.reserved_stack_size, определяющие максимально разрешённый и зарезервированный размер стека. Программа будет завершаться ошибкой при приближении к исчерпанию стека, когда стек заполнен больше, чем на разницу между значениями zend.max_allowed_stack_size и zend.reserved_stack_size (выполнение будет остановлено не доводя ситуацию до возникновения segmentation fault). По умолчанию значение zend.max_allowed_stack_size выставлено в 0 (0 - размер определяется автоматически, для отключения ограничения можно выставить -1).
  • Добавлены новые POSIX-функции posix_sysconf(), posix_pathconf(), posix_fpathconf() и posix_eaccess().


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/archive/20...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск проекта PXP, развивающего расширенный диалект языка PHP
  3. OpenNews: Перехвачен контроль над 14 PHP-библиотеками в репозитории Packagist
  4. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.2
  5. OpenNews: Объявлено о создании организации PHP Foundation
  6. OpenNews: Уязвимость в PHP, позволяющая обойти ограничения, заданные в php.ini
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59270-php
Ключевые слова: php
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Gemorroj (ok), 14:14, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    долгих лет жизни лучшему языку программировния
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:25, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    т.е. php4
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    php4 это худший язык программирования, хотя даже языком полноценным это трудно назвать, так hypertext preprocessor, не более
     
     
  • 4.6, Кровосток (ok), 14:43, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Слушай, ну в то время когда был php4 - он был вполне себе даже адекватный для уровня его использования.
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:15, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если программа начинается с метки <?, то это не язык программирования, а препроцессор. В языках программирования компилятор/интерпретатор еще до чтения первого байта находится в состоянии "читаем стейтменты на ЯП". А в препроцессорах наоборот: интерпретатор по умолчанию находится в режиме "выводим исходники как есть", и длится это до тех пор, пока ему явно не скажут, что "всё, начались стейтменты на ЯП".
     
     
  • 5.20, Anton (??), 16:33, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так себе аргумент. Так можно договориться, что com-файл сразу выполняется, а exe-файл начинается с MZ.
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 16:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А большинство скриптов начинаются с #!, и что?
    Метку формата и внутренняя разметка файла - это разные вещи.
     
  • 2.7, Иваня (?), 14:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Golang лучший, а это уже устарело. Писал на php ещё школьником, а теперь у меня уже сыну 7 лет.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:05, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >>> а это уже устарело. <<<

    Да, да! так же как и С/C++/Java, - нет серьезно, вам самим эту шарманку не надоело крутить? Идите лучше хлебните чашечку смузи и расслабтесь.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:18, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Человек для себя принял мысль, что он эволюционировал замнив одно дерьмо другим дерьмом.
    Отстань от него ... пусть почешет свое самолюбие об OpenNET.
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:17, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё скажи С, С с плюсами устарели. Помню как почти 20 лет назад читал, что это мертвые языки)))

    А PHP переживет тебя, меня и твои внуки его увидят в новых проектах.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 15:34, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Старый Си действительно устарел. Следует использовать редакцию 2011 года.
    Кроме того, само наличие типов нефиксированной длины не есть хорошо.
     
  • 4.28, Аноним (28), 19:52, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если увижу си у внуков, то смирюсь что ничего лучшего не придумали.
    Если увижу у внуков php, то разочаруюсь в человечестве.
     
  • 3.14, simplefied (?), 15:39, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У голанга проблем своих много, типа слабенькой системы packages, неочевидных штук типа сабслайсов указывающих на ту же память что и родительский слайс, тормозной интерфейс к сишным либам cgo, отсутствие деструкторов. В общем голанг уже устарел, сейчас все про раст говорят, там этих проблем нет:)
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оболваненный фанат оболваненного Ленина, пытающийся оболванивать анонимов. Фу таким быть!
     

  • 1.13, Ктото сзади (?), 15:34, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я сменил Слона на Суслика
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:55, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >DateMalformedIntervalStringException

    Ооо, ну теперь пхп похоже серьёзно решил джаву подсидеть

     
  • 1.16, жявамэн (ok), 15:55, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    закопайте уже этот кал
     
     
  • 2.19, noc101 (ok), 16:24, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так ты выкапываешься обратно же
     

  • 1.18, Онуфрий (?), 16:22, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никак не могу перейти с процедурного стиля на ООП. Посоветуйте, что делать?..
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:45, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выучить Лисп.
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 20:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выучил Scheme, возненавидел ООП, присмотрелся к лисповому ООП и понял, что возненавидел мейнстримное ООП, как жить теперь?
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:25, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда вспомнишь про Дуньку Кулакову, также вспомни, что взаимодействуешь с объектом, а не субъектом.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 19:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И попробуй новую позу вместо стандартной процедуры.
     
  • 2.24, Аноним (24), 17:40, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если надо переходить, то не надо переходить
     
  • 2.25, Аноним (-), 18:16, 09/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.26, ччч (?), 18:55, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Охуенен, хотя бы тем, что не требует перезапуска приложения или процесса, сразу после внесения правок.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 19:49, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты вносишь изменения в экзешник чтоли? Разумеется не надо перезапускать word, если ты внёс правки в документ.
     

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