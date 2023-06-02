Выпуск языка программирования Rust 1.70

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|1.3, Аноним (3), 09:17, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> stdout().is_terminal(); // если терминал, то можно использовать коды цвета
чем это отличается от is_tty() или как там его?
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|2.6, Аноним (6), 09:19, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Логика подсказывает что в из_ттю нельзя использовать цвета.
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|3.12, Аноним (12), 09:38, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это какая-то особая растовская логика? Просто у нормальных людей TTY умеет в цвета
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|3.9, ryoken (ok), 09:34, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты её удали. И заодно все что от неё зависит.
Точно не помню, там кажется шланг\ллвм прицепом пойдут.
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|1.15, Аноним (15), 09:41, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как на даче без интернета попрограммировать вечером на этом замечательном языке программирования?
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|3.22, Аноним (6), 09:56, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ты несешь твой раст на каждый чих выкачивает пол интернета.
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|4.25, Аноним (3), 10:00, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не на каждый, а только если поменялись зависимости. Но если зависимости меняются так часто, то это проблемы с башкой программиста, а не с растом. А сидеть без инета в 2к23 -- это вообще проблемы на уровне ДНК.
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|5.26, Аноним (6), 10:04, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если бы у бабушки был... короче опять левые отмазы и нытьё от растовиков это даже не смешно уже.
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|1.20, Аноним (20), 09:48, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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объясните наконец в чём смысл всех потений если на уровне исходников и в с/c++ утечки и т.п. можно обнаружить анализаторами а на уровне объектов и дин.линковки раст всё равно ни чего не предотвратит
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