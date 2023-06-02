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Выпуск языка программирования Rust 1.70

02.06.2023 09:10

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.70, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

Дополнительно можно отметить публикацию серии статей о внутреннем устройстве Rust и том, как различные структуры и языковые конструкции работают на низком уровне и какой машинный код для них генерируется.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии
  3. OpenNews: Google опубликовал результат аудита используемых пакетов на языке Rust
  4. OpenNews: Компания Microsoft добавит код на Rust в ядро Windows 11
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.69
  6. OpenNews: Изменение политики товарных знаков Rust Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59233-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:17, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > stdout().is_terminal(); // если терминал, то можно использовать коды цвета

    чем это отличается от is_tty() или как там его?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:19, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Логика подсказывает что в из_ттю нельзя использовать цвета.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:38, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какая-то особая растовская логика? Просто у нормальных людей TTY умеет в цвета
     

  • 1.7, ryoken (ok), 09:22, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять эта хрень пересобираться и проц греть будет ...
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 09:24, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А ты её удали. И заодно все что от неё зависит.
     
     
  • 3.9, ryoken (ok), 09:34, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А ты её удали. И заодно все что от неё зависит.

    Точно не помню, там кажется шланг\ллвм прицепом пойдут.

     

  • 1.15, Аноним (15), 09:41, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как на даче без интернета попрограммировать вечером на этом замечательном языке программирования?
     
     
  • 2.18, Аноним (6), 09:44, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никак надо выбирать Паскаль зачитываясь Виртом.
     
     
  • 3.21, Аноним (12), 09:53, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Два чаю и ногу Вирта этому господину
     
     
  • 4.23, ryoken (ok), 09:56, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... и ногу Вирта этому господину

    3-х сокетную?

     
  • 2.19, Прохожий (??), 09:45, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так же, как на любом другом языке программирования, очевидно
     
     
  • 3.22, Аноним (6), 09:56, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что ты несешь твой раст на каждый чих выкачивает пол интернета.
     
     
  • 4.25, Аноним (3), 10:00, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не на каждый, а только если поменялись зависимости. Но если зависимости меняются так часто, то это проблемы с башкой программиста, а не с растом. А сидеть без инета в 2к23 -- это вообще проблемы на уровне ДНК.
     
     
  • 5.26, Аноним (6), 10:04, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если бы у бабушки был... короче опять левые отмазы и нытьё от растовиков это даже не смешно уже.
     

  • 1.20, Аноним (20), 09:48, 02/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    объясните наконец в чём смысл всех потений если на уровне исходников и в с/c++ утечки и т.п. можно обнаружить анализаторами а на уровне объектов и дин.линковки раст всё равно ни чего не предотвратит
     
     
  • 2.24, Аноним (6), 09:57, 02/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смысл быть не как все.
     

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