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После десятилетнего перерыва опубликован GoldenDict 1.5.0

30.05.2023 16:13

Опубликован выпуск GoldenDict 1.5.0, приложения для работы со словарными данными, поддерживающего различные форматы словарей и энциклопедий, и умеющего отображать документы в формате HTML при помощи движка WebKit. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3+. Поддерживается сборка для платформ Windows, Linux и macOS.

Среди особенностей можно отметить графический интерфейс на основе вкладок с возможностью работы в виде всплывающей подсказки для пояснения смысла или перевода слов, выделенных или помещённых в буфер обмена. При поиске доступен учёт морфологии и возможность воспроизведения правильного звукового произношения слов. Среди поддерживаемых форматов словарей: StarDict, Babylon, Lingvo, Dictd, AARD, MDict и SDict, поддерживается интеграция c Wikipedia и сайтами на базе движка MediaWiki.

Выпуск GoldenDict 1.5.0 примечателен тем, что он опубликован на 10 лет позже изначально намеченной даты релиза (последний стабильный релиз был сформирован в 2010 году, а версию 1.5.0 планировали выпустить в сентябре 2013 года). Среди функциональных изменений:

  • Проведена адаптация кодовой базы для сборки с Qt5 и решены проблемы при работе в современных графических окружениях.
  • Реализован интерфейс встроенной подсказки.
  • Добавлена поддержка FFmpeg 5.0 и файлов в форматах ".oga", ".webp", ".mpa", ".mp2" и ".opus".
  • Добавлена поддержка форматов XDXF (XML Dictionary eXchange Format), PML (Pango Markup Language), SLOB, Epwing, ZIM, MDict (.mdx/.mdd), Aard (aar-html), Sdict и GLS.
  • Реализована поддержка протокола DICT.
  • Реализован полнотекстовый поиск и улучшен поиск с использованием регулярных выражений.
  • Добавлен встроенный мультимедийный проигрыватель на базе QMediaPlayer.
  • Предоставлена возможность импорта истории запросов из файла.
  • Переработан интерфейс для разделения словарей на группы.
  • Добавлены опции "копировать как текст" и "копировать изображение".
  • Добавлена возможность помещения статей в раздел "избранное".
  • Добавлен режим поиска с использованием синонимов.
  • Добавлена поддержка шифрования индексов ключевых слов.
  • Реализована возможность работы на сенсорных экранах с управлением на базе экранных жестов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/goldendict/...)
  2. OpenNews: Загадочное исчезновение проекта StarDict с SourceForge.net
  3. OpenNews: GoldenDict 0.9
  4. OpenNews: Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0
  5. OpenNews: BerliOS прекратил быть хостингом открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59219-goldendict
Ключевые слова: goldendict
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:18, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ура, наконец-то дождался
     
     
  • 2.24, OpenEcho (?), 19:26, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt install dict

    ;)

     

  • 1.3, Аноним (3), 16:29, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пользуюсь очень активно.
    Это мой друг.
     
  • 1.4, Константавр (ok), 16:31, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох, гдетеперь сами словари доставать? У меня десять лет назад была коллекция словарей, да растерял по дороге за ненадобностью. Скорее в гуглопереводе что-то наберу на телефоне, и то редко.  
     
     
  • 2.7, pashev.ru (?), 16:40, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все словари гуглятся.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 17:08, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закинь на гит.пашев.ру. Я скачиваю только оттуда.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 19:10, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на форуме 4pda в теме GoldenDict есть ссылки на наборы словарей в том числе отличные словари lingvo
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:51, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ох, гдетеперь сами словари доставать?

    Словари в и-нете. Но старая версия умела поднимать проприетарные форматы конкурентов. Потом отпиливали в одном из вариантов сборки. Что было оч. плохо, т.к. свои купленные с того момента стали недоступны под Лялих. Зря купил, выходило.  (Новую версию пока не пробовал.)

    > Скорее в гуглопереводе что-то наберу на телефоне, и то редко.  

    Осторожнее с незнакомыми, чтоб не опозориться кривым смыслом кривого перевода.

     

  • 1.6, дохтурЛол (?), 16:36, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очень печально, что был такой огромный перерыв, ничего толком не работало, если не приседать, если хотелось просто на сранном андроиде заставить работать сранный Aard с несколькими подключёнными словарями.

    так в итоге и не осилил(

     
  • 1.8, data man (ok), 16:46, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https://github.com/xiaoyifang/goldendict-ng лучше, если кто-то не знает. :)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:54, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем лучше?
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 17:10, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чем GoldenDict.
     
     
  • 4.25, OpenEcho (?), 19:28, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем GoldenDict

    ng - New Generation

     

  • 1.14, Ю.Т. (?), 17:32, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Его разработка не прекращалась, к чему разговор про "10-летний перерыв"??
    Давно пользуюсь, собираю сам.
    Словари здесь спрашивали - подходят бабилоновские и стардиктовские.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:10, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За 10 лет можно было 10 языков выучить, а не словари мутузить.
     
     
  • 3.18, Атон (?), 18:26, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    словарь, переводящий с других языков по одному слову, мёртв изначально.
     
     
  • 4.20, Аноним (12), 18:55, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    словари не переводят, а дают словарные статьи, детальную инфу для отдельных слов. Англо-русский словарь - это толковый словарь английского языка на русском языке.
     
  • 4.26, Аноним (26), 19:29, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только такие, по одному слову, и работают. Нужны ещё описания смысловой нагрузки (т.е. толковый словарь, на том языке, на котором слово) и перечень синонимов (чтобы выбрать более подходящее слово, потому что по смыслу слова редко пересекаются, хоть часто и переводятся похоже).
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:13, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Его разработка не прекращалась, к чему разговор про "10-летний перерыв"??

    Как вариант, к тому, что для конечных пользователей отсутствие релизов на протяжении десяти лет говорит о том, что программа по факту мертва.

     

  • 1.19, Аноним (19), 18:33, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чет ссыкотно обновляться. Вдруг сломали что-то?
     
     
  • 2.22, GhostX (?), 19:07, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RC-версия под пингвином работает вполне стабильно. Виндовая падает.
     

  • 1.21, Аноним (21), 18:56, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WebKit устарел, дыряв и не поддерживается :-(

    Что тут, что QuiteRSS - оба без него не робят.

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