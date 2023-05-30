После десятилетнего перерыва опубликован GoldenDict 1.5.0

Опубликован выпуск GoldenDict 1.5.0, приложения для работы со словарными данными, поддерживающего различные форматы словарей и энциклопедий, и умеющего отображать документы в формате HTML при помощи движка WebKit. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3+. Поддерживается сборка для платформ Windows, Linux и macOS. Среди особенностей можно отметить графический интерфейс на основе вкладок с возможностью работы в виде всплывающей подсказки для пояснения смысла или перевода слов, выделенных или помещённых в буфер обмена. При поиске доступен учёт морфологии и возможность воспроизведения правильного звукового произношения слов. Среди поддерживаемых форматов словарей: StarDict, Babylon, Lingvo, Dictd, AARD, MDict и SDict, поддерживается интеграция c Wikipedia и сайтами на базе движка MediaWiki. Выпуск GoldenDict 1.5.0 примечателен тем, что он опубликован на 10 лет позже изначально намеченной даты релиза (последний стабильный релиз был сформирован в 2010 году, а версию 1.5.0 планировали выпустить в сентябре 2013 года). Среди функциональных изменений: Проведена адаптация кодовой базы для сборки с Qt5 и решены проблемы при работе в современных графических окружениях.

Реализован интерфейс встроенной подсказки.

Добавлена поддержка FFmpeg 5.0 и файлов в форматах ".oga", ".webp", ".mpa", ".mp2" и ".opus".

Добавлена поддержка форматов XDXF (XML Dictionary eXchange Format), PML (Pango Markup Language), SLOB, Epwing, ZIM, MDict (.mdx/.mdd), Aard (aar-html), Sdict и GLS.

Реализована поддержка протокола DICT.

Реализован полнотекстовый поиск и улучшен поиск с использованием регулярных выражений.

Добавлен встроенный мультимедийный проигрыватель на базе QMediaPlayer.

Предоставлена возможность импорта истории запросов из файла.

Переработан интерфейс для разделения словарей на группы.

Добавлены опции "копировать как текст" и "копировать изображение".

Добавлена возможность помещения статей в раздел "избранное".

Добавлен режим поиска с использованием синонимов.

Добавлена поддержка шифрования индексов ключевых слов.

Реализована возможность работы на сенсорных экранах с управлением на базе экранных жестов.



