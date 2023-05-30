После десятилетнего перерыва опубликован GoldenDict 1.5.0

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|1.4, Константавр (ok), 16:31, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох, гдетеперь сами словари доставать? У меня десять лет назад была коллекция словарей, да растерял по дороге за ненадобностью. Скорее в гуглопереводе что-то наберу на телефоне, и то редко.
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|4.23, Аноним (23), 19:10, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на форуме 4pda в теме GoldenDict есть ссылки на наборы словарей в том числе отличные словари lingvo
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|2.9, Аноним (9), 16:51, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ох, гдетеперь сами словари доставать?
Словари в и-нете. Но старая версия умела поднимать проприетарные форматы конкурентов. Потом отпиливали в одном из вариантов сборки. Что было оч. плохо, т.к. свои купленные с того момента стали недоступны под Лялих. Зря купил, выходило. (Новую версию пока не пробовал.)
> Скорее в гуглопереводе что-то наберу на телефоне, и то редко.
Осторожнее с незнакомыми, чтоб не опозориться кривым смыслом кривого перевода.
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|1.6, дохтурЛол (?), 16:36, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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очень печально, что был такой огромный перерыв, ничего толком не работало, если не приседать, если хотелось просто на сранном андроиде заставить работать сранный Aard с несколькими подключёнными словарями.
так в итоге и не осилил(
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|1.14, Ю.Т. (?), 17:32, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Его разработка не прекращалась, к чему разговор про "10-летний перерыв"??
Давно пользуюсь, собираю сам.
Словари здесь спрашивали - подходят бабилоновские и стардиктовские.
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|2.15, Аноним (15), 18:10, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За 10 лет можно было 10 языков выучить, а не словари мутузить.
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|3.18, Атон (?), 18:26, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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словарь, переводящий с других языков по одному слову, мёртв изначально.
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|4.20, Аноним (12), 18:55, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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словари не переводят, а дают словарные статьи, детальную инфу для отдельных слов. Англо-русский словарь - это толковый словарь английского языка на русском языке.
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|4.26, Аноним (26), 19:29, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только такие, по одному слову, и работают. Нужны ещё описания смысловой нагрузки (т.е. толковый словарь, на том языке, на котором слово) и перечень синонимов (чтобы выбрать более подходящее слово, потому что по смыслу слова редко пересекаются, хоть часто и переводятся похоже).
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|2.16, Аноним (16), 18:13, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Его разработка не прекращалась, к чему разговор про "10-летний перерыв"??
Как вариант, к тому, что для конечных пользователей отсутствие релизов на протяжении десяти лет говорит о том, что программа по факту мертва.
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|2.22, GhostX (?), 19:07, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RC-версия под пингвином работает вполне стабильно. Виндовая падает.
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|1.21, Аноним (21), 18:56, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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WebKit устарел, дыряв и не поддерживается :-(
Что тут, что QuiteRSS - оба без него не робят.
Боль.
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