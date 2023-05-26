Опубликован secimport 0.8 для sandbox-изоляции отдельных Python-модулей

Доступен выпуск инструментария secimport 0.8, позволяющего изолировать определённые Python-модули при их использовании в своих проектах. Код secimport написан на Python, распространяется под лицензией MIT и может работать в Linux, Windows, macOS и Solaris. Для трассировки выполнения и блокирования системных вызовов применяются подсистемы DTrace и eBPF.

Инструментарий даёт возможность построить профиль выполнения каждого модуля, используемого в приложении. Кроме отладочных целей, при помощи специальной обвязки созданный профиль можно задействовать на этапе импорта для блокировки в выбранных модулях системных вызовов, отличных от тех, что упомянуты в профиле, что позволит блокировать активность, в случае эксплуатации уязвимостей, или недопустить нецелевое использование модулей, не заслуживающих доверия.

Secimport также может применяться для выборочной блокировки опасных системных вызовов и принудительного ограничения функциональности, например, запрета сетевых операций, запуска процессов или доступа к файлам. Для отслеживания системных вызовов в Linux применяется пакет bpftrace, а в macOS, Solaris и Windows - инструментарий DTrace. Отмечается, что модуль готов для рабочих применений и оказывает минимальное влияние на производительность.



