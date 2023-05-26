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Опубликован secimport 0.8 для sandbox-изоляции отдельных Python-модулей

26.05.2023 10:50

Доступен выпуск инструментария secimport 0.8, позволяющего изолировать определённые Python-модули при их использовании в своих проектах. Код secimport написан на Python, распространяется под лицензией MIT и может работать в Linux, Windows, macOS и Solaris. Для трассировки выполнения и блокирования системных вызовов применяются подсистемы DTrace и eBPF.

Инструментарий даёт возможность построить профиль выполнения каждого модуля, используемого в приложении. Кроме отладочных целей, при помощи специальной обвязки созданный профиль можно задействовать на этапе импорта для блокировки в выбранных модулях системных вызовов, отличных от тех, что упомянуты в профиле, что позволит блокировать активность, в случае эксплуатации уязвимостей, или недопустить нецелевое использование модулей, не заслуживающих доверия.

Secimport также может применяться для выборочной блокировки опасных системных вызовов и принудительного ограничения функциональности, например, запрета сетевых операций, запуска процессов или доступа к файлам. Для отслеживания системных вызовов в Linux применяется пакет bpftrace, а в macOS, Solaris и Windows - инструментарий DTrace. Отмечается, что модуль готов для рабочих применений и оказывает минимальное влияние на производительность.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59200-secimport
Ключевые слова: secimport, sandbox, python
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ivan_83 (ok), 11:04, 26/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    В начале разведут помойку а потом героически борятся.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:20, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показуха, которая не может работать из коробки.
     
  • 2.4, 1 (??), 11:23, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может это способ защиты от "телеметрии".
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 11:44, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может это способ защититься от майнеров? Вот я точно знаю что в пкете xyz точно находится майнер, но так как мне этот пакет очень нужен я аккуратненько беру secimport и блокирую ему возможность запуска приложений.

    Но зачем вообще использовать пакет в котором майнер? Сегодня там майнер, завтра он сканирует систему на факт наличия кошельков. А на скан системы то я запрет не поставил, я же не знал что так тоже можно.

     

  • 1.2, Аноним (3), 11:19, 26/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    И как в себе воспитать экстрасенсорные способности какие вызовы в каком пакете заблокировать?
     
     
  • 2.5, 1 (??), 11:24, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле всё очень просто ...
    Запрещаешь ВСЁ !
    А потом потихоньку приоткрываешь крышечку ящика пандоры.
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 11:38, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если таких пакетов например 100, а критериев запрещение например 10. Буду потихонечку открывать в 1000 итераций, когда я узнаю что вот зловред уже вылез или нет?
     
  • 2.9, Ivan_83 (ok), 11:59, 26/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тащить в рот каку проще чем потом гадать от чего лечится.

    Все модные-современные языки это как раз про 100500 зависимостей на каждый чих, а потом поди угадай из какой зависимости и что прилетит.

     

  • 1.7, Да ну нахер (?), 11:39, 26/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Прекрасно, а как мне заизолировать сам secimport?
     
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