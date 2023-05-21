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PayPal открыл код СУБД JunoDB

21.05.2023 08:48

Компания PayPal открыла исходные тексты отказоустойчивой СУБД JunoDB, манипулирующей данными в формате ключ-значение. Система изначально спроектирована с оглядкой на высокую безопасность, горизонтальную масштабируемость, отказоустойчивость и способность обрабатывать сотни тысяч одновременных соединений с предсказуемыми задержками. В PayPal практически все сервисы, от входа пользователей до обработки финансовых транзакций, завязаны на JunoDB. Код проекта написан на языке Go (клиентская библиотека на Java) и распространяется под лицензией Apache 2.0. При дальнейшей разработке будут приниматься исправления, улучшения и изменения от сообщества.

Архитектура JunoDB основана на использовании балансировщика нагрузки, принимающего запросы от клиентских приложений и распределяющего их между прокси-серверами, одновременно обращающимися к группе серверов хранения при выполнении запроса. Каждый прокси-сервер устанавливает соединения сразу со всеми серверами хранения и перенаправляет запросы к группе серверов хранения на основе индекса секционирования, который хранится в распределённой системе хранения конфигурации etcd.

Данные секционируются и привязываются к узлам хранения с использованием хэширования, что позволяет уменьшить перемещение данных при увеличении или уменьшении узлов в кластере. Для обеспечения отказоустойчивости каждая порция данных реплицируется на нескольких узлах хранения, что позволяет сохранить информацию при выходе из строя отдельных серверов. Поддерживается создание территориально распределённых хранилищ, в которых группы узлов размещены в разных датацентрах.

На узлах хранения данных размещаются в оперативной памяти или в локальном хранилище на базе библиотеки RocksDB. При постоянном хранении данные размещаются в зашифрованном виде (ключ шифрования может определять как клиентом, так и задаваться на уровне прокси).

Для обращения к БД из приложений поставляется клиентская библиотека, предоставляющая API для приложений на языках Java, Go и C++. Клиентская часть максимально упрощена, а сложная логика и настройки по возможности вынесены на сторону СУБД. Взаимодействие между клиентом и балансировщиком или прокси осуществляется через шифрованный канал связи. Для управления и отправки запросов можно использовать интерфейс командной строки, который воспроизводит все возможности клиентского API.

Система спроектирована для обработки запросов с предсказуемыми низкими задержками, например, кластер из трёх узлов хранения и одного прокси, сформированный из окружений n1-highmem-32 (32 CPU Intel Xeon 2.30GHz, 214G ОЗУ и 450G хранилище на базе SSD), смог предоставить фиксированные задержки не превышающие 2.5 мс в 95% случаев и 16 мс в 99% при обработке 200 тысяч одновременных TLS-соединений и потоке в 15 тысяч запросов в секунду (при 3000 одновременных соединений и потоке в 80 тысяч запросов в секунду задержки не превысили 6 мс в 95% случаев и 15 мс в 99%). В PayPal сервирсы на базе JunoDB обслуживают около 350 миллиардов запросов в день.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/paypal-tech...)
  2. OpenNews: Разработка распределённого хранилища etcd переведена в организацию CNCF
  3. OpenNews: Выпуск распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.3
  4. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  5. OpenNews: Яндекс открыл YTsaurus, платформу для обработки и хранения больших объёмов данных
  6. OpenNews: Facebook открыл код NoSQL БД RocksDB, оптимизированной для Flash-накопителей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59169-junodb
Ключевые слова: junodb, paypal, nosql, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 21/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    350 миллиардов? какая-то брехня.
     
     
  • 2.9, Tron is Whistling (?), 11:31, 21/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему брехня. Это в день.

    350000000000 / 86400 = ~4 миллиона запросов в секунду, если учесть что это колонковое хранилище, не так уж и много, просто здоровый кластер и шардинг по группе юзеров в итоге, когда у тебя все данные полностью шардятся, достижимо почти на чём угодно.

     
  • 2.10, Tron is Whistling (?), 11:33, 21/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По производительности параметры ж в материале указаны:
    3 узла с конскими параметрами: 32 CPU Intel Xeon 2.30GHz, 214G ОЗУ и 450G хранилище на базе SSD
    И всего 15000 запросов в секунду. Это миллиард в день. Чтобы это смасштабировать на 350 миллиардов - надо полторы тысячи узлов минимум, если у тебя всё удачно шардится. Не много, но и не мало.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:01, 21/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять не sql и не на Си, что же скажут местные иксперты?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:22, 21/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Go для прикладных задач всегда топ. Он быстрый, безопасно работает с памятью, простой.
     
     
  • 3.8, Tron is Whistling (?), 11:29, 21/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там RocksDB на подложке, на игого только обвязка.
    Очень вырожденный случай, для узкоспецифичных применений.
     
     
  • 4.11, Аноним (6), 11:33, 21/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? Все правильно сделали писать всё на спп это в 10 раз дольше и в 100 раз дороже. Go топчик, а ты хейтер.
     
     
  • 5.13, Tron is Whistling (?), 11:35, 21/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для данного вырожденного случая (запросы наверняка банальные get value by key и store value by key, без сложных выборок) - ну, норм.
     
  • 5.16, Tron is Whistling (?), 11:37, 21/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая что на подложке rocksdb - можно было и на цыпыпы, просто видимо игогошники дешевле обошлись.
     

  • 1.4, pashev.ru (?), 11:15, 21/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Система изначально спроектирована с косым взглядом на высокую безопасность, горизонтальную масштабируемость, отказоустойчивость.
     
  • 1.5, Аноним (6), 11:21, 21/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как будто кто-то хорошо прошел собес по проектированию архитектуры систем.
     
  • 1.7, Tron is Whistling (?), 11:27, 21/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Код проекта написан на языке Go (клиентская библиотека на Java)

    Дальше в общем можно и не читать.

     
     
  • 2.14, Аноним (6), 11:36, 21/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что им надо было всё писать на древнежабе потому что все клиенты использую древнежабу?
     
     
  • 3.15, Tron is Whistling (?), 11:37, 21/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ежа с ужом - всегда так себе затея. И да, на подложке RocksDB, т.е. на гошечке там тупо микронная обвязка, можно было и нет.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:34, 21/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > с предсказуемыми задержками.
    > Код проекта написан на языке Go

    сразу на gc заложились

     
  • 1.17, Всем Анонимам Аноним (?), 11:38, 21/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на ceph, только с намного большим количеством посредников.
     

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