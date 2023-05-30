Выпуск Pharo 11, диалекта языка Smalltalk

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|2.3, ОноВкустах (?), 12:37, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В доисторическом софте, которого его ещё много (лаборатории и так далее). Ещё попадаются рабочие раритеты на фоксе)
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|3.16, Бывалый смузихлёб (?), 16:09, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> рабочие раритеты на фоксе
Налогоплательщик ЮЛ, похоже, не обошёлся без фокса. Хотя сильно старым его не назвать
А смоллтолк даже старее того гомна, микробы из которого эволюционировали в динозавров
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|2.4, Аноним (4), 12:54, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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применяется в холиварах, в которых подается как язык с тру ооп
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|2.7, Аноним (7), 13:32, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Во всех смартфонах Apple. Objective-C в сущности это Smalltalk построенный поверх C. Только на нем программируют воображая будто это Java, а потом удивляются, а чего это он такой неудобный?
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|3.17, Бывалый смузихлёб (?), 16:11, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обжектив как раз несравненно удобней и наглядней жабы. Только первую неделю непривычно обилие квадратных скобок
И, кстати, в общем и целом приятнее и самобытнее свифта, который то ли недошарп, то ли - недокотлин
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|2.18, vvm13 (?), 17:29, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из нынешних популярных языков/систем Smalltalk ближе всего к JavaScript'у и Python'у. По моему нескромному мнению, у него гораздо-гораздо-[и ещё 106 раз "гораздо"] лучший синтаксис, чем у этой пары (но заодно, наверное, это и самый большой барьер для освоения; несмотря на то, что синтаксис прост, он довольно непривычен), более продуманная система типов, лучшие IDE и отладчик. Самая большая проблема - малая распространённость, откуда следствием идут другие проблемы и порочные круги.
Однако я поклонник VisualAge Smalltalk. Но эта вещь коммерческая, а свободный по сути только Pharo. (Нет, существует ещё как минимум и GNU Smalltalk, но про него давно не слышал).
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|1.19, vvm13 (?), 17:34, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А, ну да, есть ещё Squeak, над которым работал ещё сам Алан Кей. Очень необычная штука с необычным GUI. А Pharo - это своего рода форк Squeak'а, где люди попытались "вернуть" в него "обычность".
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