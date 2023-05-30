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Выпуск Pharo 11, диалекта языка Smalltalk

30.05.2023 12:25

После более года разработки опубликован выпуск проекта Pharo 11, развивающего диалект языка программирования Smalltalk. Pharo является ответвлением от проекта Squeak, в разработке которого принимал участие Алан Кей, автор Smalltalk. Помимо реализации языка программирования, Pharo также предоставляет виртуальную машину для выполнения кода, интегрированную среду разработки, отладчик и набор библиотек, включая библиотеки для разработки графических интерфейсов. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Расширены возможности инструментария: В Git-клиенте Iceberg улучшена работа с GitHub, в отладчике реализована возможность добавления привязок к модели взаимодействия, в профилировщике предложен новый интерфейс пользователя, переработана утилита Rewrite, добавлена новая утилита для просмотра документов, в Calypso реализована визуализация зависимостей, улучшены утилиты для инспектирования.
  • Доведена до готовности к широкому использованию реализация эфемеронов (ephemeron), структуры, которая может быть связана с другими объектами без создания ссылок, мешающих сборке мусора, и которая позволяет отслеживать обработку объектов сборщиком мусора.
  • Добавлена поддержка каскадного объявления слотов.
  • Добавлен API для отражения узлов AST в OCBytecodeToASTCache, RBMethodNode и RBBlockNode.
  • В OpalCompiler добавлен плагин разбора ("parse plugin").
  • В виртуальной машине улучшена раскладка памяти и добавлена начальная поддержка инструкций SIMD (Single-Instruction Multiple-Data) и векторных регистров.


  1. Главная ссылка к новости (https://pharo.org/news/pharo11...)
  2. OpenNews: Squeak 4.1 и Pharo 1.0 - новые версии реализаций языка Smalltalk
  3. OpenNews: Выпуск Pharo 10, диалекта языка Smalltalk
  4. OpenNews: Компания Red Hat представила язык программирования Ceylon 1.1.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал vvm13
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59155-pharo
Ключевые слова: pharo, smalltalk
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:31, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а где применяется смолток?
     
     
  • 2.3, ОноВкустах (?), 12:37, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В доисторическом софте, которого его ещё много (лаборатории и так далее). Ещё попадаются рабочие раритеты на фоксе)
     
     
  • 3.16, Бывалый смузихлёб (?), 16:09, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > рабочие раритеты на фоксе

    Налогоплательщик ЮЛ, похоже, не обошёлся без фокса. Хотя сильно старым его не назвать
    А смоллтолк даже старее того гомна, микробы из которого эволюционировали в динозавров

     
  • 2.4, Аноним (4), 12:54, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    применяется в холиварах, в которых подается как язык с тру ооп
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:54, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лютейшем легаси вместе с джавой и коболом.
     
     
  • 3.6, BeLord (ok), 13:29, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Java не всегда легаси, новых проектов хоть отбавляй
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:24, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кобол хоть полезный в отличии от этих двух.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:32, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Во всех смартфонах Apple. Objective-C в сущности это Smalltalk построенный поверх C. Только на нем программируют воображая будто это Java, а потом удивляются, а чего это он такой неудобный?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:59, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про свифт слышал? Вылезай из берлоги, уже 10 лет там сидишь.
     
  • 3.17, Бывалый смузихлёб (?), 16:11, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обжектив как раз несравненно удобней и наглядней жабы. Только первую неделю непривычно обилие квадратных скобок
    И, кстати, в общем и целом приятнее и самобытнее свифта, который то ли недошарп, то ли - недокотлин
     
  • 2.12, АнонимЪ (?), 14:54, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FLProg
    OpenCobalt
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:57, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь юзал? Что там и как, есть ли жизнь на Марсе?
     
     
  • 2.18, vvm13 (?), 17:29, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из нынешних популярных языков/систем Smalltalk ближе всего к JavaScript'у и Python'у. По моему нескромному мнению, у него гораздо-гораздо-[и ещё 106 раз "гораздо"] лучший синтаксис, чем у этой пары (но заодно, наверное, это и самый большой барьер для освоения; несмотря на то, что синтаксис прост, он довольно непривычен), более продуманная система типов, лучшие IDE и отладчик. Самая большая проблема - малая распространённость, откуда следствием идут другие проблемы и порочные круги.

    Однако я поклонник VisualAge Smalltalk. Но эта вещь коммерческая, а свободный по сути только Pharo. (Нет, существует ещё как минимум и GNU Smalltalk, но про него давно не слышал).

     

  • 1.19, vvm13 (?), 17:34, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А, ну да, есть ещё Squeak, над которым работал ещё сам Алан Кей. Очень необычная штука с необычным GUI. А Pharo - это своего рода форк Squeak'а, где люди попытались "вернуть" в него "обычность".
     

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