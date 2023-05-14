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Red Hat упразднил должность Fedora Program Manager

14.05.2023 21:48

В рамках ранее объявленного сокращения 4% персонала, компания Red Hat упразднила должность Fedora Program Manager (исполнительный директор проекта Fedora) и уволила Бена Коттона (Ben Cotton), ранее занимавшего данный пост. Мотивы сокращения должности не сообщаются.

В должностные обязанности Fedora Program Manager входило планирование подготовки релизов Fedora Linux, отслеживание изменений в процессе разработки дистрибутива, координация работы над релизами (включая контроль качества и работу в управляющих комитетах), управление выборами в управляющий совет и технический комитет (FESCo), консультирование по управлению проектами Fedora, формирование отчётов о состоянии разработки для сообщества, расстановка приоритетов при исправлении ошибок, принятие решений об удалении неактивных пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://funnelfiasco.com/blog/...)
  2. OpenNews: Red Hat начинает сокращение рабочих мест
  3. OpenNews: В Fedora рассматривают возможность применения шифрования ФС по умолчанию
  4. OpenNews: В Fedora 39 предложено опубликовать атомарно обновляемую сборку Fedora Onyx
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 38
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59133-redhat
Ключевые слова: redhat, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:54, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ред Хат избавляется от дармоедов. Линукс только выиграет от этого.
     
  • 1.3, Агент Клаус (?), 21:55, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Посмотрел Вики про него - он по ходу как Шигорин - helping her the cats - скрипач не нужен.
     
     
  • 2.22, soarin (ok), 04:03, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А причём тут 🐈?
     
     
  • 3.27, Сергей (??), 06:33, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты сам то понял что написал? Есчо раз подумай головой.
     
  • 2.23, Аноним (23), 05:24, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От Шигорина толку больше чем от тебя. Что ты сделал для Open Source? Хоть десять отчётов на ошибки отправил? Пакеты для массового использования, Ане для себя собирал?
     
     
  • 3.25, soarin (ok), 05:39, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим тут вряд ли кого удивишь…
     
     
  • 4.33, Сергей (??), 07:09, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я отправил 7 отчетов с багами, закомментировал.
     
  • 3.34, n00by (ok), 07:18, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > От Шигорина толку больше чем от тебя.

    Я согласен с тем Клаусом. Шигорин год парил мне мозг комбинацией фраз "готов обсудить" и "нет времени".

    > Что ты сделал для Open Source?

    has had 1,773 commits made by 4 contributors
    representing 197,810 lines of code
    ...
    is mostly written in C++
    with a low number of source code comments
    ...
    has a well established, mature codebase
    maintained by nobody
    with stable Y-O-Y commits
    ...
    took an estimated 51 years of effort (COCOMO model)
    starting with its first commit in October, 2007

    Ваша очередь, г-н Аноним.

     
  • 2.24, Бывалый смузихлёб (?), 05:37, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем Беня Хлопковый не угодил ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:57, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    вот за что люблю linux, скатится этот - пойдем на другой. а пока это самая беспроблемная система на ноуте для ежедневной работы если без свежих пакетов не обойтись.
     
     
  • 2.5, Ivan_83 (ok), 22:04, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FreeBSD не сильно хуже.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:15, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «Не сильно хуже» не нужно. Нужно сильно лучше. И это тоже не FreeBSD. Да и не Линукс, если уж на то пошло. UNIX-like — тупиковая ветвь, пришедшая к успеху потому, что альтернативы хуже. А Plan9 не случился. Эх…
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 22:51, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем же занимается в ос столь осведомлённый господин?
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 23:04, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускает нужное ему ПО. Как для работы, так и для развлечений.
     
  • 5.18, Аноним (8), 00:29, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает. Что там ещё делать можно?
     
  • 4.19, Ivan_83 (ok), 00:35, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос в том чего не хватает и насколько это критично.
    В моём случае хватает всего, а то что не очень удобно - мало проявляется.
     
  • 2.32, Dead MS (?), 07:08, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вот за что люблю linux, скатится этот - пойдем на другой. а
    > пока это самая беспроблемная система на ноуте для ежедневной работы если
    > без свежих пакетов не обойтись.

    Ага, красношляпа окуклит ядра в uki и окуклит весь корень до SystemdOS, осталось ещё немного воплощений советов от сотрудника MS Л. Поттеринга и будет выкованно кольцо, управляющее всеми.
    Вот тогда мы посмотрим, как вы "пойдёте на другой", когда остальные в индустрии тупо берут под козырёк и жрут то дают.
    Вспоминием, как быстро и массово разные дистрибутивы проглатывали поделия сотрудника MS Л. Поттеринга, всё ради общего блага.
    Сейчас ещё плоскопакет поглубже заглотнут и будет всем одинаковое счастье и одинаково хорошо.

    Это вовсе не средство ведущее к монополизации и ещё большая привязка к рулению красношляпой, нет же.
    Пользователи же никогда не задумаются: а зачем нам использовать другие дистрибутивы, когда вот эта прекрасная неделимая Red H...Fedora обновляется снапшотами и обмазывается плоскопакетами?!
    Пользователи же будут продолжать выбирать другие дистрибутивы ещё чаще, потому что они также будут иммутабельны и использовать плоскопакеты. Чисто потому что они будут отличаться названием и другими обоями. Логика сверхлюдей имеено так и работает.
    Это всё именно так и будет, ведь никто же не подумает: а зачем нам клоны Red Hat-полигона, если можно использовать именно его сразу, не используя вторяки череду "посредников", потому что весь прогресс и инновации исходят оттуда?

    А теперь можете написывать про паранойю и что дед совсем тронулся, но заскриньте этот пост.

     
     
  • 3.35, n00by (ok), 07:34, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, красношляпа окуклит ядра в uki и окуклит весь корень до SystemdOS,

    Микрософт так и делала - EFI, подписи.
    Как результат, в частности пришлось закрыть проект http://www.online-solutions.ru/products/osss-security-suite.html

    Пока не понятно, какой фокус произведут с открытым кодом.
    С другой стороны, HDMI консорциум обязал AMD закрыть код для определения параметров VRR, потому он исключён из драйвера (присутствует только в ветке для DisplayPort) и исполняется "блобом" на сопроцессоре видеокарты.

     

  • 1.10, Admino (ok), 22:32, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Red Hat сокращает. Они там собирались 5000 сократить. Чем этот Бен такой особенный, что про него надо отдельную новость писать? Он даже не программист.
     
     
  • 2.15, Дед банан (?), 23:07, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А с чего вдруг программисты стали особенными?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:04, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А про них и не пишут.
     
  • 3.36, n00by (ok), 07:39, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не часто таких встретишь например здесь. В основном баш-программисты, веб-программисты и гуру НЛП.
     

  • 1.16, alexandr_0503 (ok), 23:54, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это поворот, не ожидал такого от Red hat, просто так без мотивов взять срубить ключевую должность
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 01:29, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В чём она ключевая? Там в названии написано федора а не рхел.
     
     
  • 3.39, pashev.ru (?), 07:46, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри /etc/os-release на RHEL. Там написано, что RHEL — производная от Федоры. Как Убунту от Дебиана. Федора первична )
     

  • 1.21, Аноним (21), 02:09, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Расплодили бесполезных комитетов, толку с них если Федора как дистрибутив полное г?
     
  • 1.26, Аноним (23), 05:55, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то я переживаю (нет) за Шамана и Альфу. Сгинут же)
     
  • 1.28, Сергей (??), 06:36, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще похрен на эту федору, коммерческое дерьмо как было так и осталось, только Плафон и нахваливает эту федору.
     
     
  • 2.41, n00by (ok), 07:52, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знали бы Вы, сколько из Федоры копируется и творчески перерабатывается независимыми и автономными дистрибьюторами... ;)
     

  • 1.29, Аноним (29), 06:48, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "В рамках ранее объявленного сокращения 4% персонала, компания Red Hat упразднила должность Fedora Program Manager (исполнительный директор проекта Fedora) и уволила Бена Коттона (Ben Cotton), ранее занимавшего данный пост...

    В должностные обязанности Fedora Program Manager входило планирование подготовки релизов Fedora Linux, отслеживание изменений в процессе разработки дистрибутива..."

    Fedora - независимый проект, говорили они.
    Red Hat на него никак не влияет, только взяла под своё крыло, говорили они.
    Fedora не тестовый полигон хотелок Red Hat и делает что хочет, применяя какие угодно технологии на своё усмотрение, говорили они. Прям независимый проект, ага.

    Где теперь эти кyкapeтики?!

     
     
  • 2.30, Брат Анон (ok), 06:56, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда не верил в федорино горе. Сколько раз пробовал -- столько же раз плевался.
    Похоже, не я один.
     
  • 2.31, проананимус (?), 07:00, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого ты ищешь? Они это кто?
     
  • 2.37, n00by (ok), 07:43, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только ведите слово "свобода" без негативной коннотации или без ссылки вида "вот я написал код", просто переставайте верить оратору. Открытые исходники это понятно. "Свобода" это левацкое г-но для мозгов.
     
  • 2.40, pashev.ru (?), 07:50, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри /etc/os-release на RHEL. Там написано, что RHEL — производная от Федоры. Как Убунту от Дебиана. Федора первична.
     

  • 1.38, Аноним (38), 07:43, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запасаемся попкорном:
    Red Hat упразднил должность ... Program Manager
    Red Hat упразднил должность ... Manager
    Red Hat упразднил должность ...
    Red Hat упразднил ...
    Red Hat ...
     

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