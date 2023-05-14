Red Hat упразднил должность Fedora Program Manager

2.5 , Ivan_83 ( ok ), 22:04, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – FreeBSD не сильно хуже.

3.8 , Аноним ( 8 ), 22:15, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – «Не сильно хуже» не нужно. Нужно сильно лучше. И это тоже не FreeBSD. Да и не Линукс, если уж на то пошло. UNIX-like — тупиковая ветвь, пришедшая к успеху потому, что альтернативы хуже. А Plan9 не случился. Эх…

4.13 , Аноним ( 13 ), 22:51, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем же занимается в ос столь осведомлённый господин?

5.14 , Аноним ( 14 ), 23:04, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запускает нужное ему ПО. Как для работы, так и для развлечений.

5.18 , Аноним ( 8 ), 00:29, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работает. Что там ещё делать можно?

4.19 , Ivan_83 ( ok ), 00:35, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос в том чего не хватает и насколько это критично.

В моём случае хватает всего, а то что не очень удобно - мало проявляется.

2.32 , Dead MS ( ? ), 07:08, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > вот за что люблю linux, скатится этот - пойдем на другой. а

> пока это самая беспроблемная система на ноуте для ежедневной работы если

> без свежих пакетов не обойтись. Ага, красношляпа окуклит ядра в uki и окуклит весь корень до SystemdOS, осталось ещё немного воплощений советов от сотрудника MS Л. Поттеринга и будет выкованно кольцо, управляющее всеми.

Вот тогда мы посмотрим, как вы "пойдёте на другой", когда остальные в индустрии тупо берут под козырёк и жрут то дают.

Вспоминием, как быстро и массово разные дистрибутивы проглатывали поделия сотрудника MS Л. Поттеринга, всё ради общего блага.

Сейчас ещё плоскопакет поглубже заглотнут и будет всем одинаковое счастье и одинаково хорошо.



Это вовсе не средство ведущее к монополизации и ещё большая привязка к рулению красношляпой, нет же.

Пользователи же никогда не задумаются: а зачем нам использовать другие дистрибутивы, когда вот эта прекрасная неделимая Red H...Fedora обновляется снапшотами и обмазывается плоскопакетами?!

Пользователи же будут продолжать выбирать другие дистрибутивы ещё чаще, потому что они также будут иммутабельны и использовать плоскопакеты. Чисто потому что они будут отличаться названием и другими обоями. Логика сверхлюдей имеено так и работает.

Это всё именно так и будет, ведь никто же не подумает: а зачем нам клоны Red Hat-полигона, если можно использовать именно его сразу, не используя вторяки череду "посредников", потому что весь прогресс и инновации исходят оттуда? А теперь можете написывать про паранойю и что дед совсем тронулся, но заскриньте этот пост.

3.35 , n00by ( ok ), 07:34, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ага, красношляпа окуклит ядра в uki и окуклит весь корень до SystemdOS, Микрософт так и делала - EFI, подписи.

Как результат, в частности пришлось закрыть проект http://www.online-solutions.ru/products/osss-security-suite.html Пока не понятно, какой фокус произведут с открытым кодом.

С другой стороны, HDMI консорциум обязал AMD закрыть код для определения параметров VRR, потому он исключён из драйвера (присутствует только в ветке для DisplayPort) и исполняется "блобом" на сопроцессоре видеокарты.

