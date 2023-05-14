Red Hat упразднил должность Fedora Program Manager

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|1.1, Аноним (1), 21:54, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ред Хат избавляется от дармоедов. Линукс только выиграет от этого.
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|1.3, Агент Клаус (?), 21:55, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Посмотрел Вики про него - он по ходу как Шигорин - helping her the cats - скрипач не нужен.
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|2.23, Аноним (23), 05:24, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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От Шигорина толку больше чем от тебя. Что ты сделал для Open Source? Хоть десять отчётов на ошибки отправил? Пакеты для массового использования, Ане для себя собирал?
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|3.34, n00by (ok), 07:18, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> От Шигорина толку больше чем от тебя.
Я согласен с тем Клаусом. Шигорин год парил мне мозг комбинацией фраз "готов обсудить" и "нет времени".
> Что ты сделал для Open Source?
has had 1,773 commits made by 4 contributors
representing 197,810 lines of code
...
is mostly written in C++
with a low number of source code comments
...
has a well established, mature codebase
maintained by nobody
with stable Y-O-Y commits
...
took an estimated 51 years of effort (COCOMO model)
starting with its first commit in October, 2007
Ваша очередь, г-н Аноним.
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|1.4, Аноним (4), 21:57, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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вот за что люблю linux, скатится этот - пойдем на другой. а пока это самая беспроблемная система на ноуте для ежедневной работы если без свежих пакетов не обойтись.
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|3.8, Аноним (8), 22:15, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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«Не сильно хуже» не нужно. Нужно сильно лучше. И это тоже не FreeBSD. Да и не Линукс, если уж на то пошло. UNIX-like — тупиковая ветвь, пришедшая к успеху потому, что альтернативы хуже. А Plan9 не случился. Эх…
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|5.14, Аноним (14), 23:04, 14/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запускает нужное ему ПО. Как для работы, так и для развлечений.
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|4.19, Ivan_83 (ok), 00:35, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос в том чего не хватает и насколько это критично.
В моём случае хватает всего, а то что не очень удобно - мало проявляется.
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|2.32, Dead MS (?), 07:08, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вот за что люблю linux, скатится этот - пойдем на другой. а
> пока это самая беспроблемная система на ноуте для ежедневной работы если
> без свежих пакетов не обойтись.
Ага, красношляпа окуклит ядра в uki и окуклит весь корень до SystemdOS, осталось ещё немного воплощений советов от сотрудника MS Л. Поттеринга и будет выкованно кольцо, управляющее всеми.
Вот тогда мы посмотрим, как вы "пойдёте на другой", когда остальные в индустрии тупо берут под козырёк и жрут то дают.
Вспоминием, как быстро и массово разные дистрибутивы проглатывали поделия сотрудника MS Л. Поттеринга, всё ради общего блага.
Сейчас ещё плоскопакет поглубже заглотнут и будет всем одинаковое счастье и одинаково хорошо.
Это вовсе не средство ведущее к монополизации и ещё большая привязка к рулению красношляпой, нет же.
Пользователи же никогда не задумаются: а зачем нам использовать другие дистрибутивы, когда вот эта прекрасная неделимая Red H...Fedora обновляется снапшотами и обмазывается плоскопакетами?!
Пользователи же будут продолжать выбирать другие дистрибутивы ещё чаще, потому что они также будут иммутабельны и использовать плоскопакеты. Чисто потому что они будут отличаться названием и другими обоями. Логика сверхлюдей имеено так и работает.
Это всё именно так и будет, ведь никто же не подумает: а зачем нам клоны Red Hat-полигона, если можно использовать именно его сразу, не используя вторяки череду "посредников", потому что весь прогресс и инновации исходят оттуда?
А теперь можете написывать про паранойю и что дед совсем тронулся, но заскриньте этот пост.
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|3.35, n00by (ok), 07:34, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, красношляпа окуклит ядра в uki и окуклит весь корень до SystemdOS,
Микрософт так и делала - EFI, подписи.
Как результат, в частности пришлось закрыть проект http://www.online-solutions.ru/products/osss-security-suite.html
Пока не понятно, какой фокус произведут с открытым кодом.
С другой стороны, HDMI консорциум обязал AMD закрыть код для определения параметров VRR, потому он исключён из драйвера (присутствует только в ветке для DisplayPort) и исполняется "блобом" на сопроцессоре видеокарты.
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|1.10, Admino (ok), 22:32, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Red Hat сокращает. Они там собирались 5000 сократить. Чем этот Бен такой особенный, что про него надо отдельную новость писать? Он даже не программист.
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|3.36, n00by (ok), 07:39, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не часто таких встретишь например здесь. В основном баш-программисты, веб-программисты и гуру НЛП.
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|1.16, alexandr_0503 (ok), 23:54, 14/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот это поворот, не ожидал такого от Red hat, просто так без мотивов взять срубить ключевую должность
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|2.20, Аноним (20), 01:29, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В чём она ключевая? Там в названии написано федора а не рхел.
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|3.39, pashev.ru (?), 07:46, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотри /etc/os-release на RHEL. Там написано, что RHEL — производная от Федоры. Как Убунту от Дебиана. Федора первична )
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|1.21, Аноним (21), 02:09, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Расплодили бесполезных комитетов, толку с них если Федора как дистрибутив полное г?
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|1.28, Сергей (??), 06:36, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще похрен на эту федору, коммерческое дерьмо как было так и осталось, только Плафон и нахваливает эту федору.
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|2.41, n00by (ok), 07:52, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знали бы Вы, сколько из Федоры копируется и творчески перерабатывается независимыми и автономными дистрибьюторами... ;)
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|1.29, Аноним (29), 06:48, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"В рамках ранее объявленного сокращения 4% персонала, компания Red Hat упразднила должность Fedora Program Manager (исполнительный директор проекта Fedora) и уволила Бена Коттона (Ben Cotton), ранее занимавшего данный пост...
В должностные обязанности Fedora Program Manager входило планирование подготовки релизов Fedora Linux, отслеживание изменений в процессе разработки дистрибутива..."
Fedora - независимый проект, говорили они.
Red Hat на него никак не влияет, только взяла под своё крыло, говорили они.
Fedora не тестовый полигон хотелок Red Hat и делает что хочет, применяя какие угодно технологии на своё усмотрение, говорили они. Прям независимый проект, ага.
Где теперь эти кyкapeтики?!
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|2.30, Брат Анон (ok), 06:56, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никогда не верил в федорино горе. Сколько раз пробовал -- столько же раз плевался.
Похоже, не я один.
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|2.37, n00by (ok), 07:43, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как только ведите слово "свобода" без негативной коннотации или без ссылки вида "вот я написал код", просто переставайте верить оратору. Открытые исходники это понятно. "Свобода" это левацкое г-но для мозгов.
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|2.40, pashev.ru (?), 07:50, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотри /etc/os-release на RHEL. Там написано, что RHEL — производная от Федоры. Как Убунту от Дебиана. Федора первична.
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|1.38, Аноним (38), 07:43, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Запасаемся попкорном:
Red Hat упразднил должность ... Program Manager
Red Hat упразднил должность ... Manager
Red Hat упразднил должность ...
Red Hat упразднил ...
Red Hat ...
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