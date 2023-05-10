Выпуск Chrome OS 113

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|3.56, Анон1212 (ok), 17:46, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эх помню когда они были "Корпорацией добра" а щас Гугл весь интернет имеет как может. Престо был первый сигнал
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|1.2, Аноним (3), 12:04, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Из десктопных Линуксов, которыми может пользоваться обычный человек, человечество пока что не придумало ничего лучше.
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|2.4, soarin (ok), 12:08, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Вот что значит во время выкинуть устаревшие технологии типа иксов.
Или вот я сегодня что делал — разбирался с заиканиями с PulseAudio… Вот это десктоп, так десктоп.
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|3.8, Челик с гитлаба (?), 12:41, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>разбирался с заиканиями с PulseAudio
Настало время и вам выкинуть устаревшие технологии и перейти на расово верный PipeWire, который работает идеально.
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|4.11, Аноним (1), 12:46, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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нет ничего идеального в принципе, а уж в этих ваших линуксах и подавно
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|4.15, Аноним (3), 13:04, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что делать если я не хочу ничего выкидывать, а хочу чтобы все работало? Использовать мак? Но зачем когда есть Хром ОС?
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|4.17, soarin (ok), 13:26, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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> перейти на расово верный PipeWire
Пока в Ubuntu LTS не засадят — рано.
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|1.18, Аноним (18), 13:36, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Неплохая операционная система. Впрочем, как и все, что создано гуглом. Вдумайтесь: гугл за день делает для опенсорса больше, чем все комментаторы опеннет за год.
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|2.29, Аноним (29), 13:45, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен. Я разработчик браузерных расширений, давно приглядываюсь к этой ОС, чтобы начать писать программы под него. Пока не занятых ниш много, можно попытаться влезть и заполнить пустоту в экосистеме Chrome OS. Только идей толковых нет( Может кто подскажет, что полезного и востребованного можно было бы запилить?
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|3.42, Аноним (18), 14:04, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рекомендую написать опенсорсную версию ChatGPT. Рекомендую также о своих успехах выпустить новость в опеннете - я потом прочитаю и заценю. Желаю успехов!
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|2.39, Аноним (48), 13:53, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что конкретно делает "корпорация зла" Гугл, имеющая огромный штат сотрудников, для опенсорса? По пунктам.
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|3.41, Аноним (18), 14:00, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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идешь в гитхаб в аккаунт "google". Смотришь сегодняшние коммиты в любой репе. Это будет лишь малой частичкой того, что гугл сделал для опенсорса сегодня, потому что у гугла куча аккаунтов в гитхабе, а часть проектов и вовсе ведется мимо гитхаба.
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|4.43, Аноним (48), 14:09, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Новые зонды, новый вендор лок, сомнительные фиксы сомнительных поделок, новые костыли для собственных костылей? Вопрос был, что полезного. У гулага есть штат кодеров, но те всё больше заняты двиганием кроватей. А если ты смотреть на гитхабе, то вопрос, который возникает, так это что это ещё за мусор и зачем вообще опенсорсу этот хлам телефонный. И что-то такое ощущение, высока вероятность, что ни одного коммита ни в один востребованный на практике проект не будет за годы.
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|5.44, Аноним (18), 14:11, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что сделал для опенсорса сегодня ты? Понижу планку: что сделал для опенсорса за год?
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|6.45, Аноним (48), 14:19, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты стрелки то не переводи. Фиксы и репорты о багах вполне считаются за "сделал" и это хотя бы используемое людьми ПО. Но я не занимаюсь разработкой опенсорса, только если очень хочется (настаивать на включении, впрочем, не буду).
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|7.46, Аноним (18), 15:03, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ты стрелки то не переводи
Так это мой изначальный посыл: гугл за день делает больше, чем все комментаторы за год. Ты спросил, что сделал гугл. Я привел способ узнать, что сделал гугол за сегодня. Далее ты усомнился в "нужности", словно это что-то опровергает. Ну а далее я спросил тебя, что сделал за год лично ты. Чтобы узнать, занимался ли ты за год чем-то более нужным, чем гугол только за сегодня.
> я не занимаюсь разработкой опенсорса
Квод эрат демонстрандум.
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|8.47, Аноним (48), 15:44, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Это утверждение целиком равноценно эпл делает для опенсорса Делает ли, и что ... текст свёрнут, показать
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|9.49, Аноним (18), 16:23, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
сказал чувак, сидя из-под браузера, написанного гуглом, либо браузера, испытываю... текст свёрнут, показать
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|10.50, Аноним (48), 16:30, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну, вообще, у меня elinks основной браузер, если тебе так интересно А твои аргу... текст свёрнут, показать
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|2.40, Аноним (48), 13:54, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А, сорян, это был сарказм. Я только последнее предложение прочитал.
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