Выпуск Chrome OS 113

2.29 , Аноним ( 29 ), 13:45, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Согласен. Я разработчик браузерных расширений, давно приглядываюсь к этой ОС, чтобы начать писать программы под него. Пока не занятых ниш много, можно попытаться влезть и заполнить пустоту в экосистеме Chrome OS. Только идей толковых нет( Может кто подскажет, что полезного и востребованного можно было бы запилить?

3.42 , Аноним ( 18 ), 14:04, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рекомендую написать опенсорсную версию ChatGPT. Рекомендую также о своих успехах выпустить новость в опеннете - я потом прочитаю и заценю. Желаю успехов!

2.39 , Аноним ( 48 ), 13:53, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что конкретно делает "корпорация зла" Гугл, имеющая огромный штат сотрудников, для опенсорса? По пунктам.

3.41 , Аноним ( 18 ), 14:00, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – идешь в гитхаб в аккаунт "google". Смотришь сегодняшние коммиты в любой репе. Это будет лишь малой частичкой того, что гугл сделал для опенсорса сегодня, потому что у гугла куча аккаунтов в гитхабе, а часть проектов и вовсе ведется мимо гитхаба.

4.43 , Аноним ( 48 ), 14:09, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Новые зонды, новый вендор лок, сомнительные фиксы сомнительных поделок, новые костыли для собственных костылей? Вопрос был, что полезного. У гулага есть штат кодеров, но те всё больше заняты двиганием кроватей. А если ты смотреть на гитхабе, то вопрос, который возникает, так это что это ещё за мусор и зачем вообще опенсорсу этот хлам телефонный. И что-то такое ощущение, высока вероятность, что ни одного коммита ни в один востребованный на практике проект не будет за годы.

5.44 , Аноним ( 18 ), 14:11, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что сделал для опенсорса сегодня ты? Понижу планку: что сделал для опенсорса за год?

6.45 , Аноним ( 48 ), 14:19, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты стрелки то не переводи. Фиксы и репорты о багах вполне считаются за "сделал" и это хотя бы используемое людьми ПО. Но я не занимаюсь разработкой опенсорса, только если очень хочется (настаивать на включении, впрочем, не буду).

7.46 , Аноним ( 18 ), 15:03, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Ты стрелки то не переводи Так это мой изначальный посыл: гугл за день делает больше, чем все комментаторы за год. Ты спросил, что сделал гугл. Я привел способ узнать, что сделал гугол за сегодня. Далее ты усомнился в "нужности", словно это что-то опровергает. Ну а далее я спросил тебя, что сделал за год лично ты. Чтобы узнать, занимался ли ты за год чем-то более нужным, чем гугол только за сегодня. > я не занимаюсь разработкой опенсорса Квод эрат демонстрандум.

8.47 , Аноним ( 48 ), 15:44, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Это утверждение целиком равноценно эпл делает для опенсорса Делает ли, и что ... 9.49 , Аноним ( 18 ), 16:23, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать сказал чувак, сидя из-под браузера, написанного гуглом, либо браузера, испытываю... 10.50 , Аноним ( 48 ), 16:30, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну, вообще, у меня elinks основной браузер, если тебе так интересно А твои аргу... 11.54 , Аноним ( 18 ), 17:42, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать тебя в гугле забанили что ли клонируешь torvalds linux, ищешь по авторам, чьи е... 2.40 , Аноним ( 48 ), 13:54, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А, сорян, это был сарказм. Я только последнее предложение прочитал.

