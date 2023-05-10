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Выпуск Chrome OS 113

10.05.2023 11:21

Доступен релиз операционной системы Chrome OS 113, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 113. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 113 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 113:

  • В конфигураторе предоставлена возможность предпросмотра выбранного хранителя экрана, например, можно посмотреть как будут выглядеть анимированные заставки при использовании Google Photos.
  • В файловом менеджере вместо уведомления о выполнении синхронизации реализованы более наглядные индикаторы, показывающие состояние синхронизации конкретных файлов и каталогов, размещённых в Google Drive.
  • В интерфейсе администратора добавлена возможность удалённого перезапуска управляемых клиентских систем.
  • При подключении или отключении USB-устройства на централизованно управляемых системах, обеспечена передача в отправляемой администратору телеметрии сведений о версии прошивки.
  • Ужесточены требования к использованию webview (возможность загрузки и встраивания web-страниц) в приложениях Chrome Apps: На странице, показываемой при ошибках HTTPS-соединений, убрана возможность открытия ресурса, несмотря на ошибку. Прекращена поддержка использования события NewWindow для прикрепления элемента webview в другом окне.
  • Расширена звуковая индикация изменения состояния зарядки. Добавлены новые звуковые уведомления, воспроизводимые при подключении зарядного устройства, при снижении уровня заряда аккумулятора до 15% и при отключении от зарядки, когда уровень заряда ниже 15%.
  • В приложении для рукописных заметок (Cursive) добавлена возможность изменения цвета и толщины линий, что может применяться, например, для выделения требующих внимание элементов.
  • Обновлён проходящий альфа-тестирование компонент Game Controls, позволяющий запускать игры, созданные для платформы Android. Поддерживается управление с клавиатуры игр, рассчитанных на управление со смартфона. В новой версии добавлена возможность изменения используемой раскладки клавиш, реализовано меню, всплывающее поверх экрана, и добавлена поддержка игр Geometry Dash World, Geometry Dash Meltdown, Geometry Dash SubZero и Stumble Guys.
  • Устранены три уязвимости, две из которых (CVE-2023-2461, CVE-2023-2458) связаны с обращением к области памяти после её освобождения (use-after-free), а одна (CVE-CVE-2023-2457) приводит к повреждению памяти процесса за пределами выделенного буфера.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 113
  3. OpenNews: В Chrome внесены значительные оптимизации производительности
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 112
  5. OpenNews: Операционная система Chrome OS Flex готова для установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Эксплоит для отключения централизованного управления Chromebook
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59108-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    upstart? like!

    gentoo? like!

    google? вот облом!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:05, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Google это like на максималках.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 12:43, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тогда Microsoft это like на нитро
     
  • 3.56, Анон1212 (ok), 17:46, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх помню когда они были "Корпорацией добра" а щас Гугл весь интернет имеет как может. Престо был первый сигнал
     

  • 1.2, Аноним (3), 12:04, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Из десктопных Линуксов, которыми может пользоваться обычный человек, человечество пока что не придумало ничего лучше.
     
     
  • 2.4, soarin (ok), 12:08, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Вот что значит во время выкинуть устаревшие технологии типа иксов.

    Или вот я сегодня что делал — разбирался с заиканиями с PulseAudio… Вот это десктоп, так десктоп.

     
     
  • 3.6, Проффесор (?), 12:33, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы и ложку уже выбросили по той же причине?
     
     
  • 4.7, soarin (ok), 12:34, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Не использую ложки.
    Хотя непонятно причём тут это.
     
     
  • 5.14, Аноним (1), 12:48, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у тебя видимо серьезные проблемы
     
     
  • 6.58, Аноним (58), 17:47, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неудобно ложку в таких манипуляторах.
     
  • 3.8, Челик с гитлаба (?), 12:41, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >разбирался с заиканиями с PulseAudio

    Настало время и вам выкинуть устаревшие технологии и перейти на расово верный PipeWire, который работает идеально.

     
     
  • 4.11, Аноним (1), 12:46, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нет ничего идеального в принципе, а уж в этих ваших линуксах и подавно
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 15:55, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С алса не было проблем, пока не пришли куколды-БЛМщики.
     
  • 4.15, Аноним (3), 13:04, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что делать если я не хочу ничего выкидывать, а хочу чтобы все работало? Использовать мак? Но зачем когда есть Хром ОС?
     
  • 4.17, soarin (ok), 13:26, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    > перейти на расово верный PipeWire

    Пока в Ubuntu LTS не засадят — рано.

     
  • 2.13, podman (?), 12:47, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fydeos
     
  • 2.55, Аноним (58), 17:43, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше ничего?
     
  • 2.57, Анон1212 (ok), 17:46, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вивалди
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:36, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неплохая операционная система. Впрочем, как и все, что создано гуглом. Вдумайтесь: гугл за день делает для опенсорса больше, чем все комментаторы опеннет за год.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:45, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен. Я разработчик браузерных расширений, давно приглядываюсь к этой ОС, чтобы начать писать программы под него. Пока не занятых ниш много, можно попытаться влезть и заполнить пустоту в экосистеме Chrome OS. Только идей толковых нет( Может кто подскажет, что полезного и востребованного можно было бы запилить?
     
     
  • 3.42, Аноним (18), 14:04, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую написать опенсорсную версию ChatGPT. Рекомендую также о своих успехах выпустить новость в опеннете - я потом прочитаю и заценю. Желаю успехов!
     
  • 2.39, Аноним (48), 13:53, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что конкретно делает "корпорация зла" Гугл, имеющая огромный штат сотрудников, для опенсорса? По пунктам.
     
     
  • 3.41, Аноним (18), 14:00, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    идешь в гитхаб в аккаунт "google". Смотришь сегодняшние коммиты в любой репе. Это будет лишь малой частичкой того, что гугл сделал для опенсорса сегодня, потому что у гугла куча аккаунтов в гитхабе, а часть проектов и вовсе ведется мимо гитхаба.
     
     
  • 4.43, Аноним (48), 14:09, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новые зонды, новый вендор лок, сомнительные фиксы сомнительных поделок, новые костыли для собственных костылей? Вопрос был, что полезного. У гулага есть штат кодеров, но те всё больше заняты двиганием кроватей. А если ты смотреть на гитхабе, то вопрос, который возникает, так это что это ещё за мусор и зачем вообще опенсорсу этот хлам телефонный. И что-то такое ощущение, высока вероятность, что ни одного коммита ни в один востребованный на практике проект не будет за годы.
     
     
  • 5.44, Аноним (18), 14:11, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сделал для опенсорса сегодня ты? Понижу планку: что сделал для опенсорса за год?
     
     
  • 6.45, Аноним (48), 14:19, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты стрелки то не переводи. Фиксы и репорты о багах вполне считаются за "сделал" и это хотя бы используемое людьми ПО. Но я не занимаюсь разработкой опенсорса, только если очень хочется (настаивать на включении, впрочем, не буду).
     
     
  • 7.46, Аноним (18), 15:03, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ты стрелки то не переводи

    Так это мой изначальный посыл: гугл за день делает больше, чем все комментаторы за год. Ты спросил, что сделал гугл. Я привел способ узнать, что сделал гугол за сегодня. Далее ты усомнился в "нужности", словно это что-то опровергает. Ну а далее я спросил тебя, что сделал за год лично ты. Чтобы узнать, занимался ли ты за год чем-то более нужным, чем гугол только за сегодня.

    > я не занимаюсь разработкой опенсорса

    Квод эрат демонстрандум.

     
     
  • 8.47, Аноним (48), 15:44, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это утверждение целиком равноценно эпл делает для опенсорса Делает ли, и что ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.49, Аноним (18), 16:23, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сказал чувак, сидя из-под браузера, написанного гуглом, либо браузера, испытываю... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.50, Аноним (48), 16:30, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, вообще, у меня elinks основной браузер, если тебе так интересно А твои аргу... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.54, Аноним (18), 17:42, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебя в гугле забанили что ли клонируешь torvalds linux, ищешь по авторам, чьи е... текст свёрнут, показать
     
  • 2.40, Аноним (48), 13:54, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, сорян, это был сарказм. Я только последнее предложение прочитал.
     

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