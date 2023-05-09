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В Индии заблокировали открытые мессенджеры Element и Briar

09.05.2023 10:46

В рамках инициативы по усложнению координации деятельности сепаратистов индийское правительство начало блокировку 14 мессенджеров. Среди заблокированных приложений оказались открытые проекты Element и Briar. В качестве формальной причины блокировки упоминается отсутствие представительств данных проектов в Индии, которые несут юридическую ответственность за связанную с приложениями деятельность и по действующему в Индии законодательству обязаны предоставлять информацию о пользователях.

Индийское сообщество пользователей СПО (FSCI, Free Software Community of India) выступило против блокировки, указав на то, что данные проекты не управляются централизованно, поддерживают прямой обмен данными между пользователями и их работа может оказаться важной для организации связи во время стихийных бедствий. Кроме того, наличие открытого кода и децентрализованный характер проектов не позволяет эффективно выполнить блокировку.

Например, злоумышленники могут внести изменения для обхода блокировки на уровне протокола, использовать P2P-режим отправки сообщений минуя серверы или развернуть собственные серверы, которые неизвестны учреждениям, сопровождающим списки блокировки. Более того, приложение Briar позволяет организовать связь в виде mesh-сети, в которой трафик передаётся через прямое взаимодействие телефонов пользователей по Wi-Fi или Bluetooth, не требуя наличия интернет-соединения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  3. OpenNews: Проект Darknet по созданию свободного интернета с помощью беспроводных mesh-сетей
  4. OpenNews: Matrix-клиент Riot сменил название на Element
  5. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
  6. OpenNews: Google Play заблокировал Matrix-клиент Element (приложение восстановлено)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59100-briar
Ключевые слова: briar, element, matrix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Если мессенджеры такие децентрализованные, то зачем тогда выступать против? Блокировку бы никто не заметил. А если блокировка так влияет что надо выступать против может не такие уж они и децентрализованные? Почему никто не пользуется Tox?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чистая децентрализация возможно только через радиообмен.. например, рация. Хотелось бы от того же Tox работу через КВ-диапазон.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чистая децентрализация возможно только через радиообмен.. например, рация.

    Невозможна. Радиоэфир -- он же один. По нему тебя легко и отследить могут, триангулировав твою позицию, и прослушать без твоего ведома. И заблокировать.

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:16, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    любительский диапазон забанят? как заглушить определенного человека с аналоговой рацией?
     
     
  • 5.28, Аноним (1), 12:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если это любительский то ничего не будет. Если там будут говорит индийские сепаратист их вычислят причём очень быстро, причём по этому же самому сигналу.
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 12:50, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если mesh-сеть с передачей на низкой мощности на близкие расстояния, то может быть очень запарно вычислять, т.к. в какой-то момент какая-то конкретная передача закончится и вычисление связей в сети прервётся где-то по середине - дальше искать кого-то невозможно.
     
     
  • 7.69, Аноним (1), 15:13, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В первую очередь это будет запарно для самих сепаратистов. И то если они реально существуют, а не правительство их выдумало чтобы нагнуть население.
     
  • 6.59, Аноним (59), 14:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так с шифрованием не ясно кто что отправляет. Ну нашёл ты точку, а он говорит прогноз погоды отправлял или котиков. Можно конечно не разбираться и просто в тюрьму бросить как в дефолтной стране, но тогда и радиосигнал и сепаратисты не обязательны.
     
  • 5.45, pic (?), 13:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же цифровые с шифрованием и сменой ключа.
     
     
  • 6.46, pic (?), 13:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое интересное, а спутниковую связь через радиостанцию или смартфон с антенной, у которой направленная диаграмма вверх, можно локализовать или нет? Или таких нет?
     
     
  • 7.61, Аноним (59), 14:38, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том что спутники далеко не всегда "над тобой". И вполне возможно это направление будет вправо около земли, соседняя многоэтажка мешает.
     
  • 7.77, Аноним (77), 15:32, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь про опыт Старлинка вопрос.

    Источник сигнала триангулировать можно условно всегда. Др. дело, что тарелки-то работают и работают.

     
  • 5.52, fi (ok), 14:04, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто. даже очень просто!!!

    едит машина с пеленгом, находит, затем  - две автоматые очереди и определенный  человек заглушен ))))

     
     
  • 6.60, Аноним (59), 14:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не уверен что в Индии это работает.
     
  • 3.27, Аноним (1), 12:23, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Погугли глушилка радиосигнала. И то как раньше в Англии вычисляли незаконные телевизоры, за которые надо платить налог, а халявщиков отлавливали и лишали телевизора.
     
     
  • 4.40, Аноним (25), 13:04, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очень хорошее сравнение обычной морзянки и постоянной передачи на стационарном месте  
     
  • 4.47, Ilya Indigo (ok), 13:39, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://habr.com/ru/articles/539242/
    Вы вообще пробовали ЧИТАТЬ и ВНИКАТЬ в то что советуете гуглить, или вы сами дальше заголовка не читали, а если и прочитали то не поняли принцип действия?
     
  • 4.68, 42 (?), 15:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сейчас больше так не парятся платишь по любому, есть он у тебя или нет неважно, налог включён, считается что есть, доказать обратное сложно в силу бюрократии, поэтому плоти!вот такая она демократия монархии
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 15:21, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то про мигалкова
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если мессенджеры такие децентрализованные, то зачем тогда выступать против? Блокировку бы никто не заметил.

    Э-э, очевидно, чтобы для установки самого мессенджера не нужно было искать и качать где-то "беЗплатно без СМС"?

    > А если блокировка так влияет что надо выступать против может не такие уж они и децентрализованные? Почему никто не пользуется Tox?

    Надеюсь, ты скачал свой первый клиент токса из сети токса?

     
     
  • 3.41, Аноним (25), 13:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надеюсь, ты скачал свой первый клиент токса из сети токса?

    Репозитории, зеркала.. Децентрализация жеж

     
     
  • 4.48, Аноним (24), 13:42, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Надеюсь, ты скачал свой первый клиент токса из сети токса?
    > Репозитории, зеркала.. Децентрализация жеж

    Ни разу ни p2p, кол. ограниченное - их и банят.
    Но понятно, что будет очередное "токс - это другое!"


     
     
  • 5.49, Аноним (25), 13:56, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Tox - это протокол..
     
     
  • 6.65, Аноним (24), 14:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Надеюсь, ты скачал свой [B]первый клиент[/B] токса из сети токса?
    > Tox - это протокол..

    Пошел юлеж.


     
  • 4.74, Аноним (73), 15:23, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Троянизированные варезники от васяна
     
  • 2.51, Нетоксик (?), 14:01, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты про тот самый Tox, на который положил х-й его создатель, и который подхватили noname'ы без соответстующего технического образования и без единого понимания в безопасности и шифровании?

    https://www.linux.org.ru/forum/talks/14785448

     
     
  • 3.70, Аноним (1), 15:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно про него. А зачем им образование если итак всё работает? Что там ещё добавлять. Зум конференции? Ну придётся как-то без них.
     
  • 3.81, Омоним (?), 15:48, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж не ты ли случаем тот клоун, который опубликовал тот пост на лорчике и теперь носится с ним как с писанной торбой?

    Если что, пруфов в том посте нет, только FUD — нагнетание страхов и сомнений с целью дискредитации.

    Единственное что есть, это ссылка на report от zx2c4, который в 2017(!) припёрся рассказать что в токсе нет PFS. И ему на его капитанство вежливо отвечают: «спасибо, ваш репорт очень важен для нас». Хотя на самом деле это давно поднимавшийся вопрос, ещё со времён irungentoo, и все в курсе. "if someone has your keys you're screwed anyway." Да, нету, ради простоты и прозрачности. Потому что сделать нормально работающую PFS и верифицировать, что да, она действительно работает и не вносит других уязвимостей — сложно. И не надо тыкать в double ratchet и мутного Марлинспайка.

     

  • 1.2, КО (?), 11:04, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот как надо рекламировать свои проекты.
     
     
  • 2.84, Аноним (84), 16:23, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, и как глупое государство может делать себе антирекламу.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:07, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >  их работа может оказаться важной для организации связи во время стихийных бедствий.

    Тогды понятно. Точно так же в Турции блокировали клиттор во время землетрясений, что позволило помереть большему количеству людей.

     
     
  • 2.5, trickybestia (ok), 11:09, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кого блокировали?
     
     
  • 3.57, Аноним (3), 14:26, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    twitter
     
  • 2.33, Бывалый смузихлёб (?), 12:40, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По слухам, много померло из-за откровенно наплевательского отношения строителей и проектировщиков к соблюдению требований к особенностям зданий
    И недостаточной оснащённости турецких структур техникой. Ну не каждый день у них столько зданий рушится, что обосновывало бы огромные парки спецтехники, стоящие наготове. Они бы и не потребовались, соблюдай проектировщики и строители нужные требования с зданиям.
     
     
  • 3.58, Аноним (3), 14:29, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Twitter активно использовался спасателями для вытаскивания застрявших под завалами людей, но богоносное, спасаемое аллахом травительство решило его заблокировать из-за нелестных отзывах о царе. В результате погибло сильно больше людей, пролежав под завалами в относительно живом состоянии. Настолько живом, что смогли воспользоваться мобильными телефонами.
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 14:54, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, 911 позвонить религия не позволяет
     
     
  • 5.86, Аноним (3), 16:46, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, сравнил телефонный звонок с социальной сетью, где в одной группе много людей могут написать о себе. Или конечно же, пытаться дозвониться на перегруженный 911. Напомню, в стране было землетресение, а не одиночный завал.
     
  • 4.67, Аноним (67), 14:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё равно не понятно как твитер мог помочь ? если связь есть то можно позвонить или написать смс, если связи нету то и твитер не поможет. "активно использовался спасателями" - похоже на натягивание совы на глобус.
     
     
  • 5.87, Аноним (3), 16:47, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всё равно не понятно как твитер мог помочь ?

    Читай выше.

     
  • 4.78, Аноним (77), 15:40, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы. Есть SMS, голосовая связь и сотовая вышка с журналами. Первое позволяет сообщить, второе позволяет получить доп. информацию.

    У них там IMEI подлежит регистрации на паспорт или перестаёт работать через 180 дней, насколько помню. Они хорошо держат руку на пульсе.

    И если Твиттор играл таки роль, если играл, то это означает, что почему-то был эффективен в тот момент. А вот почему - из постов на Опеннете не ясно.

     
     
  • 5.88, Аноним (3), 16:50, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твиттор показал себя намного эффективнее телефонной связи. Во время стихийных бедствий всегда так. И да, спасателям было удобнее координировать свою работу именно в твитторе, а не по телефонным звонкам. В экстремальной ситуации текст читать проще, нежели слушать каждого в очереди, хоть это делалось тоже.
     

  • 1.6, хрустик (?), 11:11, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно как их заблокируют)
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:17, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну осложнить работу могут:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56277
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56298
     
     
  • 3.17, Аноним (10), 11:54, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    бесполезно
    Это наоборот увеличит число доп. узлов Tor
    А на сегодняшний день вообще такое бесполезно(см. наложение санкций).. много разных точек входа и протоколов.
    Поможет лишь только физическое отключение от сети интернет... ну или как в Корее
     
     
  • 4.31, Аноним (1), 12:29, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С санкциями всё в порядке доход от нефти сократился на 50% слезаем с нефтяной иглы. Это на пользу.
     
     
  • 5.83, Срыватель покровов (?), 16:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс Росстат скрыл статистику по нефтедобыче.
     
  • 2.12, Аноним (10), 11:28, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К примеру, если в bittorrent банить bootstrap(начальные точки выхода) банить на уровне провайдера, то в целом есть трекеры, а ещё есть и Pex, который разгреет торрент-клиент с одного добавленого пира.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:26, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Если ЦРУ продвигает СПО для создания агентуры и каналов пропаганды, судьба у него по всему миру незавидная. У государств выбора не остаётся.
    Раньше мессенджеры прямо так и называли riot, теперь вот какие-то более нейтральные названия, но суть не меняется.
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 11:28, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Спокойно, мы в безопасности:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46944
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:41, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю.
    Element - это воообще разработка еврейский спецслужб и это даже не скрывается, все есть в открытом доступе.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:55, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну это сайт про опен сурс, тут и должны быть проекты с кодом в открытом доступе
     
  • 2.21, kusb (?), 12:00, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вечно у вас ЦРУ помогает людям, а государства - себе.
    Может ты занимаешься рекламой и агент ЦРУ?
     
  • 2.62, Аноним (59), 14:43, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ага, последние лет 100 у бедных государств выбора не остаётся, у каждого из них везде враги которым делать больше нечего как пропагандировать суверенитет этих рабов. Попробуй выключить телевизор, пропаганды и врагов сразу меньше станет.
     
     
  • 3.71, Аноним (1), 15:17, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда если выключишь телевизор врагов станет больше и они будут настоящие и возможно даже в прямой видимости.  В телеке они хотя бы выдуманные. Мозг именно так работает. Короче лучше телек.
     
     
  • 4.75, Аноним (73), 15:27, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это санитары, возьми с полки спиннер
     

  • 1.26, cypher (??), 12:22, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У нас это уже давно все позаблокировали. Джаббер хороший мессенджер, но быдло предпочитает вотцап и телеграм, ведь - "да ладно, кому мы нужны, чтоб за нами следить"
     
     
  • 2.30, Scalighar (?), 12:28, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен. И при этом готово строчить доносы
     
  • 2.32, Ruslan22 (?), 12:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быдло предпочитает выбирать то, что проще в обращении и дружелюбнее в плане UI.

    И это хорошо, что им не надо спрашивать мнения экспертов опеннета.

     
     
  • 3.35, cypher (??), 12:48, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так потому оно и быдло, что предпоччитаеть удобное полезному. А все удобство заключается в том, что в случае безопасных мессенджеров тебе надо потратить 5 мин на ознакомление.
     
     
  • 4.43, pic (?), 13:29, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, сегодняшние популярные мессенджеры превратились в соцсети, с новостными каналами и блогами, и это держит аудиторию. Народ не привык к своему мнению, ориентир задают контент-мейкеры.
     
     
  • 5.53, лютый арчешкольник (?), 14:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Народ не привык к своему мнению, ориентир задают контент-мейкеры

    Ты эту гениальную мысль где-то вычитал или сам придумал? Оказывается чтобы быть в курсе ситуации, надо не новости читать, а наоборот от всего отписаться. ) а в каментах поппеннета что забыл?

     
     
  • 6.91, pic (?), 17:06, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, всегда имхо высказываю, а вот у тебя сработал юношеский максимализм.
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:53, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раньше тоже так думал. Сейчас уже понимаю, что к этому приводит только мощное сочетание трёх факторов: дружелюбия интерфейса, относительной пустоты рынка и массированной тупой рекламы. А далее уже все выбираю то, что все остальные уже выбрали. Смотрят на других, видят, что они не вымерли, и не забивают голову.
     
     
  • 4.63, Аноним (59), 14:52, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как минимум последние лет 20 вижу как тинейджеры выбирают "не как у родителей". Сначала вконтакте с одноклассниками, потом они сами стали родителями, а их дети стали в инсиаграмах и телеграмах сидеть, потом и они стали родителями, а их дети стали в тиктоке и снапчатах зависать.
    Возможно это ещё связано с самими мессенджерами/соцсетями и современным "рынком", который предполагает что ты должен бесконечно наращивать прибыль чтобы твои акции покупали, а директора не увольняли, отчего неизбежно меняются стратегии от "мы маленькие, но перспективные, идите пожалуйста к нам" к "мы гигант, хотим жрать, плевать на пользователя".
    Но тем не менее такие миграции происходят каждые несколько лет (пускай будет 7-10 лет).
     
  • 2.34, Бывалый смузихлёб (?), 12:43, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ту же телегу крайне активно продвигают и в бизнесе и в разных окологосударственных структурах
    там совсем не выбор и не предпочтение "быдла" - там именно теневое навязывание совершенно конкретной телеги
     
     
  • 3.38, Птриг гений (?), 12:54, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я,еще давно предлагал друзьям-знакомым перейти на безопасные мессенджеры, но ответ вмегда примерно один - "да нафиг это надо"
     
     
  • 4.44, Аноним (1), 13:30, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ты не Альфа и не опининон лидер в своей группе. Такое предложение о переходе должен делать Альфа вашей группы. При этом он не должен никого спрашивать, а сам взять и перейти. А остальных он может просто уведомить.
     
  • 4.54, pic (?), 14:18, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты нужен друзьям, они тебя найдут, если нет - вот такой ответ.
     
  • 3.42, Аноним (1), 13:28, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там уже давно всех в ВК Мессенджер заставляют перейти.
     
  • 3.55, pic (?), 14:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Telegram и Google готовят к блокировке. По белому списку.
     
     
  • 4.66, Аноним (64), 14:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока порно-сайты не заблочат, ничего не изменится
     
     
  • 5.72, Аноним (1), 15:18, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Половину точно заблочили. А вот когда заблочат ютуб. Опять ничего не произойдет.
     
  • 3.76, Аноним (73), 15:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телегу навязывают? Это где, например, тебе такое померещилось? Тут людей палками даже хотя бы телегу из вайбера и одноглазников фиг выгонишь, несмотря на регулярные звонки по вайберу "из банка"...
     
  • 3.80, Аноним (77), 15:44, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ту же телегу крайне активно продвигают и в бизнесе и в разных окологосударственных структурах
    > там совсем не выбор и не предпочтение "быдла" - там именно теневое навязывание совершенно конкретной телеги

    Видимо, абсолютный лидер по удобству - для людей Телега была сделана. В отличии от многих иных.

    Но, в Т. уже появились ляпы и баги, уже пошла вендорская неотключаемая реклама. Нужна замена.

     

  • 1.56, хрустик (?), 14:22, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Element заблокали, а fluffychat что?
     
  • 1.79, Аноним (79), 15:40, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На тех же основаниях можно было заблокировать электронную почту.
     
  • 1.82, Массоны Рептилоиды (?), 15:51, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://simplex.chat/
     
     
  • 2.85, 42 (?), 16:32, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это конечно здорово, но реальность такова, что никто в массах пользовать этим не будет, в силу многих причин, главная из которых самодеградация, затем отсутствии масс, и просто лень к чему то новом.
     
     
  • 3.89, Аноним (25), 16:50, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    национальная проблема
     
     
  • 4.92, 42 (?), 17:17, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет это проблема не национальном уровне, а на ментальном геноме человека, он ленив и инерционнен, всё новое подозрительно, от лукавого, поднятия сознания хоть на одну ступень в верх уже эволюционная революция
     

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