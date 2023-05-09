В Индии заблокировали открытые мессенджеры Element и Briar

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чистая децентрализация возможно только через радиообмен.. например, рация. Хотелось бы от того же Tox работу через КВ-диапазон.

3.20 , Аноним ( 20 ), 11:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чистая децентрализация возможно только через радиообмен.. например, рация. Невозможна. Радиоэфир -- он же один. По нему тебя легко и отследить могут, триангулировав твою позицию, и прослушать без твоего ведома. И заблокировать.

4.25 , Аноним ( 25 ), 12:16, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – любительский диапазон забанят? как заглушить определенного человека с аналоговой рацией?

5.28 , Аноним ( 1 ), 12:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если это любительский то ничего не будет. Если там будут говорит индийские сепаратист их вычислят причём очень быстро, причём по этому же самому сигналу.

6.36 , Аноним ( 36 ), 12:50, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если mesh-сеть с передачей на низкой мощности на близкие расстояния, то может быть очень запарно вычислять, т.к. в какой-то момент какая-то конкретная передача закончится и вычисление связей в сети прервётся где-то по середине - дальше искать кого-то невозможно.

7.69 , Аноним ( 1 ), 15:13, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В первую очередь это будет запарно для самих сепаратистов. И то если они реально существуют, а не правительство их выдумало чтобы нагнуть население.

6.59 , Аноним ( 59 ), 14:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так с шифрованием не ясно кто что отправляет. Ну нашёл ты точку, а он говорит прогноз погоды отправлял или котиков. Можно конечно не разбираться и просто в тюрьму бросить как в дефолтной стране, но тогда и радиосигнал и сепаратисты не обязательны.

5.45 , pic ( ? ), 13:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть же цифровые с шифрованием и сменой ключа.

6.46 , pic ( ? ), 13:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самое интересное, а спутниковую связь через радиостанцию или смартфон с антенной, у которой направленная диаграмма вверх, можно локализовать или нет? Или таких нет?

7.61 , Аноним ( 59 ), 14:38, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело в том что спутники далеко не всегда "над тобой". И вполне возможно это направление будет вправо около земли, соседняя многоэтажка мешает.

7.77 , Аноним ( 77 ), 15:32, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ведь про опыт Старлинка вопрос. Источник сигнала триангулировать можно условно всегда. Др. дело, что тарелки-то работают и работают.

5.52 , fi ( ok ), 14:04, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – просто. даже очень просто!!! едит машина с пеленгом, находит, затем - две автоматые очереди и определенный человек заглушен )))) 6.60 , Аноним ( 59 ), 14:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не уверен что в Индии это работает.

3.27 , Аноним ( 1 ), 12:23, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Погугли глушилка радиосигнала. И то как раньше в Англии вычисляли незаконные телевизоры, за которые надо платить налог, а халявщиков отлавливали и лишали телевизора.

4.40 , Аноним ( 25 ), 13:04, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Очень хорошее сравнение обычной морзянки и постоянной передачи на стационарном месте

4.47 , Ilya Indigo ( ok ), 13:39, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://habr.com/ru/articles/539242/

Вы вообще пробовали ЧИТАТЬ и ВНИКАТЬ в то что советуете гуглить, или вы сами дальше заголовка не читали, а если и прочитали то не поняли принцип действия?

4.68 , 42 ( ? ), 15:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сейчас больше так не парятся платишь по любому, есть он у тебя или нет неважно, налог включён, считается что есть, доказать обратное сложно в силу бюрократии, поэтому плоти!вот такая она демократия монархии

5.73 , Аноним ( 73 ), 15:21, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то про мигалкова

2.24 , Аноним ( 24 ), 12:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Если мессенджеры такие децентрализованные, то зачем тогда выступать против? Блокировку бы никто не заметил. Э-э, очевидно, чтобы для установки самого мессенджера не нужно было искать и качать где-то "беЗплатно без СМС"? > А если блокировка так влияет что надо выступать против может не такие уж они и децентрализованные? Почему никто не пользуется Tox? Надеюсь, ты скачал свой первый клиент токса из сети токса? 3.41 , Аноним ( 25 ), 13:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надеюсь, ты скачал свой первый клиент токса из сети токса? Репозитории, зеркала.. Децентрализация жеж

4.48 , Аноним ( 24 ), 13:42, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Надеюсь, ты скачал свой первый клиент токса из сети токса?

> Репозитории, зеркала.. Децентрализация жеж Ни разу ни p2p, кол. ограниченное - их и банят.

Но понятно, что будет очередное "токс - это другое!"

5.49 , Аноним ( 25 ), 13:56, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Tox - это протокол..

6.65 , Аноним ( 24 ), 14:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Надеюсь, ты скачал свой [B]первый клиент[/B] токса из сети токса?

> Tox - это протокол.. Пошел юлеж.

4.74 , Аноним ( 73 ), 15:23, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Троянизированные варезники от васяна

2.51 , Нетоксик ( ? ), 14:01, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты про тот самый Tox, на который положил х-й его создатель, и который подхватили noname'ы без соответстующего технического образования и без единого понимания в безопасности и шифровании? https://www.linux.org.ru/forum/talks/14785448

3.70 , Аноним ( 1 ), 15:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно про него. А зачем им образование если итак всё работает? Что там ещё добавлять. Зум конференции? Ну придётся как-то без них.

3.81 , Омоним ( ? ), 15:48, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уж не ты ли случаем тот клоун, который опубликовал тот пост на лорчике и теперь носится с ним как с писанной торбой? Если что, пруфов в том посте нет, только FUD — нагнетание страхов и сомнений с целью дискредитации. Единственное что есть, это ссылка на report от zx2c4, который в 2017(!) припёрся рассказать что в токсе нет PFS. И ему на его капитанство вежливо отвечают: «спасибо, ваш репорт очень важен для нас». Хотя на самом деле это давно поднимавшийся вопрос, ещё со времён irungentoo, и все в курсе. "if someone has your keys you're screwed anyway." Да, нету, ради простоты и прозрачности. Потому что сделать нормально работающую PFS и верифицировать, что да, она действительно работает и не вносит других уязвимостей — сложно. И не надо тыкать в double ratchet и мутного Марлинспайка.

