В Индии заблокировали открытые мессенджеры Element и Briar

Уж не ты ли случаем тот клоун, который опубликовал тот пост на лорчике и теперь носится с ним как с писанной торбой? Если что, пруфов в том посте нет, только FUD — нагнетание страхов и сомнений с целью дискредитации. Единственное что есть, это ссылка на report от zx2c4, который в 2017(!) припёрся рассказать что в токсе нет PFS. И ему на его капитанство вежливо отвечают: «спасибо, ваш репорт очень важен для нас». Хотя на самом деле это давно поднимавшийся вопрос, ещё со времён irungentoo, и все в курсе. "if someone has your keys you're screwed anyway." Да, нету, ради простоты и прозрачности. Потому что сделать нормально работающую PFS и верифицировать, что да, она действительно работает и не вносит других уязвимостей — сложно. И не надо тыкать в double ratchet и мутного Марлинспайка.