В Индии заблокировали открытые мессенджеры Element и Briar

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|1.1, Аноним (1), 11:02, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Если мессенджеры такие децентрализованные, то зачем тогда выступать против? Блокировку бы никто не заметил. А если блокировка так влияет что надо выступать против может не такие уж они и децентрализованные? Почему никто не пользуется Tox?
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|2.10, Аноним (10), 11:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чистая децентрализация возможно только через радиообмен.. например, рация. Хотелось бы от того же Tox работу через КВ-диапазон.
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|3.20, Аноним (20), 11:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чистая децентрализация возможно только через радиообмен.. например, рация.
Невозможна. Радиоэфир -- он же один. По нему тебя легко и отследить могут, триангулировав твою позицию, и прослушать без твоего ведома. И заблокировать.
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|4.25, Аноним (25), 12:16, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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любительский диапазон забанят? как заглушить определенного человека с аналоговой рацией?
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|5.28, Аноним (1), 12:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если это любительский то ничего не будет. Если там будут говорит индийские сепаратист их вычислят причём очень быстро, причём по этому же самому сигналу.
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|6.36, Аноним (36), 12:50, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если mesh-сеть с передачей на низкой мощности на близкие расстояния, то может быть очень запарно вычислять, т.к. в какой-то момент какая-то конкретная передача закончится и вычисление связей в сети прервётся где-то по середине - дальше искать кого-то невозможно.
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|7.69, Аноним (1), 15:13, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В первую очередь это будет запарно для самих сепаратистов. И то если они реально существуют, а не правительство их выдумало чтобы нагнуть население.
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|6.59, Аноним (59), 14:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так с шифрованием не ясно кто что отправляет. Ну нашёл ты точку, а он говорит прогноз погоды отправлял или котиков. Можно конечно не разбираться и просто в тюрьму бросить как в дефолтной стране, но тогда и радиосигнал и сепаратисты не обязательны.
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|6.46, pic (?), 13:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое интересное, а спутниковую связь через радиостанцию или смартфон с антенной, у которой направленная диаграмма вверх, можно локализовать или нет? Или таких нет?
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|7.61, Аноним (59), 14:38, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело в том что спутники далеко не всегда "над тобой". И вполне возможно это направление будет вправо около земли, соседняя многоэтажка мешает.
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|7.77, Аноним (77), 15:32, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ведь про опыт Старлинка вопрос.
Источник сигнала триангулировать можно условно всегда. Др. дело, что тарелки-то работают и работают.
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|5.52, fi (ok), 14:04, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто. даже очень просто!!!
едит машина с пеленгом, находит, затем - две автоматые очереди и определенный человек заглушен ))))
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|3.27, Аноним (1), 12:23, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Погугли глушилка радиосигнала. И то как раньше в Англии вычисляли незаконные телевизоры, за которые надо платить налог, а халявщиков отлавливали и лишали телевизора.
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|4.40, Аноним (25), 13:04, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Очень хорошее сравнение обычной морзянки и постоянной передачи на стационарном месте
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|4.68, 42 (?), 15:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сейчас больше так не парятся платишь по любому, есть он у тебя или нет неважно, налог включён, считается что есть, доказать обратное сложно в силу бюрократии, поэтому плоти!вот такая она демократия монархии
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|2.24, Аноним (24), 12:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если мессенджеры такие децентрализованные, то зачем тогда выступать против? Блокировку бы никто не заметил.
Э-э, очевидно, чтобы для установки самого мессенджера не нужно было искать и качать где-то "беЗплатно без СМС"?
> А если блокировка так влияет что надо выступать против может не такие уж они и децентрализованные? Почему никто не пользуется Tox?
Надеюсь, ты скачал свой первый клиент токса из сети токса?
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|3.41, Аноним (25), 13:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надеюсь, ты скачал свой первый клиент токса из сети токса?
Репозитории, зеркала.. Децентрализация жеж
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|4.48, Аноним (24), 13:42, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Надеюсь, ты скачал свой первый клиент токса из сети токса?
> Репозитории, зеркала.. Децентрализация жеж
Ни разу ни p2p, кол. ограниченное - их и банят.
Но понятно, что будет очередное "токс - это другое!"
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|6.65, Аноним (24), 14:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Надеюсь, ты скачал свой [B]первый клиент[/B] токса из сети токса?
> Tox - это протокол..
Пошел юлеж.
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|3.70, Аноним (1), 15:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно про него. А зачем им образование если итак всё работает? Что там ещё добавлять. Зум конференции? Ну придётся как-то без них.
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|3.81, Омоним (?), 15:48, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уж не ты ли случаем тот клоун, который опубликовал тот пост на лорчике и теперь носится с ним как с писанной торбой?
Если что, пруфов в том посте нет, только FUD — нагнетание страхов и сомнений с целью дискредитации.
Единственное что есть, это ссылка на report от zx2c4, который в 2017(!) припёрся рассказать что в токсе нет PFS. И ему на его капитанство вежливо отвечают: «спасибо, ваш репорт очень важен для нас». Хотя на самом деле это давно поднимавшийся вопрос, ещё со времён irungentoo, и все в курсе. "if someone has your keys you're screwed anyway." Да, нету, ради простоты и прозрачности. Потому что сделать нормально работающую PFS и верифицировать, что да, она действительно работает и не вносит других уязвимостей — сложно. И не надо тыкать в double ratchet и мутного Марлинспайка.
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|1.3, Аноним (3), 11:07, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> их работа может оказаться важной для организации связи во время стихийных бедствий.
Тогды понятно. Точно так же в Турции блокировали клиттор во время землетрясений, что позволило помереть большему количеству людей.
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|2.33, Бывалый смузихлёб (?), 12:40, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По слухам, много померло из-за откровенно наплевательского отношения строителей и проектировщиков к соблюдению требований к особенностям зданий
И недостаточной оснащённости турецких структур техникой. Ну не каждый день у них столько зданий рушится, что обосновывало бы огромные парки спецтехники, стоящие наготове. Они бы и не потребовались, соблюдай проектировщики и строители нужные требования с зданиям.
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|3.58, Аноним (3), 14:29, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Twitter активно использовался спасателями для вытаскивания застрявших под завалами людей, но богоносное, спасаемое аллахом травительство решило его заблокировать из-за нелестных отзывах о царе. В результате погибло сильно больше людей, пролежав под завалами в относительно живом состоянии. Настолько живом, что смогли воспользоваться мобильными телефонами.
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|5.86, Аноним (3), 16:46, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да уж, сравнил телефонный звонок с социальной сетью, где в одной группе много людей могут написать о себе. Или конечно же, пытаться дозвониться на перегруженный 911. Напомню, в стране было землетресение, а не одиночный завал.
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|4.67, Аноним (67), 14:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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всё равно не понятно как твитер мог помочь ? если связь есть то можно позвонить или написать смс, если связи нету то и твитер не поможет. "активно использовался спасателями" - похоже на натягивание совы на глобус.
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|4.78, Аноним (77), 15:40, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Казалось бы. Есть SMS, голосовая связь и сотовая вышка с журналами. Первое позволяет сообщить, второе позволяет получить доп. информацию.
У них там IMEI подлежит регистрации на паспорт или перестаёт работать через 180 дней, насколько помню. Они хорошо держат руку на пульсе.
И если Твиттор играл таки роль, если играл, то это означает, что почему-то был эффективен в тот момент. А вот почему - из постов на Опеннете не ясно.
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|5.88, Аноним (3), 16:50, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твиттор показал себя намного эффективнее телефонной связи. Во время стихийных бедствий всегда так. И да, спасателям было удобнее координировать свою работу именно в твитторе, а не по телефонным звонкам. В экстремальной ситуации текст читать проще, нежели слушать каждого в очереди, хоть это делалось тоже.
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|3.17, Аноним (10), 11:54, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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бесполезно
Это наоборот увеличит число доп. узлов Tor
А на сегодняшний день вообще такое бесполезно(см. наложение санкций).. много разных точек входа и протоколов.
Поможет лишь только физическое отключение от сети интернет... ну или как в Корее
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|4.31, Аноним (1), 12:29, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С санкциями всё в порядке доход от нефти сократился на 50% слезаем с нефтяной иглы. Это на пользу.
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|2.12, Аноним (10), 11:28, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К примеру, если в bittorrent банить bootstrap(начальные точки выхода) банить на уровне провайдера, то в целом есть трекеры, а ещё есть и Pex, который разгреет торрент-клиент с одного добавленого пира.
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|1.11, Аноним (11), 11:26, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Если ЦРУ продвигает СПО для создания агентуры и каналов пропаганды, судьба у него по всему миру незавидная. У государств выбора не остаётся.
Раньше мессенджеры прямо так и называли riot, теперь вот какие-то более нейтральные названия, но суть не меняется.
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|2.16, Аноним (16), 11:41, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поддерживаю.
Element - это воообще разработка еврейский спецслужб и это даже не скрывается, все есть в открытом доступе.
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|3.18, Аноним (18), 11:55, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну это сайт про опен сурс, тут и должны быть проекты с кодом в открытом доступе
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|2.21, kusb (?), 12:00, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вечно у вас ЦРУ помогает людям, а государства - себе.
Может ты занимаешься рекламой и агент ЦРУ?
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|2.62, Аноним (59), 14:43, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ага, последние лет 100 у бедных государств выбора не остаётся, у каждого из них везде враги которым делать больше нечего как пропагандировать суверенитет этих рабов. Попробуй выключить телевизор, пропаганды и врагов сразу меньше станет.
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|3.71, Аноним (1), 15:17, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неправда если выключишь телевизор врагов станет больше и они будут настоящие и возможно даже в прямой видимости. В телеке они хотя бы выдуманные. Мозг именно так работает. Короче лучше телек.
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|1.26, cypher (??), 12:22, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У нас это уже давно все позаблокировали. Джаббер хороший мессенджер, но быдло предпочитает вотцап и телеграм, ведь - "да ладно, кому мы нужны, чтоб за нами следить"
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|2.32, Ruslan22 (?), 12:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Быдло предпочитает выбирать то, что проще в обращении и дружелюбнее в плане UI.
И это хорошо, что им не надо спрашивать мнения экспертов опеннета.
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|3.35, cypher (??), 12:48, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так потому оно и быдло, что предпоччитаеть удобное полезному. А все удобство заключается в том, что в случае безопасных мессенджеров тебе надо потратить 5 мин на ознакомление.
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|4.43, pic (?), 13:29, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, сегодняшние популярные мессенджеры превратились в соцсети, с новостными каналами и блогами, и это держит аудиторию. Народ не привык к своему мнению, ориентир задают контент-мейкеры.
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|5.53, лютый арчешкольник (?), 14:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Народ не привык к своему мнению, ориентир задают контент-мейкеры
Ты эту гениальную мысль где-то вычитал или сам придумал? Оказывается чтобы быть в курсе ситуации, надо не новости читать, а наоборот от всего отписаться. ) а в каментах поппеннета что забыл?
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|6.91, pic (?), 17:06, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, всегда имхо высказываю, а вот у тебя сработал юношеский максимализм.
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|3.37, Аноним (37), 12:53, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я раньше тоже так думал. Сейчас уже понимаю, что к этому приводит только мощное сочетание трёх факторов: дружелюбия интерфейса, относительной пустоты рынка и массированной тупой рекламы. А далее уже все выбираю то, что все остальные уже выбрали. Смотрят на других, видят, что они не вымерли, и не забивают голову.
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|4.63, Аноним (59), 14:52, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как минимум последние лет 20 вижу как тинейджеры выбирают "не как у родителей". Сначала вконтакте с одноклассниками, потом они сами стали родителями, а их дети стали в инсиаграмах и телеграмах сидеть, потом и они стали родителями, а их дети стали в тиктоке и снапчатах зависать.
Возможно это ещё связано с самими мессенджерами/соцсетями и современным "рынком", который предполагает что ты должен бесконечно наращивать прибыль чтобы твои акции покупали, а директора не увольняли, отчего неизбежно меняются стратегии от "мы маленькие, но перспективные, идите пожалуйста к нам" к "мы гигант, хотим жрать, плевать на пользователя".
Но тем не менее такие миграции происходят каждые несколько лет (пускай будет 7-10 лет).
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|2.34, Бывалый смузихлёб (?), 12:43, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ту же телегу крайне активно продвигают и в бизнесе и в разных окологосударственных структурах
там совсем не выбор и не предпочтение "быдла" - там именно теневое навязывание совершенно конкретной телеги
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|3.38, Птриг гений (?), 12:54, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я,еще давно предлагал друзьям-знакомым перейти на безопасные мессенджеры, но ответ вмегда примерно один - "да нафиг это надо"
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|4.44, Аноним (1), 13:30, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто ты не Альфа и не опининон лидер в своей группе. Такое предложение о переходе должен делать Альфа вашей группы. При этом он не должен никого спрашивать, а сам взять и перейти. А остальных он может просто уведомить.
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|4.54, pic (?), 14:18, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты нужен друзьям, они тебя найдут, если нет - вот такой ответ.
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|3.55, pic (?), 14:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Telegram и Google готовят к блокировке. По белому списку.
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|5.72, Аноним (1), 15:18, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Половину точно заблочили. А вот когда заблочат ютуб. Опять ничего не произойдет.
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|3.76, Аноним (73), 15:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телегу навязывают? Это где, например, тебе такое померещилось? Тут людей палками даже хотя бы телегу из вайбера и одноглазников фиг выгонишь, несмотря на регулярные звонки по вайберу "из банка"...
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|3.80, Аноним (77), 15:44, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ту же телегу крайне активно продвигают и в бизнесе и в разных окологосударственных структурах
> там совсем не выбор и не предпочтение "быдла" - там именно теневое навязывание совершенно конкретной телеги
Видимо, абсолютный лидер по удобству - для людей Телега была сделана. В отличии от многих иных.
Но, в Т. уже появились ляпы и баги, уже пошла вендорская неотключаемая реклама. Нужна замена.
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|2.85, 42 (?), 16:32, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё это конечно здорово, но реальность такова, что никто в массах пользовать этим не будет, в силу многих причин, главная из которых самодеградация, затем отсутствии масс, и просто лень к чему то новом.
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|4.92, 42 (?), 17:17, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет это проблема не национальном уровне, а на ментальном геноме человека, он ленив и инерционнен, всё новое подозрительно, от лукавого, поднятия сознания хоть на одну ступень в верх уже эволюционная революция
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