Обновление Debian 11.7 и второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 12

Опубликовано седьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 92 обновления с устранением проблем со стабильностью и 102 обновления с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 11.7 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов clamav, dpdk, flatpak, galera-3, intel-microcode, mariadb-10.5, nvidia-modprobe, postfix, postgresql-13, shim. Удалены пакеты bind-dyndb-ldap (не работает с новыми выпусками bind9), python-matrix-nio (имеет проблемы с безопасностью и не поддерживает актуальные версии серверов matrix), weechat-matrix, matrix-mirage и pantalaimon (зависят от удалённого python-matrix-nio). Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшее время будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.7. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.7, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org. Одновременно представлен второй кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза - Debian 12 ("Bookworm"). Из изменений можно отметить добавление поддержки формата шифрования разделов luks2 в заверенные цифровой подписью efi-образы GRUB, улучшение работы cryptsetup не системах с небольшим объемом ОЗУ, установку пакета shim-signed в образы для архитектур i386 and arm64, добавление поддержки плат и устройств Lenovo Miix 630, Lenovo Yoga C630, StarFive VisionFive, D1 SoC, A20-OLinuXino_MICRO-eMMC, Lenovo ThinkPad X13s, Colibri iMX6ULL eMMC, Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3. Релиз Debian 12 запланирован на 10 июня 2023 года. Полная заморозка перед релизом намечена на 24 мая. В настоящее время насчитывается 258 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад таких ошибок было 267, два месяца назад - 392, три месяца назад - 637)