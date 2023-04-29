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Обновление Debian 11.7 и второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 12

29.04.2023 19:56

Опубликовано седьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 92 обновления с устранением проблем со стабильностью и 102 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 11.7 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов clamav, dpdk, flatpak, galera-3, intel-microcode, mariadb-10.5, nvidia-modprobe, postfix, postgresql-13, shim. Удалены пакеты bind-dyndb-ldap (не работает с новыми выпусками bind9), python-matrix-nio (имеет проблемы с безопасностью и не поддерживает актуальные версии серверов matrix), weechat-matrix, matrix-mirage и pantalaimon (зависят от удалённого python-matrix-nio).

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшее время будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.7. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.7, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно представлен второй кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза - Debian 12 ("Bookworm"). Из изменений можно отметить добавление поддержки формата шифрования разделов luks2 в заверенные цифровой подписью efi-образы GRUB, улучшение работы cryptsetup не системах с небольшим объемом ОЗУ, установку пакета shim-signed в образы для архитектур i386 and arm64, добавление поддержки плат и устройств Lenovo Miix 630, Lenovo Yoga C630, StarFive VisionFive, D1 SoC, A20-OLinuXino_MICRO-eMMC, Lenovo ThinkPad X13s, Colibri iMX6ULL eMMC, Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3.

Релиз Debian 12 запланирован на 10 июня 2023 года. Полная заморозка перед релизом намечена на 24 мая. В настоящее время насчитывается 258 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад таких ошибок было 267, два месяца назад - 392, три месяца назад - 637)



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Debian 9 Stretch перемещён в архив
  3. OpenNews: Debian 12 перешёл на стадию жёсткой заморозки перед релизом
  4. OpenNews: Обновление Debian 11.6
  5. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59050-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, _RORO_ (ok), 20:21, 29/04/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня возникла мысль тупо репозитории sid выставить. Оно вроде нестабильным считается, но по идее для десктопа сойдёт)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:29, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Настоящий линуксоиды сидят с сервера, а не с десктопа
     
     
  • 3.6, НяшМяш (ok), 21:15, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    WSL
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 21:18, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-вот. В платиновые спонсоры записались, чтобы родные драйвера гробить в пользу WSL ))
     
  • 3.9, Аноним (7), 21:24, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сервера с gui?!
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 21:32, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто тебе запрещает и с gui сидеть и в консоли?
     
  • 2.8, Аноним (7), 21:23, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в SID драйвера для старых видюх.
    Для старых дистров или бэкпортируют или поддерживают плохо. (
     

  • 1.2, Аноним (3), 20:26, 29/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Невозможно сделать так, чтобы было меньше критических ошибок при жиреющей кодовой базе.
     
     
  • 2.4, ИмяХ (?), 20:56, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Современные методы внедрения бэкдоров позволяют делать их практически незаметными даже в полностью открытом коде.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 21:11, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    можно поутрировать на эту тему:
    все спохватятся, когда утилита grep будет искать как алиэкспресс
     
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