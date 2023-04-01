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Выпуск дистрибутива KaOS 2023.04

21.04.2023 22:52

Представлен выпуск KaOS 2023.04, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.2 ГБ).

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.27.4, KDE Frameworks 5.105, KDE Gear 22.12.2 и Qt 5.15.9 c патчами от проекта KDE (в поставку также входит Qt 6.5).
  • Отдельно сформирован iso-образ для тестирования компонентов, развиваемых в экспериментальной ветке, на базе которой формируется выпуск KDE Plasma 6.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 6.2.11, OpenSSL 3.0.8, CLang/LLVM 16.0.1, Libtiff 4.5.0, SQLite 3.41.2, Systemd 253.3, Python 3.10.11, Dracut 059, ZFS 2.1.10, Gnupg 2.4.0,Libarchive 3.6.2.
  • В состав включены мессенджер Signal Desktop и Tokodon (клиент к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon).
  • На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.
  • В IsoWriter, интерфейсе для записи ISO-файлов на USB-диски, предоставлена возможность проверки корректности записанных образов.
  • В качестве офисного пакета по умолчанию задейстован LibreOffice 6.2, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.
  • Добавлен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.
  • По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).
  • Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.


  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2023/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2022.10
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27
  4. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 23.04, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59013-kaos
Ключевые слова: kaos
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:28, 21/04/2023 [ответить]  
    		• +3 +/
    Каждому васяну по своему дистру! И тогда заживём!
     
  • 2, Аноним (-), 00:08, 22/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3, Аноним (3), 00:44, 22/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    А как телеметрию выключить?
     

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