Выпуск дистрибутива KaOS 2023.04

Представлен выпуск KaOS 2023.04, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.2 ГБ). В новом выпуске: Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.27.4, KDE Frameworks 5.105, KDE Gear 22.12.2 и Qt 5.15.9 c патчами от проекта KDE (в поставку также входит Qt 6.5).

Отдельно сформирован iso-образ для тестирования компонентов, развиваемых в экспериментальной ветке, на базе которой формируется выпуск KDE Plasma 6.

Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 6.2.11, OpenSSL 3.0.8, CLang/LLVM 16.0.1, Libtiff 4.5.0, SQLite 3.41.2, Systemd 253.3, Python 3.10.11, Dracut 059, ZFS 2.1.10, Gnupg 2.4.0,Libarchive 3.6.2.

В состав включены мессенджер Signal Desktop и Tokodon (клиент к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon).

На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.

В IsoWriter, интерфейсе для записи ISO-файлов на USB-диски, предоставлена возможность проверки корректности записанных образов.

В качестве офисного пакета по умолчанию задейстован LibreOffice 6.2, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.

Добавлен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.



