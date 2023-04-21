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Выпуск KDE Gear 23.04, набора приложений от проекта KDE

21.04.2023 09:56

Представлено апрельское сводное обновление приложений (23.04), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля 2021 года публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 546 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества:

  • Набор мобильных приложений Plasma Mobile Gear теперь развивается в основном составе KDE Gear.
  • В состав KDE Gear принято приложение Tokodon с реализацией клиента к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon. В новом выпуске упрощено общение с пользователями децентрализованных сетей Fediverse. Например, добавлена поддержка отправки подписчикам опросов, а при написании ответа появилась возможность просмотра предыдущих сообщений. В версии для мобильных устройств реализована отдельная страница поиска сообщений. Также добавлены возможности настройки работы через прокси перед подключением к учётной записи и просмотра заявок на оформление подписки.
  • Добавлено приложение AudioTube с интерфейсом для прослушивания музыки с Youtube Music. Поддерживается поиск музыки, отправка ссылок другим пользователям и создание списков воспроизведения, среди прочего на основе наиболее часто прослушиваемых композиций и истории воспроизведения.
  • Обновлена программа для обмена сообщениями Neochat, использующая протокол Matrix. В новой версии улучшено оформление интерфейса - предложена более компактная компоновка элементов и упрощено меню. Переделана навигация с клавиатуры. Улучшены кнопки управления воспроизведением видео. Добавлена новая команда "/knock" для того чтобы постучаться в чат. Предоставлена возможность редактирования своих прошлых сообщений по месту без открытия отдельных диалогов.
  • Полностью переделан интерфейс программы для создания скриншотов и скринкастов Spectacle. Добавлена возможность прикрепления аннотаций к скриншотам. В окружениях на базе протокола Wayland реализована возможность записи видео с изменениями на экрана.
  • В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность настройки отображения прав доступа на странице с детальной информацией о файле. Добавлена поддержка просмотра данных с устройств Apple iOS, используя протокол "afc://" и штатный интерфейс управления файлами. Добавлено дополнение kio-admin, предоставляющее возможность запуска в режиме администратора для получения полного доступа к файловой системе. Ускорен расчёт размера каталогов.
  • В просмотрщике изображений Gwenview для окружений на базе протокола Wayland добавлена поддержка масштабирования изображений, используя жест щипка на тачпаде. При показе слайдшоу обеспечено блокирование активации хранителя экрана только при нахождении приложений на переднем плане. Реализовано плавное изменение масштаба при прокрутке на тачпаде при нажатой клавише Ctrl. Устранено аварийное завершение работы при повороте изображения.
  • В музыкальном проигрывателе Elisa добавлена возможность сворачивания области с заголовком. Изменено оформление интерфейса для просмотра часто воспроизводимых композиций, в котором теперь отображается список, отсортированный по числу воспроизведений, без учёта времени, когда последний раз прослушивалась композиция. Добавлена поддержка создания и открытия списков воспроизведения в формате ".pls". В интерфейсе прослушивания интернет-радио по умолчанию предложен список популярных радиостанций.
  • В просмотрщике документов Okular изменено оформление панели инструментов, добавлено меню View Mode, а в левой части появились кнопки масштабирования и просмотра. Панель теперь может быть отсоединена в отдельное окно или прикреплена сбоку. Реализована поддержка плавной прокрутки.
  • Изменено оформление Filelight, программы для наглядного анализа распределения дискового пространства и выявления причин расходования свободного места. В левую часть окна добавлен список с текстовой информацией о размере каталогов.
  • В видеоредакторе Kdenlive появилась возможность использования вложенных монтажных шкал, что позволяет выделить несколько клипов, сгруппировать их вместе и работать с группой как с единой последовательностью. Имеются возможности редактирования последовательности, применения эффектов к последовательности и создания переходов между вложенными последовательностями и обычными клипами.
  • В календаре-планировщике полностью переделана адресная книга и добавлена возможность определения собственного времени напоминаний.
  • Переработано оформление видеопроигрывателя PlasmaTube, позволяющего просматривать видео с YouTube. Для защиты конфиденциальности реализована возможность обращения к видео через прослойку Invidious, не требующую аутентификации и блокирующую код для показа рекламы и отслеживания перемещений.
  • Полностью изменён интерфейс ассистента в путешествиях KItinerary.
  • В программе для прослушивания подкастов Kasts реализована возможность сворачивания в системный лоток и изменения скорости воспроизведения определённых подкастов. Добавлен интерфейс для поиска в каталоге подкастов.
  • В текстовых редакторах Kate и KWrite появился режим открытия каждого нового файла в отдельном окне, а не в новой вкладке.
  • В менеджере архивов Ark добавлена поддержка извлечения данных из файлов в формате Stuffit.
  • В минималистичном мультимедийном проигрывателе Dragon Player полностью переделан интерфейс, добавлено меню "гамбургер" и переработан состав панели инструментов.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27
  4. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 23.01
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.13, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59010-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:39, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Дизайн - отрыжка из девяностых. Этими скриншотами только детей пугать.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:41, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Дети запуганной истерички будут истеричками независимо от дизайна
     
  • 2.11, Герострат (?), 11:17, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды нужно использовать с Kvantum
     
     
  • 3.30, An0nim0us (?), 12:42, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел тему, но на мой взгляд Breath Dark из темных тем выглядит получше.
     
     
  • 4.36, Герострат (?), 13:18, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не тема, а движок для тем
     
  • 2.24, FF (?), 12:28, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другое дело длинная стильная черная полоса на улбтрашироком экране с часами посередине и тремя иконками справа.
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:41, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Matrix и Fediverse из коробки - это круто. Okular для рецензирования тоже топ. Вот бы они со своими тюбами PeerTube ещё втащили - цены бы им не было)
     
  • 1.4, NekoBread4 (?), 10:49, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шедевр.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:53, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    эталон некачественного софта.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:57, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Точно лучше, чем gtk поделки!
     
     
  • 3.25, FF (?), 12:29, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На GTK такое невозможно разработать и не было такого софта. Не его - вот и бесится.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:15, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Технический победитель. Аналогов все равно нет.
    Гномом невозможно пользоваться.
    Остальное конструторы или на основе этих двух.
     

  • 1.7, Рутинный (?), 11:08, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    КДЕ очень хорошо смотрится на фото, особенно, если его настроить, приукрасить дополнениями, темами и нескучными обоями. Но когда им пользуешься,вся влюбленность быстро проходит: работает он криво, косо, рывками, с подвисаниями, как будто старого дедушку одели в подростковые одежды и заставили играть футбол.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:20, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    пс, парень, ты чего ? сейчас тебя тут местные утята заклюют
     
     
  • 3.26, FF (?), 12:30, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другое дело, когда есть одна кнопка и больше ничего не зависает.
     
  • 2.15, Аноним (10), 11:23, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сижу на кедах очень давно.
    Работает всегда отлично. Иногда добавляют, правят баги как и во всем остальном софте. Какие то вещи работают странно но все равно лучше конкурентов (тот же mtp - из всех mtp какашек kde'шная лучше всех работает).
    Лично мне не нравится что оно очень плотно завязано на Qt и на свои внутренние штуки, кастомизировать (банально менюшку в долфин с подменюшкой, не путать с просто менюшкой) бывает проблематично.
    Но "криво, косо, рывками, с подвисаниями" такого нет в принципе и давно уже не было (где-то с 2013).
     
     
  • 3.18, Admino (ok), 11:31, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Сижу на кедах очень давно. Работает всегда отлично.

    Ну то есть ничего слаще репы ты не ел.

    > тот же mtp - из всех mtp какашек kde'шная лучше всех работает

    Внезапно, да. Интересно, почему.

     
  • 3.21, Аноним (21), 11:41, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с подменюшкой

    выглядит, как ограничение формата ini, у thunar 0LrQvtC00LjRgNC+0LLQsNC90L3Ri9C1 менюхи. Наоборот, это годная тема -- добавление плагина для тех же heif и jpeg-xl в кути добавляло их поддержку во все программы.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:13, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > добавление плагина для тех же heif и jpeg-xl в кути добавляло их поддержку во все программы.

    Есть плагины для GdkPixbuf.

     
  • 3.35, FF (?), 13:13, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю, зачем сидеть на кедах, если можно выбрать удобное кресло? Или это кеды соседа, а ты в них личинок откладываешь?
     
  • 2.31, An0nim0us (?), 12:47, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажите как вы их ломаете что они так у вас работают? Будет наглядным пособием как не нужно делать)
     

  • 1.8, Xix (?), 11:14, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит намного лучше чем разномастные GTK приложения.Если бы не политика Qt,это давно стало бы стандартом.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 11:21, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мне больше по душе жтк
    как писал анон выше кеды может и смотрятся порой неплохо на скринах работают через одно место
     
     
  • 3.16, Аноним (10), 11:25, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    УМВР ЧЯДНТ?
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:26, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разномастные? На GTK4 любые приложения выглядят полностью стандартно.
     
     
  • 3.27, FF (?), 12:32, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libadwaita позволяет делать цветовую идентичность каждого приложения.
     

  • 1.9, Герострат (?), 11:15, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Внезапно понял, что половины кде-приложений даже не знаю
     
  • 1.12, Аноним (13), 11:19, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хм а почему на изображении с мобилкой не сделали что бы процент был на самой батарейке ? как я понимаю у них на десктоп так можно
     
  • 1.19, Admino (ok), 11:33, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё бы убрать все эти огромные бессмысленные пустые пространства и уменьшить размер гиганстких виджетов, чтобы экономить место на экране.

    Делал себе сборку KDE для старого ноутбука с 1280x720. Так и не смог в этом работать, очень много места съедает интерфейс.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:23, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе вообще экран?! Кнопки включить-выключить уже недостаточно?
     
     
  • 3.28, Admino (ok), 12:32, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ad Hominem с разбега, опеннет торт.
     
  • 2.32, An0nim0us (?), 12:53, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выбираешь компактную тему, размер виджетов регулируется из коробки ,а если бесят то можно и вообще убрать. Были кеды на моем первом ноуте с таким же разрешением и плюс кед как раз в том что ты все можешь кастомизировать так как тебе нужно.
     

  • 1.20, шмякшмяк (?), 11:40, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Lxqt хоть было жалко из-за какой-то ущербности,но кеды не вызывают даже такого чувства.
     
     
  • 2.29, FF (?), 12:33, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ущербность внутри тебя, а ты проецируешь.
     
     
  • 3.33, шмякшмяк (?), 12:58, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снова на личности переходишь? К чему бы это?
     
     
  • 4.34, FF (?), 13:11, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прими себя таким, какой ты есть и раскрой свою ceксyальность. Сосед уже давно хочет тебе с этим помочь.
     
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