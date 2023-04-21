Выпуск KDE Gear 23.04, набора приложений от проекта KDE

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|1.1, Аноним (1), 10:39, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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Дизайн - отрыжка из девяностых. Этими скриншотами только детей пугать.
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|2.3, Аноним (3), 10:41, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Дети запуганной истерички будут истеричками независимо от дизайна
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|3.30, An0nim0us (?), 12:42, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрел тему, но на мой взгляд Breath Dark из темных тем выглядит получше.
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|2.24, FF (?), 12:28, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Другое дело длинная стильная черная полоса на улбтрашироком экране с часами посередине и тремя иконками справа.
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|1.2, Аноним (3), 10:41, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Matrix и Fediverse из коробки - это круто. Okular для рецензирования тоже топ. Вот бы они со своими тюбами PeerTube ещё втащили - цены бы им не было)
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|3.25, FF (?), 12:29, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На GTK такое невозможно разработать и не было такого софта. Не его - вот и бесится.
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|2.10, Аноним (10), 11:15, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Технический победитель. Аналогов все равно нет.
Гномом невозможно пользоваться.
Остальное конструторы или на основе этих двух.
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|1.7, Рутинный (?), 11:08, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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КДЕ очень хорошо смотрится на фото, особенно, если его настроить, приукрасить дополнениями, темами и нескучными обоями. Но когда им пользуешься,вся влюбленность быстро проходит: работает он криво, косо, рывками, с подвисаниями, как будто старого дедушку одели в подростковые одежды и заставили играть футбол.
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|3.26, FF (?), 12:30, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Другое дело, когда есть одна кнопка и больше ничего не зависает.
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|2.15, Аноним (10), 11:23, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сижу на кедах очень давно.
Работает всегда отлично. Иногда добавляют, правят баги как и во всем остальном софте. Какие то вещи работают странно но все равно лучше конкурентов (тот же mtp - из всех mtp какашек kde'шная лучше всех работает).
Лично мне не нравится что оно очень плотно завязано на Qt и на свои внутренние штуки, кастомизировать (банально менюшку в долфин с подменюшкой, не путать с просто менюшкой) бывает проблематично.
Но "криво, косо, рывками, с подвисаниями" такого нет в принципе и давно уже не было (где-то с 2013).
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|3.18, Admino (ok), 11:31, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сижу на кедах очень давно. Работает всегда отлично.
Ну то есть ничего слаще репы ты не ел.
> тот же mtp - из всех mtp какашек kde'шная лучше всех работает
Внезапно, да. Интересно, почему.
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|3.21, Аноним (21), 11:41, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>с подменюшкой
выглядит, как ограничение формата ini, у thunar 0LrQvtC00LjRgNC+0LLQsNC90L3Ri9C1 менюхи. Наоборот, это годная тема -- добавление плагина для тех же heif и jpeg-xl в кути добавляло их поддержку во все программы.
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|4.22, Аноним (22), 12:13, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> добавление плагина для тех же heif и jpeg-xl в кути добавляло их поддержку во все программы.
Есть плагины для GdkPixbuf.
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|3.35, FF (?), 13:13, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не понимаю, зачем сидеть на кедах, если можно выбрать удобное кресло? Или это кеды соседа, а ты в них личинок откладываешь?
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|2.31, An0nim0us (?), 12:47, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажите как вы их ломаете что они так у вас работают? Будет наглядным пособием как не нужно делать)
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|1.8, Xix (?), 11:14, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выглядит намного лучше чем разномастные GTK приложения.Если бы не политика Qt,это давно стало бы стандартом.
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|2.14, Аноним (13), 11:21, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мне больше по душе жтк
как писал анон выше кеды может и смотрятся порой неплохо на скринах работают через одно место
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|2.17, Аноним (17), 11:26, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разномастные? На GTK4 любые приложения выглядят полностью стандартно.
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|3.27, FF (?), 12:32, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Libadwaita позволяет делать цветовую идентичность каждого приложения.
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|1.12, Аноним (13), 11:19, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хм а почему на изображении с мобилкой не сделали что бы процент был на самой батарейке ? как я понимаю у них на десктоп так можно
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|1.19, Admino (ok), 11:33, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё бы убрать все эти огромные бессмысленные пустые пространства и уменьшить размер гиганстких виджетов, чтобы экономить место на экране.
Делал себе сборку KDE для старого ноутбука с 1280x720. Так и не смог в этом работать, очень много места съедает интерфейс.
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|2.23, Аноним (23), 12:23, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тебе вообще экран?! Кнопки включить-выключить уже недостаточно?
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|2.32, An0nim0us (?), 12:53, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выбираешь компактную тему, размер виджетов регулируется из коробки ,а если бесят то можно и вообще убрать. Были кеды на моем первом ноуте с таким же разрешением и плюс кед как раз в том что ты все можешь кастомизировать так как тебе нужно.
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|1.20, шмякшмяк (?), 11:40, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Lxqt хоть было жалко из-за какой-то ущербности,но кеды не вызывают даже такого чувства.
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|4.34, FF (?), 13:11, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прими себя таким, какой ты есть и раскрой свою ceксyальность. Сосед уже давно хочет тебе с этим помочь.
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