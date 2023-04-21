Выпуск KDE Gear 23.04, набора приложений от проекта KDE

Представлено апрельское сводное обновление приложений (23.04), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля 2021 года публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 546 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: Набор мобильных приложений Plasma Mobile Gear теперь развивается в основном составе KDE Gear.

В состав KDE Gear принято приложение Tokodon с реализацией клиента к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon. В новом выпуске упрощено общение с пользователями децентрализованных сетей Fediverse. Например, добавлена поддержка отправки подписчикам опросов, а при написании ответа появилась возможность просмотра предыдущих сообщений. В версии для мобильных устройств реализована отдельная страница поиска сообщений. Также добавлены возможности настройки работы через прокси перед подключением к учётной записи и просмотра заявок на оформление подписки.

Добавлено приложение AudioTube с интерфейсом для прослушивания музыки с Youtube Music. Поддерживается поиск музыки, отправка ссылок другим пользователям и создание списков воспроизведения, среди прочего на основе наиболее часто прослушиваемых композиций и истории воспроизведения.

Обновлена программа для обмена сообщениями Neochat, использующая протокол Matrix. В новой версии улучшено оформление интерфейса - предложена более компактная компоновка элементов и упрощено меню. Переделана навигация с клавиатуры. Улучшены кнопки управления воспроизведением видео. Добавлена новая команда "/knock" для того чтобы постучаться в чат. Предоставлена возможность редактирования своих прошлых сообщений по месту без открытия отдельных диалогов.

Полностью переделан интерфейс программы для создания скриншотов и скринкастов Spectacle. Добавлена возможность прикрепления аннотаций к скриншотам. В окружениях на базе протокола Wayland реализована возможность записи видео с изменениями на экрана.

В файловом менеджере Dolphin предоставлена возможность настройки отображения прав доступа на странице с детальной информацией о файле. Добавлена поддержка просмотра данных с устройств Apple iOS, используя протокол "afc://" и штатный интерфейс управления файлами. Добавлено дополнение kio-admin, предоставляющее возможность запуска в режиме администратора для получения полного доступа к файловой системе. Ускорен расчёт размера каталогов.

В просмотрщике изображений Gwenview для окружений на базе протокола Wayland добавлена поддержка масштабирования изображений, используя жест щипка на тачпаде. При показе слайдшоу обеспечено блокирование активации хранителя экрана только при нахождении приложений на переднем плане. Реализовано плавное изменение масштаба при прокрутке на тачпаде при нажатой клавише Ctrl. Устранено аварийное завершение работы при повороте изображения.

В музыкальном проигрывателе Elisa добавлена возможность сворачивания области с заголовком. Изменено оформление интерфейса для просмотра часто воспроизводимых композиций, в котором теперь отображается список, отсортированный по числу воспроизведений, без учёта времени, когда последний раз прослушивалась композиция. Добавлена поддержка создания и открытия списков воспроизведения в формате ".pls". В интерфейсе прослушивания интернет-радио по умолчанию предложен список популярных радиостанций.

В просмотрщике документов Okular изменено оформление панели инструментов, добавлено меню View Mode, а в левой части появились кнопки масштабирования и просмотра. Панель теперь может быть отсоединена в отдельное окно или прикреплена сбоку. Реализована поддержка плавной прокрутки.

Изменено оформление Filelight, программы для наглядного анализа распределения дискового пространства и выявления причин расходования свободного места. В левую часть окна добавлен список с текстовой информацией о размере каталогов.

В видеоредакторе Kdenlive появилась возможность использования вложенных монтажных шкал, что позволяет выделить несколько клипов, сгруппировать их вместе и работать с группой как с единой последовательностью. Имеются возможности редактирования последовательности, применения эффектов к последовательности и создания переходов между вложенными последовательностями и обычными клипами.

В календаре-планировщике полностью переделана адресная книга и добавлена возможность определения собственного времени напоминаний.

Переработано оформление видеопроигрывателя PlasmaTube, позволяющего просматривать видео с YouTube. Для защиты конфиденциальности реализована возможность обращения к видео через прослойку Invidious, не требующую аутентификации и блокирующую код для показа рекламы и отслеживания перемещений.

Полностью изменён интерфейс ассистента в путешествиях KItinerary.

В программе для прослушивания подкастов Kasts реализована возможность сворачивания в системный лоток и изменения скорости воспроизведения определённых подкастов. Добавлен интерфейс для поиска в каталоге подкастов.

В текстовых редакторах Kate и KWrite появился режим открытия каждого нового файла в отдельном окне, а не в новой вкладке.

В менеджере архивов Ark добавлена поддержка извлечения данных из файлов в формате Stuffit.

В минималистичном мультимедийном проигрывателе Dragon Player полностью переделан интерфейс, добавлено меню "гамбургер" и переработан состав панели инструментов.



