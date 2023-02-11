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Доступна мобильная платформа /e/OS 1.10, развиваемая создателем Mandrake Linux

20.04.2023 13:14

Представлен выпуск мобильной платформы /e/OS 1.10, нацеленной на сохранение конфиденциальности пользовательских данных. Платформа основана Гаэлем Дювалем (Gaël Duval), создателем дистрибутива Mandrake Linux. Проект предоставляет прошивки для многих популярных моделей смартфонов, а также под брендами Murena One, Murena Fairphone 3+/4 и Murena Galaxy S9 предлагает редакции смартфонов OnePlus One, Fairphone 3+/4 и Samsung Galaxy S9 с предустановленной прошивкой /e/OS. Всего официально поддерживается 227 смартфонов.

Прошивка /e/OS развивается как ответвление от платформы Android (используются наработки LineageOS), избавленное от привязки к сервисам и инфраструктуре Google, что позволяет с одной стороны сохранить совместимость с Android-приложениями и упростить поддержку оборудования, а с другой стороны блокировать передачу телеметрии на серверы Google и обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Блокируется и неявная отправка информации, например, обращение к серверам Google при проверке доступности сети, резолвинге DNS и определении точного времени.

Для взаимодействия с сервисами Google предустановлен пакет microG, который позволяет обойтись без установки проприетарных компонентов и предлагает вместо сервисов Google независимые аналоги. Например, для определения местоположения по Wi-Fi и базовым станциям (без GPS) задействована прослойка на основе Mozilla Location Service. Вместо поисковой системы Google предлагается собственный метапоисковый сервис на основе форка движка Searx, обеспечивающий анонимность отправляемых запросов.

Для синхронизации точного времени вместо Google NTP используется NTP Pool Project, а вместо DNS-серверов Google (8.8.8.8) - DNS-серверы текущего провайдера. В web-браузере по умолчанию включён блокировщик рекламы и скриптов для отслеживания перемещений. Для синхронизации файлов и данных приложений разработан собственный сервис, который может работать c инфраструктурой на базе NextCloud. Серверные компоненты основаны на открытом ПО и доступны для установки на подконтрольных пользователю системах.

Интерфейс пользователя существенно переработан и включает собственное окружение для запуска приложений BlissLauncher, улучшенную систему уведомлений, новый экран блокировки и иное стилевое оформление. В BlissLauncher задействован специально разработанный для проекта набор автоматически масштабируемых пиктограмм и подборка виджетов (например, виджет для показа прогноза погоды).

Проектом также развивается собственный менеджер аутентификации, позволяющий использовать для всех сервисов единую учётную запись (user@murena.io), регистрируемую в процессе первой установки. Учётную запись можно использовать для получения доступа к своему окружению через Web или на других устройствах. В облаке Murena Cloud бесплатно предоставляется 1ГБ для хранения своих данных, синхронизации приложений и резервных копий.

По умолчанию в состав входят такие приложения, как почтовый клиент (K9-mail), web-браузер (Bromite, ответвление от Chromium), программа для работы с камерой (OpenCamera), программа для отправки мгновенных сообщений (qksms), система для ведения заметок (nextcloud-notes), PDF-просмотрщик (PdfViewer), планировщик (opentasks), программа для работы с картами (Magic Earth), галерея фотографий (gallery3d), файловый менеджер (DocumentsUI).

Основные изменения в /e/OS 1.10:

  • Упрощён интерфейс системы установки обновлений.
  • Внесены улучшения, связанные с контрастностью вывода на некоторых экранах смартфонов, поставляемых с Android 12.
  • Улучшен интерфейс калькулятора.
  • В почтовый клиент на начальный экран добавлена опция для импорта настроек, показываемая, если не настроена учётная запись. Для ускорения загрузки реализовано кэширование всех сообщений для учётной записи.
  • В мессенджере включены по умолчанию жесты для удаления (сдвиг вправо) и архивирования (сдвиг влево) сообщений.
  • Обновлена версия программы для ведения заметок.
  • В средствах для обеспечения конфиденциальности системные приложения отделены от компонентов для обеспечения совместимости.
  • В менеджере приложений App Lounge налажена работа режима автоматической установки обновлений, добавлено перенаправление в сервис Exodus Privacy для оценки проблем с конфиденциальностью в приложениях.
  • Для приложения Trust реализована поддержка применения штатной темы оформления и цветовой схемы /e/OS.
  • Из кодовой базы проекта LineageOS 19.1, основанной на Android 12, перенесены исправления ошибок и уязвимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://e.foundation/leaving-a...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа /e/OS 1.8, развиваемая создателем Mandrake Linux
  3. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 23.01
  4. OpenNews: Доступны открытая мобильная платформа /e/OS 1.0 и смартфон Murena One на её основе
  5. OpenNews: Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов
  6. OpenNews: Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59005-e.foundation
Ключевые слова: e.foundation
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, zram (?), 13:18, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    web-браузер (Bromite, ответвление от Chromium)

    Мимо. Nам свой форк Chromium под названием browser

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:20, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно отметить, что Bromite уже практически стал abandonware, перестав обновляться вслед за мейнлайном с декабря прошлого года.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:15, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печально. Он давал встроенный адблок, реализованный на плюсах. Как теперь резать рекламу? Недобраузеры, основанные на чем угодно, но не на Blink, не предлагать.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:18, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один из мейнтейнеров вроде бы шлёпает свежие билды на основе старых патчей: https://github.com/uazo/bromite-buildtools/releases
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 15:07, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там и проблема некому тестировать.
     
     
  • 5.25, Аноним (9), 16:25, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так нишевый продукт в принципе, потому и.

    По крайней мере, хорошо, что уже есть готовая обвязка для сборки самому с патчами, плюс автобилды.

     
  • 3.19, Аноним (19), 15:25, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/uazo/bromite-buildtools

    https://chromium.woolyss.com/

     

  • 1.3, keydon (ok), 13:25, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну такое. Довольно успешно подменяет гугловские сервисы на свои (мб даже более навязчиво). Менять шило на мыло большого смысла не вижу. Лучше уж тогда линейку ставить (хотя в ней невыпиленного от гугла больше).
     
     
  • 2.17, Чукча (?), 15:15, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И в самом деле - такое. От разработчика Mandrake ожидаешь чего-то более осмысленного под красочной вывеской "безопасность". По факту предложено лишь то, что обыватель может проделать со своим android-устройством самостоятельно, заполучив root-доступ. И даже не мучая себя его получением, учитывая, что за основу взят Lineage.
    Как примеру, разработчик мог бы предложить гибкие и лёгкие в настройке правила для netfilter,  варианты интеграции с собственными сервисами, или что-то схожее с BES от Blackberry для корпоративной централизации. По факту НИЧЕГО оригинального, солянка из чьих-то наработок. Видно лишь перетягивание чужого продукта и его аудитории на себя под прикрытием голословной вывески о безопасности.
     
     
  • 3.18, Чукча (?), 15:17, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да простят меня адепты Mandrake за озвучивание очевидной истины.
     
  • 3.26, Аноним (26), 17:01, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > варианты интеграции с собственными сервисами

    Чукча, действительно, не читатель.

    https://doc.e.foundation/what-s-e#services

    > It can use Murena cloud services server at https://murena.io (formerly “ecloud.global) or self-hosted cloud services
    > гибкие и лёгкие в настройке правила для netfilter

    У вас одмин головного мозга. Для желающих потрахаться с устройством есть вечно инженерные прототипы от Pine64.

     

  • 1.4, ioctl (ok), 13:29, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > программа для работы с камерой (OpenCamera)

    OpenCamera даёт совсем низкое качество. Надо использовать GCam, ограничив ему доступ в интернет.

     
     
  • 2.6, анон (?), 13:39, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть полная альтернатива GCam где-то на fdroid. Случайно узнал, когда читал про zenfone9 на xda.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:32, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:07, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигуфы.
     
  • 4.21, анон (?), 15:58, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Пруфы

    С xda ведет на моды, ну не fdroid.
    https://www.celsoazevedo.com/files/android/google-camera/dev-bsg/f/dl128/

    Но качать я бы их точно не стал, разраб неровно дышит в сторону РФ, а гадостей и rmrf по ru региону за год уже в ПО хватило.

     
     
  • 5.22, Аноним (22), 16:06, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а гадостей и rmrf по ru региону за год уже в ПО хватило.

    Это тоже рребует пруфов кроме нескольких единичных случаев с неадекватами.

     
  • 2.27, Аноним (27), 17:11, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GCam
    > закрытый блоб от google

    Смысл?

     

  • 1.5, жявамэн (ok), 13:36, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    очередная шляпа работающая на смартах которые найти можно лишь на помойке.
    почему чуваки из графенОС например поддерживают все свежие пиксели.
    а эти только мусор 6-7 летней давности
     
     
  • 2.7, Аноним (9), 14:14, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а эти только мусор 6-7 летней давности

    Motorola Edge 30: выпущен в 2022-м
    OnePlus Nord N200: выпущен в 2021-м
    Pixel 5a: выпущен в 2021-м
    Asus ROG Phone 3: выпущен в 2020-м

    https://doc.e.foundation/devices

     
     
  • 3.16, Аноним (15), 15:08, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Древненько.
     
     
  • 4.23, Аноним (9), 16:21, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2022
    >> древненько

    Чай на bleeding-edge ядре сидишь и мир раз в сутки пересобираешь?

     
  • 3.20, жявамэн (ok), 15:34, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> а эти только мусор 6-7 летней давности
    > Motorola Edge 30: выпущен в 2022-м
    > OnePlus Nord N200: выпущен в 2021-м
    > Pixel 5a: выпущен в 2021-м
    > Asus ROG Phone 3: выпущен в 2020-м
    > https://doc.e.foundation/devices

    и ни один из них не поддерживается стейблом.....

     
     
  • 4.24, Аноним (9), 16:22, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и у всех подобных проектов, кому не завезли чемодан бабла спонсоры, работают хорошо лишь те железки, что есть у мейнтейнеров на руках лично. Думаю, здесь хорошо уже то, что девайсы поддерживаются в принципе.
     
  • 2.13, Аноним (14), 15:06, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что дорого? И никто не хочет сам писать для своего телефон ОС.

    Ну и вопрос почему их телефоны не работают так же как простые ардуины.

     

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