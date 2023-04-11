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Выпуск сборочной системы Meson 1.1

11.04.2023 12:26

Опубликован релиз сборочной системы Meson 1.1.0, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 1.1:

  • В declare_dependency() добавлен новый аргумент "objects:" для прикрепления объектов напрямую к исполняемым файлам в форме внутренних зависимостей, не требующих применения link_who.
  • В команду "meson devenv --dump" добавлена опциональная возможность указания файла для записи в него переменных окружения, вместо вывода в стандартный выходной поток.
  • Добавлены методы FeatureOption.enable_if и FeatureOption.disable_if для упрощения создания условных конструкций при подготовке к передаче параметров в функцию dependency(). 
    
   opt = get_option('feature').disable_if(not foo, error_message : 'Cannot enable feature when foo is not also enabled')
   dep = dependency('foo', required : opt)
  • Разрешена передача сгенерированных объектов в числе аргументов "objects:".
  • В функции project реализована поддержка установки файлов с информацией о лицензиях проекта.
  • При выполнении "sudo meson install" обеспечен сброс привилегий во время пересборки для целевых платформ.
  • В команде "meson install" предоставлена возможность указания отдельного обработчика для получения прав root (например, можно выбрать polkit, sudo, opendoas или $MESON_ROOT_CMD). При запуске "meson install" не в интерактивном режиме больше не производятся попытки повышения привилегий.
  • Добавлена поддержка чтения опций из файла meson.options вместо meson_options.txt.
  • Обеспечено перенаправления в stderr вывода информации о ходе интроспекции.
  • Добавлен новый бэкенд "none" (--backend=none) для создания проектов, имеющих только правила установки и не содержащих правил сборки.
  • Добавлена новая зависимость pybind11, обеспечивающая работу dependency('pybind11') с pkg-config и cmake без применения скрипта pybind11-config.
  • Разрешено использование опций "--reconfigure" и "--wipe" (meson setup --reconfigure builddir и meson setup --wipe builddir ) с пустым builddir.
  • В meson.add_install_script() добавлена поддержка ключевого слова dry_run, разрешающего запуск собственных установочных скриптов при вызове "meson install --dry-run".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mesonbuild/...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 1.0
  3. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals
  4. OpenNews: Android переходит на сборочную систему Bazel
  5. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.21 и начало тестирования Qt 6.3
  6. OpenNews: Проект AlmaLinux представил новую сборочную систему ALBS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58948-meson
Ключевые слова: meson, build
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:10, 11/04/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Отличная система сборки. То, что он не тьюринг-полный, может считаться плюсом, т. к. в любом проекте будешь чувствовать себя как рыба в воде, как сыр в масле, как пиво в холодильнике, как кетчуп в макаронах, как тарелка вчерашнего супа в микроволновке.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:23, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как водка в пустыне?
     
     
  • 3.7, Изя (?), 14:25, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Как пестик в тычинке.
     

  • 1.3, rezzet (?), 13:38, 11/04/2023 [ответить]  
    		• –8 +/
    Срочно закопать. Только только CMake стал более менее внятным стандартом для всех библиотек, начали появляться робкие проблески внятных пакетных менеджеров, нет снова пытаются развести зоопарк, мне все равно какие там офигительные возможности, как все лучше(хотя это отдельный большой вопрос лучше ли?), это не неважно, нужно единообразие, что бы либы подключались щелчком пальца, а не зоопарк генераторов билд систем.
     
     
  • 2.4, 1 (??), 13:46, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если нужно однообразие goto Army или на Mac
     
  • 2.5, Анонимусс (?), 13:51, 11/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, макпыф (ok), 14:07, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандартом для большинства пакетов является autotools. CMake к счастью встречается редко, не припомню чего то важного на нем кроме LLVM и пары либ
     
  • 2.8, Омоним (?), 14:30, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щелчком пальца и CMake - вещи не особо совместимые, если мы говорим про разработку под несколько ОС.
     
     
  • 3.9, Серб (ok), 16:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда заходит речь о создании пакетов, очевидно, речь идет о полноценных ОС.

    А в таком случае cmake вполне справляется.

     

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