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Bloomberg учредил фонд для выплаты грантов открытым проектам

02.04.2023 08:10

Информационное агентство Bloomberg объявило о создании фонда FOSS Contributor Fund, нацеленного на оказание финансовой поддержки открытым проектам. Раз в квартал сотрудники Bloomberg будут выбирать до трёх открытых проектов, которым будут выплачены гранты, размером 10 тысяч долларов. Выдвижение претендентов на получение грантов может производиться сотрудниками разных подразделений и отделов компании, с учётом своей специфики работы. Выбор победителей будет проводиться через проведение голосования.

Отмечается, что открытое ПО активно используется в инфраструктуре Bloomberg и через создание фонда компания пытается внести свой вклад в развитие востребованных открытых проектов. Первые гранты вручены разработчикам платформы для анализа данных Apache Arrow, утилиты Curl и системы обработки очередей сообщений Celery.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bloomberg.com/comp...)
  2. OpenNews: Bloomberg открыл код memray, инструмента профилирования памяти для Python
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  4. OpenNews: Компания Bloomberg открыла код распределённой СУБД Comdb2
  5. OpenNews: Открыт код SQL-движка BlazingSQL, использующего GPU для ускорения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58907-bloomberg
Ключевые слова: bloomberg, fund
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  • 1.1, Андрей (??), 08:26, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ага. будет как на оскаре?
     
     
  • 2.4, Бывалый смузихлёб (?), 08:57, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сотрудники Bloomberg будут выбирать до трёх открытых проектов, которым будут выплачены гранты, размером 10 тысяч долларов

    Ну они ведь и не говорили что собрались всем открытым проектам помогать ) Это проекты кого надо проекты

    Но суммы «поддержки» намекают что по отделам просто пустили шляпу и в неё накидал кто сколько смог
    Зато пиар - бесценен )

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:39, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    10k за миленький бекдорчик. Хорошая цена недорогая.  
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:48, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот агентство информации, оно на какие шышы существует, не газетами же торговает?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:50, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    зачем печатать газеты, если можно печатать бяксы
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:18, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обколюцца своими бяксами и устанавливают друг другу бэкдоры. Срамота!
     
  • 2.10, Капитан Очевидность (?), 11:50, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Основной продукт — Bloomberg Terminal, через который можно получить доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, ленте новостей агентства Bloomberg и других ведущих средств массовой информации, системе электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами.

    Помимо Bloomberg Terminal, важным продуктом является семейство специализированных телевизионных каналов Bloomberg Television (по отдельному каналу для всех основных рынков), ИА Bloomberg News[en], журналы Bloomberg Markets[en], Bloomberg Businessweek, сайты Bloomberg.com и BusinessWeek.com, приложения для мобильных устройств и радио BloombergRadio.

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:42, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >на оказание финансовой поддержки открытым проектам

    👍
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58038

     
  • 1.12, Самый Лучший Гусь (?), 12:43, 02/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то мало дают. Почему?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:03, 02/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем платить больше, если опенсорсные рабы и так бесплатно работают?
     

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