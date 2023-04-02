Bloomberg учредил фонд для выплаты грантов открытым проектам

Информационное агентство Bloomberg объявило о создании фонда FOSS Contributor Fund, нацеленного на оказание финансовой поддержки открытым проектам. Раз в квартал сотрудники Bloomberg будут выбирать до трёх открытых проектов, которым будут выплачены гранты, размером 10 тысяч долларов. Выдвижение претендентов на получение грантов может производиться сотрудниками разных подразделений и отделов компании, с учётом своей специфики работы. Выбор победителей будет проводиться через проведение голосования.

Отмечается, что открытое ПО активно используется в инфраструктуре Bloomberg и через создание фонда компания пытается внести свой вклад в развитие востребованных открытых проектов. Первые гранты вручены разработчикам платформы для анализа данных Apache Arrow, утилиты Curl и системы обработки очередей сообщений Celery.



