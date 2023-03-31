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Доступна сетевая операционная система DentOS 3.0

31.03.2023 14:56

Опубликован выпуск сетевой операционной системы DentOS 3.0, основанной на ядре Linux и предназначенной для оснащения коммутаторов, маршрутизаторов и специализированного сетевого оборудования. Изначально проект был основан компанией Amazon для оснащения сетевого оборудования в своей инфраструктуре, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation и в число ключевых участников проекта помимо Amazon вошли такие компании, как Delta Electronics, Marvell, NVIDIA, Edgecore Networks и Wistron NeWeb (WNC). Код DentOS написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Eclipse Public License.

Системное окружение основано на дистрибутиве ONL (Open Network Linux), который, в свою очередь, использует пакетную базу Debian GNU/Linux и предоставляет инсталлятор, настройки и драйверы для запуска на коммутаторах. ONL развивается проектом Open Compute и представляет собой платформу для создания специализированных сетевых устройств, поддерживающую установку на более ста разных моделей коммутаторов. В состав входят драйверы для взаимодействия с применяемыми в коммутаторах индикаторами, датчиками температуры, кулерами, шинами I2C, GPIO и SFP-трансиверами. Для управления можно использовать инструментарии IpRoute2 и ifupdown2, а также gNMI (gRPC Network Management Interface). Для определения конфигурации применяются модели данных YANG (Yet Another Next Generation, RFC-6020).

Для управления коммутацией пакетов в DentOS задействована подсистема ядра Linux SwitchDev, позволяющая создавать драйверы для коммутаторов Ethernet, способные делегировать операции по перенаправлению кадров и обработке сетевых пакетов специализированным аппаратным чипам. Программная начинка базируется на штатном сетевом стеке Linux, подсистеме NetLink и таких инструментах, как IPRoute2, tc (Traffic Control), brctl (Bridge Control) и FRRouting, а также протоколах VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol) и MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).

Система доступна для коммутаторов на базе ASIC Marvell и Mellanox, насчитывающих до 48 10-гигабитных портов. Поддерживается работа с различными ASIC и чипами обработки сетевых данных, включая ASIC-чипы Mellanox Spectrum, Marvell Aldrin 2 и Marvell AC3X с реализацией таблиц аппаратного перенаправления пакетов.

В новом выпуске добавлены следующие улучшения:

  • Добавлен пакет petunia с реализацией системы управления трафиком на основе потоков (Traffic Control Flower).
  • Добавлена поддержка сетевых списков доступа, работающих на уровне портов коммутатора (PNAC, 802.1x) и позволяющих разрешить доступ через порт только после прохождения компьютером аутентификации.
  • Добавлена поддержка QoS для измерения и управления сетевым трафиком.
  • Добавлена поддержка IPv6.
  • Добавлена поддержка механизма IGMP Snooping, позволяющего коммутаторам, работающим на канальном уровне, отслеживать multicast-трафик, проходящий на сетевом уровне.
  • Добавлена возможность управления трафиком с привязкой к портам коммутатора (Egress Policer).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/dentproject...)
  2. OpenNews: Pi-KVM - проект открытого KVM-коммутатора на Raspberry Pi
  3. OpenNews: Представлен Ethernet-коммутатор, укомплектованный Ubuntu Linux
  4. OpenNews: Операционная система коммутаторов Dell основана на NetBSD
  5. OpenNews: Facebook открыл программные стеки для BMC-контроллеров и сетевых коммутаторов
  6. OpenNews: Facebook представил открытую платформу для создания сетевых коммутаторов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58900-dentos
Ключевые слова: dentos, switch
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Минона (ok), 15:07, 31/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Почему не на Rust?!
     
     
  • 3, Аноним (3), 15:10, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю. Ты у пацанов спроси не стесняйся.
     

  • 2, Аноним (2), 15:09, 31/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я надеюсь что коммерческие производители маршрутизаторов проиграют конкуренцию свободному железу.
     
     
  • 4, Аноним (4), 15:13, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Коммерческий" и "свободный" -- ортогональные категории, они не могут конкурировать друг с другом. Я в свою очередь надеюсь, что коммерческие производители сосредоточатся на выпуске свободного железа, точно так же, как большое кол-во коммерческих компаний уже сегодня выпускают свободное ПО.
     
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