Бета-выпуск Ubuntu 23.04

2.15 , Аноним ( 15 ), 12:33, 31/03/2023 Snap проприетарен, flatpak нет.

3.17 , Аноним ( 17 ), 12:34, 31/03/2023 Настоящие линуксоиды не пользуются ни снапом, ни флатпаком!

4.34 , Аноним ( 34 ), 13:01, 31/03/2023 Да они и прикладным софтом не пользуются у них одни утилиты для поддержания хоть какой-то работоспособности.

5.63 , Аноним ( 63 ), 13:34, 31/03/2023 Когда кто-то не разобрался что такое утилита, но очень хотел похвастать новым словом перед одноклассниками

6.89 , Аноним ( 34 ), 14:48, 31/03/2023 У тебя не получилось похвастаться своими новыми знаниям.

3.18 , Аноним ( 18 ), 12:34, 31/03/2023 Скрыто модератором
3.40 , Аноним ( 40 ), 13:15, 31/03/2023 https://github.com/snapcore/snapd

4.45 , Аноним ( 15 ), 13:20, 31/03/2023 И? Исходники серверной части где?

2.29 , kawaii_girl ( ok ), 12:53, 31/03/2023 >а снапы и флатпаки творения одного сорта Не совсем. Flatpak в отличии от снапа нормально работает и не создает кучу проблем. Да и приложений поставляемых в формате flatpak значительно больше, потому что flatpak это уже по сути стандарт. >пожалуй самый адекватный десктоп линукс Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Workstation, которая сочетает в себе стабильность и все современные технологии.

3.31 , Аноним ( 31 ), 12:56, 31/03/2023 Как сочетаются стабильность и современные технологии? Шизофрения?

3.33 , Аноним ( 17 ), 13:00, 31/03/2023 >>Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Workstation Это глюкодром который?

4.38 , kawaii_girl ( ok ), 13:06, 31/03/2023 >Это глюкодром который? "Глюкодром" это сейчас как раз Ubuntu благодаря снапу. А Fedora стабильно работает и лишних проблем не создает.

5.54 , kawaii_boy ( ? ), 13:26, 31/03/2023 Недавно прилетел chromium-freeworld - теперь мелкие шрифты 6 размера в меню и у названий вкладок

6.64 , kawaii_girl ( ok ), 13:35, 31/03/2023 >chromium-freeworld - теперь мелкие шрифты 6 размера в меню и у названий вкладок Так это проблема самого chromium-freeworld, а не дистрибутива)

5.80 , fumanchez ( ok ), 14:05, 31/03/2023 Какая же секта, господи, одни сплошные мантры.

3.35 , Аноним ( 15 ), 13:03, 31/03/2023 > Fedora Как там с санкциями и отношением к обычным рядовым вкладчикам в СПО? Не блокируют аккаунты любителей-контрибьюторов?

3.36 , Аноним ( 34 ), 13:04, 31/03/2023 Пока что хуже чем Федоры нет ни одного дистра, для нормального человека.

4.41 , kawaii_girl ( ok ), 13:16, 31/03/2023 >Пока что хуже чем Федоры нет ни одного дистра, для нормального человека. Почему? В отличии от Ubuntu в Fedora нормально работает GPU декодирование видео в браузере например) А еще нормально реализована поддержка сканеров отпечатков пальцев) В Fedora достаточно добавить отпечатки в настройках и все сразу работает. А в Ubuntu авторизацию по отпечатку в терминале нужно отдельно настраивать и при входе в систему дается только одна попытка использования сканера, что очень неудобно.

5.44 , Аноним ( 40 ), 13:20, 31/03/2023 Не совсем так. Убунту гораздо стабильнее, а Федора исторически используется как тестовый полигон корпорации. Все нужные инструкции и новые приложения всегда пишутся в первую очередь под убунту. По остаточному принципу уже дописывают иногда под Федору. Сканер отпечатков это что-то ненужное.

6.47 , Аноним ( 34 ), 13:21, 31/03/2023 Ну если быт до конца честными то 23.04 это тестовый полигон. Нормальная Убунта это конечно же LTS.

6.56 , kawaii_boy ( ? ), 13:28, 31/03/2023 > Пакеты Ubuntu по большей части базируются на пакетах из нестабильной (unstable) группы пакетов Debian GNU/Linux это даже не тестинг. А Fedora не Rawhide.

6.61 , kawaii_girl ( ok ), 13:34, 31/03/2023 >Убунту гораздо стабильнее Когда я пробовала Ubuntu 22.04 LTS сразу после ее выхода у меня там даже Firefox не запустился) Это называется стабильность? Через время еще раз пробовала ставить убунту. В этот раз Firefox все же начал запускаться. Но зато постоянно лезли какие-то системные ошибки и назойливые уведомления от снапа об обновлениях, которые он не может установить. >Сканер отпечатков это что-то ненужное. GPU декодирование видео это тоже что-то не нужное?) А еще в Fedora лучше языковая поддержка. Можно зайти в настройки клавиатуры и просто добавить например японскую или китайскую раскладку клавиатуры и все будет нормально работать как и в любой нормальной ОС, а в Ubuntu для этого же нужно ставить какие-то дополнительные пакеты.

7.70 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:46, 31/03/2023 >Можно зайти в настройки клавиатуры и просто добавить например японскую или китайскую раскладку клавиатуры и все будет нормально работать как и в любой нормальной ОС, а в Ubuntu для этого же нужно ставить какие-то дополнительные пакеты. Вообще-то нет. Данные не доставляются магией из мирового астрала, так что для полноценной поддержки какого-либо языка таки придётся пакеты доставлять. И это, в общем-то, разумно: никому не нужно ставить все возможные шрифты на все случаи жизни, поддержку переносов во всех возможных языках и т. п.

8.78 , kawaii_girl ( ok ), 14:00, 31/03/2023 В Fedora почему-то не приходится Все идет сразу из коробки И во всех современн...
9.87 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:43, 31/03/2023 Нет И нет Максимум будет перевод UI UI зело устаревший qt3, к примеру Дост...
6.68 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:42, 31/03/2023 >Не совсем так. Убунту гораздо стабильнее, а Федора исторически используется как тестовый полигон корпорации. Конкретные примеры будут? Или как обычно?

7.75 , iPony129412 ( ? ), 13:57, 31/03/2023 Да.

Fedora гораздо быстрее засаживает технологии, когда в Ubuntu с этим не торопятся: Wayland, PipeWire.

8.88 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:45, 31/03/2023 Новые технологии и стабильность всё же вещи разные Я запрашивал у оппонента при...
5.46 , Аноним ( 34 ), 13:21, 31/03/2023 Чел, ты реально сказки рассказываешь. GPU там работает там так же как и везде, а глюков там полный дистр. Пока что не видел ни одного адекватного человека, который бы использовал Федора все какие-то поехавшие в том числе Линус Торвальдс. Может Федороводы это специально выведенный вид тестировщиков. Поэтому у них у всех единые черты поведения и одинаковые отклонения?

6.57 , kawaii_boy ( ? ), 13:30, 31/03/2023 другое дело тестировать софт, который уже не поддерживается самими разработчиками, а латается заплатками мейтейнерами, и то которых не хватает

6.82 , fumanchez ( ok ), 14:09, 31/03/2023 Линус просто акционер RedHat, еще с бородатых времен.

3.42 , Аноним ( 40 ), 13:18, 31/03/2023 Не совсем так. Снап нормально работает и используется всеми, флатпак архитектурно ущербнее и создаёт много проблем в реальной жизни, если попробовать им активно пользоваться. >Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Workstation, которая сочетает в себе стабильность и все современные технологии. Не совсем. Самый адекватный десктопный всё таки убунту. Федору не используют на десктопах.

4.55 , kawaii_girl ( ok ), 13:26, 31/03/2023 >Снап нормально работает и используется всеми На серверах возможно. Но что там на серверах и прочих облачках меня не интересует. А на десктопе снап создает кучу проблем, таких как например медленный запуск приложений. >Федору не используют на десктопах. Fedora это как раз таки дистрибутив в первую очередь ориентированный на десктоп. В отличии от Ubuntu, которую сейчас canonical делает в первую очередь для всяких серверов и прочих ИоТ, а десктопная версия разрабатывается по принципу "и так сойдет!"
5.65 , Аноним ( 40 ), 13:36, 31/03/2023 >Но что там на серверах и прочих облачках меня не интересует. А на десктопе снап создает кучу проблем, таких как например медленный запуск приложений. Да, я заметил, что вас не интересуют знания. Это всё голословные измышлизмы. У меня ничего не создаёт. А вот флатпак дико глючит. Что делать будем? >Fedora это как раз таки дистрибутив в первую очередь ориентированный на десктоп. Вы видимо новичок на линуксе. Федора всегда славилась своей глючностью и обкаткой на хомячках с промытыми шляпой мозгами. На форумах их тогда так и звали шляпоботами и нещадно били канделябрами за фанатизм и тупость. Поинтересуйтесь историей и назначением своего дистрибутива. А для убунту десктоп - один из кор бизнесов. Смотрите фин. отчёт.

6.73 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:51, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Это всё голословные измышлизмы. У тебя. >Вы видимо новичок на линуксе. Федора всегда славилась своей глючностью и обкаткой на хомячках с промытыми шляпой мозгами. Дитя, дядя Саша пользуется Линуксами более 20 лет. Федорой c 2006, основная десктопная система с 2008. И в плане глючности там всегда было плюс-минус как везде, а то и получше. А кто там и что считал, не проверив свои считалки, так то исключительно их половые трудности.

6.76 , kawaii_girl ( ok ), 13:58, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >У меня ничего не создаёт. А вот флатпак дико глючит. Что делать будем? Ну значит у вас какая-то уникальная ситуация. Потому что жалоб на snap значительно больше чем на flatpak. >Федора всегда славилась своей глючностью Возможно раньше это действительно было так. Но сейчас Fedora стала сильно стабильнее, а качество Ubuntu наоборот падает с каждым релизом. Откройте тот же ютуб. Практически все блогеры, как русскоязычные, так и западные рекомендуют именно федору. >Вы видимо новичок на линуксе. Это так. И благодаря тому что я не так давно пользуюсь Linux, я могу посмотреть на ситуацию свежим взглядом. У меня нет стереотипов основанных на каких-то древних версиях дистрибутивов. Я пробовала и Fedora и Ubuntu. Fedora работает без проблем, а с Ubuntu у меня возникли сложности.

5.66 , Аноним ( 15 ), 13:39, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > На серверах возможно. Snap там ещё более не нужен, чем на десктопах. На серверах docker и podman.

4.59 , kawaii_boy ( ? ), 13:32, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Федору не используют на десктопах. на десктопах используют винду или мак

3.90 , Аноним ( 90 ), 14:48, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Ну начинается! Хватит это дерьмо рекламировать

3.93 , Аноним ( 90 ), 14:50, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Назови хоть один суперкомп на федоре, а на убунте есть, и много. А это показатель надежности дистра.

4.98 , kawaii_girl ( ok ), 15:04, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >хоть один суперкомп Fedora Workstation это качественная десктопная ОС. Причем здесь вообще суперкомпьютеры? У суперкомпьютера и обычного ПК или ноутбука абсолютно разные задачи. 3.96 , Perfumero ( ? ), 14:56, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что делать, если Fedora на ноуте не уходит в сон? Какая-то детская болячка для современной ОС.

4.100 , kawaii_girl ( ok ), 15:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А что делать, если Fedora на ноуте не уходит в сон? Проблемы со сном только в Fedora? Вполне возможно что у вашего ноутбука в целом проблемы с Linux. Для Linux лучше покупать ноутбуки у которых поддержка Linux официально заявлена производителем.

3.99 , Степан ( ? ), 15:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда проприетарные драйвера и кодеки будут устанавливаться в один клик (а лучше из коробки в отдельном образе), тогда и можно подискуссировать на тему хороша ли Федора на десктопе. А до тех пор, это не user friendly дистрибутив.

2.69 , COBA ( ? ), 13:42, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мне вот интересно - а как RDP обеспечат.

Просто в 22.04 чтобы подключиться к залоченной машине по RDP нужно ставить пакет из флатпака(Allow Locked Remote Desktop).

Кто знает что для этого случая предложит 23.04?

3.72 , COBA ( ? ), 13:48, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Похоже я ошибся. Это Gnome Extension пакет. Просто думал что это флатпаки.

2.77 , Сергей ( ?? ), 13:58, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самый адекватный десктоп это Manjaro, это я после 5 лет убунты говорю.