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Бета-выпуск Ubuntu 23.04

31.03.2023 10:32

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster", после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев, запланирован на 27 апреля. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая), Ubuntu Unity, Edubuntu и Ubuntu Cinnamon.

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 44, в котором продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita (на GTK4 среди прочего переведена пользовательская оболочка GNOME Shell и композитный менеджер Mutter). В диалог выбора файлов добавлен режим отображения содержимого в форме сетки значков. Внесены многочисленные изменения в конфигуратор. В меню быстрого изменения настроек добавлена секция для управления Bluetooth.
  • В панели Ubuntu Dock на пиктограммах приложений обеспечен показ метки со счётчиком непросмотренных уведомлений, сгенерированных приложением.
  • В число официальных редакций Ubuntu включена сборка Ubuntu Cinnamon, предлагающая пользовательское окружение Cinnamon, построенное в классическом стиле GNOME 2.
  • Возвращена официальная сборка Edubuntu, предоставляющая подборку образовательных программ для детей разного возраста.
  • Добавлена новая минималистичная сборка Netboot, размером 143 МБ. Сборку можно использовать для записи на CD/USB или для динамической загрузки через UEFI HTTP. Сборка предоставляет текстовое меню, при помощи которого можно выбрать интересующую редакцию Ubuntu, установочный образ для которой будет загружен в оперативную память.
  • Для установки Ubuntu Desktop по умолчанию задействован новый инсталлятор, реализованный в форме надстройки над низкоуровневым инсталлятором curtin, который уже применяется в инсталляторе Subiquity, используемом по умолчанию в Ubuntu Server. Новый инсталлятор для Ubuntu Desktop написан на языке Dart и использует для построения пользовательского интерфейса фреймворк Flutter. Оформление нового инсталлятора спроектировано с учётом современного стиля рабочего стола Ubuntu и рассчитано на предоставление единого процесса установки для всей линейки продуктов Ubuntu. Старый инсталлятор доступен в форме опции на случай возникновения непредвиденных проблем.
  • В Ubuntu Server задействована новая редакция инсталлятора Subiquity, позволившая загружать серверные сборки в live-режиме и быстро устанавливать Ubuntu Desktop для пользователей серверов.
  • Официальные редакции Ubuntu прекратили поддержку Flatpak в базовой поставке и по умолчанию исключили из базового окружения deb-пакет flatpak и пакеты для обеспечения работы с форматом Flatpak в Центре установки приложений. Пользователи ранее установленных систем, в которых использовались пакеты Flatpak, сохранят возможность использования данного формата после обновления до Ubuntu 23.04. Пользователи не применявшие Flatpak после обновления по умолчанию будут иметь только доступ к Snap Store и штатным репозиториям дистрибутива, при желании использовать формат Flatpak следует отдельно установить пакет для его поддержки из репозитория (deb-пакет flatpak) и при необходимости активировать поддержку каталога Flathub.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 6.2. Обновлены версии Mesa 22.3.6, systemd 252.5, PulseAudio 16.1, Ruby 3.1, PostgreSQL 15, QEMU 7.2.0, Samba 4.17, CUPS 2.4.2, Firefox 111, LibreOffice 7.5.2, Thunderbird 102.9, VLC 3.0.18, BlueZ 5.66, NetworkManager 1.42, Pipewire 0.3.65, Poppler 22.12, xdg-desktop-portal 1.16, cloud-init 23.1, Docker 20.10.21, Containerd 1.6.12, runc 1.1.4, Dnsmasq 2.89, libvirt 9.0.0, Open vSwitch 3.1.0.
  • Включены AppArmor-профили для защиты rsyslog и isc-kea.
  • Расширены возможности сервиса debuginfod.ubuntu.com, позволяющего при отладке поставляемых в дистрибутиве программ обойтись без установки отдельных пакетов с отладочной информацией из репозитория debuginfo. При помощи нового сервиса пользователи могут динамически загружать отладочные символы с внешнего сервера непосредственно во время отладки. В новой версии обеспечена индексация и обработка исходных текстов пакетов, что позволяет обойтись без отдельной установки пакетов с исходными текстами через "apt-get source" (исходные тексты прозрачно будут загружены отладчиком). Добавлена поддержка отладочных данных для пакетов из PPA-репозиториев (пока индексируются только ESM PPA (Expanded Security Maintenance)).
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.27 и набор приложений KDE Gear 22.12.
  • В Ubuntu Studio по умолчанию задействован мультимедийный сервер PipeWire. Обновлены версии программ: RaySession 0.13.0, Carla 2.5.4, lsp-plugins 1.2.5, Audacity 3.2.4, Ardour 7.3.0, Patchance 1.0.0, Krita 5.1.5, Darktable 4.2.1, digiKam 8.0.0 Beta, OBS Studio 29.0.2, Blender 3.4.1, KDEnlive 22.12.3, Freeshow 0.7.2, OpenLP 3.0.2, Q Light Controller Plus 4.12.6, KDEnlive 22.12.3, GIMP 2.10.34, Ardour 7.3.0, Scribus 1.5.8, Inkscape 1.2.2, MyPaint v2.0.1.
  • В Ubuntu MATE задействован выпуск MATE Desktop 1.26.1, а панель MATE Panel обновлена до ветки 1.27 и включает дополнительные патчи.
  • В Ubuntu Budgie задействован выпуск рабочего стола Budgie 10.7. Полностью переработана система выполнения действий через подведение указателя мыши к углам и краям экрана. Добавлена новая система управления мозаичной компоновкой через перемещение окна к краю экрана.
  • В Lubuntu по умолчанию предложено пользовательское окружение LXQt 1.2. Инсталлятор обновлён до Calamares 3.3 Alpha 2. Для Firefox вместо deb-пакета задействован snap.
  • В Xubuntu рабочий стол Xfce обновлён до выпуска 4.18. В состав включён мультимедийный сервер Pipewire. Обновлены версии Catfish 4.16.4, Exo 4.18.0, Gigolo 0.5.2, Mousepad 0.5.10, Ristretto 0.12.4, Thunar File Manager 4.18.4, Xfce Panel 4.18.2,, Xfce Settings 4.18.2 Xfce Task Manager 1.5.5, Atril 1.26.0, Engrampa 1.26.0.

    Добавлена урезанная сборка Xubuntu Minimal, которая занимает 1.8 ГБ вместо 3 ГБ. Новая сборка будет полезна тем, кто предпочитает иной набор приложений, чем в базовой поставке - набор устанавливаемых приложений пользователь может выбрать и загрузить из репозитория во время установки дистрибутива.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Ubuntu Cinnamon получил статус официальной редакции Ubuntu
  3. OpenNews: Разработчики Ubuntu развивают минималистичный установочный образ
  4. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
  5. OpenNews: Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 22.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58898-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (78) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:22, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    пожалуй самый адекватный десктоп линукс

    а снапы и флатпаки творения одного сорта, сами понимаете ))

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:33, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Snap проприетарен, flatpak нет.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:34, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Настоящие линуксоиды не пользуются ни снапом, ни флатпаком!
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 13:01, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они и прикладным софтом не пользуются у них одни утилиты для поддержания хоть какой-то работоспособности.  
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 13:34, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда кто-то не разобрался что такое утилита, но очень хотел похвастать новым словом перед одноклассниками
     
     
  • 6.89, Аноним (34), 14:48, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя не получилось похвастаться своими новыми знаниям.  
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:34, 31/03/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:15, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://github.com/snapcore/snapd
     
     
  • 4.45, Аноним (15), 13:20, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И? Исходники серверной части где?
     
  • 2.29, kawaii_girl (ok), 12:53, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >а снапы и флатпаки творения одного сорта

    Не совсем. Flatpak в отличии от снапа нормально работает и не создает кучу проблем. Да и приложений поставляемых в формате flatpak значительно больше, потому что flatpak это уже по сути стандарт.

    >пожалуй самый адекватный десктоп линукс

    Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Workstation, которая сочетает в себе стабильность и все современные технологии.  

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:56, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как сочетаются стабильность и современные технологии? Шизофрения?
     
  • 3.33, Аноним (17), 13:00, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Workstation

    Это глюкодром который?

     
     
  • 4.38, kawaii_girl (ok), 13:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Это глюкодром который?

    "Глюкодром" это сейчас как раз Ubuntu благодаря снапу. А Fedora стабильно работает и лишних проблем не создает.

     
     
  • 5.54, kawaii_boy (?), 13:26, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Недавно прилетел chromium-freeworld - теперь мелкие шрифты 6 размера в меню и у названий вкладок
     
     
  • 6.64, kawaii_girl (ok), 13:35, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >chromium-freeworld - теперь мелкие шрифты 6 размера в меню и у названий вкладок

    Так это проблема самого chromium-freeworld, а не дистрибутива)

     
  • 5.80, fumanchez (ok), 14:05, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая же секта, господи, одни сплошные мантры.
     
  • 3.35, Аноним (15), 13:03, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Fedora

    Как там с санкциями и отношением к обычным рядовым вкладчикам в СПО? Не блокируют аккаунты любителей-контрибьюторов?

     
  • 3.36, Аноним (34), 13:04, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока что хуже чем Федоры нет ни одного дистра, для нормального человека.  
     
     
  • 4.41, kawaii_girl (ok), 13:16, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Пока что хуже чем Федоры нет ни одного дистра, для нормального человека.  

    Почему? В отличии от Ubuntu в Fedora нормально работает GPU декодирование видео в браузере например) А еще нормально реализована поддержка сканеров отпечатков пальцев) В Fedora достаточно добавить отпечатки в настройках и все сразу работает. А в Ubuntu авторизацию по отпечатку в терминале нужно отдельно настраивать и при входе в систему дается только одна попытка использования сканера, что очень неудобно.

     
     
  • 5.44, Аноним (40), 13:20, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не совсем так. Убунту гораздо стабильнее, а Федора исторически используется как тестовый полигон корпорации. Все нужные инструкции и новые приложения всегда пишутся в первую очередь под убунту. По остаточному принципу уже дописывают иногда под Федору. Сканер отпечатков это что-то ненужное.
     
     
  • 6.47, Аноним (34), 13:21, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну если быт до конца честными то 23.04 это тестовый полигон. Нормальная Убунта это конечно же LTS.
     
  • 6.56, kawaii_boy (?), 13:28, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пакеты Ubuntu по большей части базируются на пакетах из нестабильной (unstable) группы пакетов Debian GNU/Linux

    это даже не тестинг. А Fedora не Rawhide.

     
  • 6.61, kawaii_girl (ok), 13:34, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Убунту гораздо стабильнее

    Когда я пробовала Ubuntu 22.04 LTS сразу после ее выхода у меня там даже Firefox не запустился) Это называется стабильность? Через время еще раз пробовала ставить убунту. В этот раз Firefox все же начал запускаться. Но зато постоянно лезли какие-то системные ошибки и назойливые уведомления от снапа об обновлениях, которые он не может установить.

    >Сканер отпечатков это что-то ненужное.

    GPU декодирование видео это тоже что-то не нужное?) А еще в Fedora лучше языковая поддержка. Можно зайти в настройки клавиатуры и просто добавить например японскую или китайскую раскладку клавиатуры  и все будет нормально работать как и в любой нормальной ОС, а в Ubuntu для этого же нужно ставить какие-то дополнительные пакеты.

     
     
  • 7.70, AlexYeCu_not_logged (?), 13:46, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Можно зайти в настройки клавиатуры и просто добавить например японскую или китайскую раскладку клавиатуры  и все будет нормально работать как и в любой нормальной ОС, а в Ubuntu для этого же нужно ставить какие-то дополнительные пакеты.

    Вообще-то нет. Данные не доставляются магией из мирового астрала, так что для полноценной поддержки какого-либо языка таки придётся пакеты доставлять. И это, в общем-то, разумно: никому не нужно ставить все возможные шрифты на все случаи жизни, поддержку переносов во всех возможных языках и т. п.

     
  • 7.71, AlexYeCu_not_logged (?), 13:46, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Можно зайти в настройки клавиатуры и просто добавить например японскую или китайскую раскладку клавиатуры  и все будет нормально работать как и в любой нормальной ОС, а в Ubuntu для этого же нужно ставить какие-то дополнительные пакеты.

    Вообще-то нет. Данные не доставляются магией из мирового астрала, так что для полноценной поддержки какого-либо языка таки придётся пакеты доставлять. И это, в общем-то, разумно: никому не нужно ставить все возможные шрифты на все случаи жизни, поддержку переносов во всех возможных языках и т. п.

     
     
  • 8.78, kawaii_girl (ok), 14:00, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Fedora почему-то не приходится Все идет сразу из коробки И во всех современн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.87, AlexYeCu_not_logged (?), 14:43, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет И нет Максимум будет перевод UI UI зело устаревший qt3, к примеру Дост... текст свёрнут, показать
     
  • 6.68, AlexYeCu_not_logged (?), 13:42, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Не совсем так. Убунту гораздо стабильнее, а Федора исторически используется как тестовый полигон корпорации.

    Конкретные примеры будут? Или как обычно?

     
     
  • 7.75, iPony129412 (?), 13:57, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
    Fedora гораздо быстрее засаживает технологии, когда в Ubuntu с этим не торопятся: Wayland, PipeWire.
     
     
  • 8.88, AlexYeCu_not_logged (?), 14:45, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые технологии и стабильность всё же вещи разные Я запрашивал у оппонента при... текст свёрнут, показать
     
  • 5.46, Аноним (34), 13:21, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чел, ты реально сказки рассказываешь. GPU там работает там так же как и везде, а глюков там полный дистр. Пока что не видел ни одного адекватного человека, который бы использовал Федора все какие-то поехавшие в том числе Линус Торвальдс.  

    Может Федороводы это специально выведенный вид тестировщиков. Поэтому у них у всех единые черты поведения и одинаковые отклонения?

     
     
  • 6.57, kawaii_boy (?), 13:30, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    другое дело тестировать софт, который уже не поддерживается самими разработчиками, а латается заплатками мейтейнерами, и то которых не хватает
     
  • 6.82, fumanchez (ok), 14:09, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус просто акционер RedHat, еще с бородатых времен.
     
  • 3.42, Аноним (40), 13:18, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не совсем так. Снап нормально работает и используется всеми, флатпак архитектурно ущербнее и создаёт много проблем в реальной жизни, если попробовать им активно пользоваться.

    >Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Workstation, которая сочетает в себе стабильность и все современные технологии.

    Не совсем. Самый адекватный десктопный всё таки убунту. Федору не используют на десктопах.

     
     
  • 4.55, kawaii_girl (ok), 13:26, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Снап нормально работает и используется всеми

    На серверах возможно. Но что там на серверах и прочих облачках меня не интересует. А на десктопе снап создает кучу проблем, таких как например медленный запуск приложений.

    >Федору не используют на десктопах.

    Fedora это как раз таки дистрибутив в первую очередь ориентированный на десктоп. В отличии от Ubuntu, которую сейчас canonical делает в первую очередь для всяких серверов и прочих ИоТ, а десктопная версия разрабатывается по принципу "и так сойдет!".

     
     
  • 5.65, Аноним (40), 13:36, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Но что там на серверах и прочих облачках меня не интересует. А на десктопе снап создает кучу проблем, таких как например медленный запуск приложений.

    Да, я заметил, что вас не интересуют знания. Это всё голословные измышлизмы. У меня ничего не создаёт. А вот флатпак дико глючит. Что делать будем?

    >Fedora это как раз таки дистрибутив в первую очередь ориентированный на десктоп.

    Вы видимо новичок на линуксе. Федора всегда славилась своей глючностью и обкаткой на хомячках с промытыми шляпой мозгами. На форумах их тогда так и звали шляпоботами и нещадно били канделябрами за фанатизм и тупость. Поинтересуйтесь историей и назначением своего дистрибутива. А для убунту десктоп - один из кор бизнесов. Смотрите фин. отчёт.

     
     
  • 6.73, AlexYeCu_not_logged (?), 13:51, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Это всё голословные измышлизмы.

    У тебя.

    >Вы видимо новичок на линуксе. Федора всегда славилась своей глючностью и обкаткой на хомячках с промытыми шляпой мозгами.

    Дитя, дядя Саша пользуется Линуксами более 20 лет. Федорой c 2006, основная десктопная система с 2008. И в плане глючности там всегда было плюс-минус как везде, а то и получше. А кто там и что считал, не проверив свои считалки, так то исключительно их половые трудности.

     
  • 6.76, kawaii_girl (ok), 13:58, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >У меня ничего не создаёт. А вот флатпак дико глючит. Что делать будем?

    Ну значит у вас какая-то уникальная ситуация. Потому что жалоб на snap значительно больше чем на flatpak.

    >Федора всегда славилась своей глючностью

    Возможно раньше это действительно было так. Но сейчас Fedora стала сильно стабильнее, а качество Ubuntu наоборот падает с каждым релизом. Откройте тот же ютуб. Практически все блогеры, как русскоязычные, так и западные рекомендуют именно федору.

    >Вы видимо новичок на линуксе.

    Это так. И благодаря тому что я не так давно пользуюсь Linux, я могу посмотреть на ситуацию свежим взглядом. У меня нет стереотипов основанных на каких-то древних версиях дистрибутивов. Я пробовала и Fedora и Ubuntu. Fedora работает без проблем, а с Ubuntu у меня возникли сложности.


     
  • 5.66, Аноним (15), 13:39, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > На серверах возможно.

    Snap там ещё более не нужен, чем на десктопах. На серверах docker и podman.

     
  • 4.59, kawaii_boy (?), 13:32, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Федору не используют на десктопах.

    на десктопах используют винду или мак

     
  • 3.90, Аноним (90), 14:48, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora

    Ну начинается! Хватит это дерьмо рекламировать

     
  • 3.93, Аноним (90), 14:50, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Назови хоть один суперкомп на федоре, а на убунте есть, и много. А это показатель надежности дистра.
     
     
  • 4.98, kawaii_girl (ok), 15:04, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хоть один суперкомп

    Fedora Workstation это качественная десктопная ОС. Причем здесь вообще суперкомпьютеры? У суперкомпьютера и обычного ПК или ноутбука абсолютно разные задачи.

     
  • 3.96, Perfumero (?), 14:56, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что делать, если Fedora на ноуте не уходит в сон? Какая-то детская болячка для современной ОС.
     
     
  • 4.100, kawaii_girl (ok), 15:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А что делать, если Fedora на ноуте не уходит в сон?

    Проблемы со сном только в Fedora? Вполне возможно что у вашего ноутбука в целом проблемы с Linux. Для Linux лучше покупать ноутбуки у которых поддержка Linux официально заявлена производителем.

     
  • 3.99, Степан (?), 15:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда проприетарные драйвера и кодеки будут устанавливаться в один клик (а лучше из коробки в отдельном образе), тогда и можно подискуссировать на тему хороша ли Федора на десктопе. А до тех пор, это не user friendly дистрибутив.
     
  • 2.69, COBA (?), 13:42, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне вот интересно - а как RDP обеспечат.
    Просто в 22.04 чтобы подключиться к залоченной машине по RDP нужно ставить пакет из флатпака(Allow Locked Remote Desktop).
    Кто знает что для этого случая предложит 23.04?
     
     
  • 3.72, COBA (?), 13:48, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже я ошибся. Это Gnome Extension пакет. Просто думал что это флатпаки.
     
  • 2.77, Сергей (??), 13:58, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый адекватный десктоп это Manjaro, это я после 5 лет убунты говорю.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:23, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    потыкал убунту году в 2007. Не понравилось. На тот момент в нем не было даже гуя для pppoe. Зато в федоре того времени уже все было. Времена идут, а ничего не меняется: убунта всегда отстает от федоры.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 12:24, 31/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, коментатор (?), 12:26, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты видимо где-то в том же 2007 и остался.
    Сам факт того что сейчас об этом вспомнил говорить о том что за пройденное время у тебя ничего почти не поменялось, печально
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 12:29, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > в том же 2007 и остался

    Как будто что-то плохое. Положи руку на сердце и скажи, что тебе нравится в 2023.

     
     
  • 4.37, Аноним (34), 13:05, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прав старость не радость.  
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 12:23, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А попытка засадить Wayland пользователям Nvidia когда будет?
    А то в 22.04 последний момент отменили.

    А то надо внедрять новые технологии ☝

     
     
  • 2.92, Аноним (34), 14:49, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет её твои влажные фантазии про нвидию в 23.04 рассыпались и высохли.  
     

  • 1.8, Аноним (17), 12:29, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему выперли lxde из lubuntu, майнтайнеры лубунту, что - смузихлебы? Очень стабильное рабочее окружение, похоже на виндовс икспи.
     
     
  • 2.14, Аноним (18), 12:33, 31/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (15), 12:33, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что устарело и авторы на разработку lxqt переключились.
     
     
  • 3.21, Аноним (17), 12:40, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторы? Один pcman? Так он основу переписал ещё в 2013 году на qt, и всё, больше его комитов нет. Поначалу были разрабы razor-qt, потом бросили комитить. С 2016 lxqt пилят люди, никогда не пилившие ни lxde, ни razor-qt. tsujan один долгое время тащит lxqt. Получается, что у lxde был один разработчик, остальные - зрители. И в lxqt один разработчик, остальные - зрители.
     
  • 2.19, topin89 (ok), 12:36, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что разработчики оригинала сами перетекли в LXQt: https://blog.lxde.org/2013/07/22/the-future-of-razor-and-lxde-qt/
     
     
  • 3.23, Аноним (17), 12:41, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики? Один pcman? Так он основу переписал ещё в 2013 году на qt, и всё, больше его комитов нет. Поначалу были разрабы razor-qt, потом бросили комитить. С 2016 lxqt пилят люди, никогда не пилившие ни lxde, ни razor-qt. tsujan один долгое время тащит lxqt. Получается, что у lxde был один разработчик, остальные - зрители. И в lxqt один разработчик, остальные - зрители.

     

  • 1.11, InuYasha (??), 12:30, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЧСХ, в зарубежных опеннетах снапы так же люто, бешенно обожают как и здесь. Но, к сожалению, более изкоробочного дистрибутива я не знаю.
     
     
  • 2.50, Аноним (40), 13:24, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, пишут что проблемки есть, но в целом всё работает.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:31, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Canonical молодцы!
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52842
     
     
  • 2.39, Аноним (34), 13:08, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Типа ты радуешься новости двухлетней давности? Больше хороших новостей у Убунты не было? Кроме той что чтобы выйти на самообеспечение им понадобилось 16 лет?
     

  • 1.43, Серб (ok), 13:20, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Lubuntu по умолчанию предложено пользовательское окружение LXQt 1.2. Инсталлятор обновлён до Calamares 3.3 Alpha 2. Для Firefox вместо deb-пакета задействован snap.

    В описании про другие варианты такой фразы нет.
    А в остальных вариантах вместо snap'а deb?

     
  • 1.67, Аноним (67), 13:39, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему во всех новостях где упоминается Cinnamon авторы кописпастят фразу про то что он сделан в стиле гнома 2? Это же полнейшая чушь, почти ничего общего между корицей и гномом 2 нет.
     
  • 1.74, DEF (?), 13:52, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Установил эту бетку. Шрифты стали тоньше, шапка ненативных GTK приложений, типо Либры, выглядит серой и убогой.
     
     
  • 2.83, Анонимусс (?), 14:12, 31/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.79, Аноним (-), 14:04, 31/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.81, Аноним (-), 14:08, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а, не, edubuntu собрали
    The Beta images can be downloaded at:
    http://cdimage.ubuntu.com/edubuntu/
    releases/23.04/beta/

    но...
    только пустой образ без самого софта. приколисты

     
  • 1.84, Аноним (84), 14:13, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сразу же после установки насчитал более 10 багов в плане UI\UX, перекрестился, и вернулся на божественную макось.
     
  • 1.85, Аноним (85), 14:29, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Новый инсталлятор для Ubuntu Desktop написан на языке Dart и использует для построения пользовательского интерфейса фреймворк Flutter.

    Electron?

     
  • 1.86, beck (??), 14:34, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уходить обратно на минт, там снапов нет, но нет и кде. Продолжать использовать кубунту, но нафига мне снапы, они тормозные и косокривые.

    Федора как-то не вариант, там вечные проблемы с принтерами и прочей периферией, да и кде там на отвали собран. Впрочем,  с учётом серверных редхатов...

    Суся ровно та же федора, вид сбоку.

    Арч и генту энтузиазма не вызывают вовсе.

    Куды крестьянину податься, в ванильный дебиан? Там тоже сиди допиливай для десктопа...

     
     
  • 2.95, Аноним (85), 14:55, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Уходить обратно на минт, там снапов нет, но нет и кде.

    apt-get install kde-plasma-desktop

     
  • 2.97, Аноньимъ (ok), 15:00, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте Манжару. Ит джаст вёркс.
     

  • 1.91, Аноним (91), 14:49, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Lunar

    А должно быть "Lunatic".

     
  • 1.94, Аноним (94), 14:51, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не понимаю тех, кто ругается на snap. Вас же никто не заставляет ставить snap-приложения... sudo apt install flatpak и будет вам счастье! Чего вы в самом деле то? Flatpak на месте и snap имеется - казалось бы, выбирай что душе угодно! Snap - это особенность Ubuntu, и, при наличии альтернативы, считаться недостатком - не может. Проблема не в Ubuntu, а ваших "светлых" головах.
     

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