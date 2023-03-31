Бета-выпуск Ubuntu 23.04

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|1.1, Аноним (-), 12:22, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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пожалуй самый адекватный десктоп линукс
а снапы и флатпаки творения одного сорта, сами понимаете ))
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|4.34, Аноним (34), 13:01, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да они и прикладным софтом не пользуются у них одни утилиты для поддержания хоть какой-то работоспособности.
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|5.63, Аноним (63), 13:34, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда кто-то не разобрался что такое утилита, но очень хотел похвастать новым словом перед одноклассниками
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|2.29, kawaii_girl (ok), 12:53, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>а снапы и флатпаки творения одного сорта
Не совсем. Flatpak в отличии от снапа нормально работает и не создает кучу проблем. Да и приложений поставляемых в формате flatpak значительно больше, потому что flatpak это уже по сути стандарт.
>пожалуй самый адекватный десктоп линукс
Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Workstation, которая сочетает в себе стабильность и все современные технологии.
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|3.31, Аноним (31), 12:56, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как сочетаются стабильность и современные технологии? Шизофрения?
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|3.33, Аноним (17), 13:00, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>>Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Workstation
Это глюкодром который?
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|4.38, kawaii_girl (ok), 13:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Это глюкодром который?
"Глюкодром" это сейчас как раз Ubuntu благодаря снапу. А Fedora стабильно работает и лишних проблем не создает.
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|5.54, kawaii_boy (?), 13:26, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Недавно прилетел chromium-freeworld - теперь мелкие шрифты 6 размера в меню и у названий вкладок
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|6.64, kawaii_girl (ok), 13:35, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>chromium-freeworld - теперь мелкие шрифты 6 размера в меню и у названий вкладок
Так это проблема самого chromium-freeworld, а не дистрибутива)
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|3.35, Аноним (15), 13:03, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Fedora
Как там с санкциями и отношением к обычным рядовым вкладчикам в СПО? Не блокируют аккаунты любителей-контрибьюторов?
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|3.36, Аноним (34), 13:04, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока что хуже чем Федоры нет ни одного дистра, для нормального человека.
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|4.41, kawaii_girl (ok), 13:16, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Пока что хуже чем Федоры нет ни одного дистра, для нормального человека.
Почему? В отличии от Ubuntu в Fedora нормально работает GPU декодирование видео в браузере например) А еще нормально реализована поддержка сканеров отпечатков пальцев) В Fedora достаточно добавить отпечатки в настройках и все сразу работает. А в Ubuntu авторизацию по отпечатку в терминале нужно отдельно настраивать и при входе в систему дается только одна попытка использования сканера, что очень неудобно.
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|5.44, Аноним (40), 13:20, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не совсем так. Убунту гораздо стабильнее, а Федора исторически используется как тестовый полигон корпорации. Все нужные инструкции и новые приложения всегда пишутся в первую очередь под убунту. По остаточному принципу уже дописывают иногда под Федору. Сканер отпечатков это что-то ненужное.
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|6.47, Аноним (34), 13:21, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну если быт до конца честными то 23.04 это тестовый полигон. Нормальная Убунта это конечно же LTS.
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|6.56, kawaii_boy (?), 13:28, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пакеты Ubuntu по большей части базируются на пакетах из нестабильной (unstable) группы пакетов Debian GNU/Linux
это даже не тестинг. А Fedora не Rawhide.
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|6.61, kawaii_girl (ok), 13:34, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Убунту гораздо стабильнее
Когда я пробовала Ubuntu 22.04 LTS сразу после ее выхода у меня там даже Firefox не запустился) Это называется стабильность? Через время еще раз пробовала ставить убунту. В этот раз Firefox все же начал запускаться. Но зато постоянно лезли какие-то системные ошибки и назойливые уведомления от снапа об обновлениях, которые он не может установить.
>Сканер отпечатков это что-то ненужное.
GPU декодирование видео это тоже что-то не нужное?) А еще в Fedora лучше языковая поддержка. Можно зайти в настройки клавиатуры и просто добавить например японскую или китайскую раскладку клавиатуры и все будет нормально работать как и в любой нормальной ОС, а в Ubuntu для этого же нужно ставить какие-то дополнительные пакеты.
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|7.70, AlexYeCu_not_logged (?), 13:46, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Можно зайти в настройки клавиатуры и просто добавить например японскую или китайскую раскладку клавиатуры и все будет нормально работать как и в любой нормальной ОС, а в Ubuntu для этого же нужно ставить какие-то дополнительные пакеты.
Вообще-то нет. Данные не доставляются магией из мирового астрала, так что для полноценной поддержки какого-либо языка таки придётся пакеты доставлять. И это, в общем-то, разумно: никому не нужно ставить все возможные шрифты на все случаи жизни, поддержку переносов во всех возможных языках и т. п.
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|7.71, AlexYeCu_not_logged (?), 13:46, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Можно зайти в настройки клавиатуры и просто добавить например японскую или китайскую раскладку клавиатуры и все будет нормально работать как и в любой нормальной ОС, а в Ubuntu для этого же нужно ставить какие-то дополнительные пакеты.
Вообще-то нет. Данные не доставляются магией из мирового астрала, так что для полноценной поддержки какого-либо языка таки придётся пакеты доставлять. И это, в общем-то, разумно: никому не нужно ставить все возможные шрифты на все случаи жизни, поддержку переносов во всех возможных языках и т. п.
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|6.68, AlexYeCu_not_logged (?), 13:42, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Не совсем так. Убунту гораздо стабильнее, а Федора исторически используется как тестовый полигон корпорации.
Конкретные примеры будут? Или как обычно?
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|7.75, iPony129412 (?), 13:57, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да.
Fedora гораздо быстрее засаживает технологии, когда в Ubuntu с этим не торопятся: Wayland, PipeWire.
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|5.46, Аноним (34), 13:21, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чел, ты реально сказки рассказываешь. GPU там работает там так же как и везде, а глюков там полный дистр. Пока что не видел ни одного адекватного человека, который бы использовал Федора все какие-то поехавшие в том числе Линус Торвальдс.
Может Федороводы это специально выведенный вид тестировщиков. Поэтому у них у всех единые черты поведения и одинаковые отклонения?
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|6.57, kawaii_boy (?), 13:30, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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другое дело тестировать софт, который уже не поддерживается самими разработчиками, а латается заплатками мейтейнерами, и то которых не хватает
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|3.42, Аноним (40), 13:18, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не совсем так. Снап нормально работает и используется всеми, флатпак архитектурно ущербнее и создаёт много проблем в реальной жизни, если попробовать им активно пользоваться.
>Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora Workstation, которая сочетает в себе стабильность и все современные технологии.
Не совсем. Самый адекватный десктопный всё таки убунту. Федору не используют на десктопах.
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|4.55, kawaii_girl (ok), 13:26, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Снап нормально работает и используется всеми
На серверах возможно. Но что там на серверах и прочих облачках меня не интересует. А на десктопе снап создает кучу проблем, таких как например медленный запуск приложений.
>Федору не используют на десктопах.
Fedora это как раз таки дистрибутив в первую очередь ориентированный на десктоп. В отличии от Ubuntu, которую сейчас canonical делает в первую очередь для всяких серверов и прочих ИоТ, а десктопная версия разрабатывается по принципу "и так сойдет!".
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|5.65, Аноним (40), 13:36, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Но что там на серверах и прочих облачках меня не интересует. А на десктопе снап создает кучу проблем, таких как например медленный запуск приложений.
Да, я заметил, что вас не интересуют знания. Это всё голословные измышлизмы. У меня ничего не создаёт. А вот флатпак дико глючит. Что делать будем?
>Fedora это как раз таки дистрибутив в первую очередь ориентированный на десктоп.
Вы видимо новичок на линуксе. Федора всегда славилась своей глючностью и обкаткой на хомячках с промытыми шляпой мозгами. На форумах их тогда так и звали шляпоботами и нещадно били канделябрами за фанатизм и тупость. Поинтересуйтесь историей и назначением своего дистрибутива. А для убунту десктоп - один из кор бизнесов. Смотрите фин. отчёт.
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|6.73, AlexYeCu_not_logged (?), 13:51, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Это всё голословные измышлизмы.
У тебя.
>Вы видимо новичок на линуксе. Федора всегда славилась своей глючностью и обкаткой на хомячках с промытыми шляпой мозгами.
Дитя, дядя Саша пользуется Линуксами более 20 лет. Федорой c 2006, основная десктопная система с 2008. И в плане глючности там всегда было плюс-минус как везде, а то и получше. А кто там и что считал, не проверив свои считалки, так то исключительно их половые трудности.
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|6.76, kawaii_girl (ok), 13:58, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>У меня ничего не создаёт. А вот флатпак дико глючит. Что делать будем?
Ну значит у вас какая-то уникальная ситуация. Потому что жалоб на snap значительно больше чем на flatpak.
>Федора всегда славилась своей глючностью
Возможно раньше это действительно было так. Но сейчас Fedora стала сильно стабильнее, а качество Ubuntu наоборот падает с каждым релизом. Откройте тот же ютуб. Практически все блогеры, как русскоязычные, так и западные рекомендуют именно федору.
>Вы видимо новичок на линуксе.
Это так. И благодаря тому что я не так давно пользуюсь Linux, я могу посмотреть на ситуацию свежим взглядом. У меня нет стереотипов основанных на каких-то древних версиях дистрибутивов. Я пробовала и Fedora и Ubuntu. Fedora работает без проблем, а с Ubuntu у меня возникли сложности.
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|5.66, Аноним (15), 13:39, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> На серверах возможно.
Snap там ещё более не нужен, чем на десктопах. На серверах docker и podman.
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|3.90, Аноним (90), 14:48, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Самый адекватный десктопный Linux на данный момент - Fedora
Ну начинается! Хватит это дерьмо рекламировать
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|3.93, Аноним (90), 14:50, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Назови хоть один суперкомп на федоре, а на убунте есть, и много. А это показатель надежности дистра.
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|4.98, kawaii_girl (ok), 15:04, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>хоть один суперкомп
Fedora Workstation это качественная десктопная ОС. Причем здесь вообще суперкомпьютеры? У суперкомпьютера и обычного ПК или ноутбука абсолютно разные задачи.
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|3.96, Perfumero (?), 14:56, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что делать, если Fedora на ноуте не уходит в сон? Какая-то детская болячка для современной ОС.
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|4.100, kawaii_girl (ok), 15:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А что делать, если Fedora на ноуте не уходит в сон?
Проблемы со сном только в Fedora? Вполне возможно что у вашего ноутбука в целом проблемы с Linux. Для Linux лучше покупать ноутбуки у которых поддержка Linux официально заявлена производителем.
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|3.99, Степан (?), 15:06, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда проприетарные драйвера и кодеки будут устанавливаться в один клик (а лучше из коробки в отдельном образе), тогда и можно подискуссировать на тему хороша ли Федора на десктопе. А до тех пор, это не user friendly дистрибутив.
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|2.69, COBA (?), 13:42, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А мне вот интересно - а как RDP обеспечат.
Просто в 22.04 чтобы подключиться к залоченной машине по RDP нужно ставить пакет из флатпака(Allow Locked Remote Desktop).
Кто знает что для этого случая предложит 23.04?
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|3.72, COBA (?), 13:48, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Похоже я ошибся. Это Gnome Extension пакет. Просто думал что это флатпаки.
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|2.77, Сергей (??), 13:58, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самый адекватный десктоп это Manjaro, это я после 5 лет убунты говорю.
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|1.2, Аноним (2), 12:23, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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потыкал убунту году в 2007. Не понравилось. На тот момент в нем не было даже гуя для pppoe. Зато в федоре того времени уже все было. Времена идут, а ничего не меняется: убунта всегда отстает от федоры.
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|2.6, коментатор (?), 12:26, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты видимо где-то в том же 2007 и остался.
Сам факт того что сейчас об этом вспомнил говорить о том что за пройденное время у тебя ничего почти не поменялось, печально
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|3.9, Аноним (2), 12:29, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> в том же 2007 и остался
Как будто что-то плохое. Положи руку на сердце и скажи, что тебе нравится в 2023.
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|1.3, iPony129412 (?), 12:23, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А попытка засадить Wayland пользователям Nvidia когда будет?
А то в 22.04 последний момент отменили.
А то надо внедрять новые технологии ☝
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|2.92, Аноним (34), 14:49, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не будет её твои влажные фантазии про нвидию в 23.04 рассыпались и высохли.
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|1.8, Аноним (17), 12:29, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему выперли lxde из lubuntu, майнтайнеры лубунту, что - смузихлебы? Очень стабильное рабочее окружение, похоже на виндовс икспи.
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|2.16, Аноним (15), 12:33, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что устарело и авторы на разработку lxqt переключились.
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|3.21, Аноним (17), 12:40, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Авторы? Один pcman? Так он основу переписал ещё в 2013 году на qt, и всё, больше его комитов нет. Поначалу были разрабы razor-qt, потом бросили комитить. С 2016 lxqt пилят люди, никогда не пилившие ни lxde, ни razor-qt. tsujan один долгое время тащит lxqt. Получается, что у lxde был один разработчик, остальные - зрители. И в lxqt один разработчик, остальные - зрители.
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|3.23, Аноним (17), 12:41, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разработчики? Один pcman? Так он основу переписал ещё в 2013 году на qt, и всё, больше его комитов нет. Поначалу были разрабы razor-qt, потом бросили комитить. С 2016 lxqt пилят люди, никогда не пилившие ни lxde, ни razor-qt. tsujan один долгое время тащит lxqt. Получается, что у lxde был один разработчик, остальные - зрители. И в lxqt один разработчик, остальные - зрители.
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|1.11, InuYasha (??), 12:30, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ЧСХ, в зарубежных опеннетах снапы так же люто, бешенно обожают как и здесь. Но, к сожалению, более изкоробочного дистрибутива я не знаю.
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|2.39, Аноним (34), 13:08, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Типа ты радуешься новости двухлетней давности? Больше хороших новостей у Убунты не было? Кроме той что чтобы выйти на самообеспечение им понадобилось 16 лет?
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|1.43, Серб (ok), 13:20, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В Lubuntu по умолчанию предложено пользовательское окружение LXQt 1.2. Инсталлятор обновлён до Calamares 3.3 Alpha 2. Для Firefox вместо deb-пакета задействован snap.
В описании про другие варианты такой фразы нет.
А в остальных вариантах вместо snap'а deb?
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|1.67, Аноним (67), 13:39, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему во всех новостях где упоминается Cinnamon авторы кописпастят фразу про то что он сделан в стиле гнома 2? Это же полнейшая чушь, почти ничего общего между корицей и гномом 2 нет.
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|1.74, DEF (?), 13:52, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Установил эту бетку. Шрифты стали тоньше, шапка ненативных GTK приложений, типо Либры, выглядит серой и убогой.
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|1.84, Аноним (84), 14:13, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сразу же после установки насчитал более 10 багов в плане UI\UX, перекрестился, и вернулся на божественную макось.
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|1.85, Аноним (85), 14:29, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Новый инсталлятор для Ubuntu Desktop написан на языке Dart и использует для построения пользовательского интерфейса фреймворк Flutter.
Electron?
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|1.86, beck (??), 14:34, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уходить обратно на минт, там снапов нет, но нет и кде. Продолжать использовать кубунту, но нафига мне снапы, они тормозные и косокривые.
Федора как-то не вариант, там вечные проблемы с принтерами и прочей периферией, да и кде там на отвали собран. Впрочем, с учётом серверных редхатов...
Суся ровно та же федора, вид сбоку.
Арч и генту энтузиазма не вызывают вовсе.
Куды крестьянину податься, в ванильный дебиан? Там тоже сиди допиливай для десктопа...
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|2.95, Аноним (85), 14:55, 31/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Уходить обратно на минт, там снапов нет, но нет и кде.
apt-get install kde-plasma-desktop
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|1.94, Аноним (94), 14:51, 31/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не понимаю тех, кто ругается на snap. Вас же никто не заставляет ставить snap-приложения... sudo apt install flatpak и будет вам счастье! Чего вы в самом деле то? Flatpak на месте и snap имеется - казалось бы, выбирай что душе угодно! Snap - это особенность Ubuntu, и, при наличии альтернативы, считаться недостатком - не может. Проблема не в Ubuntu, а ваших "светлых" головах.
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