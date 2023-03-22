Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.1

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Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.1. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет.
MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы, и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.
Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны.
Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, копирование книг коллекции в произвольную папку. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам.
В новой версии:
- Добавлена поддержка архивов .7z, .jar, .cpio, .iso, .a, .ar, .tar, .tgz, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.xz, .rar
- Осуществлён переход на GTK 4.10 (gtkmm 4.10). Совместимость с предыдущими версиями библиотек GTK4 и gtkmm-4.0 при этом сохранена.
- Добавлена возможность быстрого обновления коллекций (без сверки хеш-сумм, только по именам файлов).
- Небольшие изменения внешнего вида.
- Другие мелкие улучшения и исправления.