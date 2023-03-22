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Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.1

22.03.2023 17:09

Состоялся релиз каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.1. Код программы написан на языке программирования С++ и доступен (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4. Программа адаптирована для работы в операционных системах семейства Linux и Windows. Для пользователей Arch Linux в AUR доступен готовый пакет.

MyLibrary каталогизирует файлы книг в формате fb2, epub, pdf, djvu, как доступные напрямую, так и упакованные в архивы, и создаёт собственную базу данных, не изменяя исходные файлы и не меняя их положения. Контроль целостности коллекции и её изменений осуществляется за счёт создания базы данных хэш-сумм файлов и архивов.

Реализован поиск книг по различным критериям (фамилия, имя, отчество автора, название книги, серия, жанр) и их чтение через программу, по умолчанию установленную в системе для открытия соответствующих форматов файлов. При выборе книги отображаются аннотация и обложка книги, если таковые доступны.

Возможны различные операции с коллекцией: обновление (осуществляется проверка всей коллекции и сверка хэш-сумм доступных файлов), экспорт и импорт базы данных коллекции, добавление книг в коллекцию и удаление книг из коллекции, копирование книг коллекции в произвольную папку. Создан механизм закладок для быстрого доступа к книгам.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка архивов .7z, .jar, .cpio, .iso, .a, .ar, .tar, .tgz, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.xz, .rar
  • Осуществлён переход на GTK 4.10 (gtkmm 4.10). Совместимость с предыдущими версиями библиотек GTK4 и gtkmm-4.0 при этом сохранена.
  • Добавлена возможность быстрого обновления коллекций (без сверки хеш-сумм, только по именам файлов).
  • Небольшие изменения внешнего вида.
  • Другие мелкие улучшения и исправления.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ProfessorNa...)
  2. OpenNews: Выпуск каталогизатора домашней библиотеки MyLibrary 2.0.1
Автор новости: ProfessorNavigator
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58842-mylibrary
Ключевые слова: mylibrary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Агент Клаус (?), 22:21, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая книга делает человека умнее, острее, я бы даже сказал, сложнее.

    Поздравляю с релизом.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:42, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Полностью согласен.
    p.s.:
    Кто ищет, что почитать:
    «Дорога к рабству» 1944г. Фридриха фон Хайека.
    «Маленький принц» 1943г. Антуана де Сент-Экзюпери.
     
     
  • 3.7, Агент Клаус (?), 22:47, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот эту дорогу к рабству уже на этих наших опеннетах кто-то рекламировал, я почитал википедию про эту книгу и решил зачесть.

    Полный отстой.

    Единственное, что надо знать о жизни - у кого бюджет, тот и принимает решения. То что в СССР, при плановой экономике бюджет держало государство абсолютно естественно, в США этот же бюджет держали банкиры и крупные предприниматели. И попробуй только пискни на того, у кого бюджет, попробуй в той же США раскрыть рот на ЭксонМобил - тебе моментально покажут твоё место в иерархии (которой типа в свободном обществе нет, ведь все равны, каждый может отдать только один единственный голос на конкурентных выборах из двух и более кандидатов).

    В итоге - обычные помои для сой-боев, которым хочется узнать "как на самом деле", а опыта реальной жизни, опыта принятия решений, опыта управления деньгами нет.

    Вывод - прочитать для понимания как проводить зоонаблюдения, большей ценности книга не представляет.

    Опеннет образовательный.

     
     
  • 4.8, Аноним (5), 22:56, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Полный отстой
    >обычные помои для сой-боев
    >зоонаблюдения

    И теперь смотря на ваш первый комментарий, делаем вывод, что с вами это не работает...

     
     
  • 5.9, Агент Клаус (?), 22:59, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде слова все российские, а цельной мысли у тебя не получается. Что сказать-то хотел? Или ты аллюзию с ником не уловил?
     
  • 2.15, ProfessorNavigator (ok), 23:25, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо
     

  • 1.4, fumanchez (ok), 22:37, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По скринам какая-то принципиальная позиция их не делать? Даже на гитхабе ни одного.
     
     
  • 2.6, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 22:45, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Графический интерфейс пользователя реализован с помощью библиотеки GTK4.

    Стыдно такое показывать.

     
     
  • 3.10, fumanchez (ok), 23:01, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3-ий тоже не фонтан, просто народ принюхался
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:10, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сабж справится с каталогизацией, например, Library Genesis или с миллионами файлов будет тормозить?
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:18, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >поддержка архивов .jar, .cpio

    Актуальные форматы для хранения книг.

    Или это тот jar, который arj переросток?

     
  • 1.13, Ддд (?), 23:20, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть один скриншот будет?
     
  • 1.14, Dzen Python (ok), 23:20, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Calibre?
    Уникальные фишки есть?
    На больших (от 1 000 000 элементов) коллекциях не тормозит?
    Д0см0т?
     

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