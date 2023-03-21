Выпуск Tor Browser 12.0.4 и дистрибутива Tails 5.11

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.11 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии Tails включена поддержка размещения подкачки (swap) в блочном устройстве zRAM, обеспечивающем хранение данных в ОЗУ в сжатом виде. Применение zRAM на системах с ограниченным объёмом ОЗУ позволяет держать запущенными больше приложений и вовремя заметить нехватку памяти, благодаря более плавному замедлению работы перед подвисанием. Разрешено создание скринкастов при помощи штатных возможностей GNOME. Обновлены версии Tor Browser 12.0.4 и Thunderbird 102.9.0. Изменено оформление секции разблокировки постоянного хранилища на экране приветствия входа в систему (Welcome Screen).

Новая версия Tor Browser 12.0.4 синхронизирована с кодовой базой Firefox 102.9 ESR, в которой устранено 10 уязвимостей. Обновлена версия дополнения NoScript 11.4.18. Включена настройка network.http.referer.hideOnionSource.



