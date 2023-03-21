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Выпуск Tor Browser 12.0.4 и дистрибутива Tails 5.11

21.03.2023 08:51

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.11 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии Tails включена поддержка размещения подкачки (swap) в блочном устройстве zRAM, обеспечивающем хранение данных в ОЗУ в сжатом виде. Применение zRAM на системах с ограниченным объёмом ОЗУ позволяет держать запущенными больше приложений и вовремя заметить нехватку памяти, благодаря более плавному замедлению работы перед подвисанием. Разрешено создание скринкастов при помощи штатных возможностей GNOME. Обновлены версии Tor Browser 12.0.4 и Thunderbird 102.9.0. Изменено оформление секции разблокировки постоянного хранилища на экране приветствия входа в систему (Welcome Screen).

Новая версия Tor Browser 12.0.4 синхронизирована с кодовой базой Firefox 102.9 ESR, в которой устранено 10 уязвимостей. Обновлена версия дополнения NoScript 11.4.18. Включена настройка network.http.referer.hideOnionSource.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0.3 и дистрибутива Tails 5.10
  3. OpenNews: Обновление Tor 0.4.5.16 и 0.4.7.13 с устранением уязвимости, связанной с утечкой DNS-запросов
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  5. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58832-tor
Ключевые слова: tor, tails
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Alladin (?), 09:17, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    странное описание к zram
     
     
  • 2.3, alexandr_0503 (ok), 09:22, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего тут странного, этот термин трактуется именно так
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:11, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда для работы средства обхода блокировок нужны ЕЩЁ утилиты , что бы само могло обойти блокировки - это становится смешным . Однако - как тролли активизировались ... Подгорает .
     
     
  • 2.13, nebularia (ok), 11:15, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие ещё утилиты? Только мосты. Почему нужны они - средство обхода блокировок попробовали заблокировать. И почти любое другое после достаточно грамотных попыток блокировки (а РКН в этом очень даже неплох, увы) перестанет работать совсем, а тут есть варианты.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:19, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мосты эти - не строчка в конфиге, а полноценное и тем более сторонее ПО.

    Это анонимность кого надо анонимность.

    Серьезные дяди используют i2p, а тор для школьников.

     
  • 2.18, AKTEON (?), 12:21, 21/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О ,tor уже средство обхода блокировок,а не средство поддержания анонимности - растет культурный уровень пользователя opennet,растет!!
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:19, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лайфхак. Если к tor прикрутить polipo можно по сети ходить на .onion сайты даже с internet explorer 5.
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:22, 21/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Противники цензуры - субъекты.
    Сторонники цензуры - стадо.
     

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