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18 мая в Москве состоится конференция Firebird Conf 2023

13.03.2023 06:22

18 мая в Москве пройдет конференция Firebird Conf 2023, посвящённая СУБД Firebird. Мероприятие пройдёт в отеле "Radisson Blu Olympiyskiy Hotel". В программе конференции запланированы три секции с докладами от разработчиков Firebird, дискуссии, а также фуршет и вечерняя программа. Для посещения требуется предварительная регистрация (стоимость участия — 1000 руб., для студентов и преподавателей - бесплатно). Заявки на доклады принимаются до 10 апреля.

Среди докладчиков:

  • Дмитрий Еманов — координатор проекта FirebirdSQL, архитектор СУБД Ред База Данных;
  • Николай Самофатов — ведущий разработчик СУБД Firebird и СУБД Ред База Данных;
  • Александр Пешков — ведущий разработчик Firebird Foundation;
  • Роман Симаков — архитектор СУБД Ред База Данных, директор департамента развития системных продуктов РЕД СОФТ.


  1. Главная ссылка к новости (https://fbconf.ru/...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Firebird 4.0 с поддержкой репликации
  3. OpenNews: После 12 лет разработки состоялся релиз СУБД Firebird 3.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58782-firebird
Ключевые слова: firebird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Аноним (6), 08:55, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1000 рублей?
    а какая выгода простому пользователю-энтузиасту от этого?
     
     
  • 2.9, Getfor (?), 09:14, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выгода - знания
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:15, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователю-энтузиасту с опеннета, никакой, а остальным может быть интересно узнать про сторонний опыт работы с ней
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:22, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Никакой — это же файрбёрд.
     
     
  • 3.29, iPony129412 (?), 10:56, 13/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:39, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1000 рублей?
    > а какая выгода простому пользователю-энтузиасту от этого?

    фуршет и вечерняя программа

     

  • 1.13, Аноним (13), 09:22, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По крайней мере не 35000р, а всего 1000
     
  • 1.15, Golangdev (?), 09:41, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А кто вообще этим пользуется ?
    Одинэсники вроде только
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:45, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле хорошая СУБД для десктопа: поддерживает многозадачность (в отличие от SQLite) и работает без TCP-сокетов (в отличие от остальных SQL).

    Просто вряд ли на этом "шоу" можно узнать что-то новое.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:00, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный диалог:
    - Кто этим пользуется?
    - На самом деле хорошая СУБД.

    Какой-то базарный стиль. На рынке так китайский ширпотреб продают. Правильный ответ никто из нормальных людей этим не пользуется.  

     
  • 3.28, funny.falcon (?), 10:44, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, в четвёртой огнептице довольно интересные архитектурные новшества.

    Жалко, ни кто не меряет его против постгресса, интересно было бы посмотреть.

     
  • 2.26, Sun (??), 10:18, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судебные приставы на низовом уровне используют. А сверху Apache Ignite
    https://habr.com/ru/company/redsoft/blog/719152/
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:44, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Firebird уже давно переименовали в Firefox, чтобы избежать конфликта имён с каким-то никому не известным проектов. Изначально было Firebird и Thunderbird.
     
  • 1.19, Аноним (20), 09:58, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда будет конфа по FoxPro?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:09, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даёшь dBase 2023!
     

  • 1.22, Alex Zaru (?), 10:10, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    100 лет не видел новостей про Firebird.

    Что импортозамещение животрепещущаее делает ...

     
  • 1.27, Аноним (27), 10:27, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел на житхабе, там c/c++. Оно ж вроде на дельфи было, не?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:21, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, всегда было на C++
     

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