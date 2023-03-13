18 мая в Москве состоится конференция Firebird Conf 2023

2.18 , Аноним ( 18 ), 09:45, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле хорошая СУБД для десктопа: поддерживает многозадачность (в отличие от SQLite) и работает без TCP-сокетов (в отличие от остальных SQL). Просто вряд ли на этом "шоу" можно узнать что-то новое.

3.20 , Аноним ( 20 ), 10:00, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отличный диалог:

- Кто этим пользуется?

- На самом деле хорошая СУБД. Какой-то базарный стиль. На рынке так китайский ширпотреб продают. Правильный ответ никто из нормальных людей этим не пользуется.

3.28 , funny.falcon ( ? ), 10:44, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле, в четвёртой огнептице довольно интересные архитектурные новшества. Жалко, ни кто не меряет его против постгресса, интересно было бы посмотреть.

2.26 , Sun ( ?? ), 10:18, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судебные приставы на низовом уровне используют. А сверху Apache Ignite

https://habr.com/ru/company/redsoft/blog/719152/

