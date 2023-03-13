18 мая в Москве состоится конференция Firebird Conf 2023

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|1.6, Аноним (6), 08:55, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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1000 рублей?
а какая выгода простому пользователю-энтузиасту от этого?
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|2.10, Аноним (10), 09:15, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователю-энтузиасту с опеннета, никакой, а остальным может быть интересно узнать про сторонний опыт работы с ней
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|2.14, Аноним (14), 09:39, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1000 рублей?
> а какая выгода простому пользователю-энтузиасту от этого?
фуршет и вечерняя программа
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|2.18, Аноним (18), 09:45, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле хорошая СУБД для десктопа: поддерживает многозадачность (в отличие от SQLite) и работает без TCP-сокетов (в отличие от остальных SQL).
Просто вряд ли на этом "шоу" можно узнать что-то новое.
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|3.20, Аноним (20), 10:00, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличный диалог:
- Кто этим пользуется?
- На самом деле хорошая СУБД.
Какой-то базарный стиль. На рынке так китайский ширпотреб продают. Правильный ответ никто из нормальных людей этим не пользуется.
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|3.28, funny.falcon (?), 10:44, 13/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле, в четвёртой огнептице довольно интересные архитектурные новшества.
Жалко, ни кто не меряет его против постгресса, интересно было бы посмотреть.
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|1.17, Аноним (17), 09:44, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Firebird уже давно переименовали в Firefox, чтобы избежать конфликта имён с каким-то никому не известным проектов. Изначально было Firebird и Thunderbird.
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|1.22, Alex Zaru (?), 10:10, 13/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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100 лет не видел новостей про Firebird.
Что импортозамещение животрепещущаее делает ...
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